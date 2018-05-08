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Стадион:
Монако
 
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Сент-Этьен
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Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Сент-Этьен

До начала игры осталось 2 дня 18 часов 50 минут, которая состоится 12.05.2018.
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:
Прогнозы на матч Монако - Сент-Этьен
Монако
87.7% (57)
Ничья:
7.7% (5)
Сент-Этьен
4.6% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Монако:
40% (26)
Монако:
24.6% (16)
Монако:
16.9% (11)
Ничья:
6.2% (4)
Монако:
4.6% (3)
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