Стадион: Ипуруа Зрители: 5107
1:0
Конец матча
1:0
5' ГолШарлес Диас
33' Желтая карточкаЭскаланте Гонсало
37' Желтая карточкаВисенте Гомес
42' Желтая карточкаГарсия Дани
90' Желтая карточкаИнуи Такаси
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Инуи Такаси получил желтую карточку от судьи
94'
Судья сигнализирует, что Инуи Такаси из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Эзекиль Имох
94'
Чичисола Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает навес прямо в штрафную.
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
93'
92'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Момо Фигероа пострадал.
91'
91'
Анхель Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Ломбан Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
90'
Капа Андер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
Экспозито Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
89'
88'
Кастельяно Хави из команды Лас-Пальмас играет слишком грубо. Орельяна Фабиан оказался на газоне.
87'
Хордан Хоан имел все шансы забить, но Чичисола Леандро сделал отличный сейв!
86'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
86'
86'
Экспозито Эрик из команды Лас-Пальмас опасно и грубо сыграл. Ломбан Давид пострадал.
85'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой слева.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
85'
Кастельяно Дани предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Инуи Такаси нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
84'
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83'
83'
Хордан Хоан из команды Эйбар в офсайде
82'
82'
Судья сигнализирует, что Хордан Хоан из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Момо Фигероа
81'
Ломбан Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Экспозито Эрик из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
81'
81'
Чичисола Леандро из команды Лас-Пальмас хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
80'
Инуи Такаси из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
80'
Тактическая замена. Висенте Гомес уходит с поля и его заменяет Экспозито Эрик
79'
Чичисола Леандро взял и забрал мяч на выходе
79'
Анхель Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас играет слишком грубо. Хордан Хоан оказался на газоне.
78'
77'
Химо Наварро из команды Лас-Пальмас хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
77'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
76'
76'
Инуи Такаси не смог попасть в створ ударом издали
75'
Инуи Такаси из команды Эйбар в офсайде
75'
Анхель Хосе из команды Эйбар делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
Тактическая замена. Шарлес Диас уходит с поля и его заменяет Капа Андер
73'
73'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой справа.
73'
Ломбан Давид из команды Эйбар хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
73'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
72'
Судья сигнализирует, что Шарлес Диас из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Гальвес Алехандро
72'
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
71'
71'
Тактическая замена. Оливейра Паулу уходит с поля и его заменяет Арбилья Анайц
71'
71'
Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
70'
Должен был быть гол! Эзекиль Имох имел отличный шанс, но Дмитрович Марко не дал голу состоятся!
70'
ШАНС! Эзекиль Имох вышел один-на-один с голкипером...
70'
Эзекиль Имох из команды Лас-Пальмас идет с мячом вперед на обострение...
70'
Ломбан Давид ошибается в защите.
68'
68'
Оливейра Паулу из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Эзекиль Имох пострадал.
68'
Висенте Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
67'
66'
Тактическая замена. Халилович Ален уходит с поля и его заменяет Момо Фигероа
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
64'
64'
64'
Кальери Хонатан имел стопроцентный шанс, но как-то его удар головой прошел выше ворот!
63'
Эзекиль Имох из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
63'
63'
Эзекиль Имох из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
63'
Оливейра Паулу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Кастельяно Хави из команды Лас-Пальмас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
63'
Хиль Начо из команды Лас-Пальмас сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
61'
Судья свистит. Шарлес Диас атаковал сзади соперника. Это Химо Наварро заработал своей команде штрафной
61'
Хиль Начо из команды Лас-Пальмас опасно и грубо сыграл. Хордан Хоан пострадал.
61'
Оливейра Паулу из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Халилович Ален пострадал.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
59'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас в офсайде
59'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
58'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас опасно и грубо сыграл. Шарлес Диас пострадал.
58'
Дмитрович Марко из команды Эйбар хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
58'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас делает навес прямо в штрафную.
58'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
57'
57'
Химо Наварро выбил мяч подальше от ворот.
57'
56'
Пенья Рубен отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
56'
Анхель Хосе из команды Эйбар делает навес прямо в штрафную.
