Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Штуттгарт

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Стадион: Аллианц Арена
Предыдущие игры
Бавария (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 05.05.2018 Кёльн 1:3 Бавария Б
- 01.05.2018 Реал Мадрид 2:2 Бавария ЛЧ
- 28.04.2018 Бавария 4:1 Айнтрахт Фр Б
- 25.04.2018 Бавария 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 21.04.2018 Ганновер 96 0:3 Бавария Б
- 17.04.2018 Байер Л 2:6 Бавария КГ
- 14.04.2018 Бавария 5:1 Боруссия М Б
- 11.04.2018 Бавария 0:0 Севилья ЛЧ
- 07.04.2018 Аугсбург 1:4 Бавария Б
- 03.04.2018 Севилья 1:2 Бавария ЛЧ
- 31.03.2018 Бавария 6:0 Боруссия Д Б
- 18.03.2018 РБ Лейпциг 2:1 Бавария Б
- 14.03.2018 Бешикташ 1:3 Бавария ЛЧ
- 10.03.2018 Бавария 6:0 Гамбург Б
- 04.03.2018 Фрайбург 0:4 Бавария Б
- 24.02.2018 Бавария 0:0 Герта Б
- 20.02.2018 Бавария 5:0 Бешикташ ЛЧ
- 17.02.2018 Вольфсбург 1:2 Бавария Б
- 10.02.2018 Бавария 2:1 Шальке 04 Б
- 06.02.2018 Падерборн 0:6 Бавария КГ
Штуттгарт (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 05.05.2018 Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм Б
- 28.04.2018 Байер Л 0:1 Штуттгарт Б
- 21.04.2018 Штуттгарт 2:0 Вердер Б
- 14.04.2018 Штуттгарт 1:1 Ганновер 96 Б
- 08.04.2018 Боруссия Д 3:0 Штуттгарт Б
- 31.03.2018 Штуттгарт 1:1 Гамбург Б
- 16.03.2018 Фрайбург 1:2 Штуттгарт Б
- 11.03.2018 Штуттгарт 0:0 РБ Лейпциг Б
- 04.03.2018 Кёльн 2:3 Штуттгарт Б
- 24.02.2018 Штуттгарт 1:0 Айнтрахт Фр Б
- 18.02.2018 Аугсбург 0:1 Штуттгарт Б
- 11.02.2018 Штуттгарт 1:0 Боруссия М Б
- 03.02.2018 Вольфсбург 1:1 Штуттгарт Б
- 27.01.2018 Штуттгарт 0:2 Шальке 04 Б
- 20.01.2018 Майнц 3:2 Штуттгарт Б
- 13.01.2018 Штуттгарт 1:0 Герта Б
- 08.01.2018 Остенде 2:5 Штуттгарт ТМК
- 06.01.2018 Штуттгарт 2:1 Твенте ТМК
- 19.12.2017 Майнц 3:1 Штуттгарт КГ
- 16.12.2017 Штуттгарт 0:1 Бавария Б
Последние игры между собой
Бавария: победы: 18, ничьи: 1, поражения: 1
Штуттгарт: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 18
- 16.12.2017 Штуттгарт 0:1 Бавария Бундеслига
- 09.04.2016 Штуттгарт 1:3 Бавария Бундеслига
- 07.11.2015 Бавария 4:0 Штуттгарт Бундеслига
- 07.02.2015 Штуттгарт 0:2 Бавария Бундеслига
- 13.09.2014 Бавария 2:0 Штуттгарт Бундеслига
- 10.05.2014 Бавария 1:0 Штуттгарт Бундеслига
- 29.01.2014 Штуттгарт 1:2 Бавария Бундеслига
- 01.06.2013 Бавария 3:2 Штуттгарт Кубок Германии
- 27.01.2013 Штуттгарт 0:2 Бавария Бундеслига
- 02.09.2012 Бавария 6:1 Штуттгарт Бундеслига
- 28.04.2012 Бавария 2:0 Штуттгарт Бундеслига
- 08.02.2012 Штуттгарт 0:2 Бавария Кубок Германии
- 11.12.2011 Штуттгарт 1:2 Бавария Бундеслига
- 14.05.2011 Бавария 2:1 Штуттгарт Бундеслига
- 22.12.2010 Штуттгарт 3:6 Бавария Кубок Германии
- 19.12.2010 Штуттгарт 3:5 Бавария Бундеслига
- 27.03.2010 Бавария 1:2 Штуттгарт Бундеслига
- 31.10.2009 Штуттгарт 0:0 Бавария Бундеслига
- 23.05.2009 Бавария 2:1 Штуттгарт Бундеслига
- 27.01.2009 Штуттгарт 1:5 Бавария Кубок Германии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|33
|27
|3
|3
|91 - 24
|84
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|33
|17
|9
|7
|52 - 37
|60
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|63 - 44
|55
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|63 - 47
|52
|5.
|Байер Л
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|55 - 42
|52
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|51 - 51
|50
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|45 - 44
|49
|8.
|Штуттгарт
|Заявка
|33
|14
|6
|13
|32 - 35
|48
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|46 - 50
|47
|10.
|Герта
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|41 - 40
|43
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|43 - 44
|41
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|42 - 51
|39
|13.
|Вердер
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|35 - 39
|39
|14.
|Майнц
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|37 - 50
|36
|15.
|Фрайбург
|Заявка
|33
|7
|12
|14
|30 - 56
|33
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|33
|5
|15
|13
|32 - 47
|30
|17.
|Гамбург
|Заявка
|33
|7
|7
|19
|27 - 52
|28
|18.
|Кёльн
|Заявка
|33
|5
|7
|21
|34 - 66
|22
-
Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - ШтуттгартДо начала игры осталось 2 дня 13 часов 22 минуты, которая состоится 12.05.2018.
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Прогнозы на матч Бавария - Штуттгарт
Бавария
91.7% (66)
Ничья:
5.6% (4)
Штуттгарт
2.8% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Бавария:
34.7% (25)
3:1 Бавария:
19.4% (14)
2:1 Бавария:
16.7% (12)
3:0 Бавария:
12.5% (9)
1:0 Бавария:
4.2% (3)
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