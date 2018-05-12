Стадион: Альянц Ривьера
1:0
2' ГолБалотелли Марио
2:0
10' ПенальтиБалотелли Марио
35' Желтая карточкаГильберт Фредерик
3:0
36' ГолСент-Максимин Аллан
54' Желтая карточкаДиоманде Исмаэль
54' Красная карточкаДиоманде Исмаэль
4:0
72' ГолСери Жан-Мишель
Второй тайм
73'
Судья сигнализирует, что Санко Баиссама из команды Кан поставил подножку. Пострадал Тамез Адриен
72'
Г О О О О Л - Отличный удар Сери Жан-Мишель из команды Ницца. Классный гол!
72'
71'
71'
Бенитес Вальтер из команды Ницца сделал отличный сейв!
71'
Головой пробил Да Сильва Дамьен, но голкипер отбил его в поле!
71'
Jessy Deminguet из команды Кан подал угловой слева.
71'
Данте Бонфим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
70'
Судья сигнализирует, что Ле Маршан Максим из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Гильберт Фредерик
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
69'
Роделен Ронни получил травму и заменен. Санко Баиссама выходит на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
66'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца разыграл угловой с правого угла.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
Самба Брис отбил мяч на угловой после удара Сиприен Вилан из штрафной площади.
65'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца делает пас партнеру.
64'
Судья сигнализирует, что Роделен Ронни из команды Кан поставил подножку. Пострадал Суке Арно
62'
Ле Маршан Максим нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
61'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца разыграл угловой с правого угла.
60'
Роделен Ронни пробует нанести удар издали, но Бенитес Вальтер держит все под контролем
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
59'
59'
58'
57'
57'
Сиприен Вилан не смог попасть в створ ударом издали
57'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Балотелли Марио пробил со штрафного прямо в стенку
54'
ВОПИЮЩЕЕ НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ! Диоманде Исмаэль оскорбил судью, получив за это заслуженную красную карточку.
54'
Диоманде Исмаэль получил желтую карточку от судьи
54'
Судья сигнализирует, что Диоманде Исмаэль из команды Кан поставил подножку. Пострадал Балотелли Марио
53'
Да Сильва Дамьен пробил головой, вратарь справился с ударом.
53'
Jessy Deminguet из команды Кан отправил кросс в штрафную...
53'
52'
Фере Жюльен из команды Кан отправил кросс в штрафную...
52'
52'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой справа.
52'
Бенитес Вальтер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Гильберт Фредерик из команды Кан навешивает в штрафную с рикошетом.
51'
51'
Jessy Deminguet из команды Кан отправил кросс в штрафную...
51'
50'
50'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает неудачный навес.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
50'
49'
Jessy Deminguet из команды Кан подал угловой слева.
49'
47'
Хорошую попытку сделал Сент-Максимин Аллан. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Судья сигнализирует, что Роделен Ронни из команды Кан поставил подножку. Пострадал Сери Жан-Мишель
47'
Куаку Кристиан из команды Кан в офсайде
46'
Балотелли Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой справа.
46'
46'
Тактическая замена. Кривелли Энцо уходит с поля и его заменяет Куаку Кристиан
46'
Тактическая замена. Петерс Стеф уходит с поля и его заменяет Jessy Deminguet
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Ницца играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Бенитес Вальтер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
Судья сигнализирует, что Ле Маршан Максим из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Кривелли Энцо
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
44'
Судья сигнализирует, что Ле Маршан Максим из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Роделен Ронни
44'
43'
Шанс! Данте Бонфим из команды Ницца пробил головой, но мимо
43'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой справа.
43'
Да Сильва Дамьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Сери Жан-Мишель мяча так и не получил
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Бенитес Вальтер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Кривелли Энцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Кривелли Энцо наказан за толчок Бенитес Вальтер
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
39'
Игра в одни ворота сейчас. Ницца доминирует и владеет мячом
39'
39'
Плеа Алассан нанес удар чуть мимо. Близко!
39'
Плеа Алассан из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
38'
Судья сигнализирует, что Кривелли Энцо из команды Кан поставил подножку. Пострадал Сент-Максимин Аллан
38'
38'
38'
38'
Суке Арно наказан за толчок Роделен Ронни
36'
Г О О О О Л - Сент-Максимин Аллан забивает!
