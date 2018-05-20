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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Альянц
4:1
Конец матча
1:0
6' ГолЖоэлинтон
2:0
14' ГолЖоэлинтон
33' Желтая карточкаШауб Луис
33' Желтая карточкаЛуксе Андреас
35' Желтая карточкаDejan Ljubicic
2:1
45' ГолГрбич Адриан
3:1
59' ГолШваб Швефан
4:1
73' ГолХофманн Штеффен
|
6'
1:0
14'
2:0
33'
33'
35'
45'
2:1
59'
3:1
73'
4:1
Состав команд
24
Ауэр
Штефан
19
Мург
Томас
34
Жоэлинтон
10
Шауб
Луис
22
Нутц
Штефан
Рапид Вена 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Штребингер Ричард Вратарь
- 24 Ауэр Штефан Защитник
- 20 Хофманн Максимилиан Защитник
- 3 Галвао Лукас Защитник
- 38 Manuel Thurnwald Защитник
- 39 Dejan Ljubicic Полузащитник
- 8 Шваб Швефан Полузащитник
- 19 Мург Томас Полузащитник
- 34 Жоэлинтон Полузащитник
- 10 Шауб Луис Полузащитник
- 7 Шаберсбергер Филипп Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Кнофлах Тобиас Вратарь
- 22 Павелич Марио Защитник
- 11 Хофманн Штеффен Полузащитник
- 9 Бериша Ветон Полузащитник
- 55 Пецос Атанасиос Полузащитник
- 31 Mert Muldur
- 46 Armin Mujakic
- Главный тренер: Goran Djuricin
Альтах 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Луксе Андреас Вратарь
- 9 Гебауэр Кристиан Защитник
- 18 Цвишенбруггер Ян Защитник
- 5 Нетцер Филипп Защитник
- 16 Шрайнер Эммануэль Защитник
- 10 Саломон Патрик Полузащитник
- 4 Samuel Gouet Полузащитник
- 11 Майлингер Марко Полузащитник
- 22 Нутц Штефан Полузащитник
- 15 Michael Cheukoua Полузащитник
- 8 Грбич Адриан Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Янечек Бернхард Защитник
- 29 Нгват-Махоп Луи Полузащитник
- 25 Айгнер Ханнес Нападающий
- 14 Yusuf Otubanjo Нападающий
- 33 Volkan Akyildiz
- 20 Johannes Tartarotti
- 24 Benjamin Ozegovic
- Главный тренер: Шмидт Клаус
Предыдущие игры
Рапид Вена (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 13.05.2018 Рапид Вена 1:4 Ред Булл Зальцбург Б
- 05.05.2018 ЛАСК 0:2 Рапид Вена Б
- 29.04.2018 Штурм 4:2 Рапид Вена Б
- 22.04.2018 Рапид Вена 4:1 Адмира Б
- 18.04.2018 Штурм 3:2 Рапид Вена К
- 15.04.2018 Аустрия Вена 0:4 Рапид Вена Б
- 07.04.2018 Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Б
- 01.04.2018 Маттерсбург 2:4 Рапид Вена Б
- 23.03.2018 Винер Нойштадт 1:0 Рапид Вена ТМК
- 17.03.2018 Рапид Вена 5:1 Вольфсбергер Б
- 10.03.2018 Альтах 0:0 Рапид Вена Б
- 04.03.2018 Ред Булл Зальцбург 1:0 Рапид Вена Б
- 28.02.2018 Рапид Вена 2:1 Рид К
- 24.02.2018 Рапид Вена 2:0 ЛАСК Б
- 17.02.2018 Рапид Вена 1:1 Штурм Б
- 11.02.2018 Адмира 2:1 Рапид Вена Б
- 04.02.2018 Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Б
- 28.01.2018 Рапид Вена 1:1 Словацко ТМК
- 22.01.2018 Рапид Вена 1:3 ЧФР Клуж ТМК
- 18.01.2018 Рапид Вена 4:2 Бэйцзин Женьхэ ТМК
Альтах (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 12.05.2018 Альтах 1:3 Санкт-Пёльтен Б
- 05.05.2018 Маттерсбург 0:1 Альтах Б
- 28.04.2018 Альтах 0:2 ЛАСК Б
- 22.04.2018 Ред Булл Зальцбург 3:1 Альтах Б
- 14.04.2018 Альтах 2:1 Вольфсбергер Б
- 07.04.2018 Альтах 1:2 Адмира Б
- 31.03.2018 Аустрия Вена 2:1 Альтах Б
- 17.03.2018 Штурм 1:0 Альтах Б
