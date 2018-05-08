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Стадион:
Страсбург
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Страсбург - Лион

До начала игры осталось 2 дня 18 часов 51 минуту, которая состоится 12.05.2018.
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:
Прогнозы на матч Страсбург - Лион
Страсбург
4.6% (3)
Ничья:
7.7% (5)
Лион
87.7% (57)

Вы не участвовали в прогнозе

Лион:
47.7% (31)
Лион:
20% (13)
Лион:
13.8% (9)
Ничья:
4.6% (3)
Страсбург:
3.1% (2)
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