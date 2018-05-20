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Стадион:
Рапид Вена
4:1
Конец матча
Альтах
0'
1:0
6' Гол
Жоэлинтон
2:0
14' Гол
Жоэлинтон
33' Желтая карточка
Шауб Луис
33' Желтая карточка
Луксе Андреас
35' Желтая карточка
Dejan Ljubicic
2:1
45' Гол
Грбич Адриан
3:1
59' Гол
Шваб Швефан
4:1
73' Гол
Хофманн Штеффен
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
78'
Рапид Вена делает замену. Ауэр Штефан уходит с поля, а Павелич Марио выходит на его замену.
76'
Рапид Вена делает замену. Жоэлинтон уходит с поля, а Бериша Ветон выходит на его замену.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Хофманн Штеффен бьет в цель!
71'
Альтах делает замену. Samuel Gouet уходит с поля, а Айгнер Ханнес выходит на его замену.
67'
Рапид Вена делает замену. Шаберсбергер Филипп уходит с поля, а Хофманн Штеффен выходит на его замену.

Описание гола
59'
Г О О О О Л - Шваб Швефан бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Альтах делает замену. Michael Cheukoua уходит с поля, а Янечек Бернхард выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Грбич Адриан бьет в цель!
Желтая карточка
35'
Dejan Ljubicic получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Луксе Андреас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Шауб Луис получил желтую карточку от судьи
28'
Альтах делает замену. Нутц Штефан уходит с поля, а Нгват-Махоп Луи выходит на его замену.
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Жоэлинтон бьет в цель!
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Жоэлинтон бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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