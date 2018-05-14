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Стадион: Кадир Хас
1:2
Конец матча
47' Желтая карточкаКучер Александр
0:1
69' ГолСелезнёв Евгений
0:2
73' ГолАйдогду Сонер
1:2
79' ГолКравец Артём
84' Желтая карточкаТюрюдж Дениз
85' Желтая карточкаДжевикер Айкут
90' Желтая карточкаАдын Олкан
90' Желтая карточкаБайрам Омер
|
47'
69'
0:1
73'
0:2
79'
1:2
84'
85'
90'
90'
Состав команд
33
Лунг
Силвиу
39
Каш
Эркан
10
Тюрюдж
Дениз
20
Мендеш
Райан
11
Кравец
Артём
99
Эзтюрк
Фатих
13
Лопеш
Мигел
22
Юмлу
Мустафа
19
Байрам
Омер
11
Айик
Онур
Кайсериспор 3-4-2-1
- Основной состав
- 33 Лунг Силвиу Вратарь
- 22 Сэпунару Кристиан Защитник
- 76 Кана-Бийик Жан-Армель Защитник
- 50 Кучер Александр Защитник
- 2 Tiago Lopes Полузащитник
- 23 Болдрин Фернандо Полузащитник
- 91 Аморим Вильям Полузащитник
- 39 Каш Эркан Полузащитник
- 10 Тюрюдж Дениз Полузащитник
- 20 Мендеш Райан Полузащитник
- 11 Кравец Артём Нападающий
- Запасные игроки
- 98 Vedat Karakus Вратарь
- 89 Туран Атила Защитник
- 4 Гюлен Левент Защитник
- 19 Стоилькович Никола Полузащитник
- 28 Озтюрк Эрдаль Полузащитник
- 7 Вурал Гюрай Нападающий
- Главный тренер: Шумудикэ Мариус
Акхисар Беледиеспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 99 Эзтюрк Фатих Вратарь
- 13 Лопеш Мигел Защитник
- 88 Османпаша Джанер Защитник
- 22 Юмлу Мустафа Защитник
- 19 Байрам Омер Защитник
- 10 Айдогду Сонер Полузащитник
- 20 Сиссоко Абдулвхаид Полузащитник
- 11 Айик Онур Полузащитник
- 7 Барбоза Элдер Полузащитник
- 8 Челик Мугдат Полузащитник
- 21 Селезнёв Евгений Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Кёрк Бора Вратарь
- 89 Келеш Кадир Защитник
- 24 Нункеу Дани Защитник
- 6 Джевикер Айкут Полузащитник
- 27 Кыса Билал Полузащитник
- 29 Адын Олкан Полузащитник
- 63 Муянги Биа Джеффри Полузащитник
- 31 Ларссон Даниэль Полузащитник
- 77 Минейро Сержиньо Полузащитник
- 17 Hasan Ali Adiguzel
- Главный тренер: Бурук Окан
Предыдущие игры
Кайсериспор (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 07.05.2018 Бешикташ 2:0 Кайсериспор С
- 28.04.2018 Кайсериспор 1:2 Аланьяспор С
- 20.04.2018 Истанбул Башакшехир 3:1 Кайсериспор С
- 15.04.2018 Кайсериспор 3:2 Генчлербирлиги С
- 07.04.2018 Трабзонспор 4:0 Кайсериспор С
- 02.04.2018 Кайсериспор 0:5 Фенербахче С
- 18.03.2018 Коньяспор 2:0 Кайсериспор С
- 11.03.2018 Кайсериспор 3:2 Карабюкспор С
- 02.03.2018 Бурсаспор 1:0 Кайсериспор С
- 24.02.2018 Кайсериспор 3:2 Касымпаша С
- 17.02.2018 Антальяспор 2:1 Кайсериспор С
- 11.02.2018 Кайсериспор 1:1 Сивасспор С
- 07.02.2018 Кайсериспор 2:2 Акхисар Беледиеспор К
- 04.02.2018 Османлыспор 0:1 Кайсериспор С
- 31.01.2018 Акхисар Беледиеспор 1:0 Кайсериспор К
- 27.01.2018 Гёзтепе 1:1 Кайсериспор С
- 22.01.2018 Кайсериспор 1:3 Галатасарай С
- 18.01.2018 Антальяспор 0:2 Кайсериспор К
- 10.01.2018 Кайсериспор 4:1 Словацко ТМК
- 08.01.2018 Кайсериспор 1:2 Кукес ТМК
Акхисар Беледиеспор (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 10.05.2018 Акхисар Беледиеспор 3:2 Фенербахче К
- 06.05.2018 Акхисар Беледиеспор 1:2 Галатасарай С
- 29.04.2018 Малатьяспор 0:0 Акхисар Беледиеспор С
- 22.04.2018 Акхисар Беледиеспор 1:1 Гёзтепе С
- 18.04.2018 Галатасарай 0:2 Акхисар Беледиеспор К
- 13.04.2018 Акхисар Беледиеспор 0:3 Бешикташ С
- 08.04.2018 Аланьяспор 3:1 Акхисар Беледиеспор С
- 01.04.2018 Акхисар Беледиеспор 1:2 Истанбул Башакшехир С
- 25.03.2018 Акхисар Беледиеспор 2:2 Балыкесирспор ТМК
- 17.03.2018 Генчлербирлиги 1:1 Акхисар Беледиеспор С
- 12.03.2018 Акхисар Беледиеспор 1:3 Трабзонспор С
- 04.03.2018 Фенербахче 2:3 Акхисар Беледиеспор С
- 27.02.2018 Акхисар Беледиеспор 1:2 Галатасарай К
- 23.02.2018 Акхисар Беледиеспор 3:0 Коньяспор С
- 18.02.2018 Карабюкспор 0:3 Акхисар Беледиеспор С
