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Стадион:
Бенфика
1:0
Второй тайм: 65'
Морейренсе
0'
24' Желтая карточка
Нето Анжело
37' Желтая карточка
Живкович Андрия
41' Желтая карточка
Луизао Андерсон
1:0
52' Пенальти
Жонас Оливейра
65'
Второй тайм
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Жонас Оливейра из команды Бенфика забивает с точки!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Луизао Андерсон получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
37'
Живкович Андрия получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Нето Анжело получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio da Luz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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