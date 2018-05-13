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Стадион:
Люцерн
1:1
Второй тайм: 90+'
Грасcхоппер
0'
49' Желтая карточка
Сейнсбери Трент
54' Желтая карточка
Petar Pusic
0:1
56' Гол
Джуричин Марко
1:1
67' Гол
Родригес Франсиско III
71' Желтая карточка
Джуричин Марко
71' Желтая карточка
Кнежевич Стефан
86' Желтая карточка
Jean-Pierre Rhyner
87' Желтая карточка
Кустодио Оливер
90'+2
Второй тайм
Желтая карточка
87'
Кустодио Оливер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
86'
Jean-Pierre Rhyner получил желтую карточку от судьи
85'
Грасcхоппер делает замену. Petar Pusic уходит с поля, а Фашко Михал выходит на его замену.
74'
Люцерн делает замену. Ruben Vargas уходит с поля, а Шюрпф Паскаль выходит на его замену.
72'
Грасcхоппер делает замену. Сейнсбери Трент уходит с поля, а Таипи Гьелбрим выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Кнежевич Стефан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
71'
Джуричин Марко получил желтую карточку от судьи
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Родригес Франсиско III бьет в цель!
63'
Люцерн делает замену. Гвилия Валериане уходит с поля, а Угриниц Филип выходит на его замену.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Джуричин Марко бьет в цель!
Желтая карточка
54'
Petar Pusic получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
49'
Сейнсбери Трент получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Люцерн делает замену. Шнойвли Кристиан уходит с поля, а Родригес Франсиско III выходит на его замену.
21'
Грасcхоппер делает замену. Хеффрен Суарес уходит с поля, а Андерсен Лукас выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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