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Динамо Дрезден
0:1
Конец матча
Унион Берлин
0'
44' Желтая карточка
Хедлунд Симон
0:1
82' Гол
Хосинер Филипп
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Унион Берлин делает замену. Паренсен Михаэль уходит с поля, а Фюрстнер Штефан выходит на его замену.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Хосинер Филипп бьет в цель!
79'
Динамо Дрезден делает замену. Зегуйн Пауль уходит с поля, а Niklas Hauptman выходит на его замену.
76'
Динамо Дрезден делает замену. Коне Мусса II уходит с поля, а Теструт Паскаль выходит на его замену.
70'
Динамо Дрезден делает замену. Дульевич Харис уходит с поля, а Хорват Саша выходит на его замену.

62'
Унион Берлин делает замену. Peter Kurzweg уходит с поля, а Kristian Pedersen выходит на его замену.
62'
Унион Берлин делает замену. Редондо Кенни уходит с поля, а Хосинер Филипп выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Хедлунд Симон получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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