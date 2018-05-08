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Стадион:
Байер Л
 
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Ганновер 96
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Текстовая онлайн трансляция матча Байер Л - Ганновер 96

До начала игры осталось 2 дня 13 часов 22 минуты, которая состоится 12.05.2018.
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:
Прогнозы на матч Байер Л - Ганновер 96
Байер Л
91.7% (66)
Ничья:
5.6% (4)
Ганновер 96
2.8% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Байер Л:
40.3% (29)
Байер Л:
33.3% (24)
Байер Л:
8.3% (6)
Байер Л:
6.9% (5)
Ничья:
4.2% (3)
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