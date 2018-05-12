Стадион: Опель-Арена
1:0
12' ГолГбамин Жан-Филипп
1:1
23' ГолКайнц Флориан
Первый тайм
47'
Плохо сыграл Фридль Марко - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
47'
Bote Baku из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
46'
Муто Йосинори нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Озтунали Левин из команды Майнц делает передачу одноклубнику.
46'
Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
46'
Как он промахнулся? Муто Йосинори имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
46'
Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
45'
Шанс! Муто Йосинори из команды Майнц пробил головой, но мимо
45'
Донати Джулио из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
44'
Гондорф Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Донати Джулио из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
44'
43'
Судья свистит. Де Йонг Найджел атаковал сзади соперника. Это Делани Томас заработал своей команде штрафной
41'
Гбамин Жан-Филипп нанес удар, но промахнулся очень сильно.
41'
Донати Джулио из команды Майнц делает пас партнеру.
41'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает пас партнеру.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
40'
Лангкамп Себастьян получил травму и заменен. Гондорф Жером выходит на поле.
39'
Ох, нехорошо это выглядит. Лангкамп Себастьян получил травму и медбригада забирает его с поля.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Лангкамп Себастьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
36'
Делани Томас из команды Вердер делает неудачный навес.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
35'
Кайнц Флориан из команды Вердер подал угловой справа.
35'
Крузе Макс из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Судья свистит. Бель Штефан атаковал сзади соперника. Это Кайнц Флориан заработал своей команде штрафной
32'
32'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц делает неудачный навес.
31'
Де Бласис Пабло из команды Майнц в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
30'
Игроки ФК "Вердер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
29'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
27'
Брозински Даниэль наказан за толчок Гебреселассие Теодор
26'
Брозински Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
26'
Де Йонг Найджел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Судья сигнализирует, что Баргфреде Филипп из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Bote Baku
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
25'
Судья сигнализирует, что Де Бласис Пабло из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Рашица Милот
23'
Эггештайн Максимилиан сделал результативную передачу.
23'
Г О О О О Л - Кайнц Флориан изменил счет на табло!
23'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
22'
22'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает неудачный навес.
21'
21'
Кайнц Флориан из команды Вердер делает пас партнеру.
21'
Делани Томас из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
21'
21'
Рашица Милот из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
18'
17'
17'
Шанс! Гебреселассие Теодор из команды Вердер пробил головой, но мимо
17'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
17'
Рашица Милот из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
16'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
16'
Рашица Милот мяч отрикошетил от ворот
16'
Рашица Милот нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
15'
Судья сигнализирует, что Де Бласис Пабло из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Баргфреде Филипп
14'
14'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер навешивает в штрафную с рикошетом.
12'
ГОООООЛ - Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц забивает из-за штрафной площади
12'
Bote Baku из команды Майнц навешивает в штрафную с рикошетом.
11'
11'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
11'
Кайнц Флориан из команды Вердер находит одноклубника четким пасом пяткой.
11'
О, нет. Из многообещающей позиции Крузе Макс из команды Вердер наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
10'
Рашица Милот из команды Вердер делает пас партнеру.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
10'
Озтунали Левин нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Фридль Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Де Бласис Пабло из команды Майнц подал угловой слева.
9'
Фридль Марко из команды Вердер хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
9'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает навес прямо в штрафную.
9'
8'
Озтунали Левин из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
8'
7'
Кайнц Флориан из команды Вердер навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
6'
6'
Муто Йосинори из команды Майнц играет слишком грубо. Фридль Марко оказался на газоне.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
4'
Гбамин Жан-Филипп наказан за толчок Делани Томас
3'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Майнц". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Opel Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Майнц 1:1 Вердер
Майнц
58.1% (93)
Ничья:
36.9% (59)
Вердер
5% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Майнц:
33.8% (54)
1:1 Ничья:
30% (48)
1:0 Майнц:
18.8% (30)
2:2 Ничья:
5.6% (9)
2:0 Майнц:
4.4% (7)
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