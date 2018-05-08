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Стадион:
Генгам
 
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Марсель
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Текстовая онлайн трансляция матча Генгам - Марсель

До начала игры осталось 2 дня 19 часов 12 минут, которая состоится 11.05.2018.
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Прогнозы на матч Генгам - Марсель
Генгам
9% (7)
Ничья:
11.5% (9)
Марсель
79.5% (62)

Вы не участвовали в прогнозе

Марсель:
50% (39)
Марсель:
15.4% (12)
Марсель:
11.5% (9)
Ничья:
9% (7)
Генгам:
5.1% (4)
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