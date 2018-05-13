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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Эштадиу да Луш
1:0
Второй тайм: 65'
24' Желтая карточкаНето Анжело
37' Желтая карточкаЖивкович Андрия
41' Желтая карточкаЛуизао Андерсон
1:0
52' ПенальтиЖонас Оливейра
|
24'
37'
41'
52'
1:0
Состав команд
30
Варела
Бруну
66
Диаш
Рубен
21
Пицци
Луиш
22
Серви
Франко
18
Жонатан
Луис
95
Санья
Пьер
90
Семеду
Алфа
23
Рафаэл
Коста
91
Нето Анжело
20
Тоше
Антониу
77
Арсенио
Бенфика 4-3-3
- Основной состав
- 30 Варела Бруну Вратарь
- 8 Дуглас Перейра Защитник
- 4 Луизао Андерсон Защитник
- 66 Диаш Рубен Защитник
- 3 Гримальдо Алехандро Защитник
- 21 Пицци Луиш Полузащитник
- 5 Фейса Любомир Полузащитник
- 17 Живкович Андрия Полузащитник
- 18 Сальвио Эдуардо Нападающий
- 10 Жонас Оливейра Нападающий
- 22 Серви Франко Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Свилар Миле Вратарь
- 19 Элизеу Перейра Защитник
- 7 Самарис Андреас Полузащитник
- 9 Хименес Рауль Нападающий
- 84 Гонсалвеш Диогу Нападающий
- 14 Сеферович Харис Нападающий
- 55 Keaton Parks
- Главный тренер: Витория Руй
Морейренсе 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Жонатан Луис Вратарь
- 95 Санья Пьер Защитник
- 90 Семеду Алфа Защитник
- 4 Сантос Яго Защитник
- 5 Лима Рубен Защитник
- 23 Рафаэл Коста Полузащитник
- 91 Нето Анжело Полузащитник
- 10 Bilel Aouacheria Полузащитник
- 20 Тоше Антониу Полузащитник
- 77 Арсенио Полузащитник
- 70 Пенья Роналдо Нападающий
- Запасные игроки
- 50 Felipe Garcia Вратарь
- 2 Матеус Рейс Защитник
- 22 Куао Коффи Защитник
- 8 Счонс Алан Полузащитник
- 27 Фофана Бубакар Полузащитник
- 57 Бруно Алмейда Полузащитник
- 93 Ousmane Drame Нападающий
- Главный тренер: Petit
Предыдущие игры
Бенфика (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 05.05.2018 Спортинг Л 0:0 Бенфика ПЛ
- 28.04.2018 Бенфика 2:3 Тондела ПЛ
- 21.04.2018 Эшторил 1:2 Бенфика ПЛ
- 15.04.2018 Бенфика 0:1 Порту ПЛ
- 07.04.2018 Витория Сетубал 1:2 Бенфика ПЛ
- 31.03.2018 Бенфика 2:0 Витория Гимарайнш ПЛ
- 17.03.2018 Фейренсе 0:2 Бенфика ПЛ
- 10.03.2018 Бенфика 2:0 Авиш ПЛ
- 03.03.2018 Бенфика 5:0 Маритиму ПЛ
- 24.02.2018 Пасуш де Феррейра 1:3 Бенфика ПЛ
- 17.02.2018 Бенфика 4:0 Боавишта ПЛ
- 10.02.2018 Портимоненсе 1:3 Бенфика ПЛ
- 03.02.2018 Бенфика 5:1 Риу Аве ПЛ
- 30.01.2018 Белененсеш 1:1 Бенфика ПЛ
- 20.01.2018 Бенфика 3:0 Шавиш ПЛ
- 13.01.2018 Брага 1:3 Бенфика ПЛ
- 07.01.2018 Морейренсе 0:2 Бенфика ПЛ
- 04.01.2018 Бенфика 1:1 Спортинг Л ПЛ
- 30.12.2017 Витория Сетубал 2:2 Бенфика КЛ
- 20.12.2017 Бенфика 2:2 Портимоненсе КЛ
Морейренсе (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 06.05.2018 Морейренсе 0:3 Авиш ПЛ
- 27.04.2018 Витория Гимарайнш 1:0 Морейренсе ПЛ
- 22.04.2018 Морейренсе 2:1 Риу Аве ПЛ
- 15.04.2018 Маритиму 1:1 Морейренсе ПЛ
- 09.04.2018 Морейренсе 1:0 Боавишта ПЛ
- 31.03.2018 Портимоненсе 4:3 Морейренсе ПЛ
- 18.03.2018 Морейренсе 2:1 Белененсеш ПЛ
