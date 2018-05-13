Стадион: Бурса Бююкшехир Беледие Зрители: 20885
1:3
Конец матча
0:1
7' ГолН'Дойе Даме
0:2
20' ГолЯзиджи Юсуф
32' Желтая карточкаШахан Олджай
33' Желтая карточкаШеху Абдуллахи
0:3
39' ГолШахан Олджай
1:3
43' ГолСоу Мусса
70' Желтая карточкаAbdulkadir Omur
74' Желтая карточкаФати Рикардо
86' Желтая карточкаБеро Матуш
1:3
90' Не забитый пенальтиН'Дойе Даме
Второй тайм
94'
Трабзонспор заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
93'
Тактическая замена. Abdulkadir Omur уходит с поля и его заменяет Huseyin Turkmen
93'
92'
Баталья Пабло наказан за толчок Онази Оджени
92'
Судья сигнализирует, что Эрсой Эртугрул из команды Бурсаспор поставил подножку. Пострадал Н'Дойе Даме
92'
Чакыр Угурджан не дал случится голу! Баталья Пабло должен был забивать, но Чакыр Угурджан сделал отличный сейв
91'
Соялп Фуркан из команды Бурсаспор делает отличный кросс...
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
90'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Н'Дойе Даме взялся за удар, но Текин Харун заблокировал его!
89'
ПЕНАЛЬТИ - Фати Рикардо из команды Бурсаспор привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Н'Дойе Даме.
89'
Беро Матуш из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
89'
88'
88'
Тактическая замена. Язиджи Юсуф уходит с поля и его заменяет Batuhan Artarslan
87'
87'
Босток Джон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
86'
Беро Матуш получает желтую карточку за неспортивное поведение
86'
Беро Матуш из команды Трабзонспор играет слишком грубо. Бакыш Синан оказался на газоне.
86'
Бакыш Синан из команды Бурсаспор идет с мячом вперед на обострение...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
85'
Онази Оджени возвращается на поле, всё в порядке.
85'
Н'Дойе Даме наказан за толчок Шеху Абдуллахи
85'
85'
Ох, нехорошо это выглядит. Онази Оджени получил травму и медбригада забирает его с поля.
84'
Онази Оджени на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Бакыш Синан не смог попасть в створ ударом издали
83'
83'
Бурсаспор делает атакующую замену. Трост-Эконг Виллиам ушел с поля, а Босток Джон вышел в подмогу атаке.
83'
Тактическая замена. Трост-Эконг Виллиам уходит с поля и его заменяет Босток Джон
82'
Судья сигнализирует, что Беро Матуш из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Соу Мусса
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Язиджи Юсуф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
81'
ШАНС! Эрдоган Юсуф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
81'
Баталья Пабло из команды Бурсаспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
80'
Бакыш Синан из команды Бурсаспор отправил кросс в штрафную...
80'
Бакыш Синан из команды Бурсаспор идет с мячом вперед на обострение...
79'
Тактическая замена. Шахан Олджай уходит с поля и его заменяет Соса Хосе
79'
Эрдоган Юсуф наказан за толчок Новак Филип
78'
Судья сигнализирует, что Онази Оджени из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Баталья Пабло
77'
77'
77'
Бакыш Синан из команды Бурсаспор отправил кросс в штрафную...
76'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор в офсайде
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Беро Матуш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
74'
Фати Рикардо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
74'
Судья сигнализирует, что Фати Рикардо из команды Бурсаспор поставил подножку. Пострадал Беро Матуш
74'
Акбаш Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Бакыш Синан из команды Бурсаспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
74'
74'
73'
73'
Фати Рикардо из команды Бурсаспор нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
73'
Баталья Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Судья сигнализирует, что Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Бехич Азиз
72'
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Бехич Азиз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Abdulkadir Omur получает желтую карточку за неспортивное поведение
70'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор толкнул локтем оппонента. Это Бехич Азиз заработал фол
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
68'
Онази Оджени наказан за толчок Соу Мусса
67'
67'
Как он промахнулся? Н'Дойе Даме имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
67'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
67'
Игроки ФК "Трабзонспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
66'
Эрсой Эртугрул из команды Бурсаспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
65'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор в офсайде
65'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
64'
64'
Дюрица Ян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Эрдоган Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Н'Дойе Даме наказан за толчок Шеху Абдуллахи
63'
63'
63'
Дюрица Ян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Бехич Азиз из команды Бурсаспор отправил кросс в штрафную...
62'
62'
62'
Эрдоган Юсуф из команды Бурсаспор отдал передачу, которая была заблокирована.
62'
62'
Акбаш Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Бакыш Синан из команды Бурсаспор делает навес прямо в штрафную.
61'
Судья сигнализирует, что Акбаш Мустафа из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Соу Мусса
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
60'
Abdulkadir Omur нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
59'
59'
58'
58'
57'
Язиджи Юсуф решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
57'
Фати Рикардо наказан за толчок Язиджи Юсуф
56'
Сегодняшная посещаемость составляет 20885 болельщиков
56'
Бакыш Синан из команды Бурсаспор играет слишком грубо. Перейра Жоау оказался на газоне.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
55'
54'
53'
Судья сигнализирует, что Шахан Олджай из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Эрдоган Юсуф
53'
53'
Эрдоган Юсуф решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
51'
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
50'
49'
Н'Дойе Даме наказан за толчок Текин Харун
49'
Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Судья сигнализирует, что Шеху Абдуллахи из команды Бурсаспор поставил подножку. Пострадал Язиджи Юсуф
48'
Назначен штрафной. Пострадал Шахан Олджай, его свалил Трост-Эконг Виллиам.
