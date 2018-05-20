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Стадион: Merkur-Arena
1:0
49' ГолАлар Дени
2:0
76' ГолРёчер Торстен
|
49'
1:0
76'
2:0
Состав команд
26
Кох
Фабиан
13
Янтшер
Якоб
27
Emanuel
Aiwu
10
Тот
Даниэль
Штурм 3-5-1-1
- Основной состав
- 27 Зибенхандль Йорг Вратарь
- 26 Кох Фабиан Защитник
- 23 Шпендльхофер Лукас Защитник
- 35 Марешиц Дарио Защитник
- 25 Хирлэндер Штефан Полузащитник
- 13 Янтшер Якоб Полузащитник
- 8 Ловрич Санди Полузащитник
- 29 Рёчер Торстен Полузащитник
- 4 Шраммель Томас Полузащитник
- 9 Алар Дени Полузащитник
- 34 Эдомвоньи Брайт Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Гратцей Кристиан Вратарь
- 20 Шульц Кристиан Защитник
- 5 Шойссенгейер Кристиан Защитник
- 19 Поцманн Марвин Полузащитник
- 18 Хузпек Филипп Полузащитник
- 6 Джегго Джеймс Полузащитник
- 21 Lukas Fadinger
- Главный тренер: Фогель Хайко
Адмира 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Ляйтнер Андреас Вратарь
- 4 Цвиршиц Штефан Защитник
- 27 Emanuel Aiwu Защитник
- 2 Штраусс Фабио Защитник
- 5 Эбнер Томас Защитник
- 19 Wilhelm Vorsager Полузащитник
- 52 Меркель Александр Полузащитник
- 44 Marin Jakolis Полузащитник
- 10 Тот Даниэль Полузащитник
- 11 Грозурек Лукас Полузащитник
- 17 Старкль Доминик Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Куттин Мануэль Вратарь
- 15 Маранда Мануэль Защитник
- 22 Marcus Maier Полузащитник
- 25 Dominik Puster
- 3 Milos Spasic
- 24 Marco Hausjell
- Главный тренер: Ernst Baumeister
Предыдущие игры
Штурм (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 16.05.2018 Бад Глайхенберг 0:5 Штурм ТМК
- 12.05.2018 Штурм 3:1 ЛАСК Б
- 09.05.2018 Штурм 1:0 Ред Булл Зальцбург К
- 06.05.2018 Ред Булл Зальцбург 4:1 Штурм Б
- 29.04.2018 Штурм 4:2 Рапид Вена Б
- 21.04.2018 Вольфсбергер 2:1 Штурм Б
- 18.04.2018 Штурм 3:2 Рапид Вена К
- 14.04.2018 Штурм 3:0 Маттерсбург Б
- 07.04.2018 Штурм 0:2 Аустрия Вена Б
- 31.03.2018 Санкт-Пёльтен 1:5 Штурм Б
- 24.03.2018 Штурм 1:2 Марибор ТМК
- 17.03.2018 Штурм 1:0 Альтах Б
- 10.03.2018 Адмира 2:4 Штурм Б
- 03.03.2018 ЛАСК 0:2 Штурм Б
- 28.02.2018 Штурм 3:0 Вимпассинг К
- 25.02.2018 Штурм 2:4 Ред Булл Зальцбург Б
- 21.02.2018 Штурм 4:0 Кальсдорф ТМК
- 17.02.2018 Рапид Вена 1:1 Штурм Б
- 10.02.2018 Штурм 0:1 Вольфсбергер Б
- 03.02.2018 Маттерсбург 1:0 Штурм Б
Адмира (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 12.05.2018 Адмира 1:1 Маттерсбург Б
- 11.05.2018 Швечат 3:2 Адмира РЛВ
- 07.05.2018 Адмира 3:1 Нойзидль-ам-Зе-1919 РЛВ
- 05.05.2018 Аустрия Вена 0:0 Адмира Б
- 01.05.2018 Адмира 0:3 Хорн РЛВ
- 28.04.2018 Адмира 4:2 Вольфсбергер Б
- 27.04.2018 Парндорф 2:2 Адмира РЛВ
- 22.04.2018 Рапид Вена 4:1 Адмира Б
