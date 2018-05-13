- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Турбийон
3:1
Второй тайм: 90+'
1' Желтая карточкаКуасси Ксавье
1:0
19' ГолКасами Пайтим
1:1
30' ГолАлексич Даниел
2:1
35' Гол в свои воротаВиттвер Андреас
3:1
58' ГолAlexander Succar
79' Желтая карточкаИттен Седрик
|
19'
1:0
30'
1:1
35'
2:1
58'
3:1
79'
Состав команд
33
Леняни
Эрмир
14
Гргич
Анто
24
Тома
Бастьен
70
Кунья
Матеус
11
Тафер
Яннис
28
Toko
III
Сьон 4-1-4-1
- Основной состав
- 18 Фикентшер Кевин Вратарь
- 62 Масейрас Кентен Защитник
- 5 Бамер Жан Защитник
- 3 Andre Luis II Защитник
- 33 Леняни Эрмир Защитник
- 36 Куасси Ксавье Полузащитник
- 13 Касами Пайтим Полузащитник
- 14 Гргич Анто Полузащитник
- 24 Тома Бастьен Полузащитник
- 10 Карлитуш Алберту Полузащитник
- 70 Кунья Матеус Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Анга-Лётшер Мартин Защитник
- 8 Мвенг Фредди Защитник
- 34 Ндойе Бирама Полузащитник
- 45 Пинга Аймери Нападающий
- 17 Alexander Succar Нападающий
- 9 Номбе Мбойо Нападающий
- 99 Noah Berchtold
- Главный тренер: Maurizio Jacobacci
Санкт-Галлен 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Лопар Даниэль Вратарь
- 10 Барнетта Транквилло Защитник
- 36 Хефти Сильван Защитник
- 56 Jasper van der Werff Защитник
- 16 Виттвер Андреас Защитник
- 26 Чернегг Петер Полузащитник
- 11 Тафер Яннис Полузащитник
- 28 Toko III Полузащитник
- 23 Алексич Даниел Полузащитник
- 22 Араторе Марко Полузащитник
- 9 Буэсс Роман Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Стоянович Деян Вратарь
- 53 Гёнитцер Сильван Защитник
- 7 Кукурузович Степан Полузащитник
- 13 Иттен Седрик Нападающий
- 25 Бен Халифа Нассим Нападающий
- 58 Cedric Gasser
- Главный тренер: Boro Kuzmanovic
Предыдущие игры
Сьон (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 09.05.2018 Грасcхоппер 0:2 Сьон С
- 05.05.2018 Сьон 0:1 Янг Бойз С
- 29.04.2018 Цюрих 3:3 Сьон С
- 22.04.2018 Сьон 2:2 Базель С
- 18.04.2018 Сьон 0:1 Лугано С
- 15.04.2018 Люцерн 0:1 Сьон С
- 08.04.2018 Лозанна-Спорт 0:2 Сьон С
- 31.03.2018 Сьон 1:1 Цюрих С
- 18.03.2018 Базель 1:0 Сьон С
- 11.03.2018 Сьон 7:2 Тун С
- 04.03.2018 Сьон 1:1 Люцерн С
- 24.02.2018 Янг Бойз 1:0 Сьон С
- 18.02.2018 Сьон 3:1 Лозанна-Спорт С
- 10.02.2018 Лугано 1:0 Сьон С
- 04.02.2018 Сьон 1:3 Грасcхоппер С
- 24.01.2018 Тун 0:0 Сьон ТМК
- 18.01.2018 Троина 0:2 Сьон ТМК
- 14.01.2018 Катания 2:1 Сьон ТМК
- 16.12.2017 Санкт-Галлен 3:2 Сьон С
- 09.12.2017 Сьон 2:3 Тун С
Санкт-Галлен (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 09.05.2018 Санкт-Галлен 2:3 Люцерн С
- 06.05.2018 Санкт-Галлен 2:4 Базель С
- 29.04.2018 Лугано 2:1 Санкт-Галлен С
- 21.04.2018 Санкт-Галлен 0:1 Тун С
- 18.04.2018 Цюрих 4:0 Санкт-Галлен С
- 14.04.2018 Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен С
- 08.04.2018 Санкт-Галлен 2:4 Янг Бойз С
- 02.04.2018 Люцерн 3:1 Санкт-Галлен С
- 17.03.2018 Санкт-Галлен 2:1 Грасcхоппер С
- 10.03.2018 Лозанна-Спорт 1:4 Санкт-Галлен С
- 04.03.2018 Тун 1:2 Санкт-Галлен С
- 25.02.2018 Санкт-Галлен 3:0 Лугано С
- 17.02.2018 Базель 0:2 Санкт-Галлен С
- 11.02.2018 Санкт-Галлен 1:2 Цюрих С
- 03.02.2018 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен С
