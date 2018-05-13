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Стадион: Свисспорарена
1:1
Второй тайм: 90+'
49' Желтая карточкаСейнсбери Трент
54' Желтая карточкаPetar Pusic
0:1
56' ГолДжуричин Марко
1:1
67' ГолРодригес Франсиско III
71' Желтая карточкаДжуричин Марко
71' Желтая карточкаКнежевич Стефан
86' Желтая карточкаJean-Pierre Rhyner
87' Желтая карточкаКустодио Оливер
|
49'
54'
56'
0:1
67'
1:1
71'
71'
87'
Состав команд
21
Омлин
Йонас
17
Гретер
Симон
25
Шмид
Янник
42
Вока
Идриз
24
Варгас
Рубен
Люцерн 4-2-3-1
- Основной состав
- 21 Омлин Йонас Вратарь
- 17 Гретер Симон Защитник
- 4 Кнежевич Стефан Защитник
- 25 Шмид Янник Защитник
- 34 Silvan Sidler Защитник
- 42 Вока Идриз Полузащитник
- 8 Кустодио Оливер Полузащитник
- 19 Шнойвли Кристиан Полузащитник
- 80 Гвилия Валериане Полузащитник
- 24 Варгас Рубен Полузащитник
- 20 Демхасай Шкельчим Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Цибунг Давид Вратарь
- 15 Шульц Марвин Защитник
- 35 Угриниц Филип Полузащитник
- 68 Родригес Франсиско III Полузащитник
- 10 Фоллонье Даниэль Полузащитник
- 36 Фека Дрен Полузащитник
- 11 Шюрпф Паскаль Полузащитник
- Главный тренер: Gerardo Seoane
Грасcхоппер 4-1-2-3
- Основной состав
- 1 Линднер Хайнц Вратарь
- 5 Aleksandar Cvetkovic Защитник
- 13 Бергстрём Эмиль Защитник
- 3 Jean-Pierre Rhyner Защитник
- 15 Думбия Сулейман Защитник
- 20 Сейнсбери Трент Полузащитник
- 30 Байрами Недим Полузащитник
- 28 Petar Pusic Полузащитник
- 16 Хеффрен Суарес Нападающий
- 9 Джуричин Марко Нападающий
- 19 Кодро Кенан Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Васич Васо Вратарь
- 22 Зесигер Седрик Защитник
- 17 Фашко Михал Полузащитник
- 7 Таипи Гьелбрим Полузащитник
- 10 Андерсен Лукас Нападающий
- 34 Allan Arigoni
- 25 Nikola Sukacev
- Главный тренер: Финк Торстен
Предыдущие игры
Люцерн (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 09.05.2018 Санкт-Галлен 2:3 Люцерн С
- 05.05.2018 Люцерн 2:0 Лугано С
- 28.04.2018 Янг Бойз 2:1 Люцерн С
- 22.04.2018 Люцерн 2:1 Цюрих С
- 19.04.2018 Лозанна-Спорт 0:1 Люцерн С
- 15.04.2018 Люцерн 0:1 Сьон С
- 07.04.2018 Тун 1:0 Люцерн С
- 02.04.2018 Люцерн 3:1 Санкт-Галлен С
- 18.03.2018 Лугано 1:2 Люцерн С
- 11.03.2018 Люцерн 1:0 Базель С
- 04.03.2018 Сьон 1:1 Люцерн С
- 25.02.2018 Люцерн 2:1 Тун С
- 18.02.2018 Цюрих 1:1 Люцерн С
- 11.02.2018 Грасcхоппер 1:2 Люцерн С
- 03.02.2018 Люцерн 2:1 Лозанна-Спорт С
- 30.01.2018 Раппершвиль-Йона 0:3 Люцерн ТМК
- 27.01.2018 Базель 1:0 Люцерн ТМК
- 23.01.2018 Люцерн 1:1 Кьяссо ТМК
- 18.01.2018 Локомотив Москва 0:3 Люцерн ТМК
- 16.01.2018 Шанхай Шэньхуа 1:1 Люцерн ТМК
Грасcхоппер (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 09.05.2018 Грасcхоппер 0:2 Сьон С
- 06.05.2018 Тун 2:1 Грасcхоппер С
- 28.04.2018 Лозанна-Спорт 0:1 Грасcхоппер С
- 21.04.2018 Грасcхоппер 4:3 Лугано С
- 18.04.2018 Базель 1:0 Грасcхоппер С
- 14.04.2018 Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен С
- 07.04.2018 Цюрих 1:1 Грасcхоппер С
- 31.03.2018 Грасcхоппер 0:2 Тун С
- 17.03.2018 Санкт-Галлен 2:1 Грасcхоппер С
- 11.03.2018 Янг Бойз 3:1 Грасcхоппер С
- 03.03.2018 Грасcхоппер 0:0 Лозанна-Спорт С
- 28.02.2018 Цюрих 2:1 Грасcхоппер К
