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Стадион:
Витория Сетубал
1:0
Второй тайм: 68'
Тондела
0'
1:0
23' Гол
André Preto III
68'
Второй тайм
63'
Сетубал делает замену. Амарал Жоау уходит с поля, а Педроса Андре выходит на его замену.
59'
Тондела делает замену. Нуну Педру уходит с поля, а Эли Сильва выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Andre Pereira бьет в цель!
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Andre Pereira бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bonfim. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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