- 10.03.2018 Альтах 0:0 Рапид Вена Б
- 03.03.2018 Санкт-Пёльтен 1:2 Альтах Б
- 24.02.2018 Альтах 1:1 Маттерсбург Б
- 17.02.2018 ЛАСК 2:0 Альтах Б
- 10.02.2018 Альтах 0:1 Ред Булл Зальцбург Б
- 03.02.2018 Вольфсбергер 0:0 Альтах Б
- 27.01.2018 Альтах 0:2 Цюрих ТМК
- 23.01.2018 Альтах 0:1 Погонь Щецин ТМК
- 17.01.2018 Грасcхоппер 2:0 Альтах ТМК
- 13.01.2018 Альтах 3:1 Ваттенс ТМК
- 16.12.2017 Адмира 3:1 Альтах Б
- 10.12.2017 Альтах 1:0 Аустрия Вена Б
Последние игры между собой
Рапид Вена: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Альтах: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
- 10.03.2018 Альтах 0:0 Рапид Вена Бундеслига
- 29.11.2017 Рапид Вена 1:2 Альтах Бундеслига
- 16.09.2017 Альтах 2:2 Рапид Вена Бундеслига
- 15.04.2017 Рапид Вена 3:0 Альтах Бундеслига
- 18.12.2016 Альтах 3:1 Рапид Вена Бундеслига
- 15.10.2016 Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига
- 31.07.2016 Альтах 1:0 Рапид Вена Бундеслига
- 11.05.2016 Рапид Вена 1:1 Альтах Бундеслига
- 06.03.2016 Альтах 0:0 Рапид Вена Бундеслига
- 29.11.2015 Рапид Вена 3:1 Альтах Бундеслига
- 12.09.2015 Альтах 2:0 Рапид Вена Бундеслига
- 10.05.2015 Альтах 1:3 Рапид Вена Бундеслига
- 04.03.2015 Рапид Вена 1:0 Альтах Бундеслига
- 02.11.2014 Альтах 2:0 Рапид Вена Бундеслига
- 16.08.2014 Рапид Вена 0:1 Альтах Бундеслига
- 31.10.2012 Рапид Вена 4:2 Альтах Кубок Австрии
- 18.04.2009 Альтах 1:1 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile)
- 29.11.2008 Рапид Вена 8:1 Альтах Бундеслига (T-mobile)
- 08.11.2008 Рапид Вена 5:1 Альтах Бундеслига (T-mobile)
- 09.08.2008 Альтах 2:7 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|35
|25
|8
|2
|81 - 25
|83
|2.
|Штурм
|35
|22
|3
|10
|68 - 45
|69
|3.
|Рапид Вена
|35
|17
|10
|8
|68 - 43
|61
|4.
|ЛАСК
|35
|17
|6
|12
|48 - 39
|57
|5.
|Адмира
|35
|15
|6
|14
|59 - 64
|51
|6.
|Маттерсбург
|35
|11
|10
|14
|48 - 55
|43
|7.
|Аустрия Вена
|35
|11
|7
|17
|47 - 57
|40
|8.
|Альтах
|35
|10
|7
|18
|35 - 51
|37
|9.
|Вольфсбергер
|35
|8
|8
|19
|33 - 57
|32
|10.
|Санкт-Пёльтен
|35
|4
|5
|26
|26 - 77
|17
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
78'
Рапид Вена делает замену. Ауэр Штефан уходит с поля, а Павелич Марио выходит на его замену.
76'
Рапид Вена делает замену. Жоэлинтон уходит с поля, а Бериша Ветон выходит на его замену.
73'
Г О О О О Л - Хофманн Штеффен бьет в цель!
71'
Альтах делает замену. Samuel Gouet уходит с поля, а Айгнер Ханнес выходит на его замену.
67'
Рапид Вена делает замену. Шаберсбергер Филипп уходит с поля, а Хофманн Штеффен выходит на его замену.
59'
Г О О О О Л - Шваб Швефан бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Альтах делает замену. Michael Cheukoua уходит с поля, а Янечек Бернхард выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Грбич Адриан бьет в цель!
35'
Dejan Ljubicic получил желтую карточку от судьи
33'
Луксе Андреас получил желтую карточку от судьи
33'
Шауб Луис получил желтую карточку от судьи
28'
Альтах делает замену. Нутц Штефан уходит с поля, а Нгват-Махоп Луи выходит на его замену.
14'
Г О О О О Л - Жоэлинтон бьет в цель!
6'
Г О О О О Л - Жоэлинтон бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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