Стадион: Де ла Ликорн
21' Желтая карточкаМанджек Жорж
1:0
21' ПенальтиМанзала Хариссон
22' Желтая карточкаКоад Рено
Второй тайм
74'
Судья сигнализирует, что Авелар Данило из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Ibrahima Niane
74'
74'
ШАНС! Конате Мусса нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
72'
72'
72'
Ривьер Эммануэль из команды Метц плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
71'
Булая Фарид из команды Метц отправил кросс в штрафную...
71'
Гартнер Регис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Нгетт Опа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Судья сигнализирует, что Авелар Данило из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Нгетт Опа
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
68'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
66'
66'
ШАНС! Ривьер Эммануэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
66'
Манджек Жорж из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
Эль-Хаджам Уалид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
Судья сигнализирует, что Ibrahima Niane из команды Метц поставил подножку. Пострадал Эль-Хаджам Уалид
63'
63'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Конате Мусса нанес удар в каркас ворот!
62'
Дибасси Бакай из команды Амьен делает пас партнеру.
62'
Конате Мусса из команды Амьен делает пас партнеру.
61'
После штрафного удара,который нанес Молле Флоран мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
61'
Судья сигнализирует, что Фофана Гессума из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Ibrahima Niane
60'
После дальнего удара, который нанес Манзала Хариссон мяч отбит вратарем
60'
Отличные скиллы показывает Манзала Хариссон, обводя своих соперников
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
59'
59'
Какута Гаэль коснулся мяча рукой.
59'
59'
Какута Гаэль из команды Амьен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
58'
Какута Гаэль из команды Амьен идет с мячом вперед на обострение...
58'
56'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
55'
Гуано Принс-Десир получил травму и заменен. Аденон Халед выходит на поле.
54'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
54'
Булая Фарид из команды Метц отправил кросс в штрафную...
53'
53'
Гартнер Регис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Ривьер Эммануэль из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
52'
Дианье Фаллу из команды Метц толкнул локтем оппонента. Это Какута Гаэль заработал фол
52'
52'
Шанс! Ibrahima Niane из команды Метц пробил головой, но мимо
51'
Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Гуано Принс-Десир возвращается на поле, всё в порядке.
51'
Судья сигнализирует, что Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Ibrahima Niane
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
50'
Ох, нехорошо это выглядит. Гуано Принс-Десир получил травму и медбригада забирает его с поля.
49'
Гуано Принс-Десир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Судья сигнализирует, что Ривьер Эммануэль из команды Метц поставил подножку. Пострадал Гуано Принс-Десир
47'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Манджек Жорж
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
Судья сигнализирует, что Дианье Фаллу из команды Метц поставил подножку. Пострадал Фофана Гессума
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
45'
45'
Конате Мусса из команды Амьен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
44'
Доссеви Матьё из команды Метц навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
44'
42'
Ривьер Эммануэль из команды Метц играет слишком грубо. Дибасси Бакай оказался на газоне.
41'
Какута Гаэль из команды Амьен плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
41'
Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
40'
Ibrahima Niane из команды Метц не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
40'
Игрок из команды Метц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
39'
39'
Дианье Фаллу не смог попасть в створ ударом издали
39'
Булая Фарид из команды Метц разыграл угловой с левого угла.
39'
Гуано Принс-Десир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Доссеви Матьё из команды Метц делает пас партнеру.
38'
Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Булая Фарид из команды Метц подал угловой справа.
38'
Нгетт Опа мяч отрикошетил от ворот
37'
Отличные скиллы показывает Нгетт Опа, обводя своих соперников
37'
36'
Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Манджек Жорж навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Судья сигнализирует, что Фофана Гессума из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Булая Фарид
35'
Манзала Хариссон из команды Амьен в офсайде
35'
Фофана Гессума из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
34'
Судья сигнализирует, что Булая Фарид из команды Метц поставил подножку. Пострадал Манзала Хариссон
33'
Тактическая замена. Коад Рено уходит с поля и его заменяет Булая Фарид
32'
32'
Ibrahima Niane из команды Метц подал угловой справа.
32'
Авелар Данило предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
Коад Рено из команды Метц опасно и грубо сыграл. Монкондю Томас пострадал.
29'
Ривьер Эммануэль из команды Метц играет слишком грубо. Гуано Принс-Десир оказался на газоне.
27'
Судья сигнализирует, что Нгетт Опа из команды Метц поставил подножку. Пострадал Какута Гаэль
27'
26'
Судья сигнализирует, что Какута Гаэль из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Басен Николя
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
24'
Нгетт Опа из команды Метц опасно и грубо сыграл. Монкондю Томас пострадал.
22'
Коад Рено получил желтую карточку от судьи
22'
Коад Рено из команды Метц опасно и грубо сыграл. Корнетт Кентен пострадал.
21'
Г О О О О Л - Манзала Хариссон из команды Амьен забивает с точки!
21'
Манджек Жорж получил желтую карточку от судьи
20'
ПЕНАЛЬТИ - Манджек Жорж из команды Метц привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Конате Мусса.
20'
Манзала Хариссон из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
20'
18'
16'
16'
Доссеви Матьё нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
16'
Дидийон Томас взял и забрал мяч на выходе
15'
Монкондю Томас из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
12'
11'
Дибасси Бакай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
10'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Ibrahima Niane нанес удар в каркас ворот!
10'
Отличные скиллы показывает Ibrahima Niane, обводя своих соперников
10'
Доссеви Матьё из команды Метц делает пас партнеру.
9'
Дидийон Томас взял и забрал мяч на выходе
9'
Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
9'
Дидийон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой справа.
9'
Монкондю Томас мяч отрикошетил от ворот
8'
Судья сигнализирует, что Корнетт Кентен из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Нгетт Опа
6'
Судья сигнализирует, что Нгетт Опа из команды Метц поставил подножку. Пострадал Авелар Данило
6'
Судья сигнализирует, что Басен Николя из команды Метц поставил подножку. Пострадал Манзала Хариссон
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
5'
4'
Какута Гаэль не смог попасть в створ ударом издали
4'
Селимович Вахид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Корнетт Кентен из команды Амьен подал угловой слева.
4'
Селимович Вахид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Конате Мусса из команды Амьен в офсайде
2'
Авелар Данило из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
2'
2'
Доссеви Матьё из команды Метц отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Амьен". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Амьен 1:0 Метц
Амьен
69.8% (113)
Ничья:
24.7% (40)
Метц
5.6% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Амьен:
34% (55)
1:1 Ничья:
21.6% (35)
2:1 Амьен:
18.5% (30)
2:0 Амьен:
13% (21)
3:1 Амьен:
4.3% (7)
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