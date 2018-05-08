Текстовая онлайн трансляция матча Генгам - Марсель

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Стадион: Стад дю Рудуру
Предыдущие игры
Генгам (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 06.05.2018 Дижон 3:1 Генгам Л1
- 29.04.2018 ПСЖ 2:2 Генгам Л1
- 21.04.2018 Генгам 3:1 Монако Л1
- 14.04.2018 Лилль 2:2 Генгам Л1
- 07.04.2018 Генгам 4:0 Труа Л1
- 01.04.2018 Генгам 2:1 Бордо Л1
- 18.03.2018 Сент-Этьен 2:0 Генгам Л1
- 11.03.2018 Генгам 2:5 Ницца Л1
- 03.03.2018 Анже 3:0 Генгам Л1
- 24.02.2018 Генгам 2:2 Метц Л1
- 17.02.2018 Монпелье 1:1 Генгам Л1
- 10.02.2018 Генгам 0:0 Кан Л1
- 04.02.2018 Ренн 0:1 Генгам Л1
- 27.01.2018 Генгам 0:3 Нант Л1
- 24.01.2018 ПСЖ 4:2 Генгам КФ
- 20.01.2018 Амьен 3:1 Генгам Л1
- 17.01.2018 Генгам 0:2 Лион Л1
- 12.01.2018 Страсбург 0:2 Генгам Л1
- 06.01.2018 Генгам 1:0 Ньор КФ
- 20.12.2017 Генгам 2:1 Сент-Этьен Л1
Марсель (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 06.05.2018 Марсель 2:1 Ницца Л1
- 03.05.2018 Ред Булл Зальцбург 2:1 Марсель ЛЕ
- 29.04.2018 Анже 1:1 Марсель Л1
- 26.04.2018 Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 21.04.2018 Марсель 5:1 Лилль Л1
- 15.04.2018 Труа 2:3 Марсель Л1
- 12.04.2018 Марсель 5:2 РБ Лейпциг ЛЕ
- 08.04.2018 Марсель 0:0 Монпелье Л1
- 05.04.2018 РБ Лейпциг 1:0 Марсель ЛЕ
- 31.03.2018 Дижон 1:3 Марсель Л1
- 18.03.2018 Марсель 2:3 Лион Л1
- 15.03.2018 Атлетик Б 1:2 Марсель ЛЕ
- 11.03.2018 Тулуза 1:2 Марсель Л1
- 08.03.2018 Марсель 3:1 Атлетик Б ЛЕ
- 04.03.2018 Марсель 1:1 Нант Л1
- 28.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель КФ
- 25.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель Л1
- 22.02.2018 Брага 1:0 Марсель ЛЕ
- 18.02.2018 Марсель 1:0 Бордо Л1
- 15.02.2018 Марсель 3:0 Брага ЛЕ
Последние игры между собой
Генгам: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 8
Марсель: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 2
- 26.11.2017 Марсель 1:0 Генгам Лига 1
- 08.02.2017 Марсель 2:0 Генгам Лига 1
- 21.08.2016 Генгам 2:1 Марсель Лига 1
- 10.01.2016 Марсель 0:0 Генгам Лига 1
- 28.08.2015 Генгам 2:0 Марсель Лига 1
- 18.01.2015 Марсель 2:1 Генгам Лига 1
- 23.08.2014 Генгам 0:1 Марсель Лига 1
- 17.05.2014 Марсель 1:0 Генгам Лига 1
- 11.08.2013 Генгам 1:3 Марсель Лига 1
- 06.01.2013 Марсель 2:1 Генгам Кубок Франции
- 27.10.2010 Генгам 0:1 Марсель Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|36
|29
|5
|2
|108 - 27
|92
|2.
|Лион
|Заявка
|36
|22
|9
|5
|82 - 38
|75
|3.
|Монако
|Заявка
|36
|22
|8
|6
|81 - 45
|74
|4.
|Марсель
|Заявка
|36
|21
|10
|5
|75 - 43
|73
|5.
|Ренн
|Заявка
|36
|15
|9
|12
|47 - 43
|54
|6.
|Сент-Этьен
|Заявка
|36
|14
|10
|12
|42 - 49
|52
|7.
|Ницца
|Заявка
|36
|14
|9
|13
|47 - 48
|51
|8.
|Бордо
|Заявка
|36
|14
|7
|15
|45 - 46
|49
|9.
|Монпелье
|Заявка
|36
|11
|16
|9
|34 - 31
|49
|10.
|Нант
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|33 - 41
|46
|11.
|Генгам
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|44 - 54
|46
|12.
|Дижон
|Заявка
|36
|12
|9
|15
|52 - 70
|45
|13.
|Амьен
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|34 - 41
|42
|14.
|Анже
|Заявка
|36
|9
|14
|13
|41 - 48
|41
|15.
|Кан
|Заявка
|36
|10
|7
|19
|26 - 48
|37
|16.
|Лилль
|Заявка
|36
|9
|8
|19
|40 - 61
|35
|17.
|Страсбург
|Заявка
|36
|8
|11
|17
|41 - 64
|35
|18.
|Тулуза
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|34 - 49
|34
|19.
|Труа
|Заявка
|36
|9
|5
|22
|31 - 55
|32
|20.
|Метц
|Заявка
|36
|6
|8
|22
|34 - 70
|26
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Текстовая онлайн трансляция матча Генгам - МарсельДо начала игры осталось 2 дня 19 часов 12 минут, которая состоится 11.05.2018.
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Прогнозы на матч Генгам - Марсель
Генгам
9% (7)
Ничья:
11.5% (9)
Марсель
79.5% (62)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Марсель:
50% (39)
0:1 Марсель:
15.4% (12)
0:2 Марсель:
11.5% (9)
1:1 Ничья:
9% (7)
1:0 Генгам:
5.1% (4)
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