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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Зрители: 25324
2:0
Конец матча
32' Желтая карточкаДиамантакос Димитрис
42' Желтая карточкаГартнер Кристиан
1:0
45' ГолШтоппелькамп Мориц
55' Желтая карточкаRichard Neudecker
89' Желтая карточкаИльюченко Станислав
2:0
90' ГолГартнер Кристиан
|
42'
45'
1:0
90'
2:0
Состав команд
17
Вольце
Кевин
16
Лукас
Фрёде
24
Тащи
Борис
Дуйсбург 4-2-2-2
- Основной состав
- 28 Давари Даниэль Вратарь
- 7 Andreas Wiegel Защитник
- 5 Бажич Бранимир Защитник
- 4 Бомхауэр Дастин Защитник
- 17 Вольце Кевин Защитник
- 23 Шнелльхардт Фабиан Полузащитник
- 16 Лукас Фрёде Полузащитник
- 33 Штоппелькамп Мориц Полузащитник
- 20 Cauly Oliveira Souza Полузащитник
- 30 Гартнер Кристиан Нападающий
- 24 Тащи Борис Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Хаджири Энис Защитник
- 6 Наубер Геррит Защитник
- 18 Бломейер Томас Защитник
- 26 Энгин Ахмет Полузащитник
- 11 Ильюченко Станислав Нападающий
- 15 Lukas Daschner
- 22 Daniel Zeaiter
- Главный тренер: Груев Илия
Санкт-Паули 4-1-3-2
- Основной состав
- 30 Химмельман Робин Вратарь
- 35 Brian Koglin Защитник
- 3 Зобих Лассе Защитник
- 6 Авевор Кристофер Защитник
- 8 Дуджак Джереми Защитник
- 39 Yi-Young Park Полузащитник
- 27 Калла Ян-Филипп Полузащитник
- 14 Дели Матс Мёллер Полузащитник
- 20 Richard Neudecker Полузащитник
- 9 Бухаддуз Азиз Нападающий
- 45 Диамантакос Димитрис Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Хеерваген Филипп Вратарь
- 19 Цандер Лука-Милан Защитник
- 15 Бубалья Даниэль Защитник
- 28 Собота Вальдемар Полузащитник
- 29 Jan-Marc Schneider Нападающий
- 11 Аллаги Сами Нападающий
- 41 Ersin Zehir
- Главный тренер: Линен Эвальд
Предыдущие игры
Дуйсбург (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 06.05.2018 Гройтер Фюрт 2:2 Дуйсбург Б2
- 29.04.2018 Дуйсбург 4:1 Ян Б2
- 22.04.2018 Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дуйсбург Б2
- 14.04.2018 Дуйсбург 0:2 Зандхаузен Б2
- 07.04.2018 Унион Берлин 0:0 Дуйсбург Б2
- 31.03.2018 Дуйсбург 1:4 Кайзерслаутерн Б2
- 18.03.2018 Айнтрахт Бр 3:2 Дуйсбург Б2
- 11.03.2018 Дуйсбург 1:2 Фортуна Б2
- 03.03.2018 Хольштайн Киль 5:0 Дуйсбург Б2
- 24.02.2018 Дуйсбург 2:1 Ингольштадт Б2
- 18.02.2018 Нюрнберг 3:1 Дуйсбург Б2
- 10.02.2018 Дуйсбург 2:2 Арминия Б2
- 04.02.2018 Дармштадт 1:2 Дуйсбург Б2
- 27.01.2018 Дуйсбург 3:3 Хайденхайм Б2
- 23.01.2018 Бохум 0:2 Дуйсбург Б2
- 13.01.2018 Аякс 1:1 Дуйсбург ТМК
- 17.12.2017 Дуйсбург 2:0 Динамо Дрезден Б2
- 10.12.2017 Санкт-Паули 2:2 Дуйсбург Б2
- 02.12.2017 Дуйсбург 2:0 Гройтер Фюрт Б2
- 25.11.2017 Ян 4:0 Дуйсбург Б2
Санкт-Паули (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 06.05.2018 Санкт-Паули 1:0 Арминия Б2
- 28.04.2018 Санкт-Паули 3:0 Гройтер Фюрт Б2
- 21.04.2018 Ян 3:1 Санкт-Паули Б2
- 14.04.2018 Санкт-Паули 0:1 Унион Берлин Б2
- 07.04.2018 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Санкт-Паули Б2
- 01.04.2018 Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен Б2
- 17.03.2018 Кайзерслаутерн 1:1 Санкт-Паули Б2
- 10.03.2018 Санкт-Паули 0:0 Айнтрахт Бр Б2
- 04.03.2018 Фортуна 2:1 Санкт-Паули Б2
- 25.02.2018 Санкт-Паули 3:2 Хольштайн Киль Б2
- 17.02.2018 Ингольштадт 0:1 Санкт-Паули Б2
- 12.02.2018 Санкт-Паули 0:0 Нюрнберг Б2
- 03.02.2018 Хайденхайм 3:1 Санкт-Паули Б2
- 28.01.2018 Санкт-Паули 0:1 Дармштадт Б2
- 25.01.2018 Динамо Дрезден 1:3 Санкт-Паули Б2
- 17.01.2018 Санкт-Паули 1:1 Бохум ТМК
- 05.01.2018 Вольфсбург 3:1 Санкт-Паули ТМК
- 18.12.2017 Санкт-Паули 2:1 Бохум Б2
- 10.12.2017 Санкт-Паули 2:2 Дуйсбург Б2
- 01.12.2017 Арминия 5:0 Санкт-Паули Б2
Последние игры между собой
Дуйсбург: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 7
Санкт-Паули: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 0
- 10.12.2017 Санкт-Паули 2:2 Дуйсбург Бундеслига 2
- 28.02.2016 Дуйсбург 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 14.09.2015 Санкт-Паули 2:0 Дуйсбург Бундеслига 2
- 05.05.2013 Дуйсбург 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 25.11.2012 Санкт-Паули 4:1 Дуйсбург Бундеслига 2
- 17.02.2012 Дуйсбург 0:1 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 22.08.2011 Санкт-Паули 2:1 Дуйсбург Бундеслига 2
- 29.01.2010 Дуйсбург 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 22.08.2009 Санкт-Паули 2:2 Дуйсбург Бундеслига 2
- 12.04.2009 Санкт-Паули 2:2 Дуйсбург Бундеслига 2
- 29.10.2008 Дуйсбург 1:2 Санкт-Паули Бундеслига 2
Дуйсбург
Санкт-Паули
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|34
|19
|6
|9
|57 - 44
|63
|2.
|Нюрнберг
|34
|17
|9
|8
|61 - 39
|60
|3.
|Хольштайн Киль
|34
|14
|14
|6
|71 - 44
|56
|4.
|Ян
|34
|14
|6
|14
|53 - 53
|48
|5.
|Бохум
|34
|13
|9
|12
|37 - 40
|48
|6.
|Дуйсбург
|34
|13
|9
|12
|52 - 56
|48
|7.
|Арминия
|34
|12
|12
|10
|51 - 47
|48
|8.
|Унион Берлин
|34
|12
|11
|11
|54 - 46
|47
|9.
|Ингольштадт
|34
|12
|9
|13
|47 - 45
|45
|10.
|Зандхаузен
|34
|11
|10
|13
|35 - 33
|43
|11.
|Санкт-Паули
|34
|11
|10
|13
|35 - 48
|43
|12.
|Дармштадт
|34
|10
|13
|11
|47 - 45
|43
|13.
|Хайденхайм
|34
|11
|9
|14
|50 - 56
|42
|14.
|Динамо Дрезден
|34
|11
|8
|15
|42 - 52
|41
|15.
|Гройтер Фюрт
|34
|10
|10
|14
|37 - 48
|40
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|34
|10
|10
|14
|35 - 49
|40
|17.
|Айнтрахт Бр
|34
|8
|15
|11
|37 - 43
|39
|18.
|Кайзерслаутерн
|34
|9
|8
|17
|42 - 55
|35
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Гартнер Кристиан бьет в цель!
89'
Ильюченко Станислав получил желтую карточку от судьи
82'
Дуйсбург делает замену. Тащи Борис уходит с поля, а Ильюченко Станислав выходит на его замену.
78'
Санкт-Паули делает замену. Richard Neudecker уходит с поля, а Аллаги Сами выходит на его замену.
73'
Дуйсбург делает замену. Шнелльхардт Фабиан уходит с поля, а Lukas Daschner выходит на его замену.
60'
Дуйсбург делает замену. Бажич Бранимир уходит с поля, а Наубер Геррит выходит на его замену.
57'
Санкт-Паули делает замену. Калла Ян-Филипп уходит с поля, а Собота Вальдемар выходит на его замену.
55'
Richard Neudecker получил желтую карточку от судьи
46'
Санкт-Паули делает замену. Дуджак Джереми уходит с поля, а Бубалья Даниэль выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Штоппелькамп Мориц бьет в цель!
42'
Гартнер Кристиан получил желтую карточку от судьи
32'
Диамантакос Димитрис получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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