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Стадион:
ЛАСК
1:3
Конец матча
Вольфсбергер
0'
0:1
27' Гол
Dominik Frieser
43' Желтая карточка
Верницниг Кристофер
0:2
48' Гол
Dominik Frieser
51' Желтая карточка
Марио Лейтгеб
55' Желтая карточка
Холланд Джеймс
57' Вторая желтая карточка
Марио Лейтгеб
65' Желтая карточка
Reinhold Ranftl
1:2
71' Гол
João Victor II
85' Желтая карточка
Роша Игор II
1:3
90' Гол
Majeed Ashimeru
90' Желтая карточка
Majeed Ashimeru
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Majeed Ashimeru получил желтую карточку от судьи
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Majeed Ashimeru бьет в цель!
87'
ЛАСК делает замену. Улльманн Максимилиан уходит с поля, а Marko Raguz выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Роша Игор II получил желтую карточку от судьи
84'
Вольфсбергер делает замену. Dominik Frieser уходит с поля, а Рабич Кристоф выходит на его замену.

Описание гола
71'
Г О О О О Л - Joao Victor бьет в цель!
69'
Вольфсбергер делает замену. Уэдраого Иссьяка уходит с поля, а Оффенбахер Даниэль выходит на его замену.
Желтая карточка
65'
Reinhold Ranftl получил желтую карточку от судьи
63'
ЛАСК делает замену. Thomas Goiginger уходит с поля, а In-Pyo Oh выходит на его замену.
62'
ЛАСК делает замену. Холланд Джеймс уходит с поля, а Реп Райко выходит на его замену.
57'
Марио Лейтгеб получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
55'
Холланд Джеймс получил желтую карточку от судьи
52'
Вольфсбергер делает замену. Оргилль Девер уходит с поля, а Bernd Gschweidl выходит на его замену.
Желтая карточка
51'
Марио Лейтгеб получил желтую карточку от судьи
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Dominik Frieser бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Верницниг Кристофер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Dominik Frieser бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TGW Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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