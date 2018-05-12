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Стадион:
Амьен
1:0
Второй тайм: 74'
Метц
0'
21' Желтая карточка
Манджек Жорж
1:0
21' Пенальти
Манзала Хариссон
22' Желтая карточка
Коад Рено
74'
Второй тайм
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Авелар Данило из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Ibrahima Niane
74'
Удар от ворот произведет Метц
74'
ШАНС! Конате Мусса нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
72'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Удар от ворот произведет Амьен
72'
Ривьер Эммануэль из команды Метц плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
71'
Булая Фарид из команды Метц отправил кросс в штрафную...
71'
Гартнер Регис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Нгетт Опа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Авелар Данило из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Нгетт Опа
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
68'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
66'
Удар от ворот произведет Амьен
66'
ШАНС! Ривьер Эммануэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
66'
Манджек Жорж из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
65'
Эль-Хаджам Уалид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Ibrahima Niane из команды Метц поставил подножку. Пострадал Эль-Хаджам Уалид
63'
Удар от ворот произведет Метц
63'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Конате Мусса нанес удар в каркас ворот!
62'
Дибасси Бакай из команды Амьен делает пас партнеру.
62'
Конате Мусса из команды Амьен делает пас партнеру.
61'
После штрафного удара,который нанес Молле Флоран мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Фофана Гессума из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Ibrahima Niane
60'
После дальнего удара, который нанес Манзала Хариссон мяч отбит вратарем
60'
Отличные скиллы показывает Манзала Хариссон, обводя своих соперников
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
59'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
59'
Какута Гаэль коснулся мяча рукой.
59'
Удар от ворот произведет Метц
59'
Какута Гаэль из команды Амьен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
58'
Какута Гаэль из команды Амьен идет с мячом вперед на обострение...
58'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
56'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
55'
Гуано Принс-Десир получил травму и заменен. Аденон Халед выходит на поле.
54'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
54'
Булая Фарид из команды Метц отправил кросс в штрафную...
53'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Гартнер Регис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Ривьер Эммануэль из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
52'
Дианье Фаллу из команды Метц толкнул локтем оппонента. Это Какута Гаэль заработал фол
52'
Удар от ворот произведет Амьен
52'
Шанс! Ibrahima Niane из команды Метц пробил головой, но мимо
51'
Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
51'
Гуано Принс-Десир возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Ibrahima Niane
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Травма, повреждение
50'
Ох, нехорошо это выглядит. Гуано Принс-Десир получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
49'
Гуано Принс-Десир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Ривьер Эммануэль из команды Метц поставил подножку. Пострадал Гуано Принс-Десир
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Манджек Жорж
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Дианье Фаллу из команды Метц поставил подножку. Пострадал Фофана Гессума
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
45'
Удар от ворот произведет Метц
45'
Конате Мусса из команды Амьен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
44'
Доссеви Матьё из команды Метц навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
44'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
42'
Ривьер Эммануэль из команды Метц играет слишком грубо. Дибасси Бакай оказался на газоне.
41'
Какута Гаэль из команды Амьен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
41'
Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
Удар от ворот произведет Амьен
40'
Ibrahima Niane из команды Метц не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
40'
Игрок из команды Метц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
39'
Удар от ворот произведет Амьен
39'
Дианье Фаллу не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
39'
Булая Фарид из команды Метц разыграл угловой с левого угла.
39'
Гуано Принс-Десир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Доссеви Матьё из команды Метц делает пас партнеру.
Фол, нарушение
38'
Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Булая Фарид из команды Метц подал угловой справа.
38'
Нгетт Опа мяч отрикошетил от ворот
37'
Отличные скиллы показывает Нгетт Опа, обводя своих соперников
37'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Манджек Жорж навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Фофана Гессума из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Булая Фарид
Офсайд
35'
Манзала Хариссон из команды Амьен в офсайде
35'
Фофана Гессума из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Булая Фарид из команды Метц поставил подножку. Пострадал Манзала Хариссон
33'
Тактическая замена. Коад Рено уходит с поля и его заменяет Булая Фарид
32'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Ibrahima Niane из команды Метц подал угловой справа.
32'
Авелар Данило предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
30'
Коад Рено из команды Метц опасно и грубо сыграл. Монкондю Томас пострадал.
Фол, нарушение
29'
Ривьер Эммануэль из команды Метц играет слишком грубо. Гуано Принс-Десир оказался на газоне.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Нгетт Опа из команды Метц поставил подножку. Пострадал Какута Гаэль
27'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Какута Гаэль из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Басен Николя
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
24'
Нгетт Опа из команды Метц опасно и грубо сыграл. Монкондю Томас пострадал.
Желтая карточка
22'
Коад Рено получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
22'
Коад Рено из команды Метц опасно и грубо сыграл. Корнетт Кентен пострадал.
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Манзала Хариссон из команды Амьен забивает с точки!
Желтая карточка
21'
Манджек Жорж получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
20'
ПЕНАЛЬТИ - Манджек Жорж из команды Метц привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Конате Мусса.
20'
Манзала Хариссон из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
20'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Доссеви Матьё нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
16'
Дидийон Томас взял и забрал мяч на выходе
15'
Монкондю Томас из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
12'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Нгетт Опа из команды Метц подал угловой справа.
11'
Дибасси Бакай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Нгетт Опа из команды Метц отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
10'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Ibrahima Niane нанес удар в каркас ворот!
10'
Отличные скиллы показывает Ibrahima Niane, обводя своих соперников
10'
Доссеви Матьё из команды Метц делает пас партнеру.
9'
Дидийон Томас взял и забрал мяч на выходе
9'
Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
9'
Дидийон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой справа.
9'
Монкондю Томас мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Корнетт Кентен из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Нгетт Опа
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Нгетт Опа из команды Метц поставил подножку. Пострадал Авелар Данило
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Басен Николя из команды Метц поставил подножку. Пострадал Манзала Хариссон
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
5'
Удар от ворот произведет Метц
4'
Какута Гаэль не смог попасть в створ ударом издали
4'
Селимович Вахид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Корнетт Кентен из команды Амьен подал угловой слева.
4'
Селимович Вахид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Офсайд
2'
Конате Мусса из команды Амьен в офсайде
2'
Авелар Данило из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
2'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Доссеви Матьё из команды Метц отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Амьен". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Амьен 1:0 Метц
Амьен
69.8% (113)
Ничья:
24.7% (40)
Метц
5.6% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Амьен:
34% (55)
Ничья:
21.6% (35)
Амьен:
18.5% (30)
Амьен:
13% (21)
Амьен:
4.3% (7)
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