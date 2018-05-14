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Стадион:
Кайсериспор
1:2
Конец матча
Акхисар Беледиеспор
0'
47' Желтая карточка
Кучер Александр
0:1
69' Гол
Селезнёв Евгений
0:2
73' Гол
Айдогду Сонер
1:2
79' Гол
Кравец Артём
84' Желтая карточка
Тюрюдж Дениз
85' Желтая карточка
Джевикер Айкут
90' Желтая карточка
Адын Олкан
90' Желтая карточка
Байрам Омер
90'+9
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Байрам Омер получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Адын Олкан получил желтую карточку от судьи
87'
Акхизар Беледье делает замену. Айдогду Сонер уходит с поля, а Адын Олкан выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Джевикер Айкут получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
84'
Тюрюдж Дениз получил желтую карточку от судьи

82'
Акхизар Беледье делает замену. Челик Мугдат уходит с поля, а Нункеу Дани выходит на его замену.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Кравец Артём бьет в цель!
74'
Кайсериспор делает замену. Каш Эркан уходит с поля, а Стоилькович Никола выходит на его замену.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Айдогду Сонер бьет в цель!
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Селезнёв Евгений бьет в цель!
49'
Кайсериспор делает замену. Аморим Вильям уходит с поля, а Вурал Гюрай выходит на его замену.
Желтая карточка
47'
Кучер Александр получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Акхизар Беледье делает замену. Айик Онур уходит с поля, а Джевикер Айкут выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Кайсериспор делает замену. Кана-Бийик Жан-Армель уходит с поля, а Гюлен Левент выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kadir Has Sehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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