- 22.04.2018 Адмира 2:3 Карабах Вена РЛВ
- 17.04.2018 Штадлау 1:0 Адмира РЛВ
- 15.04.2018 Адмира 2:6 Ред Булл Зальцбург Б
- 13.04.2018 Рапид-2 Вена 0:1 Адмира РЛВ
- 08.04.2018 Адмира 2:0 Трайскирхен РЛВ
- 07.04.2018 Альтах 1:2 Адмира Б
- 31.03.2018 Адмира 0:1 ЛАСК Б
- 28.03.2018 Адмира 0:2 Маннсдорф РЛВ
- 23.03.2018 Брюк/Лейта 2:0 Адмира РЛВ
- 17.03.2018 Санкт-Пёльтен 1:2 Адмира Б
- 14.03.2018 Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен-2 РЛВ
- 10.03.2018 Адмира 2:4 Штурм Б
Последние игры между собой
Штурм: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Адмира: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
- 10.03.2018 Адмира 2:4 Штурм Бундеслига
- 28.11.2017 Штурм 6:1 Адмира Бундеслига
- 16.09.2017 Адмира 2:1 Штурм Бундеслига
- 25.05.2017 Штурм 2:1 Адмира Бундеслига
- 18.03.2017 Адмира 1:0 Штурм Бундеслига
- 30.11.2016 Штурм 0:2 Адмира Бундеслига
- 17.09.2016 Адмира 0:3 Штурм Бундеслига
- 19.03.2016 Адмира 1:0 Штурм Бундеслига
- 12.01.2016 Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи. Клубы
- 05.12.2015 Штурм 1:1 Адмира Бундеслига
- 27.09.2015 Адмира 0:1 Штурм Бундеслига
- 25.07.2015 Штурм 1:1 Адмира Бундеслига
- 24.05.2015 Адмира 1:2 Штурм Бундеслига
- 21.03.2015 Штурм 3:1 Адмира Бундеслига
- 21.03.2015 Штурм 3:1 Адмира Бундеслига
- 13.09.2014 Штурм 0:2 Адмира Бундеслига
- 08.04.2014 Адмира 0:1 Штурм Кубок Австрии
- 05.04.2014 Штурм 1:1 Адмира Бундеслига
- 08.02.2014 Адмира 1:1 Штурм Бундеслига
- 26.10.2013 Штурм 0:2 Адмира Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|35
|25
|8
|2
|81 - 25
|83
|2.
|Штурм
|35
|22
|3
|10
|68 - 45
|69
|3.
|Рапид Вена
|35
|17
|10
|8
|68 - 43
|61
|4.
|ЛАСК
|35
|17
|6
|12
|48 - 39
|57
|5.
|Адмира
|35
|15
|6
|14
|59 - 64
|51
|6.
|Маттерсбург
|35
|11
|10
|14
|48 - 55
|43
|7.
|Аустрия Вена
|35
|11
|7
|17
|47 - 57
|40
|8.
|Альтах
|35
|10
|7
|18
|35 - 51
|37
|9.
|Вольфсбергер
|35
|8
|8
|19
|33 - 57
|32
|10.
|Санкт-Пёльтен
|35
|4
|5
|26
|26 - 77
|17
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Адмира делает замену. Marin Jakolis уходит с поля, а Marco Hausjell выходит на его замену.
85'
Штурм делает замену. Зибенхандль Йорг уходит с поля, а Гратцей Кристиан выходит на его замену.
80'
Штурм делает замену. Рёчер Торстен уходит с поля, а Lukas Fadinger выходит на его замену.
76'
Г О О О О Л - Рёчер Торстен бьет в цель!
73'
Адмира делает замену. Старкль Доминик уходит с поля, а Dominik Puster выходит на его замену.
69'
Штурм делает замену. Хирлэндер Штефан уходит с поля, а Джегго Джеймс выходит на его замену.
62'
Адмира делает замену. Тот Даниэль уходит с поля, а Marcus Maier выходит на его замену.
49'
Г О О О О Л - Алар Дени бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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