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Бавария
 
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Штуттгарт
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Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Штуттгарт

До начала игры осталось 2 дня 13 часов 22 минуты, которая состоится 12.05.2018.
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Прогнозы на матч Бавария - Штуттгарт
Бавария
91.7% (66)
Ничья:
5.6% (4)
Штуттгарт
2.8% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
34.7% (25)
Бавария:
19.4% (14)
Бавария:
16.7% (12)
Бавария:
12.5% (9)
Бавария:
4.2% (3)
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