- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: TGW Arena
1:3
Конец матча
0:1
27' ГолDominik Frieser
43' Желтая карточкаВерницниг Кристофер
0:2
48' ГолDominik Frieser
51' Желтая карточкаМарио Лейтгеб
55' Желтая карточкаХолланд Джеймс
57' Вторая желтая карточкаМарио Лейтгеб
65' Желтая карточкаReinhold Ranftl
1:2
71' ГолJoão Victor II
85' Желтая карточкаРоша Игор II
1:3
90' ГолMajeed Ashimeru
90' Желтая карточкаMajeed Ashimeru
|
27'
0:1
48'
0:2
51'
55'
57'
65'
71'
1:2
85'
90'
1:3
90'
Состав команд
20
Тетте
Самуэл
32
Сольдо
Марко
15
Рнич
Неманья
44
Роша
Игор
II
ЛАСК 4-4-2
- Основной состав
- 1 Pavao Pervan Вратарь
- 26 Reinhold Ranftl Защитник
- 15 Рамсебнер Кристиан Защитник
- 17 Felix Luckender Защитник
- 13 Улльманн Максимилиан Защитник
- 27 Thomas Goiginger Полузащитник
- 23 Холланд Джеймс Полузащитник
- 18 Gernot Trauner Полузащитник
- 29 João Victor II Полузащитник
- 20 Тетте Самуэл Нападающий
- 7 Гартлер Рене Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Шлагер Александр Вратарь
- 19 Dominik Reiter Полузащитник
- 30 Алан Осорио Полузащитник
- 10 Реп Райко Нападающий
- 22 In-Pyo Oh
- 43 Nemanja Celic
- 11 Marko Raguz
- Главный тренер: Oliver Glasner
Вольфсбергер 4-3-3
- Основной состав
- 32 Сольдо Марко Вратарь
- 24 Верницниг Кристофер Защитник
- 15 Рнич Неманья Защитник
- 44 Роша Игор II Защитник
- 4 Палла Штефан Защитник
- 18 Марио Лейтгеб Полузащитник
- 22 Dominik Frieser Полузащитник
- 34 Majeed Ashimeru Полузащитник
- 11 Йованович Саша Нападающий
- 33 Уэдраого Иссьяка Нападающий
- 12 Оргилль Девер Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Добник Кристиан Вратарь
- 26 Золльбауэр Михаэль Защитник
- 20 Рабич Кристоф Полузащитник
- 10 Оффенбахер Даниэль Полузащитник
- 9 Bernd Gschweidl Нападающий
- 17 Joshua Steiger
- 25 Alexander Ranacher
- Главный тренер: Robert Ibertsberger
Предыдущие игры
ЛАСК (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 12.05.2018 Штурм 3:1 ЛАСК Б
- 05.05.2018 ЛАСК 0:2 Рапид Вена Б
- 28.04.2018 Альтах 0:2 ЛАСК Б
- 21.04.2018 ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Б
- 14.04.2018 Санкт-Пёльтен 1:3 ЛАСК Б
- 08.04.2018 ЛАСК 1:0 Ред Булл Зальцбург Б
- 31.03.2018 Адмира 0:1 ЛАСК Б
- 17.03.2018 ЛАСК 3:1 Маттерсбург Б
- 10.03.2018 Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Б
- 03.03.2018 ЛАСК 0:2 Штурм Б
- 24.02.2018 Рапид Вена 2:0 ЛАСК Б
- 17.02.2018 ЛАСК 2:0 Альтах Б
- 10.02.2018 Аустрия Вена 1:3 ЛАСК Б
- 03.02.2018 ЛАСК 2:1 Санкт-Пёльтен Б
- 27.01.2018 ЛАСК 2:0 Хартберг ТМК
- 20.01.2018 ЛАСК 2:0 Яньбянь ТМК
- 15.01.2018 ЛАСК 1:0 Вадуц ТМК
- 14.01.2018 ЛАСК 2:1 Хайденхайм ТМК
- 09.01.2018 Ян 3:3 ЛАСК ТМК
- 16.12.2017 Ред Булл Зальцбург 0:0 ЛАСК Б
Вольфсбергер (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 15.05.2018 Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена Б