48'
47'
46'
Судья сигнализирует, что Фати Рикардо из команды Бурсаспор поставил подножку. Пострадал Н'Дойе Даме
46'
Тактическая замена. Атасаяр Онур уходит с поля и его заменяет Фати Рикардо
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Трабзонспор играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
45'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
44'
Н'Дойе Даме коснулся мяча рукой.
44'
44'
44'
Бакыш Синан из команды Бурсаспор делает навес прямо в штрафную.
44'
Выглядело как неплохой момент. Бехич Азиз из команды Бурсаспор закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
44'
43'
Эрдоган Юсуф сделал результативную передачу.
43'
Эрдоган Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Бурсаспор делает атакующую замену. Ташдемир Эмре ушел с поля, а Бакыш Синан вышел в подмогу атаке.
42'
Тактическая замена. Ташдемир Эмре уходит с поля и его заменяет Бакыш Синан
42'
Новак Филип коснулся мяча рукой.
41'
Новак Филип наказан за толчок Бехич Азиз
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
39'
Abdulkadir Omur сделал результативную передачу.
39'
Г О О О О Л - Шахан Олджай изменил счет на табло!
39'
39'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
39'
Чакыр Угурджан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Игроки ФК "Трабзонспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
38'
38'
37'
37'
Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор идет с мячом вперед на обострение...
36'
35'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор в офсайде
35'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор в офсайде
35'
Беро Матуш из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
35'
Новак Филип из команды Трабзонспор направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
34'
34'
Эрдоган Юсуф решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
33'
Шеху Абдуллахи - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
33'
Шеху Абдуллахи наказан за толчок Abdulkadir Omur
33'
Отличные скиллы показывает Abdulkadir Omur, обводя своих соперников
32'
Баталья Пабло из команды Бурсаспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
Шахан Олджай получает желтую карточку за неспортивное поведение
32'
Судья сигнализирует, что Шахан Олджай из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Бехич Азиз
31'
31'
Хорошую попытку сделал Бехич Азиз. Удар в створ, но вратарь начеку
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
30'
30'
Баталья Пабло из команды Бурсаспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
30'
Эрсой Эртугрул выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
29'
28'
Баталья Пабло мяч отрикошетил от ворот
28'
Баталья Пабло из команды Бурсаспор идет с мячом вперед на обострение...
28'
28'
28'
Текин Харун взял и забрал мяч на выходе
28'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
27'
27'
Бехич Азиз ошибается в защите.
26'
Хорошую попытку сделал Ташдемир Эмре. Удар в створ, но вратарь начеку
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
25'
Судья сигнализирует, что Новак Филип из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Эрдоган Юсуф
25'
Судья сигнализирует, что Перейра Жоау из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Ташдемир Эмре
24'
24'
Бехич Азиз из команды Бурсаспор нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
24'
23'
23'
22'
22'
Соялп Фуркан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
20'
Н'Дойе Даме сделал результативную передачу.
20'
Г О О О О Л - Язиджи Юсуф изменил счет на табло!
20'
Отличные скиллы показывает Язиджи Юсуф, обводя своих соперников
20'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
Шахан Олджай наказан за толчок Бехич Азиз
18'
Эрдоган Юсуф нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
18'
17'
17'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Шахан Олджай нанес удар в каркас ворот!
17'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Шахан Олджай и Беро Матуш из команды Трабзонспор.
16'
15'
Судья сигнализирует, что Беро Матуш из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Бехич Азиз
14'
Атасаяр Онур из команды Бурсаспор делает неудачный навес.
13'
Соу Мусса нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Судья сигнализирует, что Беро Матуш из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Баталья Пабло
12'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Баталья Пабло и Ташдемир Эмре из команды Бурсаспор.
11'
Опасность предотвращена - Акбаш Мустафа из команды Трабзонспор вступил в отбор удачно
11'
Эрдоган Юсуф из команды Бурсаспор идет с мячом вперед на обострение...
11'
Игроки ФК "Бурсаспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
Язиджи Юсуф видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
11'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает навес прямо в штрафную.
10'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
10'
Ташдемир Эмре из команды Бурсаспор опасно и грубо сыграл. Беро Матуш пострадал.
9'
Судья сигнализирует, что Шеху Абдуллахи из команды Бурсаспор поставил подножку. Пострадал Шахан Олджай
7'
Перейра Жоау сделал результативную передачу.
7'
Г О О О О Л - Н'Дойе Даме изменил счет на табло!
7'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает отличный кросс...
7'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор идет с мячом вперед на обострение...
6'
Язиджи Юсуф нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает навес прямо в штрафную.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
5'
4'
Эрсой Эртугрул выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
2'
2'
Эрдоган Юсуф не смог попасть в створ ударом издали
2'
Дюрица Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
1'
Соялп Фуркан мяч отрикошетил от ворот
1'
Игрок из команды Бурсаспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бурсаспор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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