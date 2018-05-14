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  5. Суперлига
Стадион:
Карабюкспор
0:7
Конец матча
Фенербахче
0'
0:1
2' Гол в свои ворота
Кравченко Антон
12' Желтая карточка
Шкртел Мартин
0:2
20' Гол
Фернандао
23' Желтая карточка
Эрве Каж
0:3
29' Гол
Фернандао
0:4
38' Гол
Шахешух Атиф
0:5
47' Гол
Сольдадо Роберто
68' Желтая карточка
Дирар Набиль
0:6
77' Гол
Дирар Набиль
80' Желтая карточка
Yusuf Akbulut
0:7
90' Гол
Янссен Винсент
90'+6
Новости после матча

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Второй тайм
96'
Фенербахче заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
95'
Кравченко Антон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
95'
Топал Мехмет сделал результативную передачу.

Описание гола
95'
Г О О О О Л - Янссен Винсент изменил счет на табло!
95'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает пас партнеру.
95'
Янссен Винсент из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
94'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
93'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Офсайд
91'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче в офсайде
91'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Озбайракли Шенер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Асланташ Хакан из команды Карабюкспор отправил кросс в штрафную...
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
Травма, повреждение
91'
Карабюкспор остается без одного игрока, потому что Доган Исхак уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
89'
Ozgur Yilmaz из команды Карабюкспор сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
89'
Челик Осман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
89'
Доган Исхак возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Дирар Набиль из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Yusuf Akbulut
88'
Асланташ Хакан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой справа.
Травма, повреждение
88'
Ох, нехорошо это выглядит. Доган Исхак получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
88'
Доган Исхак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
Ahmet Karadayi предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Дирар Набиль из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
87'
Калдырым Хассан Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Ozgur Yilmaz из команды Карабюкспор отправил кросс в штрафную...
87'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Доган Исхак из команды Карабюкспор отправил кросс в штрафную...
86'
Янссен Винсент выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Доган Исхак из команды Карабюкспор подал угловой слева.
86'
Должен был быть гол! Келеш Эргин имел отличный шанс, но Демирель Волкан не дал голу состоятся!
86'
ШАНС! Келеш Эргин вышел один-на-один с голкипером...
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
84'
Ahmet Karadayi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Жулиано де Паула нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Тактическая замена. Шахешух Атиф уходит с поля и его заменяет Вальбуэна Матьё
Офсайд
82'
Келеш Эргин из команды Карабюкспор в офсайде
82'
Yusuf Akbulut из команды Карабюкспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
82'
Хорошую попытку сделал Шахешух Атиф. Удар в створ, но вратарь начеку
Желтая карточка
80'
Yusuf Akbulut получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
80'
Безумный фол. Yusuf Akbulut грубо играет против соперника. Пострадал Калдырым Хассан Али
80'
Yusuf Akbulut из команды Карабюкспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Янссен Винсент выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Доган Исхак из команды Карабюкспор подал угловой слева.
80'
Ahmet Karadayi из команды Карабюкспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Близниченко Андрей из команды Карабюкспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
80'
Келеш Эргин из команды Карабюкспор в офсайде
78'
Тактическая замена. Эрве Каж уходит с поля и его заменяет Ozgur Yilmaz
77'
Шахешух Атиф сделал результативную передачу.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Дирар Набиль из команды Фенербахче переиграл вратаря дальним ударом!
77'
Шахешух Атиф нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает пас партнеру.
Угловой
77'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче разыграл угловой с левого угла.
Фол, нарушение
77'
Сануч Тайиб из команды Карабюкспор играет слишком грубо. Янссен Винсент оказался на газоне.
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Yusuf Akbulut из команды Карабюкспор поставил подножку. Пострадал Дирар Набиль
76'
Удар от ворот произведет Карабюкспор
75'
Соуза Жосеф не смог попасть в створ ударом издали
75'
Хорошую попытку сделал Янссен Винсент. Удар в створ, но вратарь начеку
75'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче делает пас партнеру.
75'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче делает пас партнеру.
75'
Янссен Винсент из команды Фенербахче делает пас партнеру.
74'
Эрве Каж ошибается в защите.
Угловой
73'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче разыграл угловой с левого угла.
73'
Рыбка Александр отбил мяч на угловой после удара Калдырым Хассан Али из штрафной площади.
73'
Калдырым Хассан Али нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
73'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче разыграл угловой с левого угла.
73'
Тактическая замена. Акын Мурат уходит с поля и его заменяет Yusuf Akbulut
72'
Должен был быть гол! Янссен Винсент имел отличный шанс, но Рыбка Александр не дал голу состоятся!
72'
Топал Мехмет из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
72'
Янссен Винсент из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Шахешух Атиф нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
71'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче подал угловой справа.
71'
Доган Исхак предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
70'
Асланташ Хакан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче подал угловой слева.
70'
Должен был быть гол! Калдырым Хассан Али имел отличный шанс, но Рыбка Александр не дал голу состоятся!
70'
Янссен Винсент из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
69'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
68'
Дирар Набиль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
68'
Дирар Набиль из команды Фенербахче играет слишком грубо. Доган Исхак оказался на газоне.
68'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
67'
Игрок клуба "Карабюкспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
67'
Янссен Винсент из команды Фенербахче играет слишком грубо. Сануч Тайиб оказался на газоне.
66'
Удар от ворот произведет Фенербахче
66'
Тактическая замена. Фернандао уходит с поля и его заменяет Дирар Набиль
66'
Тактическая замена. Сольдадо Роберто уходит с поля и его заменяет Янссен Винсент
65'
Асланташ Хакан из команды Карабюкспор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Нойштедтер Роман из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Келеш Эргин
65'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
64'
Эрве Каж пробует нанести удар издали, но Демирель Волкан держит все под контролем
64'
Доган Исхак нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Отличные скиллы показывает Доган Исхак, обводя своих соперников
64'
Игрок клуба "Карабюкспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Асланташ Хакан из команды Карабюкспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
Кравченко Антон нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Близниченко Андрей из команды Карабюкспор отправил кросс в штрафную...
62'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
61'
Калдырым Хассан Али нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Асланташ Хакан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче подал угловой слева.
61'
Должен был быть гол! Фернандао имел отличный шанс, но Рыбка Александр не дал голу состоятся!
61'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Кравченко Антон из команды Карабюкспор поставил подножку. Пострадал Шахешух Атиф
59'
Удар от ворот произведет Карабюкспор
59'
Тактическая замена. Cem Ozdemir уходит с поля и его заменяет Ahmet Karadayi
58'
Сольдадо Роберто наносит удар, но промахивается
57'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
Топал Мехмет нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Травма, повреждение
57'
Челик Осман возвращается на поле, всё в порядке.
56'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
56'
Ох, нехорошо это выглядит. Челик Осман получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
55'
Челик Осман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Озбайракли Шенер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Асланташ Хакан из команды Карабюкспор отправил кросс в штрафную...
54'
Близниченко Андрей из команды Карабюкспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Игрок клуба "Карабюкспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Доган Исхак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
53'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
53'
Доган Исхак возвращается на поле, всё в порядке.
52'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
52'
Ох, нехорошо это выглядит. Доган Исхак получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
51'
Доган Исхак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Рыбка Александр взял и забрал мяч на выходе
Угловой
51'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче подал угловой справа.
50'
Фернандао мяч отрикошетил от ворот
Угловой
50'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче подал угловой справа.
50'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
49'
Безумный фол. Близниченко Андрей грубо играет против соперника. Пострадал Фернандао
47'
Фернандао сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Сольдадо Роберто изменил счет на табло!
47'
Фернандао из команды Фенербахче делает пас партнеру.
47'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Кравченко Антон из команды Карабюкспор поставил подножку. Пострадал Сольдадо Роберто
46'
Удар от ворот произведет Карабюкспор
46'
ШАНС! Жулиано де Паула нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Акын Мурат ошибается в защите.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Фенербахче играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
Травма, повреждение
47'
Асланташ Хакан возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
47'
Ох, нехорошо это выглядит. Асланташ Хакан получил травму и медбригада забирает его с поля.
47'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
47'
Асланташ Хакан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
45'
Cem Ozdemir из команды Карабюкспор играет слишком грубо. Топал Мехмет оказался на газоне.
43'
Сольдадо Роберто пробует нанести удар издали, но Рыбка Александр держит все под контролем
43'
Топал Мехмет из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Удар от ворот произведет Карабюкспор
43'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Угловой
42'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче разыграл угловой с левого угла.
42'
Топал Мехмет нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Соуза Жосеф из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Cem Ozdemir
41'
Удар от ворот произведет Карабюкспор
41'
Шанс! Топал Мехмет из команды Фенербахче пробил головой, но мимо
Угловой
40'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче подал угловой слева.
40'
Асланташ Хакан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает пас партнеру.
39'
Игрок клуба "Карабюкспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Сольдадо Роберто сделал результативную передачу.
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Шахешух Атиф изменил счет на табло!
38'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче делает пас партнеру.
38'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
38'
Фернандао наказан за толчок Асланташ Хакан
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Близниченко Андрей
36'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Кравченко Антон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
36'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче делает пас партнеру.
Фол, нарушение
34'
Келеш Эргин наказан за толчок Соуза Жосеф
34'
Матч возобновится спорным мячом
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Хорошую попытку сделал Эрве Каж. Удар в створ, но вратарь начеку
33'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Рыбка Александр взял и забрал мяч на выходе
32'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
32'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Акын Мурат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает пас партнеру.
30'
Удар от ворот произведет Карабюкспор
30'
Сольдадо Роберто не смог попасть в створ ударом издали
29'
Калдырым Хассан Али сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Фернандао классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
29'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает пас партнеру.
29'
Топал Мехмет из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Озбайракли Шенер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Близниченко Андрей из команды Карабюкспор отправил кросс в штрафную...
28'
Удар от ворот произведет Карабюкспор
28'
Шанс! Топал Мехмет из команды Фенербахче пробил головой, но мимо
Угловой
28'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче подал угловой слева.
27'
Фернандао из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
27'
Кравченко Антон наказан за толчок Фернандао
24'
Демирель Волкан взял и забрал мяч на выходе
24'
Эрве Каж из команды Карабюкспор отправил кросс в штрафную...
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
24'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
23'
Эрве Каж получает желтую карточку за неспортивное поведение
23'
Шахешух Атиф нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Топал Мехмет из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Акын Мурат
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Сольдадо Роберто из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Акын Мурат
20'
Сольдадо Роберто сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Фернандао изменил счет на табло!
20'
ШАНС! Фернандао вышел один-на-один с голкипером...
20'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Удар от ворот произведет Фенербахче
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Шкртел Мартин из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Келеш Эргин
19'
Фернандао из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Асланташ Хакан из команды Карабюкспор поставил подножку. Пострадал Сольдадо Роберто
18'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Эрве Каж из команды Карабюкспор отправил кросс в штрафную...
17'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Озбайракли Шенер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче делает пас партнеру.
17'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Рыбка Александр взял и забрал мяч на выходе
15'
Сольдадо Роберто нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
О, нет. Из многообещающей позиции Фернандао из команды Фенербахче наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
15'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
15'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
15'
Удар от ворот произведет Фенербахче
14'
Близниченко Андрей нанес удар, но промахнулся очень сильно.
14'
Соуза Жосеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Игрок из команды Карабюкспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
14'
Игрок клуба "Карабюкспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Асланташ Хакан из команды Карабюкспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Топал Мехмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Асланташ Хакан из команды Карабюкспор отправил кросс в штрафную...
13'
Асланташ Хакан из команды Карабюкспор отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
12'
Эрве Каж возвращается на поле, всё в порядке.
Желтая карточка
12'
Шкртел Мартин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
12'
Безумный фол. Шкртел Мартин грубо играет против соперника. Пострадал Близниченко Андрей
Травма, повреждение
11'
Ох, нехорошо это выглядит. Эрве Каж получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
11'
Эрве Каж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Эрве Каж из команды Карабюкспор отправил кросс в штрафную...
10'
Келеш Эргин нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Эрве Каж из команды Карабюкспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Сануч Тайиб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
8'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Сануч Тайиб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
7'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Асланташ Хакан из команды Карабюкспор отправил кросс в штрафную...
6'
Эрве Каж из команды Карабюкспор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Шкртел Мартин из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Келеш Эргин
6'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 14% времени, а гости – 86%.
4'
Кравченко Антон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
3'
Топал Мехмет нанес удар, но тот был заблокирован.
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Кравченко Антон уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
2'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче делает навес прямо в штрафную.
2'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Матч возобновится спорным мячом
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фенербахче". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dr. Necmettin Seyhoglu Yenisehir Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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