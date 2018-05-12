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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Ницца
4:0
Второй тайм: 74'
Кан
0'
1:0
2' Гол
Балотелли Марио
2:0
10' Пенальти
Балотелли Марио
35' Желтая карточка
Гильберт Фредерик
3:0
36' Гол
Сент-Максимин Аллан
54' Желтая карточка
Диоманде Исмаэль
54' Красная карточка
Диоманде Исмаэль
4:0
72' Гол
Сери Жан-Мишель
74'
Второй тайм
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Санко Баиссама из команды Кан поставил подножку. Пострадал Тамез Адриен
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Отличный удар Сери Жан-Мишель из команды Ницца. Классный гол!
72'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Бенитес Вальтер из команды Ницца сделал отличный сейв!
71'
Головой пробил Да Сильва Дамьен, но голкипер отбил его в поле!
Угловой
71'
Jessy Deminguet из команды Кан подал угловой слева.
71'
Данте Бонфим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Adama Mbengue из команды Кан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Ле Маршан Максим из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Гильберт Фредерик
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
69'
Роделен Ронни получил травму и заменен. Санко Баиссама выходит на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Угловой
66'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца разыграл угловой с правого угла.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
Самба Брис отбил мяч на угловой после удара Сиприен Вилан из штрафной площади.
65'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца делает пас партнеру.
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Роделен Ронни из команды Кан поставил подножку. Пострадал Суке Арно
62'
Ле Маршан Максим нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
Угловой
61'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца разыграл угловой с правого угла.
60'
Роделен Ронни пробует нанести удар издали, но Бенитес Вальтер держит все под контролем
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
59'
Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Adama Mbengue из команды Кан отправил кросс в штрафную...
58'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Удар от ворот произведет Кан
57'
Сиприен Вилан не смог попасть в створ ударом издали
57'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Балотелли Марио пробил со штрафного прямо в стенку
54'
ВОПИЮЩЕЕ НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ! Диоманде Исмаэль оскорбил судью, получив за это заслуженную красную карточку.
Желтая карточка
54'
Диоманде Исмаэль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Диоманде Исмаэль из команды Кан поставил подножку. Пострадал Балотелли Марио
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Adama Mbengue из команды Кан поставил подножку. Пострадал Суке Арно
53'
Да Сильва Дамьен пробил головой, вратарь справился с ударом.
53'
Jessy Deminguet из команды Кан отправил кросс в штрафную...
53'
Суке Арно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Фере Жюльен из команды Кан отправил кросс в штрафную...
52'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой справа.
52'
Бенитес Вальтер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Гильберт Фредерик из команды Кан навешивает в штрафную с рикошетом.
51'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Jessy Deminguet из команды Кан отправил кросс в штрафную...
51'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Удар от ворот произведет Ницца
50'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает неудачный навес.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
50'
Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Jessy Deminguet из команды Кан подал угловой слева.
49'
Adama Mbengue из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Хорошую попытку сделал Сент-Максимин Аллан. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Роделен Ронни из команды Кан поставил подножку. Пострадал Сери Жан-Мишель
Офсайд
47'
Куаку Кристиан из команды Кан в офсайде
46'
Балотелли Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой справа.
46'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Тактическая замена. Кривелли Энцо уходит с поля и его заменяет Куаку Кристиан
46'
Тактическая замена. Петерс Стеф уходит с поля и его заменяет Jessy Deminguet
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Ницца играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Суке Арно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Бенитес Вальтер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Петерс Стеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Ле Маршан Максим из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Кривелли Энцо
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Ле Маршан Максим из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Роделен Ронни
44'
Удар от ворот произведет Кан
43'
Шанс! Данте Бонфим из команды Ницца пробил головой, но мимо
Угловой
43'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой справа.
43'
Да Сильва Дамьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Суке Арно из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Сери Жан-Мишель мяча так и не получил
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
41'
Бенитес Вальтер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
41'
Кривелли Энцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
40'
Кривелли Энцо наказан за толчок Бенитес Вальтер
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
39'
Игра в одни ворота сейчас. Ницца доминирует и владеет мячом
39'
Удар от ворот произведет Кан
39'
Плеа Алассан нанес удар чуть мимо. Близко!
