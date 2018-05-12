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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Анже
0:2
Второй тайм: 73'
Нант
0'
4' Желтая карточка
Джиджи Коффи
0:1
50' Гол
Лима Лукас
0:2
61' Гол
Кулибали Калифа
73'
Второй тайм
73'
Манко Венсан из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Туре Абдулайе из команды Нант поставил подножку. Пострадал Бамба Абдулайе
70'
Удар от ворот произведет Нант
70'
Шанс! Павлович Матео из команды Анже пробил головой, но мимо
70'
Тэт Флавьен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
69'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Лима Лукас коснулся мяча рукой.
67'
Удар от ворот произведет Нант
67'
Манко Венсан не смог попасть в створ ударом издали
67'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Удар от ворот произведет Анже
66'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Хорошую попытку сделал Тэт Флавьен. Удар в створ, но вратарь начеку
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
64'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
64'
Дюбуа Лео из команды Нант отправил кросс в штрафную...
63'
Тактическая замена. Капелле Пьеррик уходит с поля и его заменяет Рен-Аделед Жефф
61'
Паллуа Николя сделал результативную передачу.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Кулибали Калифа из команды Нант переиграл вратаря дальним ударом!
61'
Паллуа Николя из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Удар от ворот произведет Анже
60'
Дюбуа Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
59'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Павлович Матео из команды Анже поставил подножку. Пострадал Крхин Рене
57'
Кулибали Калифа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Дюбуа Лео из команды Нант поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
56'
Тэт Флавьен нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает пас партнеру.
55'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Дюбуа Лео из команды Нант подал угловой справа.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
54'
Ронжье Валентин из команды Нант отдал передачу, которая была заблокирована.
54'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Тэт Флавьен пробует нанести удар издали, но Татарушану Чиприан держит все под контролем
Офсайд
53'
[player1] из команды [team] в офсайде
52'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
50'
Г О О О О Л Лима Лукас закручивает штрафной в сетку! Великолепно
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Бамба Абдулайе из команды Анже поставил подножку. Пострадал Туре Абдулайе
Фол, нарушение
49'
Мангани Томас из команды Анже играет слишком грубо. Крхин Рене оказался на газоне.
Фол, нарушение
48'
Сала Эмилиано наказан за толчок Бамба Абдулайе
48'
Удар от ворот произведет Анже
48'
ШАНС! Сала Эмилиано нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Кулибали Калифа из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Мангани Томас из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Тэт Флавьен из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает пас партнеру.
48'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Сантамария Батист из команды Анже отправил кросс в штрафную...
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
48'
Лима Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Туре Абдулайе из команды Нант отдал передачу, которая была заблокирована.
46'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Матч возобновится спорным мячом
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
44'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Samuel Moutoussamy из команды Нант поставил подножку. Пострадал Манко Венсан
Фол, нарушение
43'
Кулибали Калифа из команды Нант толкнул локтем оппонента. Это Бютель Людовик заработал фол
43'
Сала Эмилиано делает скидку к воротам
42'
Туре Абдулайе из команды Нант отправил кросс в штрафную...
42'
Удар от ворот произведет Анже
42'
Ронжье Валентин из команды Нант навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
39'
Удар от ворот произведет Анже
39'
Шанс! Сала Эмилиано из команды Нант пробил головой, но мимо
39'
Дюбуа Лео из команды Нант отправил кросс в штрафную...
39'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Дюбуа Лео из команды Нант подал угловой справа.
38'
Траоре Исмаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
38'
Дюбуа Лео из команды Нант подал угловой справа.
37'
Удар от ворот произведет Нант
37'
Онианге Принс получил травму и заменен. Кулибали Лассана выходит на поле.
Травма, повреждение
36'
Ох, нехорошо это выглядит. Онианге Принс получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Травма, повреждение
35'
Онианге Принс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Тэт Флавьен нанес удар чуть мимо. Близко!
34'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
34'
Тэт Флавьен из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Удар от ворот произведет Анже
33'
Как он промахнулся? Сала Эмилиано имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
33'
Кулибали Калифа из команды Нант делает пас партнеру.
33'
Samuel Moutoussamy из команды Нант делает пас партнеру.
33'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
32'
Тэт Флавьен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
32'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой слева.
32'
Тэт Флавьен из команды Анже отдал передачу, которая была заблокирована.
32'
Экамби Карл Токо из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
31'
Онианге Принс коснулся мяча рукой.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
30'
Ронжье Валентин коснулся мяча рукой.
30'
Удар от ворот произведет Нант
29'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Удар от ворот произведет Анже
28'
Кулибали Калифа не смог попасть в створ ударом издали
Офсайд
28'
Тэт Флавьен из команды Анже в офсайде
27'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Удар от ворот произведет Анже
25'
Туре Абдулайе не смог попасть в створ ударом издали
25'
Лима Лукас из команды Нант навешивает в штрафную с рикошетом.
25'
Кулибали Калифа из команды Нант отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
25'
Ронжье Валентин из команды Нант играет слишком грубо. Бамба Абдулайе оказался на газоне.
22'
Удар от ворот произведет Нант
21'
Удар от ворот произведет Анже
20'
Удар от ворот произведет Нант
20'
ШАНС! Экамби Карл Токо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
19'
Удар от ворот произведет Анже
19'
Лима Лукас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Павлович Матео из команды Анже поставил подножку. Пострадал Кулибали Калифа
18'
Дюбуа Лео из команды Нант направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
17'
Удар от ворот произведет Нант
17'
Шанс! Онианге Принс из команды Анже пробил головой, но мимо
Угловой
17'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой слева.
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
О, нет. Из многообещающей позиции Кулибали Калифа из команды Нант наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
15'
Удар от ворот произведет Нант
15'
Экамби Карл Токо из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
15'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
14'
Тэт Флавьен нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Удар от ворот произведет Нант
13'
Сала Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Джиджи Коффи из команды Нант поставил подножку. Пострадал Экамби Карл Токо
12'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Бамба Абдулайе из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Удар от ворот произведет Нант
10'
Сантамария Батист из команды Анже делает неудачный навес.
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
10'
Файер бросили на поле, арбитру пришлось остановить игру.
9'
Сантиметры! Удар с лета нанес Сала Эмилиано, но попал в штангу!
9'
Samuel Moutoussamy из команды Нант отправил кросс в штрафную...
8'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Туре Абдулайе из команды Нант отправил кросс в штрафную...
7'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Удар от ворот произведет Нант
6'
Как он промахнулся? Экамби Карл Токо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
6'
Тэт Флавьен из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
Угловой
5'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
5'
Тэт Флавьен из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
Травма, повреждение
4'
Тэт Флавьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
4'
Джиджи Коффи получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
3'
Безумный фол. Джиджи Коффи грубо играет против соперника. Пострадал Тэт Флавьен
2'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
2'
Сантамария Батист из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
1'
Кулибали Калифа из команды Нант в офсайде
1'
Кулибали Калифа из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Анже". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Анже 0:2 Нант
Анже
35.2% (57)
Ничья:
52.5% (85)
Нант
12.3% (20)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
48.8% (79)
Анже:
24.7% (40)
Анже:
7.4% (12)
Нант:
6.2% (10)
Ничья:
3.7% (6)
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