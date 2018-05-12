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Стадион: Конья Бююкшехир
Состав команд
89
Скубич
Нейц
5
Ай
Селим
13
Бету
Антониу
15
Поко
Андре
25
Wallace
I
19
Ба
Демба
Коньяспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Кырынтылы Серкан Вратарь
- 89 Скубич Нейц Защитник
- 4 Туран Али Защитник
- 5 Ай Селим Защитник
- 87 Озторун Ферхат Защитник
- 6 Йонссон Йенс Полузащитник
- 19 Моке Вильфрид Полузащитник
- 7 Шахинер Омер Али Полузащитник
- 11 Милошевич Дени Полузащитник
- 21 Фофана Морике Полузащитник
- 81 Это'О Самюэль Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Салк Эмруллах Вратарь
- 35 Карлгрен Патрик Вратарь
- 3 Альбайрак Эрен Защитник
- 2 Фындыклы Волкан Защитник
- 53 Араз Муса Полузащитник
- 20 Бора Ведат Полузащитник
- 14 Шен Волкан Полузащитник
- 17 Чынар Оркан Полузащитник
- 88 Яхович Адис Нападающий
- 60 Ятабаре Мустафа Нападающий
- Главный тренер: Ялчын Серген
Гёзтепе 4-2-3-1
- Основной состав
- 13 Бету Антониу Вратарь
- 15 Поко Андре Защитник
- 25 Wallace I Защитник
- 5 Швехлен Лео Защитник
- 33 Косанович Милош Защитник
- 75 Бингол Тайфур Полузащитник
- 21 Selcuk Sahin II Полузащитник
- 9 Гилас Набиль Полузащитник
- 8 Каштру Андре Полузащитник
- 7 Акбунар Халиль Полузащитник
- 19 Ба Демба Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Гювенч Гюнай Вратарь
- 3 Траоре Адама IV Защитник
- 41 Чинемре Хакан Защитник
- 11 Нгандо Аксель Полузащитник
- 94 Гуффран Йоан Полузащитник
- 6 Ротман Райко Полузащитник
- 32 Кылыч Доганай Полузащитник
- 67 Дурмуш Мухаммед Полузащитник
- 77 Шишманоглу Эмер Нападающий
- 26 Erol Sepil
- Главный тренер: Туна Тамер
Предыдущие игры
Коньяспор (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 05.05.2018 Карабюкспор 0:1 Коньяспор С
- 30.04.2018 Бурсаспор 2:1 Коньяспор С
- 22.04.2018 Коньяспор 2:0 Касымпаша С
- 15.04.2018 Антальяспор 0:0 Коньяспор С
- 08.04.2018 Коньяспор 5:0 Сивасспор С
- 01.04.2018 Османлыспор 0:0 Коньяспор С
- 18.03.2018 Коньяспор 2:0 Кайсериспор С
- 11.03.2018 Галатасарай 2:1 Коньяспор С
- 04.03.2018 Коньяспор 0:1 Малатьяспор С
- 23.02.2018 Акхисар Беледиеспор 3:0 Коньяспор С
- 16.02.2018 Коньяспор 1:1 Бешикташ С
- 11.02.2018 Аланьяспор 1:2 Коньяспор С
- 08.02.2018 Галатасарай 4:1 Коньяспор К
- 04.02.2018 Коньяспор 1:1 Истанбул Башакшехир С
- 01.02.2018 Коньяспор 2:2 Галатасарай К
- 26.01.2018 Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор С
- 21.01.2018 Коньяспор 2:2 Трабзонспор С
- 16.01.2018 Трабзонспор 1:1 Коньяспор К
- 10.01.2018 Гёзтепе 1:1 Коньяспор ТМК
- 27.12.2017 Коньяспор 1:0 Трабзонспор К
Гёзтепе (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 07.05.2018 Гёзтепе 0:0 Малатьяспор С
- 27.04.2018 Гёзтепе 5:0 Карабюкспор С
- 22.04.2018 Акхисар Беледиеспор 1:1 Гёзтепе С
- 15.04.2018 Гёзтепе 2:1 Бурсаспор С
- 07.04.2018 Бешикташ 5:1 Гёзтепе С
- 01.04.2018 Гёзтепе 0:2 Касымпаша С
- 18.03.2018 Аланьяспор 1:1 Гёзтепе С
- 11.03.2018 Гёзтепе 2:1 Антальяспор С
- 03.03.2018 Истанбул Башакшехир 2:0 Гёзтепе С
- 25.02.2018 Гёзтепе 1:0 Сивасспор С
- 19.02.2018 Генчлербирлиги 3:0 Гёзтепе С
- 10.02.2018 Гёзтепе 3:3 Османлыспор С
- 05.02.2018 Трабзонспор 0:0 Гёзтепе С
- 27.01.2018 Гёзтепе 1:1 Кайсериспор С
- 20.01.2018 Фенербахче 2:1 Гёзтепе С
- 12.01.2018 Гёзтепе 0:0 Аданаспор ТМК
- 10.01.2018 Гёзтепе 1:1 Коньяспор ТМК
- 06.01.2018 Гёзтепе 2:3 Истанбулспор ТМК
- 24.12.2017 Галатасарай 3:1 Гёзтепе С
- 18.12.2017 Гёзтепе 1:0 Коньяспор С
Последние игры между собой
Коньяспор: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Гёзтепе: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
- 10.01.2018 Гёзтепе 1:1 Коньяспор Товарищеские матчи. Клубы
- 18.12.2017 Гёзтепе 1:0 Коньяспор Суперлига
- 24.02.2013 Коньяспор 2:0 Гёзтепе Турецкая первая лига
- 06.10.2012 Гёзтепе 0:0 Коньяспор Турецкая первая лига
- 06.05.2012 Гёзтепе 1:0 Коньяспор Турецкая первая лига
- 18.12.2011 Коньяспор 2:1 Гёзтепе Лига А
Коньяспор
Гёзтепе
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|1:0 Заявка
|33
|23
|3
|7
|73 - 33
|72
|2.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|59 - 32
|69
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|32
|19
|9
|4
|68 - 34
|66
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|32
|19
|8
|5
|61 - 27
|65
|5.
|Трабзонспор
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|57 - 50
|49
|6.
|Гёзтепе
|0:0 Заявка
|33
|13
|10
|10
|48 - 48
|49
|7.
|Сивасспор
|Заявка
|32
|14
|6
|12
|42 - 46
|48
|8.
|Касымпаша
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|55 - 55
|46
|9.
|Кайсериспор
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|41 - 50
|44
|10.
|Малатьяспор
|0:1 Заявка
|33
|10
|10
|13
|35 - 42
|40
|11.
|Бурсаспор
|Заявка
|32
|11
|6
|15
|42 - 44
|39
|12.
|Антальяспор
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|38 - 56
|38
|13.
|Аланьяспор
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|50 - 55
|36
|14.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|40 - 51
|36
|15.
|Коньяспор
|0:0 Заявка
|33
|9
|9
|15
|35 - 38
|36
|16.
|Османлыспор
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|46 - 55
|33
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|36 - 54
|30
|18.
|Карабюкспор
|Заявка
|32
|3
|3
|26
|20 - 76
|12
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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