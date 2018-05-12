Стадион: Раймон Копа
4' Желтая карточкаДжиджи Коффи
0:1
50' ГолЛима Лукас
0:2
61' ГолКулибали Калифа
Второй тайм
73'
Манко Венсан из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Судья сигнализирует, что Туре Абдулайе из команды Нант поставил подножку. Пострадал Бамба Абдулайе
70'
70'
Шанс! Павлович Матео из команды Анже пробил головой, но мимо
70'
Тэт Флавьен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
69'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
69'
Лима Лукас коснулся мяча рукой.
67'
67'
Манко Венсан не смог попасть в створ ударом издали
67'
66'
66'
65'
Хорошую попытку сделал Тэт Флавьен. Удар в створ, но вратарь начеку
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
64'
64'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
63'
Тактическая замена. Капелле Пьеррик уходит с поля и его заменяет Рен-Аделед Жефф
61'
Паллуа Николя сделал результативную передачу.
61'
Г О О О О Л - Кулибали Калифа из команды Нант переиграл вратаря дальним ударом!
61'
Паллуа Николя из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
60'
60'
Дюбуа Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
59'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
58'
Судья сигнализирует, что Павлович Матео из команды Анже поставил подножку. Пострадал Крхин Рене
57'
Кулибали Калифа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
56'
Судья сигнализирует, что Дюбуа Лео из команды Нант поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
56'
Тэт Флавьен нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает пас партнеру.
55'
55'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
54'
Ронжье Валентин из команды Нант отдал передачу, которая была заблокирована.
54'
54'
Тэт Флавьен пробует нанести удар издали, но Татарушану Чиприан держит все под контролем
53'
[player1] из команды [team] в офсайде
52'
52'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
50'
Г О О О О Л Лима Лукас закручивает штрафной в сетку! Великолепно
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
49'
Судья сигнализирует, что Бамба Абдулайе из команды Анже поставил подножку. Пострадал Туре Абдулайе
49'
Мангани Томас из команды Анже играет слишком грубо. Крхин Рене оказался на газоне.
48'
Сала Эмилиано наказан за толчок Бамба Абдулайе
48'
48'
ШАНС! Сала Эмилиано нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Кулибали Калифа из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Мангани Томас из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Тэт Флавьен из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает пас партнеру.
48'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Сантамария Батист из команды Анже отправил кросс в штрафную...
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
48'
Лима Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Туре Абдулайе из команды Нант отдал передачу, которая была заблокирована.
46'
46'
Матч возобновится спорным мячом
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
44'
44'
Судья сигнализирует, что Samuel Moutoussamy из команды Нант поставил подножку. Пострадал Манко Венсан
43'
Кулибали Калифа из команды Нант толкнул локтем оппонента. Это Бютель Людовик заработал фол
43'
Сала Эмилиано делает скидку к воротам
42'
Туре Абдулайе из команды Нант отправил кросс в штрафную...
42'
42'
Ронжье Валентин из команды Нант навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
39'
39'
Шанс! Сала Эмилиано из команды Нант пробил головой, но мимо
39'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Траоре Исмаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
37'
Онианге Принс получил травму и заменен. Кулибали Лассана выходит на поле.
36'
Ох, нехорошо это выглядит. Онианге Принс получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
Онианге Принс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Тэт Флавьен нанес удар чуть мимо. Близко!
34'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
34'
Тэт Флавьен из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
33'
Как он промахнулся? Сала Эмилиано имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
33'
Кулибали Калифа из команды Нант делает пас партнеру.
33'
Samuel Moutoussamy из команды Нант делает пас партнеру.
33'
32'
Тэт Флавьен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
32'
32'
Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой слева.
32'
Тэт Флавьен из команды Анже отдал передачу, которая была заблокирована.
32'
Экамби Карл Токо из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
31'
Онианге Принс коснулся мяча рукой.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
Ронжье Валентин коснулся мяча рукой.
30'
29'
29'
28'
Кулибали Калифа не смог попасть в створ ударом издали
28'
Тэт Флавьен из команды Анже в офсайде
27'
26'
25'
Туре Абдулайе не смог попасть в створ ударом издали
25'
Лима Лукас из команды Нант навешивает в штрафную с рикошетом.
25'
Кулибали Калифа из команды Нант отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
25'
Ронжье Валентин из команды Нант играет слишком грубо. Бамба Абдулайе оказался на газоне.
22'
21'
20'
20'
ШАНС! Экамби Карл Токо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
19'
19'
Лима Лукас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
19'
Судья сигнализирует, что Павлович Матео из команды Анже поставил подножку. Пострадал Кулибали Калифа
18'
17'
17'
Шанс! Онианге Принс из команды Анже пробил головой, но мимо
17'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой слева.
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
О, нет. Из многообещающей позиции Кулибали Калифа из команды Нант наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
15'
15'
Экамби Карл Токо из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
15'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
14'
Тэт Флавьен нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
13'
Сала Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Судья сигнализирует, что Джиджи Коффи из команды Нант поставил подножку. Пострадал Экамби Карл Токо
12'
12'
Бамба Абдулайе из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
10'
10'
Сантамария Батист из команды Анже делает неудачный навес.
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
Файер бросили на поле, арбитру пришлось остановить игру.
9'
Сантиметры! Удар с лета нанес Сала Эмилиано, но попал в штангу!
9'
Samuel Moutoussamy из команды Нант отправил кросс в штрафную...
8'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Туре Абдулайе из команды Нант отправил кросс в штрафную...
7'
6'
6'
Как он промахнулся? Экамби Карл Токо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
6'
Тэт Флавьен из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
5'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
5'
Тэт Флавьен из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
4'
Тэт Флавьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
Джиджи Коффи получил желтую карточку от судьи
3'
Безумный фол. Джиджи Коффи грубо играет против соперника. Пострадал Тэт Флавьен
2'
2'
Сантамария Батист из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Кулибали Калифа из команды Нант в офсайде
1'
Кулибали Калифа из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Анже". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Анже 0:2 Нант
Анже
35.2% (57)
Ничья:
52.5% (85)
Нант
12.3% (20)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
48.8% (79)
1:0 Анже:
24.7% (40)
2:1 Анже:
7.4% (12)
1:2 Нант:
6.2% (10)
0:0 Ничья:
3.7% (6)
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