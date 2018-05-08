Текстовая онлайн трансляция матча Страсбург - Лион

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Стадион: де ла Мейно
Предыдущие игры
Страсбург (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 06.05.2018 Ренн 2:1 Страсбург Л1
- 28.04.2018 Страсбург 1:1 Ницца Л1
- 21.04.2018 Амьен 3:1 Страсбург Л1
- 14.04.2018 Страсбург 0:1 Сент-Этьен Л1
- 07.04.2018 Анже 1:1 Страсбург Л1
- 01.04.2018 Страсбург 2:2 Метц Л1
- 17.03.2018 Тулуза 2:2 Страсбург Л1
- 09.03.2018 Страсбург 1:3 Монако Л1
- 04.03.2018 Кан 2:0 Страсбург Л1
- 28.02.2018 Шамбли 1:0 Страсбург КФ
- 23.02.2018 Страсбург 0:0 Монпелье Л1
- 17.02.2018 ПСЖ 5:2 Страсбург Л1
- 11.02.2018 Страсбург 2:1 Труа Л1
- 08.02.2018 Гренобль 0:3 Страсбург КФ
- 03.02.2018 Страсбург 0:2 Бордо Л1
- 28.01.2018 Лилль 2:1 Страсбург Л1
- 25.01.2018 Страсбург 2:1 Лилль КФ
- 20.01.2018 Страсбург 3:2 Дижон Л1
- 16.01.2018 Марсель 2:0 Страсбург Л1
- 12.01.2018 Страсбург 0:2 Генгам Л1
Лион (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 06.05.2018 Лион 3:0 Труа Л1
- 28.04.2018 Лион 2:0 Нант Л1
- 20.04.2018 Дижон 2:5 Лион Л1
- 14.04.2018 Лион 3:0 Амьен Л1
- 08.04.2018 Метц 0:5 Лион Л1
- 01.04.2018 Лион 2:0 Тулуза Л1
- 18.03.2018 Марсель 2:3 Лион Л1
- 15.03.2018 Лион 2:3 ЦСКА Москва ЛЕ
- 11.03.2018 Лион 1:0 Кан Л1
- 08.03.2018 ЦСКА Москва 0:1 Лион ЛЕ
- 04.03.2018 Монпелье 1:1 Лион Л1
- 01.03.2018 Кан 1:0 Лион КФ
- 25.02.2018 Лион 1:1 Сент-Этьен Л1
- 22.02.2018 Вильярреал 0:1 Лион ЛЕ
- 18.02.2018 Лилль 2:2 Лион Л1
- 15.02.2018 Лион 3:1 Вильярреал ЛЕ
- 11.02.2018 Лион 0:2 Ренн Л1
- 07.02.2018 Монпелье 1:2 Лион КФ
- 04.02.2018 Монако 3:2 Лион Л1
- 28.01.2018 Бордо 3:1 Лион Л1
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|36
|29
|5
|2
|108 - 27
|92
|2.
|Лион
|Заявка
|36
|22
|9
|5
|82 - 38
|75
|3.
|Монако
|Заявка
|36
|22
|8
|6
|81 - 45
|74
|4.
|Марсель
|Заявка
|36
|21
|10
|5
|75 - 43
|73
|5.
|Ренн
|Заявка
|36
|15
|9
|12
|47 - 43
|54
|6.
|Сент-Этьен
|Заявка
|36
|14
|10
|12
|42 - 49
|52
|7.
|Ницца
|Заявка
|36
|14
|9
|13
|47 - 48
|51
|8.
|Бордо
|Заявка
|36
|14
|7
|15
|45 - 46
|49
|9.
|Монпелье
|Заявка
|36
|11
|16
|9
|34 - 31
|49
|10.
|Нант
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|33 - 41
|46
|11.
|Генгам
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|44 - 54
|46
|12.
|Дижон
|Заявка
|36
|12
|9
|15
|52 - 70
|45
|13.
|Амьен
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|34 - 41
|42
|14.
|Анже
|Заявка
|36
|9
|14
|13
|41 - 48
|41
|15.
|Кан
|Заявка
|36
|10
|7
|19
|26 - 48
|37
|16.
|Лилль
|Заявка
|36
|9
|8
|19
|40 - 61
|35
|17.
|Страсбург
|Заявка
|36
|8
|11
|17
|41 - 64
|35
|18.
|Тулуза
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|34 - 49
|34
|19.
|Труа
|Заявка
|36
|9
|5
|22
|31 - 55
|32
|20.
|Метц
|Заявка
|36
|6
|8
|22
|34 - 70
|26
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Текстовая онлайн трансляция матча Страсбург - ЛионДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 51 минуту, которая состоится 12.05.2018.
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Прогнозы на матч Страсбург - Лион
Страсбург
4.6% (3)
Ничья:
7.7% (5)
Лион
87.7% (57)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Лион:
47.7% (31)
0:2 Лион:
20% (13)
0:1 Лион:
13.8% (9)
1:1 Ничья:
4.6% (3)
2:1 Страсбург:
3.1% (2)
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