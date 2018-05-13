  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швейцария
  5. Суперлига
Стадион:
Цюрих
3:0
Второй тайм: 88'
Базель
0'
45' Желтая карточка
Бруннер Седрик
45' Желтая карточка
Баланта Эдер
1:0
49' Гол
Двамена Рафаэль
2:0
62' Гол
Жанье Па-Моду
3:0
83' Гол
Фрай Микаэль
88'
Второй тайм
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Фрай Микаэль бьет в цель!
78'
Базель делает замену. Ди Сере уходит с поля, а Afimico Pululu выходит на его замену.
77'
Цюрих делает замену. Toni Domgjoni уходит с поля, а Сарр Сангоне выходит на его замену.
67'
Базель делает замену. Буа Кевин уходит с поля, а Оберлин Димитри выходит на его замену.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Жанье Па-Моду бьет в цель!
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Двамена Рафаэль бьет в цель!
46'
Цюрих делает замену. Алиу Изер уходит с поля, а Маркезано Антонио выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Базель делает замену. Дзуффи Лука уходит с поля, а Петретта Рауль выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Баланта Эдер получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Бруннер Седрик получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация