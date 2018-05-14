0:7
Конец матча
0:1
2' Гол в свои воротаКравченко Антон
12' Желтая карточкаШкртел Мартин
0:2
20' ГолФернандао
23' Желтая карточкаЭрве Каж
0:3
29' ГолФернандао
0:4
38' ГолШахешух Атиф
0:5
47' ГолСольдадо Роберто
68' Желтая карточкаДирар Набиль
0:6
77' ГолДирар Набиль
80' Желтая карточкаYusuf Akbulut
0:7
90' ГолЯнссен Винсент
Новости после матча
Второй тайм
96'
Фенербахче заслуженно побеждает в отличном матче
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
95'
95'
95'
Топал Мехмет сделал результативную передачу.
95'
Г О О О О Л - Янссен Винсент изменил счет на табло!
95'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает пас партнеру.
95'
Янссен Винсент из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
94'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
93'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
91'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче в офсайде
91'
91'
91'
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Карабюкспор остается без одного игрока, потому что Доган Исхак уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
89'
Ozgur Yilmaz из команды Карабюкспор сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
89'
Челик Осман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Доган Исхак возвращается на поле, всё в порядке.
89'
Судья сигнализирует, что Дирар Набиль из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Yusuf Akbulut
88'
88'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой справа.
88'
Ох, нехорошо это выглядит. Доган Исхак получил травму и медбригада забирает его с поля.
88'
Доган Исхак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
Ahmet Karadayi предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Дирар Набиль из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
87'
Калдырым Хассан Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Ozgur Yilmaz из команды Карабюкспор отправил кросс в штрафную...
87'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Доган Исхак из команды Карабюкспор отправил кросс в штрафную...
86'
Янссен Винсент выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Доган Исхак из команды Карабюкспор подал угловой слева.
86'
Должен был быть гол! Келеш Эргин имел отличный шанс, но Демирель Волкан не дал голу состоятся!
86'
ШАНС! Келеш Эргин вышел один-на-один с голкипером...
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Ahmet Karadayi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Жулиано де Паула нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Тактическая замена. Шахешух Атиф уходит с поля и его заменяет Вальбуэна Матьё
82'
Келеш Эргин из команды Карабюкспор в офсайде
82'
Yusuf Akbulut из команды Карабюкспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
82'
Хорошую попытку сделал Шахешух Атиф. Удар в створ, но вратарь начеку
80'
Yusuf Akbulut получил желтую карточку от судьи
80'
Безумный фол. Yusuf Akbulut грубо играет против соперника. Пострадал Калдырым Хассан Али
80'
Yusuf Akbulut из команды Карабюкспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Янссен Винсент выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Доган Исхак из команды Карабюкспор подал угловой слева.
80'
Ahmet Karadayi из команды Карабюкспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Близниченко Андрей из команды Карабюкспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
Келеш Эргин из команды Карабюкспор в офсайде
78'
Тактическая замена. Эрве Каж уходит с поля и его заменяет Ozgur Yilmaz
77'
Шахешух Атиф сделал результативную передачу.
77'
Г О О О О Л - Дирар Набиль из команды Фенербахче переиграл вратаря дальним ударом!
77'
77'
77'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче разыграл угловой с левого угла.
77'
Сануч Тайиб из команды Карабюкспор играет слишком грубо. Янссен Винсент оказался на газоне.
76'
Судья сигнализирует, что Yusuf Akbulut из команды Карабюкспор поставил подножку. Пострадал Дирар Набиль
76'
75'
Соуза Жосеф не смог попасть в створ ударом издали
75'
Хорошую попытку сделал Янссен Винсент. Удар в створ, но вратарь начеку
75'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче делает пас партнеру.
75'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче делает пас партнеру.
75'
Янссен Винсент из команды Фенербахче делает пас партнеру.
74'
Эрве Каж ошибается в защите.
73'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче разыграл угловой с левого угла.
73'
Рыбка Александр отбил мяч на угловой после удара Калдырым Хассан Али из штрафной площади.
73'
Калдырым Хассан Али нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче разыграл угловой с левого угла.
73'
Тактическая замена. Акын Мурат уходит с поля и его заменяет Yusuf Akbulut
72'
Должен был быть гол! Янссен Винсент имел отличный шанс, но Рыбка Александр не дал голу состоятся!
72'
72'
Янссен Винсент из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
71'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче подал угловой справа.
71'
Доган Исхак предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
70'
70'
70'
Должен был быть гол! Калдырым Хассан Али имел отличный шанс, но Рыбка Александр не дал голу состоятся!
70'
Янссен Винсент из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
69'
68'
Дирар Набиль получил желтую карточку от судьи
68'
Дирар Набиль из команды Фенербахче играет слишком грубо. Доган Исхак оказался на газоне.
68'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
67'
67'
Янссен Винсент из команды Фенербахче играет слишком грубо. Сануч Тайиб оказался на газоне.
66'
66'
Тактическая замена. Фернандао уходит с поля и его заменяет Дирар Набиль
66'
Тактическая замена. Сольдадо Роберто уходит с поля и его заменяет Янссен Винсент
65'
65'
Судья сигнализирует, что Нойштедтер Роман из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Келеш Эргин
65'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
64'
Эрве Каж пробует нанести удар издали, но Демирель Волкан держит все под контролем
64'
Доган Исхак нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Отличные скиллы показывает Доган Исхак, обводя своих соперников
64'
64'
Асланташ Хакан из команды Карабюкспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
Кравченко Антон нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Близниченко Андрей из команды Карабюкспор отправил кросс в штрафную...
62'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
61'
Калдырым Хассан Али нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
61'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче подал угловой слева.
61'
Должен был быть гол! Фернандао имел отличный шанс, но Рыбка Александр не дал голу состоятся!
61'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
59'
Судья сигнализирует, что Кравченко Антон из команды Карабюкспор поставил подножку. Пострадал Шахешух Атиф
59'
59'
Тактическая замена. Cem Ozdemir уходит с поля и его заменяет Ahmet Karadayi
58'
Сольдадо Роберто наносит удар, но промахивается
57'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
Топал Мехмет нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
Челик Осман возвращается на поле, всё в порядке.
56'
Матч возобновится спорным мячом
56'
Ох, нехорошо это выглядит. Челик Осман получил травму и медбригада забирает его с поля.
55'
Челик Осман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
55'
54'
Близниченко Андрей из команды Карабюкспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
53'
Доган Исхак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
53'
53'
Доган Исхак возвращается на поле, всё в порядке.
52'
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Ох, нехорошо это выглядит. Доган Исхак получил травму и медбригада забирает его с поля.
51'
Доган Исхак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
51'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче подал угловой справа.
50'
Фернандао мяч отрикошетил от ворот
50'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче подал угловой справа.
50'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
Безумный фол. Близниченко Андрей грубо играет против соперника. Пострадал Фернандао
47'
Фернандао сделал результативную передачу.
47'
Г О О О О Л - Сольдадо Роберто изменил счет на табло!
47'
Фернандао из команды Фенербахче делает пас партнеру.
47'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Судья сигнализирует, что Кравченко Антон из команды Карабюкспор поставил подножку. Пострадал Сольдадо Роберто
46'
46'
ШАНС! Жулиано де Паула нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Акын Мурат ошибается в защите.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Фенербахче играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
47'
Асланташ Хакан возвращается на поле, всё в порядке.
47'
Ох, нехорошо это выглядит. Асланташ Хакан получил травму и медбригада забирает его с поля.
47'
Матч возобновится спорным мячом
47'
Асланташ Хакан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
Cem Ozdemir из команды Карабюкспор играет слишком грубо. Топал Мехмет оказался на газоне.
45'
Калдырым Хассан Али наказан за толчок Кравченко Антон
43'
Сольдадо Роберто пробует нанести удар издали, но Рыбка Александр держит все под контролем
43'
43'
43'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
42'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче разыграл угловой с левого угла.
42'
Топал Мехмет нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
42'
Судья сигнализирует, что Соуза Жосеф из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Cem Ozdemir
41'
41'
Шанс! Топал Мехмет из команды Фенербахче пробил головой, но мимо
40'
40'
Асланташ Хакан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает пас партнеру.
39'
38'
Сольдадо Роберто сделал результативную передачу.
38'
Г О О О О Л - Шахешух Атиф изменил счет на табло!
38'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче делает пас партнеру.
38'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
Фернандао наказан за толчок Асланташ Хакан
37'
Судья сигнализирует, что Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Близниченко Андрей
36'
36'
36'
36'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче делает пас партнеру.
34'
Келеш Эргин наказан за толчок Соуза Жосеф
34'
Матч возобновится спорным мячом
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Хорошую попытку сделал Эрве Каж. Удар в створ, но вратарь начеку
33'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
32'
32'
32'
Акын Мурат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
30'
30'
Сольдадо Роберто не смог попасть в створ ударом издали
29'
Калдырым Хассан Али сделал результативную передачу.
29'
Г О О О О Л - Фернандао классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
29'
29'
28'
28'
Близниченко Андрей из команды Карабюкспор отправил кросс в штрафную...
28'
28'
Шанс! Топал Мехмет из команды Фенербахче пробил головой, но мимо
28'
27'
Фернандао из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
Кравченко Антон наказан за толчок Фернандао
24'
Демирель Волкан взял и забрал мяч на выходе
24'
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
24'
23'
Эрве Каж получает желтую карточку за неспортивное поведение
23'
21'
Судья сигнализирует, что Топал Мехмет из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Акын Мурат
21'
Судья сигнализирует, что Сольдадо Роберто из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Акын Мурат
20'
Сольдадо Роберто сделал результативную передачу.
20'
Г О О О О Л - Фернандао изменил счет на табло!
20'
ШАНС! Фернандао вышел один-на-один с голкипером...
20'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
19'
Судья сигнализирует, что Шкртел Мартин из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Келеш Эргин
19'
Фернандао из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Судья сигнализирует, что Асланташ Хакан из команды Карабюкспор поставил подножку. Пострадал Сольдадо Роберто
18'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
17'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
17'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче делает пас партнеру.
17'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
15'
Сольдадо Роберто нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
О, нет. Из многообещающей позиции Фернандао из команды Фенербахче наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
15'
15'
15'
14'
Близниченко Андрей нанес удар, но промахнулся очень сильно.
14'
Соуза Жосеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Игрок из команды Карабюкспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
14'
14'
Асланташ Хакан из команды Карабюкспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Топал Мехмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
13'
12'
Эрве Каж возвращается на поле, всё в порядке.
12'
Шкртел Мартин получил желтую карточку от судьи
12'
Безумный фол. Шкртел Мартин грубо играет против соперника. Пострадал Близниченко Андрей
11'
Ох, нехорошо это выглядит. Эрве Каж получил травму и медбригада забирает его с поля.
11'
Эрве Каж на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
Келеш Эргин нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Эрве Каж из команды Карабюкспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Сануч Тайиб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
8'
8'
Сануч Тайиб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
7'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
6'
6'
Судья сигнализирует, что Шкртел Мартин из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Келеш Эргин
6'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 14% времени, а гости – 86%.
4'
4'
3'
Топал Мехмет нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Г О О О О Л - Кравченко Антон уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
2'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче делает навес прямо в штрафную.
2'
2'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Матч возобновится спорным мячом
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фенербахче". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dr. Necmettin Seyhoglu Yenisehir Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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