Текстовая онлайн трансляция матча Байер Л - Ганновер 96

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Стадион: БайАрена
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Байер Л (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 05.05.2018 Вердер 0:0 Байер Л Б
- 28.04.2018 Байер Л 0:1 Штуттгарт Б
- 21.04.2018 Боруссия Д 4:0 Байер Л Б
- 17.04.2018 Байер Л 2:6 Бавария КГ
- 14.04.2018 Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Б
- 09.04.2018 РБ Лейпциг 1:4 Байер Л Б
- 31.03.2018 Байер Л 0:0 Аугсбург Б
- 22.03.2018 Байер Л 5:2 Бохум ТМК
- 18.03.2018 Кёльн 2:0 Байер Л Б
- 10.03.2018 Байер Л 2:0 Боруссия М Б
- 03.03.2018 Вольфсбург 1:2 Байер Л Б
- 25.02.2018 Байер Л 0:2 Шальке 04 Б
- 17.02.2018 Гамбург 1:2 Байер Л Б
- 10.02.2018 Байер Л 0:2 Герта Б
- 06.02.2018 Байер Л 4:2 Вердер КГ
- 03.02.2018 Фрайбург 0:0 Байер Л Б
- 28.01.2018 Байер Л 2:0 Майнц Б
- 23.01.2018 Байер Л 3:1 Рот-Вайсс Оберхаузен ТМК
- 20.01.2018 Хоффенхайм 1:4 Байер Л Б
- 13.01.2018 Байер Л 1:1 Шпортфройнде Лотте ТМК
Ганновер 96 (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 05.05.2018 Ганновер 96 3:1 Герта Б
- 27.04.2018 Хоффенхайм 3:1 Ганновер 96 Б
- 21.04.2018 Ганновер 96 0:3 Бавария Б
- 14.04.2018 Штуттгарт 1:1 Ганновер 96 Б
- 06.04.2018 Ганновер 96 2:1 Вердер Б
- 31.03.2018 Ганновер 96 2:3 РБ Лейпциг Б
- 18.03.2018 Боруссия Д 1:0 Ганновер 96 Б
- 10.03.2018 Ганновер 96 1:3 Аугсбург Б
- 03.03.2018 Айнтрахт Фр 1:0 Ганновер 96 Б
- 24.02.2018 Ганновер 96 0:1 Боруссия М Б
- 17.02.2018 Кёльн 1:1 Ганновер 96 Б
- 10.02.2018 Ганновер 96 2:1 Фрайбург Б
- 04.02.2018 Гамбург 1:1 Ганновер 96 Б
- 28.01.2018 Ганновер 96 0:1 Вольфсбург Б
- 21.01.2018 Шальке 04 1:1 Ганновер 96 Б
- 13.01.2018 Ганновер 96 3:2 Майнц Б
- 09.01.2018 Ганновер 96 4:1 Падерборн ТМК
- 06.01.2018 Ганновер 96 1:0 Герта ТМК
- 06.01.2018 Арминия 2:1 Ганновер 96 ТМК
- 17.12.2017 Ганновер 96 4:4 Байер Л Б
Последние игры между собой
Байер Л: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 2
Ганновер 96: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 11
- 17.12.2017 Ганновер 96 4:4 Байер Л Бундеслига
- 30.01.2016 Байер Л 3:0 Ганновер 96 Бундеслига
- 22.08.2015 Ганновер 96 0:1 Байер Л Бундеслига
- 18.04.2015 Байер Л 4:0 Ганновер 96 Бундеслига
- 22.11.2014 Ганновер 96 1:3 Байер Л Бундеслига
- 08.03.2014 Ганновер 96 1:1 Байер Л Бундеслига
- 28.09.2013 Байер Л 2:0 Ганновер 96 Бундеслига
- 11.05.2013 Байер Л 3:1 Ганновер 96 Бундеслига
- 09.12.2012 Ганновер 96 3:2 Байер Л Бундеслига
- 28.04.2012 Байер Л 1:0 Ганновер 96 Бундеслига
- 10.12.2011 Ганновер 96 0:0 Байер Л Бундеслига
- 28.01.2011 Байер Л 2:0 Ганновер 96 Бундеслига
- 11.09.2010 Ганновер 96 2:2 Байер Л Бундеслига
- 24.04.2010 Байер Л 3:0 Ганновер 96 Бундеслига
- 05.12.2009 Ганновер 96 0:0 Байер Л Бундеслига
- 28.02.2009 Ганновер 96 1:0 Байер Л Бундеслига
- 19.09.2008 Байер Л 4:0 Ганновер 96 Бундеслига
- 09.03.2008 Байер Л 2:0 Ганновер 96 Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|33
|27
|3
|3
|91 - 24
|84
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|33
|17
|9
|7
|52 - 37
|60
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|63 - 44
|55
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|63 - 47
|52
|5.
|Байер Л
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|55 - 42
|52
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|51 - 51
|50
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|45 - 44
|49
|8.
|Штуттгарт
|Заявка
|33
|14
|6
|13
|32 - 35
|48
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|46 - 50
|47
|10.
|Герта
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|41 - 40
|43
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|43 - 44
|41
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|42 - 51
|39
|13.
|Вердер
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|35 - 39
|39
|14.
|Майнц
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|37 - 50
|36
|15.
|Фрайбург
|Заявка
|33
|7
|12
|14
|30 - 56
|33
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|33
|5
|15
|13
|32 - 47
|30
|17.
|Гамбург
|Заявка
|33
|7
|7
|19
|27 - 52
|28
|18.
|Кёльн
|Заявка
|33
|5
|7
|21
|34 - 66
|22
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Текстовая онлайн трансляция матча Байер Л - Ганновер 96До начала игры осталось 2 дня 13 часов 22 минуты, которая состоится 12.05.2018.
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Прогнозы на матч Байер Л - Ганновер 96
Байер Л
91.7% (66)
Ничья:
5.6% (4)
Ганновер 96
2.8% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Байер Л:
40.3% (29)
2:0 Байер Л:
33.3% (24)
3:1 Байер Л:
8.3% (6)
1:0 Байер Л:
6.9% (5)
1:1 Ничья:
4.2% (3)
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