- 25.02.2018 Грасcхоппер 1:0 Цюрих С
- 17.02.2018 Лугано 1:0 Грасcхоппер С
- 11.02.2018 Грасcхоппер 1:2 Люцерн С
- 04.02.2018 Сьон 1:3 Грасcхоппер С
- 31.01.2018 Грасcхоппер 2:1 Шаффхаузен ТМК
- 27.01.2018 Виль 1:0 Грасcхоппер ТМК
- 18.01.2018 Грасcхоппер 1:1 Вииторул Констанца ТМК
- 17.01.2018 Грасcхоппер 2:0 Альтах ТМК
Последние игры между собой
Люцерн: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Грасcхоппер: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
- 11.02.2018 Грасcхоппер 1:2 Люцерн Суперлига
- 15.10.2017 Грасcхоппер 1:1 Люцерн Суперлига
- 06.08.2017 Люцерн 2:2 Грасcхоппер Суперлига
- 22.04.2017 Грасcхоппер 4:1 Люцерн Суперлига
- 05.03.2017 Люцерн 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 02.10.2016 Грасcхоппер 3:2 Люцерн Суперлига
- 31.07.2016 Люцерн 4:3 Грасcхоппер Суперлига
- 11.05.2016 Люцерн 3:0 Грасcхоппер Суперлига
- 09.04.2016 Грасcхоппер 1:1 Люцерн Суперлига
- 17.10.2015 Грасcхоппер 1:0 Люцерн Суперлига
- 13.09.2015 Люцерн 3:3 Грасcхоппер Суперлига
- 19.04.2015 Люцерн 2:0 Грасcхоппер Суперлига
- 07.03.2015 Грасcхоппер 1:0 Люцерн Суперлига
- 22.11.2014 Грасcхоппер 3:2 Люцерн Суперлига
- 10.08.2014 Люцерн 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 15.05.2014 Грасcхоппер 4:1 Люцерн Суперлига
- 02.02.2014 Люцерн 1:3 Грасcхоппер Суперлига
- 30.11.2013 Грасcхоппер 1:2 Люцерн Суперлига
- 25.09.2013 Люцерн 0:2 Грасcхоппер Суперлига
- 21.04.2013 Люцерн 1:1 Грасcхоппер Суперлига
Люцерн
Грасcхоппер
-
3 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|3:1 Заявка
|35
|25
|6
|4
|82 - 40
|81
|2.
|Базель
|0:2 Заявка
|35
|20
|8
|7
|69 - 32
|68
|3.
|Люцерн
|1:1 Заявка
|35
|15
|8
|12
|49 - 49
|53
|4.
|Цюрих
|2:0 Заявка
|35
|12
|12
|11
|47 - 42
|48
|5.
|Санкт-Галлен
|1:3 Заявка
|35
|14
|3
|18
|51 - 70
|45
|6.
|Лугано
|1:3 Заявка
|35
|12
|5
|18
|38 - 54
|41
|7.
|Тун
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|51 - 64
|39
|8.
|Грасcхоппер
|1:1 Заявка
|35
|10
|9
|16
|42 - 50
|39
|9.
|Сьон
|3:1 Заявка
|34
|9
|9
|16
|48 - 54
|36
|10.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|43 - 65
|32
Второй тайм
87'
Кустодио Оливер получил желтую карточку от судьи
86'
Jean-Pierre Rhyner получил желтую карточку от судьи
85'
Грасcхоппер делает замену. Petar Pusic уходит с поля, а Фашко Михал выходит на его замену.
74'
Люцерн делает замену. Ruben Vargas уходит с поля, а Шюрпф Паскаль выходит на его замену.
72'
Грасcхоппер делает замену. Сейнсбери Трент уходит с поля, а Таипи Гьелбрим выходит на его замену.
71'
Кнежевич Стефан получил желтую карточку от судьи
71'
Джуричин Марко получил желтую карточку от судьи
67'
Г О О О О Л - Родригес Франсиско III бьет в цель!
63'
Люцерн делает замену. Гвилия Валериане уходит с поля, а Угриниц Филип выходит на его замену.
56'
Г О О О О Л - Джуричин Марко бьет в цель!
54'
Petar Pusic получил желтую карточку от судьи
49'
Сейнсбери Трент получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Люцерн делает замену. Шнойвли Кристиан уходит с поля, а Родригес Франсиско III выходит на его замену.
21'
Грасcхоппер делает замену. Хеффрен Суарес уходит с поля, а Андерсен Лукас выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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