- 11.02.2018 Акхисар Беледиеспор 1:0 Бурсаспор С
- 07.02.2018 Кайсериспор 2:2 Акхисар Беледиеспор К
- 04.02.2018 Касымпаша 2:0 Акхисар Беледиеспор С
- 31.01.2018 Акхисар Беледиеспор 1:0 Кайсериспор К
- 28.01.2018 Акхисар Беледиеспор 1:1 Антальяспор С
Последние игры между собой
Кайсериспор: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 2
Акхисар Беледиеспор: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 4
- 07.02.2018 Кайсериспор 2:2 Акхисар Беледиеспор Кубок
- 31.01.2018 Акхисар Беледиеспор 1:0 Кайсериспор Кубок
- 17.12.2017 Акхисар Беледиеспор 0:2 Кайсериспор Суперлига
- 21.01.2017 Акхисар Беледиеспор 0:0 Кайсериспор Суперлига
- 21.08.2016 Кайсериспор 0:2 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 08.05.2016 Акхисар Беледиеспор 1:1 Кайсериспор Суперлига
- 13.12.2015 Кайсериспор 3:2 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 19.04.2014 Акхисар Беледиеспор 2:2 Кайсериспор Суперлига
- 30.11.2013 Кайсериспор 0:0 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 01.02.2013 Акхисар Беледиеспор 1:2 Кайсериспор Суперлига
- 01.09.2012 Кайсериспор 1:1 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 11.01.2012 Акхисар Беледиеспор 0:1 Кайсериспор Кубок
Кайсериспор
Акхисар Беледиеспор
-
0 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|33
|23
|3
|7
|74 - 33
|72
|2.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|59 - 32
|69
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|33
|20
|9
|4
|75 - 34
|69
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|33
|20
|8
|5
|64 - 29
|68
|5.
|Трабзонспор
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|60 - 51
|52
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|44 - 48
|49
|7.
|Гёзтепе
|Заявка
|33
|13
|10
|10
|49 - 49
|49
|8.
|Касымпаша
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|55 - 55
|46
|9.
|Кайсериспор
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|42 - 52
|44
|10.
|Малатьяспор
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|35 - 43
|40
|11.
|Бурсаспор
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|43 - 47
|39
|12.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|42 - 52
|39
|13.
|Антальяспор
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|38 - 56
|38
|14.
|Аланьяспор
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|52 - 57
|37
|15.
|Коньяспор
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|36 - 39
|36
|16.
|Османлыспор
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|48 - 58
|33
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|36 - 54
|30
|18.
|Карабюкспор
|Заявка
|33
|3
|3
|27
|20 - 83
|12
Второй тайм
90'
Байрам Омер получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Адын Олкан получил желтую карточку от судьи
87'
Акхизар Беледье делает замену. Айдогду Сонер уходит с поля, а Адын Олкан выходит на его замену.
85'
Джевикер Айкут получил желтую карточку от судьи
84'
Тюрюдж Дениз получил желтую карточку от судьи
82'
Акхизар Беледье делает замену. Челик Мугдат уходит с поля, а Нункеу Дани выходит на его замену.
79'
Г О О О О Л - Кравец Артём бьет в цель!
74'
Кайсериспор делает замену. Каш Эркан уходит с поля, а Стоилькович Никола выходит на его замену.
73'
Г О О О О Л - Айдогду Сонер бьет в цель!
69'
Г О О О О Л - Селезнёв Евгений бьет в цель!
49'
Кайсериспор делает замену. Аморим Вильям уходит с поля, а Вурал Гюрай выходит на его замену.
47'
Кучер Александр получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Акхизар Беледье делает замену. Айик Онур уходит с поля, а Джевикер Айкут выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Кайсериспор делает замену. Кана-Бийик Жан-Армель уходит с поля, а Гюлен Левент выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kadir Has Sehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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