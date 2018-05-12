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  5. Лига 1
Стадион:
Лилль
2:1
Второй тайм: 74'
Дижон
0'
10' Желтая карточка
Хаддади Уссама
0:1
11' Гол
Квон Чхан Хун
1:1
18' Гол
Мотиба Лебо
34' Желтая карточка
Квон Чхан Хун
2:1
45' Гол
Мотиба Лебо
74'
Второй тайм
73'
Удар от ворот произведет Дижон
73'
Араужо Луис из команды Лилль пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
72'
Джилободжи Папи наказан за толчок Мотиба Лебо
71'
Росье Валентен из команды Дижон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
71'
Квон Чхан Хун из команды Дижон подал угловой слева.
71'
Мендес Тьяго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
Тактическая замена. Амальфитано Ромен уходит с поля и его заменяет Enzo Loiodice
70'
Малку Кевин получил травму и заменен. Алонсо Хуниор выходит на поле.
Травма, повреждение
69'
Малку Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Kouadio-Yves Dabila выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Жано Бенжамин из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
68'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Удар от ворот произведет Дижон
66'
Как он промахнулся? Мотиба Лебо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
Травма, повреждение
65'
Мотиба Лебо возвращается на поле, всё в порядке.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
65'
Тактическая замена. Шафик Фуад уходит с поля и его заменяет Жано Бенжамин
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Биссума Ив из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Мари Жордан
64'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
Угловой
64'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой слева.
64'
Должен был быть гол! Араужо Луис имел отличный шанс, но Рейне Батист не дал голу состоятся!
63'
Бензия Яссин из команды Лилль сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
62'
Ох, нехорошо это выглядит. Мотиба Лебо получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
62'
Мотиба Лебо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
60'
Удар от ворот произведет Лилль
58'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Меньян Майк не дал случится голу! Тавареш Жулио должен был забивать, но Меньян Майк сделал отличный сейв
57'
Мендес Тьяго из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
56'
Удар от ворот произведет Лилль
55'
Удар от ворот произведет Дижон
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
54'
Kouadio-Yves Dabila выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Квон Чхан Хун из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
53'
Пепе Николя возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Амальфитано Ромен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Бензия Яссин
52'
Удар от ворот произведет Лилль
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
52'
Ох, нехорошо это выглядит. Пепе Николя получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
51'
Пепе Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Росье Валентен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
51'
Малку Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
50'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
49'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
48'
Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
Офсайд
47'
Араужо Луис из команды Лилль в офсайде
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Лилль играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
46'
Малку Кевин сделал результативную передачу.
Описание гола
46'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мотиба Лебо из клуба "Лилль" отправил мяч головой в ворота.
46'
Малку Кевин из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
45'
Мотиба Лебо из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
44'
Удар от ворот произведет Дижон
44'
Пепе Николя не смог попасть в створ ударом издали
41'
Kouadio-Yves Dabila выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой справа.
41'
Мендиль Хамза предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Удар от ворот произведет Дижон
40'
Биссума Ив не смог попасть в створ ударом издали
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Офсайд
39'
Тавареш Жулио из команды Дижон в офсайде
Травма, повреждение
37'
Мендес Тьяго возвращается на поле, всё в порядке.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
36'
Ох, нехорошо это выглядит. Мендес Тьяго получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
36'
Мендес Тьяго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
34'
Квон Чхан Хун получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
34'
Квон Чхан Хун из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Араужо Луис пострадал.
34'
Kouadio-Yves Dabila выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой справа.
33'
Должен был быть гол! Квон Чхан Хун имел отличный шанс, но Меньян Майк не дал голу состоятся!
33'
Квон Чхан Хун из команды Дижон идет с мячом вперед на обострение...
33'
Игроки ФК "Дижон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Хаддади Уссама из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Пепе Николя
31'
Удар от ворот произведет Лилль
31'
ШАНС! Росье Валентен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
31'
Ие Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Мендиль Хамза из команды Лилль играет слишком грубо. Квон Чхан Хун оказался на газоне.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
Удар от ворот произведет Дижон
29'
ШАНС! Пепе Николя нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
Опасность! Бензия Яссин из команды Лилль отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Мендес Тьяго из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Слити Наим
26'
Удар от ворот произведет Лилль
26'
Слити Наим из команды Дижон попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
23'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Шафик Фуад из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Араужо Луис
20'
Росье Валентен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой слева.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
20'
Хаддади Уссама предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Мендиль Хамза из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
19'
Отличный командный гол!
18'
Малку Кевин сделал результативную передачу.
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Мотиба Лебо из команды Лилль забил гол! Легко это для такого игрока, как Мотиба Лебо
18'
Малку Кевин из команды Лилль сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
17'
Удар от ворот произведет Дижон
17'
Бензия Яссин из команды Лилль не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
17'
Малку Кевин из команды Лилль сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Араужо Луис из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Слити Наим
15'
Джилободжи Папи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой слева.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
15'
Пепе Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
15'
Бензия Яссин нарушает правила. Ямбере Седрик пострадал
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Малку Кевин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Росье Валентен
13'
Kouadio-Yves Dabila выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Квон Чхан Хун забивает!
11'
Меньян Майк ошибается в защите.
10'
Джилободжи Папи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Мендес Тьяго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Желтая карточка
10'
Хаддади Уссама получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
10'
Безумный фол. Хаддади Уссама грубо играет против соперника. Пострадал Малку Кевин
Офсайд
8'
Пепе Николя из команды Лилль в офсайде
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Росье Валентен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Пепе Николя
5'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
5'
Джилободжи Папи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой справа.
4'
Меньян Майк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
2'
Мотиба Лебо из команды Лилль в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лилль". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лилль 2:1 Дижон
Лилль
86.4% (140)
Ничья:
10.5% (17)
Дижон
3.1% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Лилль:
40.7% (66)
Лилль:
30.9% (50)
Лилль:
11.1% (18)
Ничья:
7.4% (12)
Ничья:
1.9% (3)
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