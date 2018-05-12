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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 34498
Бордо
2:1
Второй тайм: 73'
Тулуза
0'
24' Желтая карточка
Сангаре Ибрахим
0:1
29' Гол
Силла Иссиага
36' Желтая карточка
Пундже Максим
1:1
38' Гол
Брайтвайт Мартин
45' Желтая карточка
Сомалиа Вергитон
2:1
49' Гол
Брайтвайт Мартин
66' Желтая карточка
Саного Яя
73'
Второй тайм
73'
Градель Макс-Ален пробует нанести удар издали, но Костил Бенуа держит все под контролем
72'
Удар от ворот произведет Бордо
72'
Тактическая замена. Дурмаз Джимми уходит с поля и его заменяет Жан Корентин
71'
Силла Иссиага не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
71'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой слева.
71'
Градель Макс-Ален мяч отрикошетил от ворот
71'
Отличные скиллы показывает Градель Макс-Ален, обводя своих соперников
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
69'
Мейте Суалихо наказан за толчок Силла Иссиага
69'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Де Превиль Николя из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
68'
Брайтвайт Мартин из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Желтая карточка
66'
Саного Яя получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
66'
Саного Яя коснулся мяча рукой.
66'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
65'
Сабали Юссуф наказан за толчок Силла Иссиага
65'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
65'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
64'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Тактическая замена. Делор Анди уходит с поля и его заменяет Тойвонен Ола
63'
Де Превиль Николя из команды Бордо сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Дурмаз Джимми из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Де Превиль Николя
61'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Удар от ворот произведет Тулуза
61'
Малком Филипе решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
59'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Сангаре Ибрахим из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Мейте Суалихо
58'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
Угловой
58'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой слева.
57'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза отдал передачу, которая была заблокирована.
57'
Отличные скиллы показывает Дурмаз Джимми, обводя своих соперников
57'
Сегодняшная посещаемость составляет 34498 болельщиков
Офсайд
56'
Де Превиль Николя из команды Бордо в офсайде
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Дурмаз Джимми из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Малком Филипе
Фол, нарушение
53'
Делор Анди наказан за толчок Де Превиль Николя
52'
Брайтвайт Мартин из команды Бордо сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
52'
ШАНС! Брайтвайт Мартин вышел один-на-один с голкипером...
52'
Плашил Ярослав из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
51'
Судья свистит. Сангаре Ибрахим атаковал сзади соперника. Это Малком Филипе заработал своей команде штрафной
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Описание гола
49'
Г О О О О Л! - Брайтвайт Мартин из команды Бордо забивает благодаря рикошету.
49'
Лерагер Лукас из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
49'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Малком Филипе из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Силла Иссиага из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Плашил Ярослав
48'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Сабали Юссуф из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
47'
Делор Анди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Камано Франсуа из команды Бордо подал угловой справа.
47'
Диоп Исса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Камано Франсуа из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
46'
Градель Макс-Ален коснулся мяча рукой.
46'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
46'
Лерагер Лукас из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
49'
Малком Филипе пробил со штрафного прямо в стенку
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
47'
Сомалиа Вергитон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
47'
Сомалиа Вергитон наказан за толчок Лерагер Лукас
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Диоп Исса из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Брайтвайт Мартин
46'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Игроки ФК "Тулуза" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
Пундже Максим из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
43'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Плашил Ярослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой справа.
43'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Игроки ФК "Тулуза" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
Удар от ворот произведет Тулуза
42'
Шанс! Пабло Кастро из команды Бордо пробил головой, но мимо
42'
Малком Филипе из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
Угловой
42'
Малком Филипе из команды Бордо разыграл угловой с левого угла.
42'
Диоп Исса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Отличные скиллы показывает Камано Франсуа, обводя своих соперников
41'
Камано Франсуа нанес удар издали, а Лафон Альбан отбил его обратно в игру!
40'
Удар от ворот произведет Бордо
40'
Градель Макс-Ален не смог попасть в створ ударом издали
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
39'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Мейте Суалихо сделал результативную передачу.
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Брайтвайт Мартин изменил счет на табло!
38'
Мейте Суалихо из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
38'
Саного Яя наказан за толчок Мейте Суалихо
Фол, нарушение
38'
Жюльен Кристофер наказан за толчок Малком Филипе
37'
Делор Анди из команды Тулуза навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
37'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
36'
Пундже Максим получил желтую карточку от судьи
Травма, повреждение
36'
Делор Анди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
35'
Безумный фол. Пундже Максим грубо играет против соперника. Пострадал Делор Анди
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
35'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Камано Франсуа из команды Бордо подал угловой слева.
34'
Амьен-Аду Кельвен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Дурмаз Джимми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Мейте Суалихо из команды Бордо толкнул локтем оппонента. Это Делор Анди заработал фол
32'
Брайтвайт Мартин нанес удар головой, но Лафон Альбан спокойно отбил мяч.
32'
Камано Франсуа из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
32'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Лерагер Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Малком Филипе из команды Бордо делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
31'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
29'
Дурмаз Джимми сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Силла Иссиага изменил счет на табло!
29'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает пас партнеру.
29'
Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
29'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
28'
Сабали Юссуф из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
26'
Саного Яя коснулся мяча рукой.
26'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой слева.
26'
Жюльен Кристофер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Плашил Ярослав из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Травма, повреждение
24'
Плашил Ярослав на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
24'
Сангаре Ибрахим получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
24'
Безумный фол. Сангаре Ибрахим грубо играет против соперника. Пострадал Плашил Ярослав
23'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Сангаре Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой слева.
23'
Брайтвайт Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Камано Франсуа из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
21'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
21'
Делор Анди из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
21'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
20'
Сабали Юссуф из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
Силла Иссиага выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Камано Франсуа из команды Бордо делает пас партнеру.
20'
Отличные скиллы показывает Камано Франсуа, обводя своих соперников
19'
Удар от ворот произведет Тулуза
18'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
17'
Брайтвайт Мартин из команды Бордо в офсайде
17'
Малком Филипе из команды Бордо делает пас партнеру.
17'
Отличные скиллы показывает Малком Филипе, обводя своих соперников
17'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Удар от ворот произведет Тулуза
16'
Лерагер Лукас нанес удар чуть мимо. Близко!
15'
Удар от ворот произведет Бордо
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
15'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Делор Анди из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Пундже Максим
14'
Удар от ворот произведет Бордо
14'
Какой промах! Саного Яя имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
13'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
13'
Дурмаз Джимми наказан за толчок Мейте Суалихо
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Пундже Максим из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Сомалиа Вергитон
11'
Удар от ворот произведет Бордо
11'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает неудачный навес.
11'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
Угловой
11'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой слева.
10'
Диоп Исса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Камано Франсуа из команды Бордо плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
10'
Лерагер Лукас из команды Бордо делает навес прямо в штрафную.
10'
Мейте Суалихо из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
9'
Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Силла Иссиага из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
8'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
7'
Пабло Кастро из команды Бордо в офсайде
7'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Малком Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Лерагер Лукас пострадал.
5'
Мейте Суалихо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой слева.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Фол, нарушение
4'
Лерагер Лукас коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
2'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза играет слишком грубо. Малком Филипе оказался на газоне.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тулуза". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бордо 2:1 Тулуза
Бордо
80.2% (130)
Ничья:
15.4% (25)
Тулуза
4.3% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Бордо:
34% (55)
Бордо:
29% (47)
Бордо:
14.8% (24)
Ничья:
13% (21)
Тулуза:
3.1% (5)
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