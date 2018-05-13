Стадион: Еникент АСАШ
2:3
Конец матча
1:0
6' ГолГюрлер Сердар
1:1
47' Гол в свои воротаКараер Аныл
1:2
51' ГолПектемек Мустафа
2:2
56' ГолГюрлер Сердар
61' Желтая карточкаВида Домагой
2:3
80' ГолВагнер Лав
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Бешикташ вырывает победу
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
95'
Фабрисио Агосто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор подал угловой слева.
94'
Караер Аныл мяч отрикошетил от ворот
94'
Вагнер Лав наказан за толчок Махсо Андреас
94'
94'
Гюлселам Джейхун из команды Османлыспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
94'
93'
ШАНС! Вагнер Лав нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
93'
Вагнер Лав из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
93'
93'
Шанс! Айхан Ялчын из команды Османлыспор пробил головой, но мимо
93'
Махсо Андреас из команды Османлыспор отправил кросс в штрафную...
92'
Игроки ФК "Бешикташ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
92'
92'
Аксой Фатих выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
92'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор разыграл угловой с правого угла.
92'
Гюрлер Сердар из команды Османлыспор отдал передачу, которая была заблокирована.
92'
92'
Карчемарскас Жидрунас из команды Османлыспор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
92'
Ленс Джермейн выбил мяч подальше от ворот.
91'
91'
ШАНС! Чюрюксу Нуман нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Ленс Джермейн наказан за толчок Регаттен Адриен
90'
Пектемек Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
90'
Медель Гари наказан за толчок Чикалеши Сокол
89'
89'
Регаттен Адриен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
88'
Судья сигнализирует, что Уйсал Неджип из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Регаттен Адриен
88'
88'
Генюл Гёкхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
86'
Судья сигнализирует, что Чюрюксу Нуман из команды Османлыспор поставил подножку. Пострадал Бабель Райан
86'
86'
Бешикташ делает оборонительную замену. Озьякуп Огузхан уходит, а на его место вступает Аксой Фатих, игрок более защитного плана.
86'
Тактическая замена. Озьякуп Огузхан уходит с поля и его заменяет Аксой Фатих
85'
ШАНС! Гюлселам Джейхун нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
85'
Отличные скиллы показывает Гюлселам Джейхун, обводя своих соперников
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
84'
Махсо Андреас из команды Османлыспор в офсайде
83'
82'
Тактическая замена. Tortol Lumanza Lembi уходит с поля и его заменяет Хурмаджи Озер
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
80'
Генюл Гёкхан сделал результативную передачу.
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Вагнер Лав из клуба "Бешикташ" отправил мяч головой в ворота.
79'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает отличный кросс...
78'
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Озьякуп Огузхан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Хорошую попытку сделал Талиска Андерсон. Удар в створ, но вратарь начеку
76'
Вагнер Лав из команды Бешикташ делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
75'
Пектемек Мустафа из команды Бешикташ пасует в штрафную, но Карчемарскас Жидрунас выходит и ловит мяч.
74'
Фабрисио Агосто из команды Бешикташ хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
74'
Гюлселам Джейхун из команды Османлыспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
73'
Фабрисио Агосто взял и забрал мяч на выходе
73'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор навешивает в штрафную с рикошетом.
72'
Генюл Гёкхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор подал угловой справа.
72'
Тактическая замена. Умар Амину уходит с поля и его заменяет Махсо Андреас
71'
Гюрлер Сердар из команды Османлыспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
70'
Вагнер Лав имел все шансы забить, но Карчемарскас Жидрунас сделал отличный сейв!
70'
ШАНС! Вагнер Лав вышел один-на-один с голкипером...
70'
Озьякуп Огузхан разрезает оборону соперника отличным пасом
70'
Отличные скиллы показывает Озьякуп Огузхан, обводя своих соперников
69'
69'
68'
Шанс! Пектемек Мустафа из команды Бешикташ пробил головой, но мимо
68'
68'
Байыр Мухаммед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Бабель Райан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
67'
66'
Как он промахнулся? Озьякуп Огузхан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
66'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает навес прямо в штрафную.
66'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает отличный кросс...
66'
Чикалеши Сокол нанес удар, мяч был парирован, но Фабрисио Агосто не удержал его в руках.
65'
Отличные скиллы показывает Чикалеши Сокол, обводя своих соперников
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
65'
Тактическая замена. Ларин Кайл уходит с поля и его заменяет Вагнер Лав
65'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Гюлселам Джейхун пострадал.
64'
Талиска Андерсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор подал угловой справа.
64'
Фабрисио Агосто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
64'
63'
Игроки ФК "Османлыспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
63'
62'
Назначен штрафной. Пострадал Фабрисио Агосто, его свалил Айхан Ялчын.
62'
61'
Вида Домагой получает желтую карточку за неспортивное поведение
61'
Судья сигнализирует, что Вида Домагой из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Умар Амину
61'
Умар Амину из команды Османлыспор идет с мячом вперед на обострение...
61'
61'
60'
60'
Чюрюксу Нуман наказан за толчок Пектемек Мустафа
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
59'
Матч возобновится спорным мячом
59'
Матч остановлен
58'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Гюрлер Сердар пострадал.
57'
Тактическая замена. Карлос Луис уходит с поля и его заменяет Чикалеши Сокол
57'
Фантастический гол, где все сам сделал Гюрлер Сердар!
