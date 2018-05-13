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Дуйсбург
2:0
Конец матча
Санкт-Паули
0'
32' Желтая карточка
Диамантакос Димитрис
42' Желтая карточка
Гартнер Кристиан
1:0
45' Гол
Штоппелькамп Мориц
55' Желтая карточка
Richard Neudecker
89' Желтая карточка
Ильюченко Станислав
2:0
90' Гол
Гартнер Кристиан
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Гартнер Кристиан бьет в цель!
Желтая карточка
89'
Ильюченко Станислав получил желтую карточку от судьи
82'
Дуйсбург делает замену. Тащи Борис уходит с поля, а Ильюченко Станислав выходит на его замену.
78'
Санкт-Паули делает замену. Richard Neudecker уходит с поля, а Аллаги Сами выходит на его замену.
73'
Дуйсбург делает замену. Шнелльхардт Фабиан уходит с поля, а Lukas Daschner выходит на его замену.

60'
Дуйсбург делает замену. Бажич Бранимир уходит с поля, а Наубер Геррит выходит на его замену.
57'
Санкт-Паули делает замену. Калла Ян-Филипп уходит с поля, а Собота Вальдемар выходит на его замену.
Желтая карточка
55'
Richard Neudecker получил желтую карточку от судьи
46'
Санкт-Паули делает замену. Дуджак Джереми уходит с поля, а Бубалья Даниэль выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Штоппелькамп Мориц бьет в цель!
Желтая карточка
42'
Гартнер Кристиан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Диамантакос Димитрис получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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