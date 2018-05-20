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Стадион:
Штурм
2:0
Конец матча
Адмира
0'
1:0
49' Гол
Алар Дени
2:0
76' Гол
Рёчер Торстен
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Адмира делает замену. Marin Jakolis уходит с поля, а Marco Hausjell выходит на его замену.
85'
Штурм делает замену. Зибенхандль Йорг уходит с поля, а Гратцей Кристиан выходит на его замену.
80'
Штурм делает замену. Рёчер Торстен уходит с поля, а Lukas Fadinger выходит на его замену.
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Рёчер Торстен бьет в цель!
73'
Адмира делает замену. Старкль Доминик уходит с поля, а Dominik Puster выходит на его замену.

69'
Штурм делает замену. Хирлэндер Штефан уходит с поля, а Джегго Джеймс выходит на его замену.
62'
Адмира делает замену. Тот Даниэль уходит с поля, а Marcus Maier выходит на его замену.
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Алар Дени бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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