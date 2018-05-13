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Стадион:
Османлыспор
2:3
Конец матча
Бешикташ
0'
1:0
6' Гол
Гюрлер Сердар
1:1
47' Гол в свои ворота
Караер Аныл
1:2
51' Гол
Пектемек Мустафа
2:2
56' Гол
Гюрлер Сердар
61' Желтая карточка
Вида Домагой
2:3
80' Гол
Вагнер Лав
90'+5
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Бешикташ вырывает победу
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
95'
Фабрисио Агосто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
95'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор подал угловой слева.
94'
Караер Аныл мяч отрикошетил от ворот

Фол, нарушение
94'
Вагнер Лав наказан за толчок Махсо Андреас
Офсайд
94'
Гюрлер Сердар из команды Османлыспор в офсайде
94'
Гюлселам Джейхун из команды Османлыспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
94'
Удар от ворот произведет Османлыспор
93'
ШАНС! Вагнер Лав нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
93'
Вагнер Лав из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
93'
Удар от ворот произведет Бешикташ
93'
Шанс! Айхан Ялчын из команды Османлыспор пробил головой, но мимо
93'
Махсо Андреас из команды Османлыспор отправил кросс в штрафную...
92'
Игроки ФК "Бешикташ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
92'
Игрок клуба "Османлыспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Аксой Фатих выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Гюрлер Сердар из команды Османлыспор отправил кросс в штрафную...
Угловой
92'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор разыграл угловой с правого угла.
92'
Гюрлер Сердар из команды Османлыспор отдал передачу, которая была заблокирована.
92'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор отправил кросс в штрафную...
92'
Карчемарскас Жидрунас из команды Османлыспор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
92'
Ленс Джермейн выбил мяч подальше от ворот.
91'
Удар от ворот произведет Бешикташ
91'
ШАНС! Чюрюксу Нуман нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
91'
Регаттен Адриен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Ленс Джермейн наказан за толчок Регаттен Адриен
90'
Пектемек Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Регаттен Адриен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
Фол, нарушение
90'
Медель Гари наказан за толчок Чикалеши Сокол
89'
Удар от ворот произведет Бешикташ
89'
Регаттен Адриен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Уйсал Неджип из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Регаттен Адриен
88'
Игрок клуба "Османлыспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Генюл Гёкхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Чюрюксу Нуман из команды Османлыспор поставил подножку. Пострадал Бабель Райан
86'
Удар от ворот произведет Бешикташ
86'
Бешикташ делает оборонительную замену. Озьякуп Огузхан уходит, а на его место вступает Аксой Фатих, игрок более защитного плана.
86'
Тактическая замена. Озьякуп Огузхан уходит с поля и его заменяет Аксой Фатих
85'
ШАНС! Гюлселам Джейхун нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
85'
Отличные скиллы показывает Гюлселам Джейхун, обводя своих соперников
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
Офсайд
84'
Махсо Андреас из команды Османлыспор в офсайде
83'
Игрок клуба "Османлыспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Тактическая замена. Tortol Lumanza Lembi уходит с поля и его заменяет Хурмаджи Озер
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
80'
Генюл Гёкхан сделал результативную передачу.
Описание гола
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Вагнер Лав из клуба "Бешикташ" отправил мяч головой в ворота.
79'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает отличный кросс...
78'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
76'
Озьякуп Огузхан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Хорошую попытку сделал Талиска Андерсон. Удар в створ, но вратарь начеку
76'
Вагнер Лав из команды Бешикташ делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
75'
Пектемек Мустафа из команды Бешикташ пасует в штрафную, но Карчемарскас Жидрунас выходит и ловит мяч.
74'
Фабрисио Агосто из команды Бешикташ хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
74'
Гюлселам Джейхун из команды Османлыспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
73'
Фабрисио Агосто взял и забрал мяч на выходе
73'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор навешивает в штрафную с рикошетом.
72'
Генюл Гёкхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор подал угловой справа.
72'
Тактическая замена. Умар Амину уходит с поля и его заменяет Махсо Андреас
71'
Гюрлер Сердар из команды Османлыспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Айхан Ялчын выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
70'
Вагнер Лав имел все шансы забить, но Карчемарскас Жидрунас сделал отличный сейв!