- 27.01.2018 Санкт-Галлен 2:0 Аустрия Люстенау ТМК
- 19.01.2018 Динамо Киев 0:2 Санкт-Галлен ТМК
- 16.01.2018 Штурм 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 12.01.2018 АЗ Алкмаар 2:2 Санкт-Галлен ТМК
- 06.01.2018 Санкт-Галлен 1:2 Майнц ТМК
Последние игры между собой
Сьон: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Санкт-Галлен: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
- 16.12.2017 Санкт-Галлен 3:2 Сьон Суперлига
- 15.10.2017 Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 06.08.2017 Санкт-Галлен 2:0 Сьон Суперлига
- 28.05.2017 Санкт-Галлен 1:1 Сьон Суперлига
- 05.03.2017 Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 04.12.2016 Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига
- 30.07.2016 Сьон 2:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 20.04.2016 Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига
- 13.04.2016 Сьон 1:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 04.10.2015 Санкт-Галлен 1:1 Сьон Суперлига
- 26.07.2015 Сьон 1:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 03.05.2015 Санкт-Галлен 0:1 Сьон Суперлига
- 18.03.2015 Сьон 3:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 18.03.2015 Сьон 3:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 07.12.2014 Санкт-Галлен 2:0 Сьон Суперлига
- 26.07.2014 Сьон 1:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 15.05.2014 Санкт-Галлен 2:0 Сьон Суперлига
- 29.03.2014 Сьон 1:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 08.12.2013 Санкт-Галлен 2:0 Сьон Суперлига
- 28.07.2013 Сьон 0:1 Санкт-Галлен Суперлига
Сьон
Санкт-Галлен
-
4 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|3:1 Заявка
|35
|25
|6
|4
|82 - 40
|81
|2.
|Базель
|0:2 Заявка
|35
|20
|8
|7
|69 - 32
|68
|3.
|Люцерн
|1:1 Заявка
|35
|15
|8
|12
|49 - 49
|53
|4.
|Цюрих
|2:0 Заявка
|35
|12
|12
|11
|47 - 42
|48
|5.
|Санкт-Галлен
|1:3 Заявка
|35
|14
|3
|18
|51 - 70
|45
|6.
|Лугано
|1:3 Заявка
|35
|12
|5
|18
|38 - 54
|41
|7.
|Тун
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|51 - 64
|39
|8.
|Грасcхоппер
|1:1 Заявка
|35
|10
|9
|16
|42 - 50
|39
|9.
|Сьон
|3:1 Заявка
|34
|9
|9
|16
|48 - 54
|36
|10.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|43 - 65
|32
Второй тайм
84'
Сьон делает замену. Matheus Cunha уходит с поля, а Мвенг Фредди выходит на его замену.
80'
Санкт-Галлен делает замену. Тафер Яннис уходит с поля, а Кукурузович Степан выходит на его замену.
79'
Иттен Седрик получил желтую карточку от судьи
68'
Санкт-Галлен делает замену. Алексич Даниел уходит с поля, а Бен Халифа Нассим выходит на его замену.
64'
Санкт-Галлен делает замену. Барнетта Транквилло уходит с поля, а Иттен Седрик выходит на его замену.
60'
Сьон делает замену. Карлитуш Алберту уходит с поля, а Aimery Pinga выходит на его замену.
58'
Г О О О О Л - Alexander Succar бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Сьон делает замену. Касами Пайтим уходит с поля, а Alexander Succar выходит на его замену.
35'
Г О О О О Л - Виттвер Андреас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
30'
Г О О О О Л - Алексич Даниел бьет в цель!
19'
Г О О О О Л - Касами Пайтим бьет в цель!
1'
Куасси Ксавье получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация