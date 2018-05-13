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Стадион: Летцигрунд
45' Желтая карточкаБруннер Седрик
45' Желтая карточкаБаланта Эдер
1:0
49' ГолДвамена Рафаэль
2:0
62' ГолЖанье Па-Моду
3:0
83' ГолФрай Микаэль
|
45'
45'
49'
1:0
62'
2:0
83'
3:0
Состав команд
25
Бреше
Янник
22
Рюэгг
Кевин
21
Алиу
Изер
23
Баланта
Эдер
25
Риверос
Блас
20
Ди
Сере
33
Буа
Кевин
Цюрих 3-5-2
- Основной состав
- 25 Бреше Янник Вратарь
- 4 Теландер Расмус Защитник
- 26 Бруннер Седрик Защитник
- 31 Mirlind Kreyziu Защитник
- 22 Рюэгг Кевин Полузащитник
- 3 Toni Domgjoni Полузащитник
- 6 Палссон Виктор Полузащитник
- 21 Алиу Изер Полузащитник
- 18 Жанье Па-Моду Полузащитник
- 11 Двамена Рафаэль Нападающий
- 9 Фрай Микаэль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ванин Андрис Вратарь
- 68 Родригес Роберто Полузащитник
- 29 Сарр Сангоне Полузащитник
- 8 Маркезано Антонио Полузащитник
- 20 Хайле-Селассие Марен Полузащитник
- 7 Винтер Адриан Полузащитник
- 15 Stephen Odey
- Главный тренер: Ludovic Magnin
Базель 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Вацлик Томаш Вратарь
- 27 Манзамби Нефтали Защитник
- 6 Фрай Фабиан Защитник
- 23 Баланта Эдер Защитник
- 25 Риверос Блас Защитник
- 20 Ди Сере Полузащитник
- 7 Дзуффи Лука Полузащитник
- 33 Буа Кевин Полузащитник
- 10 Кампо Самуэле Полузащитник
- 24 Эльюнусси Мохамед Полузащитник
- 22 Айети Альбиан Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Ланг Михаэль Защитник
- 28 Петретта Рауль Защитник
- 3 Лакруа Лео Защитник
- 19 Оберлин Димитри Полузащитник
- 37 Пюлюлю Афимико Нападающий
- 11 Noah Okafor
- 40 Signori Antonio
- Главный тренер: Вики Рафаэль
Предыдущие игры
Цюрих (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 09.05.2018 Тун 0:1 Цюрих С
- 06.05.2018 Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт С
- 29.04.2018 Цюрих 3:3 Сьон С
- 22.04.2018 Люцерн 2:1 Цюрих С
- 18.04.2018 Цюрих 4:0 Санкт-Галлен С
- 15.04.2018 Янг Бойз 1:0 Цюрих С
- 11.04.2018 Базель 3:0 Цюрих С
- 07.04.2018 Цюрих 1:1 Грасcхоппер С
- 31.03.2018 Сьон 1:1 Цюрих С
- 17.03.2018 Цюрих 1:2 Янг Бойз С
- 10.03.2018 Цюрих 3:0 Лугано С
- 28.02.2018 Цюрих 2:1 Грасcхоппер К
- 25.02.2018 Грасcхоппер 1:0 Цюрих С
- 18.02.2018 Цюрих 1:1 Люцерн С
- 11.02.2018 Санкт-Галлен 1:2 Цюрих С
- 04.02.2018 Цюрих 2:4 Тун С
- 31.01.2018 Цюрих 1:1 Винтертур ТМК
- 27.01.2018 Альтах 0:2 Цюрих ТМК
- 22.01.2018 Шкендия 1:2 Цюрих ТМК
- 20.01.2018 Хайдук 4:1 Цюрих ТМК
Базель (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 10.05.2018 Базель 5:1 Янг Бойз С
- 06.05.2018 Санкт-Галлен 2:4 Базель С
- 29.04.2018 Базель 6:1 Тун С
- 22.04.2018 Сьон 2:2 Базель С
- 18.04.2018 Базель 1:0 Грасcхоппер С
- 15.04.2018 Базель 2:1 Лозанна-Спорт С
- 11.04.2018 Базель 3:0 Цюрих С
- 08.04.2018 Лугано 0:1 Базель С
- 02.04.2018 Янг Бойз 2:2 Базель С
- 18.03.2018 Базель 1:0 Сьон С
- 14.03.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Базель С
- 11.03.2018 Люцерн 1:0 Базель С
- 07.03.2018 Манчестер Сити 1:2 Базель ЛЧ
- 27.02.2018 Янг Бойз 2:0 Базель К
- 17.02.2018 Базель 0:2 Санкт-Галлен С
- 13.02.2018 Базель 0:4 Манчестер Сити ЛЧ
- 10.02.2018 Тун 0:2 Базель С
- 04.02.2018 Базель 0:1 Лугано С
- 27.01.2018 Базель 1:0 Люцерн ТМК
- 24.01.2018 Базель 1:0 Винтертур ТМК
Последние игры между собой
Цюрих: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Базель: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
- 11.04.2018 Базель 3:0 Цюрих Суперлига
- 28.10.2017 Цюрих 0:0 Базель Суперлига
- 23.09.2017 Базель 1:0 Цюрих Суперлига
- 02.03.2017 Базель 3:1 Цюрих Кубок
- 07.05.2016 Цюрих 2:3 Базель Суперлига
- 10.04.2016 Базель 2:2 Цюрих Суперлига
- 04.10.2015 Цюрих 2:2 Базель Суперлига
- 30.08.2015 Базель 3:1 Цюрих Суперлига
- 10.05.2015 Цюрих 1:2 Базель Суперлига
- 12.04.2015 Базель 5:1 Цюрих Суперлига
- 30.11.2014 Цюрих 1:2 Базель Суперлига
- 09.08.2014 Базель 4:1 Цюрих Суперлига
- 21.04.2014 Цюрих 2:0 Базель Кубок Швейцарии
- 16.04.2014 Базель 4:2 Цюрих Суперлига
- 23.03.2014 Цюрих 0:0 Базель Суперлига
- 27.10.2013 Цюрих 0:0 Базель Суперлига
- 11.08.2013 Базель 1:2 Цюрих Суперлига
- 08.05.2013 Цюрих 3:1 Базель Суперлига
- 14.04.2013 Базель 3:1 Цюрих Суперлига
- 28.10.2012 Цюрих 1:2 Базель Суперлига
Цюрих
Базель
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|3:1 Заявка
|35
|25
|6
|4
|82 - 40
|81
|2.
|Базель
|0:2 Заявка
|35
|20
|8
|7
|69 - 32
|68
|3.
|Люцерн
|1:1 Заявка
|35
|15
|8
|12
|49 - 49
|53
|4.
|Цюрих
|2:0 Заявка
|35
|12
|12
|11
|47 - 42
|48
|5.
|Санкт-Галлен
|1:3 Заявка
|35
|14
|3
|18
|51 - 70
|45
|6.
|Лугано
|1:3 Заявка
|35
|12
|5
|18
|38 - 54
|41
|7.
|Тун
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|51 - 64
|39
|8.
|Грасcхоппер
|1:1 Заявка
|35
|10
|9
|16
|42 - 50
|39
|9.
|Сьон
|3:1 Заявка
|34
|9
|9
|16
|48 - 54
|36
|10.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|43 - 65
|32
Второй тайм
83'
Г О О О О Л - Фрай Микаэль бьет в цель!
77'
Цюрих делает замену. Toni Domgjoni уходит с поля, а Сарр Сангоне выходит на его замену.
67'
Базель делает замену. Буа Кевин уходит с поля, а Оберлин Димитри выходит на его замену.
62'
Г О О О О Л - Жанье Па-Моду бьет в цель!
49'
Г О О О О Л - Двамена Рафаэль бьет в цель!
46'
Цюрих делает замену. Алиу Изер уходит с поля, а Маркезано Антонио выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Базель делает замену. Дзуффи Лука уходит с поля, а Петретта Рауль выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Баланта Эдер получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Бруннер Седрик получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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