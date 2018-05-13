- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Зрители: 30785
0:1
Конец матча
44' Желтая карточкаХедлунд Симон
0:1
82' ГолХосинер Филипп
|
44'
82'
0:1
Состав команд
25
Швебе
Марвин
16
Хайзе
Филип
19
Зегуйн
Пауль
11
Гогия
Акакий
Динамо Дрезден 4-4-2
- Основной состав
- 25 Швебе Марвин Вратарь
- 7 Кройцер Никлас Защитник
- 28 Франке Марсель Защитник
- 23 Баллас Флориан Защитник
- 16 Хайзе Филип Защитник
- 19 Зегуйн Пауль Полузащитник
- 5 Конрад Мануэль Полузащитник
- 8 Rico Benatelli Полузащитник
- 11 Дульевич Харис Полузащитник
- 14 Млапа Пениэль Нападающий
- 27 Коне Мусса II Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Шуберт Маркус Вратарь
- 36 Niklas Hauptman Защитник
- 20 Fabian Mueller Полузащитник
- 40 Erich Berko Полузащитник
- 37 Теструт Паскаль Нападающий
- 9 Lucas Roeser Нападающий
- 29 Хорват Саша Нападающий
- Главный тренер: Uwe Neuhaus
Унион Берлин 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Мезенхёлер Даниэль Вратарь
- 28 Триммель Кристофер Защитник
- 37 Ляйстнер Тони Защитник
- 5 Фридрих Марвин Защитник
- 13 Peter Kurzweg Защитник
- 21 Прёмель Гриша Полузащитник
- 29 Паренсен Михаэль Полузащитник
- 11 Гогия Акакий Полузащитник
- 7 Хартель Марсель Полузащитник
- 18 Редондо Кенни Полузащитник
- 17 Хедлунд Симон Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Торрехон Марк Защитник
- 8 Фюрстнер Штефан Полузащитник
- 16 Хосинер Филипп Нападающий
- 4 Lars Dietz
- 6 Kristian Pedersen II
- 33 Lennard Maloney
- 20 Lennart Moser
- Главный тренер: Левандовски Саша
Предыдущие игры
Динамо Дрезден (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 06.05.2018 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Динамо Дрезден Б2
- 28.04.2018 Динамо Дрезден 1:2 Фортуна Б2
- 22.04.2018 Кайзерслаутерн 0:1 Динамо Дрезден Б2
- 14.04.2018 Динамо Дрезден 0:4 Хольштайн Киль Б2
- 08.04.2018 Айнтрахт Бр 1:1 Динамо Дрезден Б2
- 31.03.2018 Динамо Дрезден 1:1 Нюрнберг Б2
- 18.03.2018 Ингольштадт 4:2 Динамо Дрезден Б2
- 09.03.2018 Динамо Дрезден 3:2 Хайденхайм Б2
- 02.03.2018 Динамо Дрезден 0:2 Дармштадт Б2
- 23.02.2018 Арминия 2:3 Динамо Дрезден Б2
- 18.02.2018 Динамо Дрезден 1:0 Ян Б2
- 11.02.2018 Гройтер Фюрт 1:0 Динамо Дрезден Б2
- 04.02.2018 Динамо Дрезден 2:0 Бохум Б2
- 28.01.2018 Зандхаузен 1:0 Динамо Дрезден Б2
- 25.01.2018 Динамо Дрезден 1:3 Санкт-Паули Б2
- 13.01.2018 Гронинген 1:3 Динамо Дрезден ТМК
- 06.01.2018 Вольфсбург 2:1 Динамо Дрезден ТМК
- 17.12.2017 Дуйсбург 2:0 Динамо Дрезден Б2
- 09.12.2017 Унион Берлин 0:1 Динамо Дрезден Б2
- 03.12.2017 Динамо Дрезден 4:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
Унион Берлин (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 06.05.2018 Унион Берлин 3:1 Бохум Б2
- 28.04.2018 Дармштадт 3:1 Унион Берлин Б2
- 21.04.2018 Унион Берлин 1:1 Хайденхайм Б2
- 14.04.2018 Санкт-Паули 0:1 Унион Берлин Б2
- 07.04.2018 Унион Берлин 0:0 Дуйсбург Б2
- 01.04.2018 Гройтер Фюрт 2:1 Унион Берлин Б2
- 26.03.2018 Хольштайн Киль 3:2 Унион Берлин ТМК
- 22.03.2018 Вольфсбург 3:0 Унион Берлин ТМК
- 17.03.2018 Унион Берлин 2:2 Ян Б2
- 11.03.2018 Унион Берлин 0:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 02.03.2018 Кайзерслаутерн 4:3 Унион Берлин Б2
- 24.02.2018 Унион Берлин 2:1 Зандхаузен Б2
- 18.02.2018 Айнтрахт Бр 1:0 Унион Берлин Б2
- 10.02.2018 Унион Берлин 3:1 Фортуна Б2
- 05.02.2018 Арминия 1:1 Унион Берлин Б2
- 26.01.2018 Унион Берлин 0:1 Нюрнберг Б2
- 23.01.2018 Хольштайн Киль 2:2 Унион Берлин Б2
- 17.01.2018 Унион Берлин 1:1 Ингольштадт ТМК
- 10.01.2018 Унион Берлин 3:1 Гент ТМК
- 15.12.2017 Унион Берлин 1:2 Ингольштадт Б2
Последние игры между собой
Динамо Дрезден: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 7
Унион Берлин: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 2
- 09.12.2017 Унион Берлин 0:1 Динамо Дрезден Бундеслига 2
- 05.02.2017 Динамо Дрезден 0:0 Унион Берлин Бундеслига 2
- 15.08.2016 Унион Берлин 2:2 Динамо Дрезден Бундеслига 2
- 08.02.2014 Унион Берлин 0:0 Динамо Дрезден Бундеслига 2
- 09.08.2013 Динамо Дрезден 1:3 Унион Берлин Бундеслига 2
- 12.04.2013 Унион Берлин 0:0 Динамо Дрезден Бундеслига 2
- 04.11.2012 Динамо Дрезден 0:2 Унион Берлин Бундеслига 2
- 11.02.2012 Унион Берлин 4:0 Динамо Дрезден Бундеслига 2
- 12.08.2011 Динамо Дрезден 4:0 Унион Берлин Бундеслига 2
- 08.03.2009 Унион Берлин 2:1 Динамо Дрезден Бундеслига 3
- 13.09.2008 Динамо Дрезден 0:1 Унион Берлин Бундеслига 3
- 08.05.2008 Унион Берлин 4:2 Динамо Дрезден Региональная лига. Север
- 27.10.2007 Динамо Дрезден 0:1 Унион Берлин Региональная лига. Север
Динамо Дрезден
Унион Берлин
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|34
|19
|6
|9
|57 - 44
|63
|2.
|Нюрнберг
|34
|17
|9
|8
|61 - 39
|60
|3.
|Хольштайн Киль
|34
|14
|14
|6
|71 - 44
|56
|4.
|Ян
|34
|14
|6
|14
|53 - 53
|48
|5.
|Бохум
|34
|13
|9
|12
|37 - 40
|48
|6.
|Дуйсбург
|34
|13
|9
|12
|52 - 56
|48
|7.
|Арминия
|34
|12
|12
|10
|51 - 47
|48
|8.
|Унион Берлин
|34
|12
|11
|11
|54 - 46
|47
|9.
|Ингольштадт
|34
|12
|9
|13
|47 - 45
|45
|10.
|Зандхаузен
|34
|11
|10
|13
|35 - 33
|43
|11.
|Санкт-Паули
|34
|11
|10
|13
|35 - 48
|43
|12.
|Дармштадт
|34
|10
|13
|11
|47 - 45
|43
|13.
|Хайденхайм
|34
|11
|9
|14
|50 - 56
|42
|14.
|Динамо Дрезден
|34
|11
|8
|15
|42 - 52
|41
|15.
|Гройтер Фюрт
|34
|10
|10
|14
|37 - 48
|40
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|34
|10
|10
|14
|35 - 49
|40
|17.
|Айнтрахт Бр
|34
|8
|15
|11
|37 - 43
|39
|18.
|Кайзерслаутерн
|34
|9
|8
|17
|42 - 55
|35
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Унион Берлин делает замену. Паренсен Михаэль уходит с поля, а Фюрстнер Штефан выходит на его замену.
82'
Г О О О О Л - Хосинер Филипп бьет в цель!
79'
Динамо Дрезден делает замену. Зегуйн Пауль уходит с поля, а Niklas Hauptman выходит на его замену.
76'
Динамо Дрезден делает замену. Коне Мусса II уходит с поля, а Теструт Паскаль выходит на его замену.
70'
Динамо Дрезден делает замену. Дульевич Харис уходит с поля, а Хорват Саша выходит на его замену.
62'
Унион Берлин делает замену. Peter Kurzweg уходит с поля, а Kristian Pedersen выходит на его замену.
62'
Унион Берлин делает замену. Редондо Кенни уходит с поля, а Хосинер Филипп выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Хедлунд Симон получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация