Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Сент-Этьен

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Луи II
Позже
Предыдущие игры
Монако (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 06.05.2018 Кан 1:2 Монако Л1
- 28.04.2018 Монако 0:0 Амьен Л1
- 21.04.2018 Генгам 3:1 Монако Л1
- 15.04.2018 ПСЖ 7:1 Монако Л1
- 07.04.2018 Монако 2:1 Нант Л1
- 04.04.2018 Ренн 1:1 Монако Л1
- 31.03.2018 ПСЖ 3:0 Монако КЛ
- 23.03.2018 Монако 4:1 Дженоа ТМК
- 16.03.2018 Монако 2:1 Лилль Л1
- 09.03.2018 Страсбург 1:3 Монако Л1
- 02.03.2018 Монако 2:1 Бордо Л1
- 24.02.2018 Тулуза 3:3 Монако Л1
- 16.02.2018 Монако 4:0 Дижон Л1
- 10.02.2018 Анже 0:4 Монако Л1
- 04.02.2018 Монако 3:2 Лион Л1
- 31.01.2018 Монако 2:0 Монпелье КЛ
- 28.01.2018 Марсель 2:2 Монако Л1
- 24.01.2018 Монако 2:3 Лион КФ
- 21.01.2018 Монако 3:1 Метц Л1
- 16.01.2018 Монако 2:2 Ницца Л1
Сент-Этьен (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 06.05.2018 Сент-Этьен 1:3 Бордо Л1
- 27.04.2018 Монпелье 0:1 Сент-Этьен Л1
- 22.04.2018 Сент-Этьен 2:1 Труа Л1
- 14.04.2018 Страсбург 0:1 Сент-Этьен Л1
- 06.04.2018 Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Л1
- 01.04.2018 Нант 0:3 Сент-Этьен Л1
- 18.03.2018 Сент-Этьен 2:0 Генгам Л1
- 10.03.2018 Ренн 1:1 Сент-Этьен Л1
- 03.03.2018 Сент-Этьен 2:2 Дижон Л1
- 25.02.2018 Лион 1:1 Сент-Этьен Л1
- 17.02.2018 Анже 0:1 Сент-Этьен Л1
- 09.02.2018 Сент-Этьен 2:2 Марсель Л1
- 03.02.2018 Амьен 0:2 Сент-Этьен Л1
- 27.01.2018 Сент-Этьен 2:1 Кан Л1
- 24.01.2018 Труа 1:1 Сент-Этьен КФ
- 21.01.2018 Ницца 1:0 Сент-Этьен Л1
- 17.01.2018 Метц 3:0 Сент-Этьен Л1
- 14.01.2018 Сент-Этьен 2:0 Тулуза Л1
- 07.01.2018 Сент-Этьен 2:0 Ним КФ
- 20.12.2017 Генгам 2:1 Сент-Этьен Л1
Последние игры между собой
Монако: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 7
Сент-Этьен: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 4
- 15.12.2017 Сент-Этьен 0:4 Монако Лига 1
- 17.05.2017 Монако 2:0 Сент-Этьен Лига 1
- 29.10.2016 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1
- 14.02.2016 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1
- 13.12.2015 Монако 1:0 Сент-Этьен Лига 1
- 03.04.2015 Монако 1:1 Сент-Этьен Лига 1
- 09.11.2014 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1
- 01.03.2014 Сент-Этьен 2:0 Монако Лига 1
- 05.10.2013 Монако 2:1 Сент-Этьен Лига 1
- 01.05.2011 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1
- 12.12.2010 Монако 0:2 Сент-Этьен Лига 1
- 21.07.2010 Монако 0:2 Сент-Этьен Товарищеские матчи. Сборные
- 07.02.2010 Сент-Этьен 3:0 Монако Лига 1
- 26.09.2009 Монако 1:2 Сент-Этьен Лига 1
- 15.07.2009 Монако 0:0 Сент-Этьен Товарищеские матчи. Сборные
- 01.03.2009 Монако 2:2 Сент-Этьен Лига 1
- 05.10.2008 Сент-Этьен 2:0 Монако Лига 1
- 17.05.2008 Сент-Этьен 4:0 Монако Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|36
|29
|5
|2
|108 - 27
|92
|2.
|Лион
|Заявка
|36
|22
|9
|5
|82 - 38
|75
|3.
|Монако
|Заявка
|36
|22
|8
|6
|81 - 45
|74
|4.
|Марсель
|Заявка
|36
|21
|10
|5
|75 - 43
|73
|5.
|Ренн
|Заявка
|36
|15
|9
|12
|47 - 43
|54
|6.
|Сент-Этьен
|Заявка
|36
|14
|10
|12
|42 - 49
|52
|7.
|Ницца
|Заявка
|36
|14
|9
|13
|47 - 48
|51
|8.
|Бордо
|Заявка
|36
|14
|7
|15
|45 - 46
|49
|9.
|Монпелье
|Заявка
|36
|11
|16
|9
|34 - 31
|49
|10.
|Нант
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|33 - 41
|46
|11.
|Генгам
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|44 - 54
|46
|12.
|Дижон
|Заявка
|36
|12
|9
|15
|52 - 70
|45
|13.
|Амьен
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|34 - 41
|42
|14.
|Анже
|Заявка
|36
|9
|14
|13
|41 - 48
|41
|15.
|Кан
|Заявка
|36
|10
|7
|19
|26 - 48
|37
|16.
|Лилль
|Заявка
|36
|9
|8
|19
|40 - 61
|35
|17.
|Страсбург
|Заявка
|36
|8
|11
|17
|41 - 64
|35
|18.
|Тулуза
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|34 - 49
|34
|19.
|Труа
|Заявка
|36
|9
|5
|22
|31 - 55
|32
|20.
|Метц
|Заявка
|36
|6
|8
|22
|34 - 70
|26
-
Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Сент-ЭтьенДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 50 минут, которая состоится 12.05.2018.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Монако - Сент-Этьен
Монако
87.7% (57)
Ничья:
7.7% (5)
Сент-Этьен
4.6% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Монако:
40% (26)
2:0 Монако:
24.6% (16)
1:0 Монако:
16.9% (11)
1:1 Ничья:
6.2% (4)
3:1 Монако:
4.6% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация