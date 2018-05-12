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Стадион:
Майнц
1:1
Первый тайм: 45+'
Вердер
0'
1:0
12' Гол
Гбамин Жан-Филипп
1:1
23' Гол
Кайнц Флориан
45'+2
Первый тайм
47'
Плохо сыграл Фридль Марко - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
47'
Bote Baku из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
46'
Муто Йосинори нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Озтунали Левин из команды Майнц делает передачу одноклубнику.
46'
Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
Удар от ворот произведет Вердер
46'
Как он промахнулся? Муто Йосинори имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
46'
Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
45'
Удар от ворот произведет Вердер
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
45'
Шанс! Муто Йосинори из команды Майнц пробил головой, но мимо
45'
Донати Джулио из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
44'
Гондорф Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Донати Джулио из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
44'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
43'
Судья свистит. Де Йонг Найджел атаковал сзади соперника. Это Делани Томас заработал своей команде штрафной
41'
Гбамин Жан-Филипп нанес удар, но промахнулся очень сильно.
41'
Донати Джулио из команды Майнц делает пас партнеру.
41'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает пас партнеру.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
40'
Лангкамп Себастьян получил травму и заменен. Гондорф Жером выходит на поле.
Травма, повреждение
39'
Ох, нехорошо это выглядит. Лангкамп Себастьян получил травму и медбригада забирает его с поля.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
39'
Лангкамп Себастьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Делани Томас из команды Вердер делает неудачный навес.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Офсайд
35'
Кайнц Флориан из команды Вердер подал угловой справа.
35'
Крузе Макс из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
33'
Судья свистит. Бель Штефан атаковал сзади соперника. Это Кайнц Флориан заработал своей команде штрафной
32'
Удар от ворот произведет Вердер
32'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц делает неудачный навес.
Офсайд
31'
Де Бласис Пабло из команды Майнц в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
30'
Игроки ФК "Вердер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Удар от ворот произведет Майнц
26'
Брозински Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Де Йонг Найджел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Баргфреде Филипп из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Bote Baku
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Де Бласис Пабло из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Рашица Милот
23'
Эггештайн Максимилиан сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Кайнц Флориан изменил счет на табло!
23'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
22'
Удар от ворот произведет Майнц
22'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает неудачный навес.
21'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Кайнц Флориан из команды Вердер делает пас партнеру.
21'
Делани Томас из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
21'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Рашица Милот из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
18'
Удар от ворот произведет Вердер
17'
Удар от ворот произведет Майнц
17'
Шанс! Гебреселассие Теодор из команды Вердер пробил головой, но мимо
Угловой
17'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
17'
Рашица Милот из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
16'
Рашица Милот мяч отрикошетил от ворот
16'
Рашица Милот нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Де Бласис Пабло из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Баргфреде Филипп
14'
Удар от ворот произведет Майнц
14'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер навешивает в штрафную с рикошетом.
Описание гола
12'
ГОООООЛ - Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц забивает из-за штрафной площади
12'
Bote Baku из команды Майнц навешивает в штрафную с рикошетом.
11'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
11'
Кайнц Флориан из команды Вердер находит одноклубника четким пасом пяткой.
11'
О, нет. Из многообещающей позиции Крузе Макс из команды Вердер наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
10'
Рашица Милот из команды Вердер делает пас партнеру.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
10'
Озтунали Левин нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Фридль Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Де Бласис Пабло из команды Майнц подал угловой слева.
9'
Фридль Марко из команды Вердер хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
9'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает навес прямо в штрафную.
9'
Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Озтунали Левин из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
8'
Удар от ворот произведет Майнц
7'
Кайнц Флориан из команды Вердер навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
6'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
6'
Муто Йосинори из команды Майнц играет слишком грубо. Фридль Марко оказался на газоне.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
4'
Гбамин Жан-Филипп наказан за толчок Делани Томас
3'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Майнц". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Opel Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Майнц 1:1 Вердер
Майнц
58.1% (93)
Ничья:
36.9% (59)
Вердер
5% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Майнц:
33.8% (54)
Ничья:
30% (48)
Майнц:
18.8% (30)
Ничья:
5.6% (9)
Майнц:
4.4% (7)
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