70'
ШАНС! Вагнер Лав вышел один-на-один с голкипером...
70'
Озьякуп Огузхан разрезает оборону соперника отличным пасом
70'
Отличные скиллы показывает Озьякуп Огузхан, обводя своих соперников
69'
Игрок клуба "Османлыспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Удар от ворот произведет Османлыспор
68'
Шанс! Пектемек Мустафа из команды Бешикташ пробил головой, но мимо
68'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
68'
Байыр Мухаммед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Бабель Райан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
67'
Удар от ворот произведет Османлыспор
66'
Как он промахнулся? Озьякуп Огузхан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
66'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает навес прямо в штрафную.
66'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает отличный кросс...
66'
Чикалеши Сокол нанес удар, мяч был парирован, но Фабрисио Агосто не удержал его в руках.
65'
Отличные скиллы показывает Чикалеши Сокол, обводя своих соперников
65'
Умар Амину из команды Османлыспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
65'
Тактическая замена. Ларин Кайл уходит с поля и его заменяет Вагнер Лав
Фол, нарушение
65'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Гюлселам Джейхун пострадал.
64'
Талиска Андерсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор подал угловой справа.
64'
Фабрисио Агосто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
64'
Умар Амину из команды Османлыспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
63'
Игроки ФК "Османлыспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
63'
Османлыспор совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
62'
Назначен штрафной. Пострадал Фабрисио Агосто, его свалил Айхан Ялчын.
62'
Регаттен Адриен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
61'
Вида Домагой получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Вида Домагой из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Умар Амину
61'
Умар Амину из команды Османлыспор идет с мячом вперед на обострение...
61'
Айхан Ялчын выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
60'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
60'
Чюрюксу Нуман наказан за толчок Пектемек Мустафа
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
59'
Матч возобновится спорным мячом
59'
Матч остановлен
Фол, нарушение
58'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Гюрлер Сердар пострадал.
57'
Тактическая замена. Карлос Луис уходит с поля и его заменяет Чикалеши Сокол
57'
Фантастический гол, где все сам сделал Гюрлер Сердар!
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Вау! Гюрлер Сердар забивает ударом ножницами! Отличный гол!
56'
Вида Домагой ошибается в защите.
56'
Гюлселам Джейхун из команды Османлыспор отправил кросс в штрафную...
56'
Фабрисио Агосто из команды Бешикташ хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
56'
Гюрлер Сердар из команды Османлыспор делает навес прямо в штрафную.
56'
Отличные скиллы показывает Гюрлер Сердар, обводя своих соперников
55'
Бешикташ совершает вбрасывание на своей половине поля
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
Фол, нарушение
55'
Талиска Андерсон наказан за толчок Караер Аныл
54'
Удар от ворот произведет Османлыспор
54'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
53'
Гюлселам Джейхун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ подал угловой справа.
Офсайд
52'
Гюрлер Сердар из команды Османлыспор в офсайде
52'
Умар Амину из команды Османлыспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Озьякуп Огузхан сделал результативную передачу.
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Пектемек Мустафа классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
51'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Угловой
50'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ разыграл угловой с правого угла.
50'
Гюлселам Джейхун предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
50'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ подал угловой справа.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
Офсайд
49'
Гюрлер Сердар из команды Османлыспор в офсайде
49'
Tortol Lumanza Lembi из команды Османлыспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Умар Амину видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
49'
Гюрлер Сердар из команды Османлыспор отправил кросс в штрафную...
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Караер Аныл уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
47'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
47'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Офсайд
46'
Гюрлер Сердар из команды Османлыспор в офсайде
46'
Умар Амину из команды Османлыспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Tortol Lumanza Lembi из команды Османлыспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
ШАНС! Ларин Кайл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
47'
Хорошую попытку сделал Умар Амину. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Умар Амину и Гюлселам Джейхун из команды Османлыспор.
47'
Игрок клуба "Османлыспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Удар от ворот произведет Османлыспор
46'
Игроки ФК "Османлыспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Байыр Мухаммед из команды Османлыспор поставил подножку. Пострадал Бабель Райан
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Талиска Андерсон коснулся мяча рукой.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
45'
Османлыспор совершает вбрасывание на своей половине поля
44'
Опасность предотвращена - Байыр Мухаммед из команды Османлыспор вступил в отбор удачно
44'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
43'
Арслан Толгай-Али получил травму и заменен. Пектемек Мустафа выходит на поле.