36'
Балотелли Марио из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
35'
Гильберт Фредерик получил желтую карточку от судьи
35'
Безумный фол. Гильберт Фредерик грубо играет против соперника. Пострадал Ле Маршан Максим
35'
34'
Игрок из команды Кан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
34'
34'
Петерс Стеф нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
33'
Игрок из команды Кан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
32'
32'
Балотелли Марио не смог попасть в створ ударом издали
32'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает навес прямо в штрафную.
32'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
31'
Судья сигнализирует, что Петерс Стеф из команды Кан поставил подножку. Пострадал Сери Жан-Мишель
30'
Судья сигнализирует, что Adama Mbengue из команды Кан поставил подножку. Пострадал Плеа Алассан
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
30'
Тамез Адриен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Петерс Стеф из команды Кан подал угловой слева.
29'
Adama Mbengue мяч отрикошетил от ворот
28'
Сент-Максимин Аллан нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Тамез Адриен из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
27'
Adama Mbengue из команды Кан навешивает в штрафную с рикошетом.
26'
26'
Роделен Ронни не смог попасть в створ ударом издали
26'
Сантини Иван нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
25'
Тамез Адриен из команды Ницца играет слишком грубо. Аит Бенассер Юссеф оказался на газоне.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
24'
Сиприен Вилан пробил со штрафного прямо в стенку
23'
Судья сигнализирует, что Роделен Ронни из команды Кан поставил подножку. Пострадал Балотелли Марио
23'
Сиприен Вилан из команды Ницца делает пас партнеру.
22'
22'
Сери Жан-Мишель не смог попасть в створ ударом издали
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
20'
20'
Adama Mbengue из команды Кан навешивает в штрафную с рикошетом.
20'
Кривелли Энцо нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
20'
Роделен Ронни из команды Кан отправил кросс в штрафную...
19'
Опасность предотвращена - Гильберт Фредерик из команды Кан вступил в отбор удачно
19'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
18'
18'
Плохо сыграл Бенитес Вальтер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
18'
Петерс Стеф выбил мяч подальше от ворот.
17'
17'
Фере Жюльен из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
17'
Петерс Стеф из команды Кан подал угловой слева.
17'
15'
Хорошую попытку сделал Плеа Алассан. Удар в створ, но вратарь начеку
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
14'
Судья сигнализирует, что Adama Mbengue из команды Кан поставил подножку. Пострадал Балотелли Марио
14'
12'
Судья сигнализирует, что Кривелли Энцо из команды Кан поставил подножку. Пострадал Суке Арно
11'
11'
Петерс Стеф из команды Кан забрасывает мяч в штрафную.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
10'
Г О О О О Л - Балотелли Марио из команды Ницца забивает с точки!
10'
Балотелли Марио забивает пенальти, но судья просит повторить его после увиденного нарушения.
9'
ПЕНАЛЬТИ! - Диоманде Исмаэль совершил грубый фол. Сери Жан-Мишель заработал пенальти!
9'
Отличные скиллы показывает Сери Жан-Мишель, обводя своих соперников
9'
Роделен Ронни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Балотелли Марио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Да Сильва Дамьен из команды Кан толкнул локтем оппонента. Это Сиприен Вилан заработал фол
6'
6'
Роделен Ронни не смог попасть в створ ударом издали
6'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
6'
Ле Маршан Максим из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает пас партнеру.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
4'
4'
4'
Судья сигнализирует, что Ле Маршан Максим из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Фере Жюльен
3'
Отличный гол забил Балотелли Марио
2'
ГОООООЛ - Балотелли Марио из команды Ницца забивает из-за штрафной площади
2'
2'
1'
Судья сигнализирует, что Сантини Иван из команды Кан поставил подножку. Пострадал Тамез Адриен
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ницца". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ницца 4:0 Кан
Ницца
95.7% (155)
Ничья:
3.7% (6)
Кан
0.6% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Ницца:
37% (60)
1:0 Ницца:
30.9% (50)
2:0 Ницца:
25.3% (41)
1:1 Ничья:
3.7% (6)
3:1 Ницца:
1.9% (3)
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