39'
Плеа Алассан из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Кривелли Энцо из команды Кан поставил подножку. Пострадал Сент-Максимин Аллан
38'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Петерс Стеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Суке Арно наказан за толчок Роделен Ронни
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Сент-Максимин Аллан забивает!
36'
Балотелли Марио из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Желтая карточка
35'
Гильберт Фредерик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
35'
Безумный фол. Гильберт Фредерик грубо играет против соперника. Пострадал Ле Маршан Максим
35'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Игрок из команды Кан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
34'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Петерс Стеф нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Суке Арно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Игрок из команды Кан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
32'
Удар от ворот произведет Кан
32'
Балотелли Марио не смог попасть в створ ударом издали
32'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает навес прямо в штрафную.
32'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Петерс Стеф из команды Кан поставил подножку. Пострадал Сери Жан-Мишель
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Adama Mbengue из команды Кан поставил подножку. Пострадал Плеа Алассан
30'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
30'
Тамез Адриен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Петерс Стеф из команды Кан подал угловой слева.
29'
Adama Mbengue мяч отрикошетил от ворот
28'
Сент-Максимин Аллан нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Тамез Адриен из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
27'
Adama Mbengue из команды Кан навешивает в штрафную с рикошетом.
26'
Удар от ворот произведет Ницца
26'
Роделен Ронни не смог попасть в створ ударом издали
26'
Сантини Иван нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
Фол, нарушение
25'
Тамез Адриен из команды Ницца играет слишком грубо. Аит Бенассер Юссеф оказался на газоне.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
24'
Сиприен Вилан пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Роделен Ронни из команды Кан поставил подножку. Пострадал Балотелли Марио
23'
Сиприен Вилан из команды Ницца делает пас партнеру.
22'
Удар от ворот произведет Кан
22'
Сери Жан-Мишель не смог попасть в створ ударом издали
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
20'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
20'
Adama Mbengue из команды Кан навешивает в штрафную с рикошетом.
20'
Кривелли Энцо нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
20'
Роделен Ронни из команды Кан отправил кросс в штрафную...
19'
Опасность предотвращена - Гильберт Фредерик из команды Кан вступил в отбор удачно
19'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
18'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Плохо сыграл Бенитес Вальтер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
18'
Петерс Стеф выбил мяч подальше от ворот.
17'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Фере Жюльен из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Петерс Стеф из команды Кан подал угловой слева.
17'
Adama Mbengue из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Хорошую попытку сделал Плеа Алассан. Удар в створ, но вратарь начеку
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Adama Mbengue из команды Кан поставил подножку. Пострадал Балотелли Марио
14'
Adama Mbengue из команды Кан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Кривелли Энцо из команды Кан поставил подножку. Пострадал Суке Арно
11'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
11'
Петерс Стеф из команды Кан забрасывает мяч в штрафную.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Балотелли Марио из команды Ницца забивает с точки!
Описание гола
10'
Балотелли Марио забивает пенальти, но судья просит повторить его после увиденного нарушения.
Фол, нарушение
9'
ПЕНАЛЬТИ! - Диоманде Исмаэль совершил грубый фол. Сери Жан-Мишель заработал пенальти!
9'
Отличные скиллы показывает Сери Жан-Мишель, обводя своих соперников
9'
Роделен Ронни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Балотелли Марио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Да Сильва Дамьен из команды Кан толкнул локтем оппонента. Это Сиприен Вилан заработал фол
6'
Удар от ворот произведет Ницца
6'
Роделен Ронни не смог попасть в створ ударом издали
6'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
6'
Ле Маршан Максим из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает пас партнеру.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
4'
Суке Арно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Петерс Стеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Ле Маршан Максим из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Фере Жюльен
3'
Отличный гол забил Балотелли Марио
Описание гола
2'
ГОООООЛ - Балотелли Марио из команды Ницца забивает из-за штрафной площади
2'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
2'
Adama Mbengue из команды Кан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Сантини Иван из команды Кан поставил подножку. Пострадал Тамез Адриен
1'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ницца". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ницца 4:0 Кан
Ницца
95.7% (155)
Ничья:
3.7% (6)
Кан
0.6% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Ницца:
37% (60)
Ницца:
30.9% (50)
Ницца:
25.3% (41)
Ничья:
3.7% (6)
Ницца:
1.9% (3)
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