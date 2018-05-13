  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Турция
  5. Суперлига
Стадион: Зрители: 20885
Бурсаспор
1:3
Конец матча
Трабзонспор
0'
0:1
7' Гол
Н'Дойе Даме
0:2
20' Гол
Язиджи Юсуф
32' Желтая карточка
Шахан Олджай
33' Желтая карточка
Шеху Абдуллахи
0:3
39' Гол
Шахан Олджай
1:3
43' Гол
Соу Мусса
70' Желтая карточка
Abdulkadir Omur
74' Желтая карточка
Фати Рикардо
86' Желтая карточка
Беро Матуш
1:3
90' Не забитый пенальти
Н'Дойе Даме
90'+4
Второй тайм
94'
Трабзонспор заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Бурсаспор совершает вбрасывание на своей половине поля
93'
Тактическая замена. Abdulkadir Omur уходит с поля и его заменяет Huseyin Turkmen
93'
Бурсаспор совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
92'
Баталья Пабло наказан за толчок Онази Оджени

Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Эрсой Эртугрул из команды Бурсаспор поставил подножку. Пострадал Н'Дойе Даме
92'
Чакыр Угурджан не дал случится голу! Баталья Пабло должен был забивать, но Чакыр Угурджан сделал отличный сейв
91'
Соялп Фуркан из команды Бурсаспор делает отличный кросс...
91'
Игрок клуба "Бурсаспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Описание гола
90'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Н'Дойе Даме взялся за удар, но Текин Харун заблокировал его!
Фол, нарушение
89'
ПЕНАЛЬТИ - Фати Рикардо из команды Бурсаспор привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Н'Дойе Даме.
89'
Беро Матуш из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
89'
Бурсаспор совершает вбрасывание на своей половине поля
88'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Тактическая замена. Язиджи Юсуф уходит с поля и его заменяет Batuhan Artarslan
87'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
87'
Босток Джон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
86'
Беро Матуш получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
86'
Беро Матуш из команды Трабзонспор играет слишком грубо. Бакыш Синан оказался на газоне.
86'
Бакыш Синан из команды Бурсаспор идет с мячом вперед на обострение...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Травма, повреждение
85'
Онази Оджени возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
85'
Н'Дойе Даме наказан за толчок Шеху Абдуллахи
85'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
Травма, повреждение
85'
Ох, нехорошо это выглядит. Онази Оджени получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
84'
Онази Оджени на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Бакыш Синан не смог попасть в створ ударом издали
83'
Игрок клуба "Бурсаспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Бурсаспор делает атакующую замену. Трост-Эконг Виллиам ушел с поля, а Босток Джон вышел в подмогу атаке.
83'
Тактическая замена. Трост-Эконг Виллиам уходит с поля и его заменяет Босток Джон
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Беро Матуш из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Соу Мусса
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
81'
Язиджи Юсуф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
81'
ШАНС! Эрдоган Юсуф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
81'
Баталья Пабло из команды Бурсаспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
80'
Бакыш Синан из команды Бурсаспор отправил кросс в штрафную...
80'
Бакыш Синан из команды Бурсаспор идет с мячом вперед на обострение...
79'
Тактическая замена. Шахан Олджай уходит с поля и его заменяет Соса Хосе
Фол, нарушение
79'
Эрдоган Юсуф наказан за толчок Новак Филип
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Онази Оджени из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Баталья Пабло
77'
Удар от ворот произведет Бурсаспор
77'
Перейра Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Бакыш Синан из команды Бурсаспор отправил кросс в штрафную...
Офсайд
76'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор в офсайде
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
76'
Беро Матуш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Желтая карточка
74'
Фати Рикардо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Фати Рикардо из команды Бурсаспор поставил подножку. Пострадал Беро Матуш
74'
Акбаш Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Бакыш Синан из команды Бурсаспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
74'
Эрдоган Юсуф из команды Бурсаспор отправил кросс в штрафную...
74'
Н'Дойе Даме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Эрдоган Юсуф из команды Бурсаспор подал угловой справа.
