Стадион: Стад де ля Моссон
0:1
31' ГолАзамум Карим
1:1
58' ГолКоцца Николя
Второй тайм
73'
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Мендеш Педру II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Тактическая замена. Сук Юн-Чжун уходит с поля и его заменяет Ньян Адама
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
70'
Мбенза Исаак нанес удар, но промахнулся очень сильно.
70'
Ласне Пол бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
69'
69'
69'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
68'
Долли Киган из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
67'
67'
Мбенза Исаак из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
67'
67'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
66'
Сио Жованни из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
65'
Сук Юн-Чжун из команды Труа в офсайде
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
65'
64'
Агилар Рубен не смог попасть в створ ударом издали
64'
64'
Долли Киган из команды Монпелье не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
62'
Хорошую попытку сделал Мбенза Исаак. Удар в створ, но вратарь начеку
62'
61'
61'
Самбья Саломон из команды Монпелье делает неудачный навес.
60'
Кордовал Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
60'
Сио Жованни мяч отрикошетил от ворот
58'
ГОООООЛ - Nicolas Cozza из команды Монпелье забивает из-за штрафной площади
58'
Грандсир Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
58'
Самбья Саломон из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Бен Саада Шауки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Жиродон Джимми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
56'
Шанс! Грандсир Самуэль из команды Труа пробил головой, но мимо
56'
Бен Саада Шауки из команды Труа делает пас партнеру.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
54'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
53'
Тактическая замена. Ойонго Амбруаз уходит с поля и его заменяет Агилар Рубен
52'
Тактическая замена. Нинга Родрике уходит с поля и его заменяет Мбенза Исаак
52'
Желязны Эрвин взял и забрал мяч на выходе
51'
51'
51'
51'
50'
Азамум Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Самбья Саломон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
50'
Ниве Бенжамен из команды Труа опасно и грубо сыграл. Самбья Саломон пострадал.
50'
49'
49'
49'
49'
Самбья Саломон из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
48'
Как он промахнулся? Грандсир Самуэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
48'
Бен Саада Шауки из команды Труа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
47'
46'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
44'
44'
Сук Юн-Чжун из команды Труа в офсайде
44'
43'
Самбья Саломон не смог попасть в створ ударом издали
43'
42'
Скири Эйе не смог попасть в створ ударом издали
42'
Конгре Даниэль из команды Монпелье в офсайде
41'
41'
40'
40'
Ниве Бенжамен не смог попасть в створ ударом издали
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
39'
38'
Судья сигнализирует, что Nicolas Cozza из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Бен Саада Шауки
38'
37'
Желязны Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
37'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
33'
Судья сигнализирует, что Азамум Карим из команды Труа поставил подножку. Пострадал Ласне Пол
31'
ГОООООЛ - Азамум Карим из команды Труа забивает из-за штрафной площади
31'
Бен Саада Шауки из команды Труа подал угловой слева.
31'
Бен Саада Шауки мяч отрикошетил от ворот
30'
Грандсир Самуэль нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
30'
30'
29'
29'
28'
28'
Желязны Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
27'
Судья сигнализирует, что Долли Киган из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Траоре Шарль
26'
25'
Грандсир Самуэль нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
24'
После дальнего удара, который нанес Грандсир Самуэль мяч отбит вратарем
24'
Nicolas Cozza выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Вальтер Реми из команды Труа отправил кросс в штрафную...
24'
22'
22'
21'
Грандсир Самуэль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
21'
Судья сигнализирует, что Ниве Бенжамен из команды Труа поставил подножку. Пострадал Ойонго Амбруаз
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
19'
19'
Ниве Бенжамен из команды Труа отправил кросс в штрафную...
19'
18'
Сио Жованни из команды Монпелье играет слишком грубо. Траоре Шарль оказался на газоне.
18'
Лекомт Бенджамин из команды Монпелье хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
18'
Траоре Шарль из команды Труа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
17'
Шанс! Сио Жованни из команды Монпелье пробил головой, но мимо
17'
Вратарь парирует удар, который нанес Нинга Родрике, и мяч снова в игре
17'
Сио Жованни из команды Монпелье делает пас партнеру.
16'
16'
Вальтер Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Скири Эйе из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Вальтер Реми пострадал.
15'
Конгре Даниэль из команды Монпелье в офсайде
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
15'
Эрей Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
13'
13'
13'
12'
12'
12'
12'
12'
12'
Нинга Родрике нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Самбья Саломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Траоре Шарль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
11'
Судья сигнализирует, что Бен Саада Шауки из команды Труа поставил подножку. Пострадал Мендеш Педру II
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
10'
10'
9'
8'
8'
Шанс! Nicolas Cozza из команды Монпелье пробил головой, но мимо
6'
Нинга Родрике нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 82% времени, а гости – 18%.
4'
4'
3'
3'
1'
Судья сигнализирует, что Азамум Карим из команды Труа поставил подножку. Пострадал Ойонго Амбруаз
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Монпелье". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Монпелье 1:1 Труа
Монпелье
90.7% (147)
Ничья:
6.8% (11)
Труа
2.5% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Монпелье:
46.9% (76)
2:1 Монпелье:
23.5% (38)
2:0 Монпелье:
17.3% (28)
1:1 Ничья:
3.7% (6)
3:0 Монпелье:
2.5% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация