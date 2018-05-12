Стадион: Пьер Моруа
10' Желтая карточкаХаддади Уссама
0:1
11' ГолКвон Чхан Хун
1:1
18' ГолМотиба Лебо
34' Желтая карточкаКвон Чхан Хун
2:1
45' ГолМотиба Лебо
Второй тайм
73'
73'
Араужо Луис из команды Лилль пробил со штрафного, но очень мимо цели.
72'
Джилободжи Папи наказан за толчок Мотиба Лебо
71'
Росье Валентен из команды Дижон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
71'
Квон Чхан Хун из команды Дижон подал угловой слева.
71'
Мендес Тьяго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
Тактическая замена. Амальфитано Ромен уходит с поля и его заменяет Enzo Loiodice
70'
Малку Кевин получил травму и заменен. Алонсо Хуниор выходит на поле.
69'
Малку Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Kouadio-Yves Dabila выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Жано Бенжамин из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
68'
66'
66'
Как он промахнулся? Мотиба Лебо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
65'
Мотиба Лебо возвращается на поле, всё в порядке.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
65'
Тактическая замена. Шафик Фуад уходит с поля и его заменяет Жано Бенжамин
64'
Судья сигнализирует, что Биссума Ив из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Мари Жордан
64'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
64'
64'
Должен был быть гол! Араужо Луис имел отличный шанс, но Рейне Батист не дал голу состоятся!
63'
Бензия Яссин из команды Лилль сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
62'
Ох, нехорошо это выглядит. Мотиба Лебо получил травму и медбригада забирает его с поля.
62'
Мотиба Лебо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
60'
58'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Меньян Майк не дал случится голу! Тавареш Жулио должен был забивать, но Меньян Майк сделал отличный сейв
57'
Мендес Тьяго из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
56'
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
54'
Kouadio-Yves Dabila выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Квон Чхан Хун из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
53'
Пепе Николя возвращается на поле, всё в порядке.
53'
Судья сигнализирует, что Амальфитано Ромен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Бензия Яссин
52'
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Ох, нехорошо это выглядит. Пепе Николя получил травму и медбригада забирает его с поля.
51'
Пепе Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Росье Валентен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
51'
Малку Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
49'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
48'
47'
Араужо Луис из команды Лилль в офсайде
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Лилль играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
46'
Малку Кевин сделал результативную передачу.
46'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мотиба Лебо из клуба "Лилль" отправил мяч головой в ворота.
46'
Малку Кевин из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
45'
Мотиба Лебо из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
44'
44'
Пепе Николя не смог попасть в створ ударом издали
41'
Kouadio-Yves Dabila выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой справа.
41'
Мендиль Хамза предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
40'
Биссума Ив не смог попасть в створ ударом издали
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
39'
Тавареш Жулио из команды Дижон в офсайде
37'
Мендес Тьяго возвращается на поле, всё в порядке.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Ох, нехорошо это выглядит. Мендес Тьяго получил травму и медбригада забирает его с поля.
36'
Мендес Тьяго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Квон Чхан Хун получил желтую карточку от судьи
34'
Квон Чхан Хун из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Араужо Луис пострадал.
34'
Kouadio-Yves Dabila выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой справа.
33'
Должен был быть гол! Квон Чхан Хун имел отличный шанс, но Меньян Майк не дал голу состоятся!
33'
Квон Чхан Хун из команды Дижон идет с мячом вперед на обострение...
33'
Игроки ФК "Дижон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
32'
Судья сигнализирует, что Хаддади Уссама из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Пепе Николя
31'
31'
ШАНС! Росье Валентен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
31'
Ие Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Мендиль Хамза из команды Лилль играет слишком грубо. Квон Чхан Хун оказался на газоне.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
29'
ШАНС! Пепе Николя нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
Опасность! Бензия Яссин из команды Лилль отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
27'
Судья сигнализирует, что Мендес Тьяго из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Слити Наим
26'
26'
Слити Наим из команды Дижон попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
23'
22'
Судья сигнализирует, что Шафик Фуад из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Араужо Луис
20'
Росье Валентен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
20'
Хаддади Уссама предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Мендиль Хамза из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
19'
Отличный командный гол!
18'
Малку Кевин сделал результативную передачу.
18'
Г О О О О Л - Мотиба Лебо из команды Лилль забил гол! Легко это для такого игрока, как Мотиба Лебо
18'
Малку Кевин из команды Лилль сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
17'
17'
Бензия Яссин из команды Лилль не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
17'
Малку Кевин из команды Лилль сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
16'
Судья сигнализирует, что Араужо Луис из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Слити Наим
15'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
15'
Пепе Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Бензия Яссин нарушает правила. Ямбере Седрик пострадал
14'
Судья сигнализирует, что Малку Кевин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Росье Валентен
13'
Kouadio-Yves Dabila выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
11'
Г О О О О Л - Квон Чхан Хун забивает!
11'
Меньян Майк ошибается в защите.
10'
10'
Мендес Тьяго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
10'
Хаддади Уссама получил желтую карточку от судьи
10'
Безумный фол. Хаддади Уссама грубо играет против соперника. Пострадал Малку Кевин
8'
Пепе Николя из команды Лилль в офсайде
7'
Судья сигнализирует, что Росье Валентен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Пепе Николя
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
5'
4'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой справа.
4'
Меньян Майк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Мотиба Лебо из команды Лилль в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лилль". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лилль 2:1 Дижон
Лилль
86.4% (140)
Ничья:
10.5% (17)
Дижон
3.1% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Лилль:
40.7% (66)
1:0 Лилль:
30.9% (50)
2:0 Лилль:
11.1% (18)
1:1 Ничья:
7.4% (12)
0:0 Ничья:
1.9% (3)
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