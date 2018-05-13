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Стадион:
Сьон
3:1
Второй тайм: 90+'
Санкт-Галлен
0'
1' Желтая карточка
Куасси Ксавье
1:0
19' Гол
Касами Пайтим
1:1
30' Гол
Алексич Даниел
2:1
35' Гол в свои ворота
Виттвер Андреас
3:1
58' Гол
Alexander Succar
79' Желтая карточка
Иттен Седрик
90'+2
Второй тайм
84'
Сьон делает замену. Matheus Cunha уходит с поля, а Мвенг Фредди выходит на его замену.
80'
Санкт-Галлен делает замену. Тафер Яннис уходит с поля, а Кукурузович Степан выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Иттен Седрик получил желтую карточку от судьи
68'
Санкт-Галлен делает замену. Алексич Даниел уходит с поля, а Бен Халифа Нассим выходит на его замену.
64'
Санкт-Галлен делает замену. Барнетта Транквилло уходит с поля, а Иттен Седрик выходит на его замену.
60'
Сьон делает замену. Карлитуш Алберту уходит с поля, а Aimery Pinga выходит на его замену.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Alexander Succar бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Сьон делает замену. Касами Пайтим уходит с поля, а Alexander Succar выходит на его замену.
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Виттвер Андреас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Алексич Даниел бьет в цель!
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Касами Пайтим бьет в цель!
Желтая карточка
1'
Куасси Ксавье получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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