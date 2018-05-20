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Стадион:
Санкт-Пёльтен
2:0
Конец матча
Аустрия Вена
0'
1:0
7' Гол
Robert Ljubicic
13' Желтая карточка
Луксбахер Даниэль
41' Желтая карточка
Прокоп Доминик
55' Желтая карточка
David Stec
60' Желтая карточка
Грюнвальд Александр
2:0
66' Гол
Атанга Давид
75' Желтая карточка
Manuel Martic
77' Желтая карточка
Инголич Сандро
83' Желтая карточка
Саламон Томас
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Санкт Пёльтен делает замену. Пак Кван Рён уходит с поля, а Хофбауэр Доминик выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Саламон Томас получил желтую карточку от судьи
81'
Санкт Пёльтен делает замену. Атанга Давид уходит с поля, а Михаэль Амбихль выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Инголич Сандро получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
75'
Manuel Martic получил желтую карточку от судьи

66'
Аустрия Вена делает замену. Боркович Александар уходит с поля, а Вастич Тони выходит на его замену.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Атанга Давид бьет в цель!
62'
Санкт Пёльтен делает замену. Даниэль Шютц уходит с поля, а Husein Balic выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Грюнвальд Александр получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
55'
David Stec получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Аустрия Вена делает замену. Франк Александер уходит с поля, а Dominik Fitz выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Прокоп Доминик получил желтую карточку от судьи
39'
Аустрия Вена делает замену. Венуто уходит с поля, а Jin-Hyun Lee выходит на его замену.
Желтая карточка
13'
Луксбахер Даниэль получил желтую карточку от судьи
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Robert Ljubicic бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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