- 05.05.2018 Санкт-Пёльтен 0:1 Вольфсбергер Б
- 28.04.2018 Адмира 4:2 Вольфсбергер Б
- 21.04.2018 Вольфсбергер 2:1 Штурм Б
- 14.04.2018 Альтах 2:1 Вольфсбергер Б
- 07.04.2018 Вольфсбергер 0:2 Маттерсбург Б
- 31.03.2018 Ред Булл Зальцбург 2:0 Вольфсбергер Б
- 17.03.2018 Рапид Вена 5:1 Вольфсбергер Б
- 10.03.2018 Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Б
- 03.03.2018 Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Б
- 24.02.2018 Вольфсбергер 0:1 Санкт-Пёльтен Б
- 17.02.2018 Вольфсбергер 1:3 Адмира Б
- 10.02.2018 Штурм 0:1 Вольфсбергер Б
- 03.02.2018 Вольфсбергер 0:0 Альтах Б
- 21.01.2018 Левски София 3:0 Вольфсбергер ТМК
- 18.01.2018 Вольфсбергер 1:0 Рудар Веленье ТМК
- 15.01.2018 Лиферинг 3:3 Вольфсбергер ТМК
- 11.01.2018 Капфенберг 0:1 Вольфсбергер ТМК
- 16.12.2017 Маттерсбург 5:1 Вольфсбергер Б
- 10.12.2017 Вольфсбергер 0:0 Ред Булл Зальцбург Б
Последние игры между собой
ЛАСК: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Вольфсбергер: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0
|35
|24
|9
|2
|80 - 25
|81
|2.
|Штурм
|35
|22
|3
|10
|68 - 45
|69
|3.
|Рапид Вена
|4:1
|35
|17
|10
|8
|68 - 43
|61
|4.
|ЛАСК
|1:3
|35
|17
|6
|12
|48 - 39
|57
|5.
|Адмира
|35
|15
|6
|14
|59 - 64
|51
|6.
|Маттерсбург
|0:0
|35
|11
|11
|13
|48 - 54
|44
|7.
|Аустрия Вена
|0:2
|35
|11
|7
|17
|47 - 57
|40
|8.
|Альтах
|1:4
|35
|10
|7
|18
|35 - 51
|37
|9.
|Вольфсбергер
|3:1
|35
|8
|8
|19
|33 - 57
|32
|10.
|Санкт-Пёльтен
|2:0
|35
|4
|5
|26
|26 - 77
|17
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Majeed Ashimeru получил желтую карточку от судьи
90'
Г О О О О Л - Majeed Ashimeru бьет в цель!
87'
ЛАСК делает замену. Улльманн Максимилиан уходит с поля, а Marko Raguz выходит на его замену.
85'
Роша Игор II получил желтую карточку от судьи
84'
Вольфсбергер делает замену. Dominik Frieser уходит с поля, а Рабич Кристоф выходит на его замену.
71'
Г О О О О Л - Joao Victor бьет в цель!
69'
Вольфсбергер делает замену. Уэдраого Иссьяка уходит с поля, а Оффенбахер Даниэль выходит на его замену.
65'
Reinhold Ranftl получил желтую карточку от судьи
63'
ЛАСК делает замену. Thomas Goiginger уходит с поля, а In-Pyo Oh выходит на его замену.
62'
ЛАСК делает замену. Холланд Джеймс уходит с поля, а Реп Райко выходит на его замену.
57'
Марио Лейтгеб получает вторую желтую карточку. Удаление.
55'
Холланд Джеймс получил желтую карточку от судьи
52'
Вольфсбергер делает замену. Оргилль Девер уходит с поля, а Bernd Gschweidl выходит на его замену.
51'
Марио Лейтгеб получил желтую карточку от судьи
48'
Г О О О О Л - Dominik Frieser бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Верницниг Кристофер получил желтую карточку от судьи
27'
Г О О О О Л - Dominik Frieser бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TGW Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация