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  5. Лига 1
Стадион:
Монпелье
1:1
Второй тайм: 73'
Труа
0'
0:1
31' Гол
Азамум Карим
1:1
58' Гол
Коцца Николя
73'
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Второй тайм
73'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
71'
Мендеш Педру II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Тактическая замена. Сук Юн-Чжун уходит с поля и его заменяет Ньян Адама
70'
Удар от ворот произведет Труа
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
70'
Мбенза Исаак нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Угловой
70'
Скири Эйе из команды Монпелье подал угловой слева.
70'
Ласне Пол бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
69'
Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой справа.
69'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Долли Киган из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
67'
Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Мбенза Исаак из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
67'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Сио Жованни из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Офсайд
65'
Сук Юн-Чжун из команды Труа в офсайде
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
65'
Удар от ворот произведет Труа
64'
Агилар Рубен не смог попасть в створ ударом издали
64'
Удар от ворот произведет Труа
64'
Долли Киган из команды Монпелье не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
63'
Скири Эйе из команды Монпелье делает пас партнеру.
62'
Хорошую попытку сделал Мбенза Исаак. Удар в створ, но вратарь начеку
62'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Удар от ворот произведет Труа
61'
Самбья Саломон из команды Монпелье делает неудачный навес.
60'
Кордовал Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой справа.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
60'
Сио Жованни мяч отрикошетил от ворот
Описание гола
58'
ГОООООЛ - Nicolas Cozza из команды Монпелье забивает из-за штрафной площади
58'
Грандсир Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой справа.
58'
Самбья Саломон из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Бен Саада Шауки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Жиродон Джимми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Мбенза Исаак из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
56'
Шанс! Грандсир Самуэль из команды Труа пробил головой, но мимо
56'
Бен Саада Шауки из команды Труа делает пас партнеру.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
54'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Азамум Карим из команды Труа отправил кросс в штрафную...
53'
Тактическая замена. Ойонго Амбруаз уходит с поля и его заменяет Агилар Рубен
52'
Тактическая замена. Нинга Родрике уходит с поля и его заменяет Мбенза Исаак
52'
Желязны Эрвин взял и забрал мяч на выходе
51'
Самбья Саломон из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
51'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Самбья Саломон из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
50'
Азамум Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Самбья Саломон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
50'
Ниве Бенжамен из команды Труа опасно и грубо сыграл. Самбья Саломон пострадал.
50'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Самбья Саломон из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
49'
Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
49'
Самбья Саломон из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Удар от ворот произведет Монпелье
48'
Как он промахнулся? Грандсир Самуэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
48'
Бен Саада Шауки из команды Труа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Nicolas Cozza из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
46'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Удар от ворот произведет Труа
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
44'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
44'
Сук Юн-Чжун из команды Труа в офсайде
44'
Удар от ворот произведет Труа
43'
Самбья Саломон не смог попасть в створ ударом издали
43'
Удар от ворот произведет Труа
42'
Скири Эйе не смог попасть в створ ударом издали
Офсайд
42'
Конгре Даниэль из команды Монпелье в офсайде
41'
Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Самбья Саломон из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
40'
Удар от ворот произведет Монпелье
40'
Ниве Бенжамен не смог попасть в створ ударом издали
40'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
39'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Nicolas Cozza из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Бен Саада Шауки
38'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Желязны Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Nicolas Cozza из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
37'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Удар от ворот произведет Труа
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
34'
Ласне Пол из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Азамум Карим из команды Труа поставил подножку. Пострадал Ласне Пол
Описание гола
31'
ГОООООЛ - Азамум Карим из команды Труа забивает из-за штрафной площади
Угловой
31'
Бен Саада Шауки из команды Труа подал угловой слева.
31'
Бен Саада Шауки мяч отрикошетил от ворот
30'
Грандсир Самуэль нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Азамум Карим из команды Труа отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
30'
Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
29'
Удар от ворот произведет Монпелье
29'
Удар от ворот произведет Труа
28'
Самбья Саломон из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
28'
Желязны Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Долли Киган из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Траоре Шарль
26'
Nicolas Cozza из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Угловой
26'
Ласне Пол из команды Монпелье подал угловой справа.
26'
Ласне Пол из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Грандсир Самуэль нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
24'
После дальнего удара, который нанес Грандсир Самуэль мяч отбит вратарем
24'
Nicolas Cozza выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Вальтер Реми из команды Труа отправил кросс в штрафную...
24'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
22'
Ласне Пол из команды Монпелье разыграл угловой с левого угла.
22'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
21'
Грандсир Самуэль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Ниве Бенжамен из команды Труа поставил подножку. Пострадал Ойонго Амбруаз
20'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
19'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
19'
Ниве Бенжамен из команды Труа отправил кросс в штрафную...
19'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
18'
Сио Жованни из команды Монпелье играет слишком грубо. Траоре Шарль оказался на газоне.
18'
Лекомт Бенджамин из команды Монпелье хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
18'
Траоре Шарль из команды Труа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Удар от ворот произведет Труа
17'
Шанс! Сио Жованни из команды Монпелье пробил головой, но мимо
17'
Вратарь парирует удар, который нанес Нинга Родрике, и мяч снова в игре
17'
Сио Жованни из команды Монпелье делает пас партнеру.
16'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
16'
Вальтер Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
16'
Скири Эйе из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Вальтер Реми пострадал.
Фол, нарушение
15'
Конгре Даниэль из команды Монпелье в офсайде
Угловой
15'
Ласне Пол из команды Монпелье подал угловой справа.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
15'
Эрей Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Ласне Пол из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
14'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
13'
Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Самбья Саломон из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
12'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
12'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Нинга Родрике нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Самбья Саломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Траоре Шарль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Бен Саада Шауки из команды Труа поставил подножку. Пострадал Мендеш Педру II
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
10'
Удар от ворот произведет Труа
10'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Скири Эйе из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
9'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Труа
8'
Шанс! Nicolas Cozza из команды Монпелье пробил головой, но мимо
Угловой
8'
Ласне Пол из команды Монпелье подал угловой справа.
6'
Нинга Родрике нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Азамум Карим из команды Труа отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 82% времени, а гости – 18%.
4'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Удар от ворот произведет Труа
3'
Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Азамум Карим из команды Труа поставил подножку. Пострадал Ойонго Амбруаз
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Монпелье". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Монпелье 1:1 Труа
Монпелье
90.7% (147)
Ничья:
6.8% (11)
Труа
2.5% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Монпелье:
46.9% (76)
Монпелье:
23.5% (38)
Монпелье:
17.3% (28)
Ничья:
3.7% (6)
Монпелье:
2.5% (4)
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