56'
Г О О О О Л - Вау! Гюрлер Сердар забивает ударом ножницами! Отличный гол!
56'
Вида Домагой ошибается в защите.
56'
Гюлселам Джейхун из команды Османлыспор отправил кросс в штрафную...
56'
Фабрисио Агосто из команды Бешикташ хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
56'
Гюрлер Сердар из команды Османлыспор делает навес прямо в штрафную.
56'
Отличные скиллы показывает Гюрлер Сердар, обводя своих соперников
55'
Бешикташ совершает вбрасывание на своей половине поля
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
55'
Талиска Андерсон наказан за толчок Караер Аныл
54'
54'
53'
Гюлселам Джейхун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
52'
52'
51'
Озьякуп Огузхан сделал результативную передачу.
51'
Г О О О О Л - Пектемек Мустафа классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
51'
50'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ разыграл угловой с правого угла.
50'
Гюлселам Джейхун предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
49'
49'
Tortol Lumanza Lembi из команды Османлыспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Умар Амину видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
49'
47'
Г О О О О Л - Караер Аныл уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
47'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
47'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
46'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Tortol Lumanza Lembi из команды Османлыспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
ШАНС! Ларин Кайл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
47'
Хорошую попытку сделал Умар Амину. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Умар Амину и Гюлселам Джейхун из команды Османлыспор.
47'
47'
46'
Игроки ФК "Османлыспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
Судья сигнализирует, что Байыр Мухаммед из команды Османлыспор поставил подножку. Пострадал Бабель Райан
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
Талиска Андерсон коснулся мяча рукой.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
45'
44'
Опасность предотвращена - Байыр Мухаммед из команды Османлыспор вступил в отбор удачно
44'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
43'
Арслан Толгай-Али получил травму и заменен. Пектемек Мустафа выходит на поле.
43'
43'
Tortol Lumanza Lembi из команды Османлыспор делает пас партнеру.
43'
43'
42'
Озьякуп Огузхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Ох, нехорошо это выглядит. Арслан Толгай-Али получил травму и медбригада забирает его с поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
40'
Арслан Толгай-Али на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Арслан Толгай-Али наказан за толчок Регаттен Адриен
38'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ играет слишком грубо. Айхан Ялчын оказался на газоне.
38'
37'
37'
Бешикташ совершает вбрасывание на своей половине поля
37'
36'
Бабель Райан наказан за толчок Айхан Ялчын
35'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
35'
Судья сигнализирует, что Гюрлер Сердар из команды Османлыспор поставил подножку. Пострадал Бабель Райан
34'
Опасность предотвращена - Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ вступил в отбор удачно
34'
Отличные скиллы показывает Гюлселам Джейхун, обводя своих соперников
34'
34'
33'
ШАНС! Ленс Джермейн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
31'
31'
31'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ подал угловой справа.
31'
Айхан Ялчын предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Отличные скиллы показывает Ленс Джермейн, обводя своих соперников
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
29'
Карчемарскас Жидрунас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ подал угловой слева.
29'
Карлос Луис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Бабель Райан из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
28'
28'
27'
27'
Айхан Ялчын из команды Османлыспор наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
27'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор подал угловой слева.
26'
Регаттен Адриен наказан за толчок Арслан Толгай-Али
26'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
25'
24'
Карлос Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Отличные скиллы показывает Ленс Джермейн, обводя своих соперников
23'
Уйсал Неджип нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Уйсал Неджип из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
22'
22'
Ларин Кайл не смог попасть в створ ударом издали
22'
Гюрлер Сердар возвращается на поле, всё в порядке.
22'
Ох, нехорошо это выглядит. Гюрлер Сердар получил травму и медбригада забирает его с поля.
22'
Матч возобновится спорным мячом
21'
Гюрлер Сердар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ в офсайде
19'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
19'
19'
Tortol Lumanza Lembi не смог попасть в створ ударом издали
18'
18'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает неудачный навес.
17'
Бабель Райан из команды Бешикташ сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ленс Джермейн не смог удачно сыграть.
16'
16'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
14'
Судья сигнализирует, что Талиска Андерсон из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Гюлселам Джейхун
14'
Гюлселам Джейхун из команды Османлыспор в офсайде
14'
13'
Талиска Андерсон наказан за толчок Умар Амину
12'
12'
Уйсал Неджип из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
12'
Судья сигнализирует, что Tortol Lumanza Lembi из команды Османлыспор поставил подножку. Пострадал Ленс Джермейн
11'
Ларин Кайл нанес удар головой, но Карчемарскас Жидрунас спокойно отбил мяч.
11'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
10'
Судья сигнализирует, что Ленс Джермейн из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Караер Аныл
9'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
8'
Байыр Мухаммед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
6'
Tortol Lumanza Lembi сделал результативную передачу.
6'
Г О О О О Л - Гюрлер Сердар из команды Османлыспор переиграл вратаря дальним ударом!
6'
ШАНС! Гюрлер Сердар вышел один-на-один с голкипером...
6'
Медель Гари ошибается в защите.
6'
Tortol Lumanza Lembi из команды Османлыспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
4'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ в офсайде
4'
4'
ШАНС! Гюрлер Сердар нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
4'
Гюрлер Сердар из команды Османлыспор идет с мячом вперед на обострение...
4'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Бабель Райан из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
2'
Судья сигнализирует, что Талиска Андерсон из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Регаттен Адриен
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бешикташ". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Osmanli Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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