56'
Чичисола Леандро взял и забрал мяч на выходе
56'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
54'
Кастельяно Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
53'
53'
Тактическая замена. Хайро Самперио уходит с поля и его заменяет Эзекиль Имох
52'
Кастельяно Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Отличные скиллы показывает Орельяна Фабиан, обводя своих соперников
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
Отличный пас сделал Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
50'
49'
О, нет. Из многообещающей позиции Шарлес Диас из команды Эйбар наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
49'
Хордан Хоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Химо Наварро наказан за толчок Орельяна Фабиан
48'
47'
47'
47'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
46'
О, нет. Из многообещающей позиции Шарлес Диас из команды Эйбар наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
46'
Инуи Такаси из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Анхель Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Судья сигнализирует, что Халилович Ален из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Орельяна Фабиан
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
44'
Хордан Хоан пробует нанести удар издали, но Чичисола Леандро держит все под контролем
44'
Оливейра Паулу из команды Эйбар делает пас партнеру.
43'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас делает неудачный навес.
43'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с правого угла.
42'
42'
Инуи Такаси наказан за толчок Мичел Маседо
42'
Рефери не любит споров - именно за это Гарсия Дани сейчас получил желтую
41'
Орельяна Фабиан пробует нанести удар издали, но Чичисола Леандро держит все под контролем
41'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
39'
39'
Шанс! Шарлес Диас из команды Эйбар пробил головой, но мимо
39'
Хордан Хоан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
39'
Шарлес Диас из команды Эйбар навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
39'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой справа.
38'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Кастельяно Хави пострадал.
38'
Чичисола Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Хордан Хоан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
38'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Анхель Хосе из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
37'
Висенте Гомес получил желтую карточку от судьи
37'
Судья сигнализирует, что Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Орельяна Фабиан
36'
36'
Эскаланте Гонсало не смог попасть в створ ударом издали
35'
35'
Отличные скиллы показывает Инуи Такаси, обводя своих соперников
35'
Инуи Такаси из команды Эйбар идет с мячом вперед на обострение...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
34'
Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе
34'
Хайро Самперио из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
34'
Дмитрович Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
33'
Эскаланте Гонсало получил желтую карточку от судьи
33'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Хиль Начо пострадал.
32'
32'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Судья сигнализирует, что Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Инуи Такаси
32'
Кастельяно Хави из команды Лас-Пальмас опасно и грубо сыграл. Орельяна Фабиан пострадал.
31'
Хиль Начо из команды Лас-Пальмас пасует в штрафную, но Дмитрович Марко выходит и ловит мяч.
31'
30'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
30'
30'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
29'
29'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
28'
Шанс! Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас пробил головой, но мимо
28'
27'
Плохо сыграл Анхель Хосе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
27'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
27'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Анхель Хосе из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Халилович Ален пострадал.
26'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас в офсайде
26'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
23'
22'
22'
Хордан Хоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Хиль Начо коснулся мяча рукой.
22'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
21'
Хиль Начо из команды Лас-Пальмас делает неудачный навес.
20'
Пенья Рубен наказан за толчок Кальери Хонатан
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
18'
17'
17'
Гальвес Алехандро выбил мяч подальше от ворот.
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
16'
16'
16'
Кальери Хонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Хиль Начо из команды Лас-Пальмас сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
15'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
14'
Шарлес Диас из команды Эйбар в офсайде
14'
Инуи Такаси из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
12'
Какой промах! Кальери Хонатан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
12'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
11'
10'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
10'
Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе
10'
Игрок из команды Лас-Пальмас делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Папа Диоп получил травму и заменен. Эскаланте Гонсало выходит на поле.
7'
Папа Диоп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Папа Диоп из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Кальери Хонатан пострадал.
5'
Орельяна Фабиан сделал результативную передачу.
5'
Г О О О О Л - Шарлес Диас изменил счет на табло!
5'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
5'
Опасность! Инуи Такаси из команды Эйбар отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
4'
Дмитрович Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Хиль Начо из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
4'
Оливейра Паулу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Хиль Начо из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
4'
4'
Кальери Хонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
3'
Гальвес Алехандро бьет со штрафного в створ, но Дмитрович Марко держит все под контролем
3'
Оливейра Паулу из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Кальери Хонатан пострадал.
2'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лас-Пальмас". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эйбар 1:0 Лас-Пальмас
Эйбар
90.2% (148)
Ничья:
7.9% (13)
Лас-Пальмас
1.8% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Эйбар:
31.7% (52)
1:0 Эйбар:
27.4% (45)
2:1 Эйбар:
25% (41)
1:1 Ничья:
4.9% (8)
3:1 Эйбар:
2.4% (4)
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