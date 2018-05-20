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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: НВ Арена
2:0
Конец матча
1:0
7' ГолRobert Ljubicic
13' Желтая карточкаЛуксбахер Даниэль
41' Желтая карточкаПрокоп Доминик
55' Желтая карточкаDavid Stec
60' Желтая карточкаГрюнвальд Александр
2:0
66' ГолАтанга Давид
75' Желтая карточкаManuel Martic
77' Желтая карточкаИнголич Сандро
83' Желтая карточкаСаламон Томас
|
7'
1:0
39'
41'
55'
66'
2:0
75'
77'
83'
Состав команд
29
David
Stec
30
Luan
IX
37
Атанга
Давид
89
Пак
Кван
Рён
32
Пенц
Патрик
11
Венуто
Санкт-Пёльтен 4-4-2
- Основной состав
- 1 Christoph Riegler Вратарь
- 29 David Stec Защитник
- 3 Michael Huber Защитник
- 30 Luan IX Защитник
- 22 Инголич Сандро Защитник
- 37 Атанга Давид Полузащитник
- 17 Manuel Martic Полузащитник
- 35 Robert Ljubicic Полузащитник
- 20 Daniel Schuetz Полузащитник
- 7 Луксбахер Даниэль Нападающий
- 89 Пак Кван Рён Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Ahmet Muhamedbegovic Защитник
- 39 Хофбауэр Доминик Полузащитник
- 27 Байрами Элдис Полузащитник
- 14 Husein Balic Полузащитник
- 8 Michael Ambichl Полузащитник
- 11 Риски Роопе Нападающий
- 32 Thomas Vollnhofer
- Главный тренер: Dietmar Kuehbauer
Аустрия Вена 3-4-2-1
- Основной состав
- 32 Пенц Патрик Вратарь
- 6 Мохаммед Кадири Защитник
- 30 Мадль Михаэль Защитник
- 24 Боркович Александар Защитник
- 17 Клайн Флориан Полузащитник
- 5 Vesel Demaku Полузащитник
- 10 Грюнвальд Александр Полузащитник
- 25 Саламон Томас Полузащитник
- 11 Венуто Полузащитник
- 16 Прокоп Доминик Полузащитник
- Франк Александер Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Хаджикич Осман Вратарь
- 19 Блауэнштайнер Микаэль Защитник
- 4 Руан Защитник
- 21 Ли Чжин-Хен Полузащитник
- 15 Сербест Таркан Полузащитник
- 43 Вастич Тони Нападающий
- 36 Dominik Fitz
- Главный тренер: Thomas Letsch
Предыдущие игры
Санкт-Пёльтен (последние 20 матчей: +5 =1 -14)
- 12.05.2018 Альтах 1:3 Санкт-Пёльтен Б
- 05.05.2018 Санкт-Пёльтен 0:1 Вольфсбергер Б
- 29.04.2018 Санкт-Пёльтен 0:2 Ред Булл Зальцбург Б
- 21.04.2018 Маттерсбург 1:1 Санкт-Пёльтен Б
- 14.04.2018 Санкт-Пёльтен 1:3 ЛАСК Б
- 07.04.2018 Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Б
- 31.03.2018 Санкт-Пёльтен 1:5 Штурм Б
- 17.03.2018 Санкт-Пёльтен 1:2 Адмира Б
- 10.03.2018 Аустрия Вена 4:0 Санкт-Пёльтен Б
- 03.03.2018 Санкт-Пёльтен 1:2 Альтах Б
- 24.02.2018 Вольфсбергер 0:1 Санкт-Пёльтен Б
- 18.02.2018 Ред Булл Зальцбург 4:0 Санкт-Пёльтен Б
- 10.02.2018 Санкт-Пёльтен 0:3 Маттерсбург Б
- 03.02.2018 ЛАСК 2:1 Санкт-Пёльтен Б
- 26.01.2018 Санкт-Пёльтен 1:0 Тромсё ТМК
- 22.01.2018 Дунав 0:1 Санкт-Пёльтен ТМК
- 16.01.2018 Трайскирхен 1:2 Санкт-Пёльтен ТМК
- 11.01.2018 Санкт-Пёльтен 1:2 Карабах Вена ТМК
- 16.12.2017 Санкт-Пёльтен 0:5 Рапид Вена Б
- 09.12.2017 Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Б
Аустрия Вена (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 15.05.2018 Вольфсбергер 2:1 Аустрия Вена Б
- 05.05.2018 Аустрия Вена 0:0 Адмира Б
- 28.04.2018 Аустрия Вена 2:3 Маттерсбург Б
- 21.04.2018 ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Б
- 15.04.2018 Аустрия Вена 0:4 Рапид Вена Б
- 07.04.2018 Штурм 0:2 Аустрия Вена Б
- 31.03.2018 Аустрия Вена 2:1 Альтах Б
- 18.03.2018 Ред Булл Зальцбург 5:0 Аустрия Вена Б
- 10.03.2018 Аустрия Вена 4:0 Санкт-Пёльтен Б
- 03.03.2018 Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Б
- 24.02.2018 Адмира 2:1 Аустрия Вена Б
- 17.02.2018 Маттерсбург 2:1 Аустрия Вена Б
- 10.02.2018 Аустрия Вена 1:3 ЛАСК Б
- 04.02.2018 Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Б
- 30.01.2018 Аустрия Вена 0:2 Зброёвка ТМК
- 26.01.2018 Слован Либерец 1:1 Аустрия Вена ТМК
- 22.01.2018 Динамо Бухарест 3:2 Аустрия Вена ТМК
- 20.01.2018 Гурник Забже 1:1 Аустрия Вена ТМК
- 16.01.2018 Флоридсдорфер 1:1 Аустрия Вена ТМК
- 13.01.2018 Винер Нойштадт 2:6 Аустрия Вена ТМК
Последние игры между собой
Санкт-Пёльтен: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Аустрия Вена: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
- 10.03.2018 Аустрия Вена 4:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 29.11.2017 Санкт-Пёльтен 1:0 Аустрия Вена Бундеслига
- 17.09.2017 Аустрия Вена 5:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 08.04.2017 Аустрия Вена 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 11.12.2016 Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 02.10.2016 Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 24.07.2016 Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Бундеслига
- 24.06.2014 Аустрия Вена 6:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи. Сборные
- 29.01.2014 Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена Товарищеские матчи. Сборные
- 04.02.2013 Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи. Сборные
- 23.06.2010 Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|35
|25
|8
|2
|81 - 25
|83
|2.
|Штурм
|35
|22
|3
|10
|68 - 45
|69
|3.
|Рапид Вена
|35
|17
|10
|8
|68 - 43
|61
|4.
|ЛАСК
|35
|17
|6
|12
|48 - 39
|57
|5.
|Адмира
|35
|15
|6
|14
|59 - 64
|51
|6.
|Маттерсбург
|35
|11
|10
|14
|48 - 55
|43
|7.
|Аустрия Вена
|35
|11
|7
|17
|47 - 57
|40
|8.
|Альтах
|35
|10
|7
|18
|35 - 51
|37
|9.
|Вольфсбергер
|35
|8
|8
|19
|33 - 57
|32
|10.
|Санкт-Пёльтен
|35
|4
|5
|26
|26 - 77
|17
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Санкт Пёльтен делает замену. Пак Кван Рён уходит с поля, а Хофбауэр Доминик выходит на его замену.
83'
Саламон Томас получил желтую карточку от судьи
81'
Санкт Пёльтен делает замену. Атанга Давид уходит с поля, а Михаэль Амбихль выходит на его замену.
77'
Инголич Сандро получил желтую карточку от судьи
75'
Manuel Martic получил желтую карточку от судьи
66'
Аустрия Вена делает замену. Боркович Александар уходит с поля, а Вастич Тони выходит на его замену.
66'
Г О О О О Л - Атанга Давид бьет в цель!
62'
Санкт Пёльтен делает замену. Даниэль Шютц уходит с поля, а Husein Balic выходит на его замену.
60'
Грюнвальд Александр получил желтую карточку от судьи
55'
David Stec получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Аустрия Вена делает замену. Франк Александер уходит с поля, а Dominik Fitz выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Прокоп Доминик получил желтую карточку от судьи
39'
Аустрия Вена делает замену. Венуто уходит с поля, а Jin-Hyun Lee выходит на его замену.
13'
Луксбахер Даниэль получил желтую карточку от судьи
7'
Г О О О О Л - Robert Ljubicic бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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