Офсайд
43'
Гюрлер Сердар из команды Османлыспор в офсайде
43'
Tortol Lumanza Lembi из команды Османлыспор делает пас партнеру.
43'
Гюрлер Сердар из команды Османлыспор отправил кросс в штрафную...
43'
Игрок клуба "Османлыспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Озьякуп Огузхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Регаттен Адриен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
42'
Ох, нехорошо это выглядит. Арслан Толгай-Али получил травму и медбригада забирает его с поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
Травма, повреждение
40'
Арслан Толгай-Али на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
38'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ играет слишком грубо. Айхан Ялчын оказался на газоне.
38'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
37'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Бешикташ совершает вбрасывание на своей половине поля
37'
Игрок клуба "Османлыспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
36'
Бабель Райан наказан за толчок Айхан Ялчын
35'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Гюрлер Сердар из команды Османлыспор поставил подножку. Пострадал Бабель Райан
34'
Опасность предотвращена - Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ вступил в отбор удачно
34'
Отличные скиллы показывает Гюлселам Джейхун, обводя своих соперников
34'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор отправил кросс в штрафную...
34'
Удар от ворот произведет Османлыспор
33'
ШАНС! Ленс Джермейн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
31'
Османлыспор совершает вбрасывание на своей половине поля
31'
Чюрюксу Нуман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ подал угловой справа.
31'
Айхан Ялчын предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Отличные скиллы показывает Ленс Джермейн, обводя своих соперников
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
29'
Карчемарскас Жидрунас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ подал угловой слева.
29'
Карлос Луис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Бабель Райан из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
28'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Удар от ворот произведет Бешикташ
27'
Айхан Ялчын из команды Османлыспор наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
27'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор подал угловой слева.
26'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
25'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Карлос Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Отличные скиллы показывает Ленс Джермейн, обводя своих соперников
23'
Уйсал Неджип нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Уйсал Неджип из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
22'
Удар от ворот произведет Османлыспор
22'
Ларин Кайл не смог попасть в створ ударом издали
Травма, повреждение
22'
Гюрлер Сердар возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
22'
Ох, нехорошо это выглядит. Гюрлер Сердар получил травму и медбригада забирает его с поля.
22'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
21'
Гюрлер Сердар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
20'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ в офсайде
19'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
19'
Удар от ворот произведет Бешикташ
19'
Tortol Lumanza Lembi не смог попасть в створ ударом издали
18'
Османлыспор совершает вбрасывание на своей половине поля
18'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает неудачный навес.
17'
Бабель Райан из команды Бешикташ сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ленс Джермейн не смог удачно сыграть.
16'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Айхан Ялчын выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Талиска Андерсон из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Гюлселам Джейхун
Офсайд
14'
Гюлселам Джейхун из команды Османлыспор в офсайде
14'
Регаттен Адриен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Талиска Андерсон наказан за толчок Умар Амину
12'
Чюрюксу Нуман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Уйсал Неджип из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Tortol Lumanza Lembi из команды Османлыспор поставил подножку. Пострадал Ленс Джермейн
11'
Ларин Кайл нанес удар головой, но Карчемарскас Жидрунас спокойно отбил мяч.
11'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Ленс Джермейн из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Караер Аныл
9'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Байыр Мухаммед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ подал угловой справа.
6'
Tortol Lumanza Lembi сделал результативную передачу.
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Гюрлер Сердар из команды Османлыспор переиграл вратаря дальним ударом!
6'
ШАНС! Гюрлер Сердар вышел один-на-один с голкипером...
6'
Медель Гари ошибается в защите.
6'
Tortol Lumanza Lembi из команды Османлыспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
Османлыспор совершает вбрасывание на своей половине поля
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Офсайд
4'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ в офсайде
4'
Удар от ворот произведет Бешикташ
4'
ШАНС! Гюрлер Сердар нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
4'
Гюрлер Сердар из команды Османлыспор идет с мячом вперед на обострение...
4'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Бабель Райан из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Талиска Андерсон из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Регаттен Адриен
2'
Чюрюксу Нуман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бешикташ". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Osmanli Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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