- 09.03.2018 Брага 3:0 Морейренсе ПЛ
- 04.03.2018 Морейренсе 2:0 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 27.02.2018 Спортинг Л 1:0 Морейренсе ПЛ
- 18.02.2018 Морейренсе 0:1 Шавиш ПЛ
- 12.02.2018 Морейренсе 1:2 Эшторил ПЛ
- 04.02.2018 Тондела 1:2 Морейренсе ПЛ
- 31.01.2018 Морейренсе 0:0 Порту ПЛ
- 21.01.2018 Фейренсе 1:0 Морейренсе ПЛ
- 15.01.2018 Морейренсе 2:2 Витория Сетубал ПЛ
- 11.01.2018 Морейренсе 1:2 Порту К
- 07.01.2018 Морейренсе 0:2 Бенфика ПЛ
- 03.01.2018 Авиш 1:2 Морейренсе ПЛ
- 30.12.2017 Морейренсе 3:3 Витория Гимарайнш КЛ
Последние игры между собой
Бенфика: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 1
Морейренсе: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 14
- 07.01.2018 Морейренсе 0:2 Бенфика Примейра-лига
- 09.04.2017 Морейренсе 0:1 Бенфика Примейра-лига
- 26.01.2017 Морейренсе 3:1 Бенфика Кубок лиги
- 27.11.2016 Бенфика 3:0 Морейренсе Примейра-лига
- 31.01.2016 Морейренсе 1:4 Бенфика Примейра-лига
- 26.01.2016 Морейренсе 1:6 Бенфика Кубок лиги
- 29.08.2015 Бенфика 3:2 Морейренсе Примейра-лига
- 21.02.2015 Морейренсе 1:3 Бенфика Примейра-лига
- 21.01.2015 Морейренсе 0:2 Бенфика League Cup 2nd stage
- 22.11.2014 Бенфика 4:1 Морейренсе Кубок Португалии
- 21.09.2014 Бенфика 3:1 Морейренсе Примейра-лига
- 19.05.2013 Бенфика 3:1 Морейренсе Примейра-лига
- 22.01.2013 Морейренсе 0:2 Бенфика Примейра-лига
- 30.12.2012 Морейренсе 1:1 Бенфика Кубок лиги
- 17.11.2012 Морейренсе 0:2 Бенфика Кубок Португалии
- 27.02.2008 Бенфика 2:0 Морейренсе Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|34
|28
|4
|2
|82 - 18
|88
|2.
|Бенфика
|1:0 Заявка
|34
|25
|6
|3
|80 - 22
|81
|3.
|Спортинг Л
|1:1 Заявка
|34
|24
|7
|3
|63 - 23
|79
|4.
|Брага
|0:1 Заявка
|34
|24
|3
|7
|74 - 29
|75
|5.
|Риу Аве
|1:0 Заявка
|34
|15
|6
|13
|40 - 42
|51
|6.
|Шавиш
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|47 - 55
|47
|7.
|Боавишта
|Заявка
|34
|13
|6
|15
|35 - 44
|45
|8.
|Маритиму
|1:1 Заявка
|34
|12
|9
|13
|35 - 49
|45
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|34
|13
|4
|17
|45 - 56
|43
|10.
|Тондела
|0:1 Заявка
|34
|10
|8
|16
|41 - 50
|38
|11.
|Портимоненсе
|1:0 Заявка
|34
|10
|8
|16
|50 - 59
|38
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|33 - 46
|37
|13.
|Авиш
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|36 - 51
|34
|14.
|Морейренсе
|0:1 Заявка
|34
|8
|8
|18
|29 - 50
|32
|15.
|Витория Сетубал
|1:0 Заявка
|34
|7
|11
|16
|39 - 62
|32
|16.
|Фейренсе
|0:0 Заявка
|34
|9
|4
|21
|32 - 48
|31
|17.
|Эшторил
|0:0 Заявка
|34
|8
|6
|20
|29 - 61
|30
|18.
|Пасуш де Феррейра
|0:1 Заявка
|34
|7
|9
|18
|32 - 57
|30
Второй тайм
52'
Г О О О О Л - Жонас Оливейра из команды Бенфика забивает с точки!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Луизао Андерсон получил желтую карточку от судьи
37'
Живкович Андрия получил желтую карточку от судьи
24'
Нето Анжело получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio da Luz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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