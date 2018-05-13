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Стадион: Ду Бонфим
1:0
Второй тайм: 68'
1:0
23' ГолAndré Preto III
|
23'
1:0
59'
Состав команд
32
Таварес
Йоан
21
Пинту
Нуну
29
Семедо
Жозе
22
Рейш
Нуну
11
Кошта
Жоау
24
Амарал
Жоау
22
Бруну
Давид
10
Нуну
Педру
Витория Сетубал 4-4-2
- Основной состав
- 1 Перрейра Криштиану Вратарь
- 91 Патрик де Оливейра Защитник
- 13 Фернандеш Вашку Защитник
- 32 Таварес Йоан Защитник
- 21 Пинту Нуну Защитник
- 7 Арнольд Иссоко Полузащитник
- 29 Семедо Жозе Полузащитник
- 22 Рейш Нуну Полузащитник
- 11 Кошта Жоау Полузащитник
- 77 André Preto III Нападающий
- 24 Амарал Жоау Нападающий
- Запасные игроки
- 88 Тригейра Педру Вратарь
- 14 Пинту Педру Защитник
- 27 Педроса Андре Полузащитник
- 19 Башсан Эмрах Полузащитник
- 15 Валлисон Маллман Полузащитник
- 36 Эдинью Арналду Нападающий
- 33 Де Андраде Аллеф Нападающий
- Главный тренер: Коусейру Жозе
Тондела 4-4-2
- Основной состав
- 1 Рамош Клаудиу Вратарь
- 22 Бруну Давид Защитник
- 20 Кошта Рикарду Защитник
- 44 Jorge Fernandes Защитник
- 23 Жуанзинью Карлуш Защитник
- 9 Бойд Тайлер Полузащитник
- 27 Монтейру Бруну Полузащитник
- 7 Гонсалвеш Клод Полузащитник
- 11 Кардозу Мигел Полузащитник
- 19 Томане Антониу Нападающий
- 10 Нуну Педру Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Жанота Рикарду Вратарь
- 2 Муфи Фахд Защитник
- 15 Дельгадо Хуан III Полузащитник
- 17 Жока Полузащитник
- 14 Саллей Муниру Полузащитник
- 99 Эли Сильва Нападающий
- 8 Тавареш Элдер Нападающий
- Главный тренер: Пепа
Предыдущие игры
Витория Сетубал (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 06.05.2018 Эшторил 2:1 Витория Сетубал ПЛ
- 28.04.2018 Витория Сетубал 0:2 Фейренсе ПЛ
- 23.04.2018 Порту 5:1 Витория Сетубал ПЛ
- 14.04.2018 Витория Гимарайнш 1:1 Витория Сетубал ПЛ
- 07.04.2018 Витория Сетубал 1:2 Бенфика ПЛ
- 29.03.2018 Авиш 1:4 Витория Сетубал ПЛ
- 16.03.2018 Витория Сетубал 1:1 Портимоненсе ПЛ
- 11.03.2018 Маритиму 4:2 Витория Сетубал ПЛ
- 04.03.2018 Витория Сетубал 1:0 Риу Аве ПЛ
- 25.02.2018 Боавишта 4:0 Витория Сетубал ПЛ
- 18.02.2018 Витория Сетубал 1:0 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 10.02.2018 Брага 3:1 Витория Сетубал ПЛ
- 06.02.2018 Витория Сетубал 3:0 Белененсеш ПЛ
- 31.01.2018 Шавиш 2:2 Витория Сетубал ПЛ
- 27.01.2018 Витория Сетубал 1:1 Спортинг Л КЛ
- 23.01.2018 Витория Сетубал 2:0 Оливейренсе КЛ
- 19.01.2018 Витория Сетубал 1:1 Спортинг Л ПЛ
- 15.01.2018 Морейренсе 2:2 Витория Сетубал ПЛ
- 09.01.2018 Тондела 1:1 Витория Сетубал ПЛ
- 04.01.2018 Витория Сетубал 2:2 Эшторил ПЛ
Тондела (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 05.05.2018 Тондела 1:4 Витория Гимарайнш ПЛ