73'
Фати Рикардо из команды Бурсаспор нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
73'
Баталья Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Бехич Азиз
72'
Игрок клуба "Бурсаспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
71'
Бехич Азиз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
70'
Abdulkadir Omur получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
70'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор толкнул локтем оппонента. Это Бехич Азиз заработал фол
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
Фол, нарушение
68'
Онази Оджени наказан за толчок Соу Мусса
67'
Удар от ворот произведет Бурсаспор
67'
Как он промахнулся? Н'Дойе Даме имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
67'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
67'
Игроки ФК "Трабзонспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Офсайд
66'
Соу Мусса из команды Бурсаспор в офсайде
66'
Эрсой Эртугрул из команды Бурсаспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
Игрок клуба "Бурсаспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
65'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор в офсайде
65'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
65'
Шанс! Соу Мусса из команды Бурсаспор пробил головой, но мимо
Угловой
64'
Баталья Пабло из команды Бурсаспор подал угловой слева.
64'
Дюрица Ян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Эрдоган Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Н'Дойе Даме наказан за толчок Шеху Абдуллахи
63'
Трабзонспор совершает вбрасывание на своей половине поля
Угловой
63'
Баталья Пабло из команды Бурсаспор подал угловой слева.
63'
Дюрица Ян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Бехич Азиз из команды Бурсаспор отправил кросс в штрафную...
62'
Н'Дойе Даме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Эрдоган Юсуф из команды Бурсаспор подал угловой справа.
62'
Эрдоган Юсуф из команды Бурсаспор отдал передачу, которая была заблокирована.
62'
Игрок клуба "Бурсаспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Акбаш Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Бакыш Синан из команды Бурсаспор делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Акбаш Мустафа из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Соу Мусса
Офсайд
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
60'
Abdulkadir Omur нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
60'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор подал угловой слева.
59'
Бурсаспор совершает вбрасывание на своей половине поля
59'
Чакыр Угурджан взял и забрал мяч на выходе
58'
Эрдоган Юсуф из команды Бурсаспор отправил кросс в штрафную...
58'
Удар от ворот произведет Бурсаспор
57'
Язиджи Юсуф решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
57'
Фати Рикардо наказан за толчок Язиджи Юсуф
56'
Сегодняшная посещаемость составляет 20885 болельщиков
Фол, нарушение
56'
Бакыш Синан из команды Бурсаспор играет слишком грубо. Перейра Жоау оказался на газоне.
55'
Эрдоган Юсуф из команды Бурсаспор отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
55'
Игрок клуба "Бурсаспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Игрок клуба "Бурсаспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Шахан Олджай из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Эрдоган Юсуф
53'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
53'
Эрдоган Юсуф решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
52'
Дюрица Ян наказан за толчок Соу Мусса
51'
Игрок клуба "Бурсаспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Игрок клуба "Бурсаспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
50'
Удар от ворот произведет Бурсаспор
Фол, нарушение
49'
Н'Дойе Даме наказан за толчок Текин Харун
49'
Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Шеху Абдуллахи из команды Бурсаспор поставил подножку. Пострадал Язиджи Юсуф
Фол, нарушение
48'
Назначен штрафной. Пострадал Шахан Олджай, его свалил Трост-Эконг Виллиам.
48'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор идет с мячом вперед на обострение...
47'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Фати Рикардо из команды Бурсаспор поставил подножку. Пострадал Н'Дойе Даме
46'
Тактическая замена. Атасаяр Онур уходит с поля и его заменяет Фати Рикардо
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Трабзонспор играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
45'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
Фол, нарушение
44'
Н'Дойе Даме коснулся мяча рукой.
44'
Игрок клуба "Бурсаспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Перейра Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Бакыш Синан из команды Бурсаспор делает навес прямо в штрафную.
44'
Выглядело как неплохой момент. Бехич Азиз из команды Бурсаспор закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
44'
Баталья Пабло из команды Бурсаспор отправил кросс в штрафную...
43'
Эрдоган Юсуф сделал результативную передачу.
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Соу Мусса из клуба "Бурсаспор" отправил мяч головой в ворота.
43'
Эрдоган Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Бурсаспор делает атакующую замену. Ташдемир Эмре ушел с поля, а Бакыш Синан вышел в подмогу атаке.
42'
Тактическая замена. Ташдемир Эмре уходит с поля и его заменяет Бакыш Синан
Фол, нарушение
42'
Новак Филип коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
41'
Новак Филип наказан за толчок Бехич Азиз
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
39'
Abdulkadir Omur сделал результативную передачу.
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Шахан Олджай изменил счет на табло!
39'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор идет с мячом вперед на обострение...
39'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
39'
Чакыр Угурджан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Игроки ФК "Трабзонспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Баталья Пабло из команды Бурсаспор отправил кросс в штрафную...
38'
Игрок клуба "Бурсаспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Трабзонспор совершает вбрасывание на своей половине поля
37'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор идет с мячом вперед на обострение...
36'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
35'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор в офсайде
Офсайд
35'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор в офсайде
35'
Беро Матуш из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
35'
Новак Филип из команды Трабзонспор направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
34'
Удар от ворот произведет Бурсаспор
34'
Эрдоган Юсуф решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
33'
Шеху Абдуллахи - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
33'
Шеху Абдуллахи наказан за толчок Abdulkadir Omur
33'
Отличные скиллы показывает Abdulkadir Omur, обводя своих соперников
32'
Баталья Пабло из команды Бурсаспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Желтая карточка
32'
Шахан Олджай получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Шахан Олджай из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Бехич Азиз
31'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Хорошую попытку сделал Бехич Азиз. Удар в створ, но вратарь начеку
31'
Соу Мусса из команды Бурсаспор делает навес прямо в штрафную.
30'
Игрок клуба "Бурсаспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
30'
Перейра Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Баталья Пабло из команды Бурсаспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Игрок клуба "Бурсаспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Эрсой Эртугрул выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор подал угловой слева.
29'
Чакыр Угурджан взял и забрал мяч на выходе
Угловой
29'
Баталья Пабло из команды Бурсаспор подал угловой слева.
28'
Баталья Пабло мяч отрикошетил от ворот
28'
Баталья Пабло из команды Бурсаспор идет с мячом вперед на обострение...
28'
Чакыр Угурджан взял и забрал мяч на выходе
28'
Эрдоган Юсуф из команды Бурсаспор отправил кросс в штрафную...
28'
Текин Харун взял и забрал мяч на выходе
28'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
27'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор идет с мячом вперед на обострение...
27'
Бехич Азиз ошибается в защите.
26'
Хорошую попытку сделал Ташдемир Эмре. Удар в створ, но вратарь начеку
26'
Баталья Пабло из команды Бурсаспор отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Новак Филип из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Эрдоган Юсуф
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Перейра Жоау из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Ташдемир Эмре
24'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
24'
Бехич Азиз из команды Бурсаспор нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
24'
Баталья Пабло из команды Бурсаспор отправил кросс в штрафную...
23'
Удар от ворот произведет Бурсаспор
23'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор идет с мячом вперед на обострение...
22'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Соялп Фуркан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
20'
Н'Дойе Даме сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Язиджи Юсуф изменил счет на табло!
20'
Отличные скиллы показывает Язиджи Юсуф, обводя своих соперников
20'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
19'
Шахан Олджай наказан за толчок Бехич Азиз
18'
Эрдоган Юсуф нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Н'Дойе Даме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Баталья Пабло из команды Бурсаспор подал угловой слева.
17'
Бурсаспор совершает вбрасывание на своей половине поля
17'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Шахан Олджай нанес удар в каркас ворот!
17'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Шахан Олджай и Беро Матуш из команды Трабзонспор.
16'
Бурсаспор совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Беро Матуш из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Бехич Азиз
14'
Атасаяр Онур из команды Бурсаспор делает неудачный навес.
13'
Соу Мусса нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Беро Матуш из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Баталья Пабло
12'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Баталья Пабло и Ташдемир Эмре из команды Бурсаспор.
11'
Опасность предотвращена - Акбаш Мустафа из команды Трабзонспор вступил в отбор удачно
11'
Эрдоган Юсуф из команды Бурсаспор идет с мячом вперед на обострение...
11'
Игроки ФК "Бурсаспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
Язиджи Юсуф видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
11'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает навес прямо в штрафную.
10'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
10'
Ташдемир Эмре из команды Бурсаспор опасно и грубо сыграл. Беро Матуш пострадал.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Шеху Абдуллахи из команды Бурсаспор поставил подножку. Пострадал Шахан Олджай
7'
Перейра Жоау сделал результативную передачу.
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Н'Дойе Даме изменил счет на табло!
7'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает отличный кросс...
7'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор идет с мячом вперед на обострение...
6'
Язиджи Юсуф нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает навес прямо в штрафную.
5'
Трабзонспор совершает вбрасывание на своей половине поля
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
5'
Игрок клуба "Бурсаспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Эрсой Эртугрул выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор подал угловой слева.
3'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
2'
Эрдоган Юсуф не смог попасть в створ ударом издали
2'
Дюрица Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Эрдоган Юсуф из команды Бурсаспор подал угловой справа.
1'
Соялп Фуркан мяч отрикошетил от ворот
1'
Игрок из команды Бурсаспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бурсаспор". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация