Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Ренн

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Стадион: Парк де Пренс
Предыдущие игры
ПСЖ (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 08.05.2018 Ле-Эрбье 0:2 ПСЖ КФ
- 04.05.2018 Амьен 2:2 ПСЖ Л1
- 29.04.2018 ПСЖ 2:2 Генгам Л1
- 22.04.2018 Бордо 0:1 ПСЖ Л1
- 18.04.2018 Кан 1:3 ПСЖ КФ
- 15.04.2018 ПСЖ 7:1 Монако Л1
- 06.04.2018 Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Л1
- 31.03.2018 ПСЖ 3:0 Монако КЛ
- 18.03.2018 Ницца 1:2 ПСЖ Л1
- 14.03.2018 ПСЖ 2:1 Анже Л1
- 10.03.2018 ПСЖ 5:0 Метц Л1
- 06.03.2018 ПСЖ 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 03.03.2018 Труа 0:2 ПСЖ Л1
- 28.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель КФ
- 25.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель Л1
- 17.02.2018 ПСЖ 5:2 Страсбург Л1
- 14.02.2018 Реал Мадрид 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 10.02.2018 Тулуза 0:1 ПСЖ Л1
- 06.02.2018 Сошо 1:4 ПСЖ КФ
- 03.02.2018 Лилль 0:3 ПСЖ Л1
Ренн (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 06.05.2018 Ренн 2:1 Страсбург Л1
- 29.04.2018 Ренн 2:1 Тулуза Л1
- 20.04.2018 Нант 1:1 Ренн Л1
- 14.04.2018 Ренн 1:2 Метц Л1
- 08.04.2018 Ницца 1:1 Ренн Л1
- 04.04.2018 Ренн 1:1 Монако Л1
- 17.03.2018 Бордо 0:2 Ренн Л1
- 10.03.2018 Ренн 1:1 Сент-Этьен Л1
- 03.03.2018 Амьен 0:2 Ренн Л1
- 24.02.2018 Ренн 2:0 Труа Л1
- 17.02.2018 Кан 2:2 Ренн Л1
- 11.02.2018 Лион 0:2 Ренн Л1
- 04.02.2018 Ренн 0:1 Генгам Л1
- 30.01.2018 Ренн 2:3 ПСЖ КЛ
- 26.01.2018 Дижон 2:1 Ренн Л1
- 20.01.2018 Ренн 1:0 Анже Л1
- 17.01.2018 Лилль 1:2 Ренн Л1
- 13.01.2018 Ренн 0:3 Марсель Л1
- 10.01.2018 Ренн 4:2 Тулуза КЛ
- 07.01.2018 Ренн 1:6 ПСЖ КФ
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Ренн: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
- 30.01.2018 Ренн 2:3 ПСЖ Кубок лиги
- 07.01.2018 Ренн 1:6 ПСЖ Кубок Франции
- 16.12.2017 Ренн 1:4 ПСЖ Лига 1
- 01.02.2017 Ренн 0:4 ПСЖ Кубок Франции
- 14.01.2017 Ренн 0:1 ПСЖ Лига 1
- 06.11.2016 ПСЖ 4:0 Ренн Лига 1
- 29.04.2016 ПСЖ 4:0 Ренн Лига 1
- 30.10.2015 Ренн 0:1 ПСЖ Лига 1
- 30.01.2015 ПСЖ 1:0 Ренн Лига 1
- 13.09.2014 Ренн 1:1 ПСЖ Лига 1
- 07.05.2014 ПСЖ 1:2 Ренн Лига 1
- 14.12.2013 Ренн 1:3 ПСЖ Лига 1
- 06.04.2013 Ренн 0:2 ПСЖ Лига 1
- 17.11.2012 ПСЖ 1:2 Ренн Лига 1
- 13.05.2012 ПСЖ 3:0 Ренн Лига 1
- 13.08.2011 Ренн 1:1 ПСЖ Лига 1
- 05.02.2011 Ренн 1:0 ПСЖ Лига 1
- 19.09.2010 ПСЖ 0:0 Ренн Лига 1
- 24.04.2010 ПСЖ 1:1 Ренн Лига 1
- 19.12.2009 Ренн 1:0 ПСЖ Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|36
|29
|5
|2
|108 - 27
|92
|2.
|Лион
|Заявка
|36
|22
|9
|5
|82 - 38
|75
|3.
|Монако
|Заявка
|36
|22
|8
|6
|81 - 45
|74
|4.
|Марсель
|Заявка
|36
|21
|10
|5
|75 - 43
|73
|5.
|Ренн
|Заявка
|36
|15
|9
|12
|47 - 43
|54
|6.
|Сент-Этьен
|Заявка
|36
|14
|10
|12
|42 - 49
|52
|7.
|Ницца
|Заявка
|36
|14
|9
|13
|47 - 48
|51
|8.
|Бордо
|Заявка
|36
|14
|7
|15
|45 - 46
|49
|9.
|Монпелье
|Заявка
|36
|11
|16
|9
|34 - 31
|49
|10.
|Нант
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|33 - 41
|46
|11.
|Генгам
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|44 - 54
|46
|12.
|Дижон
|Заявка
|36
|12
|9
|15
|52 - 70
|45
|13.
|Амьен
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|34 - 41
|42
|14.
|Анже
|Заявка
|36
|9
|14
|13
|41 - 48
|41
|15.
|Кан
|Заявка
|36
|10
|7
|19
|26 - 48
|37
|16.
|Лилль
|Заявка
|36
|9
|8
|19
|40 - 61
|35
|17.
|Страсбург
|Заявка
|36
|8
|11
|17
|41 - 64
|35
|18.
|Тулуза
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|34 - 49
|34
|19.
|Труа
|Заявка
|36
|9
|5
|22
|31 - 55
|32
|20.
|Метц
|Заявка
|36
|6
|8
|22
|34 - 70
|26
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Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - РеннДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 51 минуту, которая состоится 12.05.2018.
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Прогнозы на матч ПСЖ - Ренн
ПСЖ
90.8% (59)
Ничья:
3.1% (2)
Ренн
6.2% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 ПСЖ:
30.8% (20)
2:1 ПСЖ:
27.7% (18)
3:1 ПСЖ:
12.3% (8)
3:0 ПСЖ:
10.8% (7)
1:0 ПСЖ:
6.2% (4)
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