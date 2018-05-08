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Стадион:
ПСЖ
 
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Ренн
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Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Ренн

До начала игры осталось 2 дня 18 часов 51 минуту, которая состоится 12.05.2018.
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:
Прогнозы на матч ПСЖ - Ренн
ПСЖ
90.8% (59)
Ничья:
3.1% (2)
Ренн
6.2% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
30.8% (20)
ПСЖ:
27.7% (18)
ПСЖ:
12.3% (8)
ПСЖ:
10.8% (7)
ПСЖ:
6.2% (4)
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