- 28.04.2018 Бенфика 2:3 Тондела ПЛ
- 22.04.2018 Тондела 3:0 Авиш ПЛ
- 16.04.2018 Риу Аве 1:1 Тондела ПЛ
- 07.04.2018 Тондела 2:2 Портимоненсе ПЛ
- 30.03.2018 Боавишта 1:1 Тондела ПЛ
- 17.03.2018 Тондела 1:2 Маритиму ПЛ
- 11.03.2018 Белененсеш 0:0 Тондела ПЛ
- 04.03.2018 Тондела 2:0 Шавиш ПЛ
- 26.02.2018 Брага 1:0 Тондела ПЛ
- 19.02.2018 Тондела 1:2 Спортинг Л ПЛ
- 09.02.2018 Пасуш де Феррейра 0:2 Тондела ПЛ
- 04.02.2018 Тондела 1:2 Морейренсе ПЛ
- 30.01.2018 Эшторил 3:0 Тондела ПЛ
- 20.01.2018 Порту 1:0 Тондела ПЛ
- 14.01.2018 Тондела 3:1 Фейренсе ПЛ
- 09.01.2018 Тондела 1:1 Витория Сетубал ПЛ
- 23.12.2017 Витория Гимарайнш 0:1 Тондела ПЛ
- 17.12.2017 Тондела 1:5 Бенфика ПЛ
- 09.12.2017 Авиш 0:1 Тондела ПЛ
Последние игры между собой
Витория Сетубал: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Тондела: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
- 09.01.2018 Тондела 1:1 Витория Сетубал Примейра-лига
- 30.07.2017 Витория Сетубал 1:0 Тондела Кубок лиги
- 07.05.2017 Тондела 2:1 Витория Сетубал Примейра-лига
- 23.12.2016 Витория Сетубал 3:0 Тондела Примейра-лига
- 24.04.2016 Витория Сетубал 0:1 Тондела Примейра-лига
- 20.12.2015 Тондела 1:3 Витория Сетубал Примейра-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|34
|28
|4
|2
|82 - 18
|88
|2.
|Бенфика
|1:0 Заявка
|34
|25
|6
|3
|80 - 22
|81
|3.
|Спортинг Л
|1:1 Заявка
|34
|24
|7
|3
|63 - 23
|79
|4.
|Брага
|0:1 Заявка
|34
|24
|3
|7
|74 - 29
|75
|5.
|Риу Аве
|1:0 Заявка
|34
|15
|6
|13
|40 - 42
|51
|6.
|Шавиш
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|47 - 55
|47
|7.
|Боавишта
|Заявка
|34
|13
|6
|15
|35 - 44
|45
|8.
|Маритиму
|1:1 Заявка
|34
|12
|9
|13
|35 - 49
|45
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|34
|13
|4
|17
|45 - 56
|43
|10.
|Тондела
|0:1 Заявка
|34
|10
|8
|16
|41 - 50
|38
|11.
|Портимоненсе
|1:0 Заявка
|34
|10
|8
|16
|50 - 59
|38
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|34
|9
|10
|15
|33 - 46
|37
|13.
|Авиш
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|36 - 51
|34
|14.
|Морейренсе
|0:1 Заявка
|34
|8
|8
|18
|29 - 50
|32
|15.
|Витория Сетубал
|1:0 Заявка
|34
|7
|11
|16
|39 - 62
|32
|16.
|Фейренсе
|0:0 Заявка
|34
|9
|4
|21
|32 - 48
|31
|17.
|Эшторил
|0:0 Заявка
|34
|8
|6
|20
|29 - 61
|30
|18.
|Пасуш де Феррейра
|0:1 Заявка
|34
|7
|9
|18
|32 - 57
|30
Второй тайм
63'
Сетубал делает замену. Амарал Жоау уходит с поля, а Педроса Андре выходит на его замену.
59'
Тондела делает замену. Нуну Педру уходит с поля, а Эли Сильва выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
23'
Г О О О О Л - Andre Pereira бьет в цель!
8'
Г О О О О Л - Andre Pereira бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bonfim. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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