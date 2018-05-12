Стадион: Матмю Атлантик Зрители: 34498
24' Желтая карточкаСангаре Ибрахим
0:1
29' ГолСилла Иссиага
36' Желтая карточкаПундже Максим
1:1
38' ГолБрайтвайт Мартин
45' Желтая карточкаСомалиа Вергитон
2:1
49' ГолБрайтвайт Мартин
66' Желтая карточкаСаного Яя
Второй тайм
73'
Градель Макс-Ален пробует нанести удар издали, но Костил Бенуа держит все под контролем
72'
72'
Тактическая замена. Дурмаз Джимми уходит с поля и его заменяет Жан Корентин
71'
Силла Иссиага не смог попасть в створ ударом издали
71'
71'
Градель Макс-Ален мяч отрикошетил от ворот
71'
Отличные скиллы показывает Градель Макс-Ален, обводя своих соперников
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
69'
Мейте Суалихо наказан за толчок Силла Иссиага
69'
69'
69'
Де Превиль Николя из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
68'
Брайтвайт Мартин из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
Саного Яя получил желтую карточку от судьи
66'
Саного Яя коснулся мяча рукой.
66'
65'
Сабали Юссуф наказан за толчок Силла Иссиага
65'
65'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
64'
64'
Тактическая замена. Делор Анди уходит с поля и его заменяет Тойвонен Ола
63'
Де Превиль Николя из команды Бордо сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
61'
Судья сигнализирует, что Дурмаз Джимми из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Де Превиль Николя
61'
61'
61'
Малком Филипе решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
59'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
59'
Судья сигнализирует, что Сангаре Ибрахим из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Мейте Суалихо
58'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
58'
57'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза отдал передачу, которая была заблокирована.
57'
Отличные скиллы показывает Дурмаз Джимми, обводя своих соперников
57'
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56'
Де Превиль Николя из команды Бордо в офсайде
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
55'
Судья сигнализирует, что Дурмаз Джимми из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Малком Филипе
53'
Делор Анди наказан за толчок Де Превиль Николя
52'
Брайтвайт Мартин из команды Бордо сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
52'
ШАНС! Брайтвайт Мартин вышел один-на-один с голкипером...
52'
Плашил Ярослав из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Судья свистит. Сангаре Ибрахим атаковал сзади соперника. Это Малком Филипе заработал своей команде штрафной
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
49'
Г О О О О Л! - Брайтвайт Мартин из команды Бордо забивает благодаря рикошету.
49'
Лерагер Лукас из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
49'
49'
Малком Филипе из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
48'
Судья сигнализирует, что Силла Иссиага из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Плашил Ярослав
48'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
47'
Делор Анди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Камано Франсуа из команды Бордо подал угловой справа.
47'
47'
Камано Франсуа из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
46'
Градель Макс-Ален коснулся мяча рукой.
46'
46'
Лерагер Лукас из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
49'
Малком Филипе пробил со штрафного прямо в стенку
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Сомалиа Вергитон получил желтую карточку от судьи
47'
Сомалиа Вергитон наказан за толчок Лерагер Лукас
47'
Судья сигнализирует, что Диоп Исса из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Брайтвайт Мартин
46'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Игроки ФК "Тулуза" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
Пундже Максим из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
43'
43'
Плашил Ярослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой справа.
43'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Игроки ФК "Тулуза" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
42'
Шанс! Пабло Кастро из команды Бордо пробил головой, но мимо
42'
Малком Филипе из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
42'
Малком Филипе из команды Бордо разыграл угловой с левого угла.
42'
42'
Отличные скиллы показывает Камано Франсуа, обводя своих соперников
41'
Камано Франсуа нанес удар издали, а Лафон Альбан отбил его обратно в игру!
40'
40'
Градель Макс-Ален не смог попасть в створ ударом издали
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
39'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Мейте Суалихо сделал результативную передачу.
38'
Г О О О О Л - Брайтвайт Мартин изменил счет на табло!
38'
Мейте Суалихо из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
Саного Яя наказан за толчок Мейте Суалихо
38'
Жюльен Кристофер наказан за толчок Малком Филипе
37'
Делор Анди из команды Тулуза навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
37'
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Пундже Максим получил желтую карточку от судьи
36'
Делор Анди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Безумный фол. Пундже Максим грубо играет против соперника. Пострадал Делор Анди
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
35'
35'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Камано Франсуа из команды Бордо подал угловой слева.
34'
Амьен-Аду Кельвен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Дурмаз Джимми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Мейте Суалихо из команды Бордо толкнул локтем оппонента. Это Делор Анди заработал фол
32'
Брайтвайт Мартин нанес удар головой, но Лафон Альбан спокойно отбил мяч.
32'
Камано Франсуа из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
32'
32'
Лерагер Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Малком Филипе из команды Бордо делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
29'
Дурмаз Джимми сделал результативную передачу.
29'
Г О О О О Л - Силла Иссиага изменил счет на табло!
29'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает пас партнеру.
29'
Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
28'
26'
Саного Яя коснулся мяча рукой.
26'
26'
26'
Жюльен Кристофер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Плашил Ярослав из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
24'
Плашил Ярослав на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Сангаре Ибрахим получил желтую карточку от судьи
24'
Безумный фол. Сангаре Ибрахим грубо играет против соперника. Пострадал Плашил Ярослав
23'
23'
Сангаре Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
Брайтвайт Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Камано Франсуа из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
22'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
21'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
21'
Делор Анди из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
21'
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
Силла Иссиага выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Камано Франсуа из команды Бордо делает пас партнеру.
20'
Отличные скиллы показывает Камано Франсуа, обводя своих соперников
19'
18'
17'
Брайтвайт Мартин из команды Бордо в офсайде
17'
Малком Филипе из команды Бордо делает пас партнеру.
17'
Отличные скиллы показывает Малком Филипе, обводя своих соперников
17'
16'
16'
Лерагер Лукас нанес удар чуть мимо. Близко!
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
15'
14'
Судья сигнализирует, что Делор Анди из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Пундже Максим
14'
14'
Какой промах! Саного Яя имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
13'
13'
Дурмаз Джимми наказан за толчок Мейте Суалихо
12'
Судья сигнализирует, что Пундже Максим из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Сомалиа Вергитон
11'
11'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает неудачный навес.
11'
11'
10'
10'
Камано Франсуа из команды Бордо плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
10'
Лерагер Лукас из команды Бордо делает навес прямо в штрафную.
10'
Мейте Суалихо из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
9'
Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Силла Иссиага из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
8'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Пабло Кастро из команды Бордо в офсайде
7'
7'
Малком Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Лерагер Лукас пострадал.
5'
Мейте Суалихо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
4'
Лерагер Лукас коснулся мяча рукой.
2'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза играет слишком грубо. Малком Филипе оказался на газоне.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тулуза". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бордо 2:1 Тулуза
Бордо
80.2% (130)
Ничья:
15.4% (25)
Тулуза
4.3% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Бордо:
34% (55)
1:0 Бордо:
29% (47)
2:0 Бордо:
14.8% (24)
1:1 Ничья:
13% (21)
1:2 Тулуза:
3.1% (5)
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