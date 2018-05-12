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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 5107
Эйбар
1:0
Конец матча
Лас-Пальмас
0'
1:0
5' Гол
Шарлес Диас
33' Желтая карточка
Эскаланте Гонсало
37' Желтая карточка
Висенте Гомес
42' Желтая карточка
Гарсия Дани
90' Желтая карточка
Инуи Такаси
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
94'
Инуи Такаси получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Инуи Такаси из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Эзекиль Имох
94'
Чичисола Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает навес прямо в штрафную.
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.

93'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
92'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Момо Фигероа пострадал.
91'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Анхель Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
91'
Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Ломбан Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Хиль Начо из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
90'
Капа Андер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
Экспозито Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
89'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
88'
Кастельяно Хави из команды Лас-Пальмас играет слишком грубо. Орельяна Фабиан оказался на газоне.
87'
Хордан Хоан имел все шансы забить, но Чичисола Леандро сделал отличный сейв!
86'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
86'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
86'
Экспозито Эрик из команды Лас-Пальмас опасно и грубо сыграл. Ломбан Давид пострадал.
85'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой слева.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
85'
Кастельяно Дани предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Инуи Такаси нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
84'
Сегодняшная посещаемость составляет 5107 болельщиков
Офсайд
83'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас в офсайде
Офсайд
83'
Хордан Хоан из команды Эйбар в офсайде
82'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Хордан Хоан из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Момо Фигероа
81'
Ломбан Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Экспозито Эрик из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
81'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Чичисола Леандро из команды Лас-Пальмас хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
80'
Инуи Такаси из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
80'
Тактическая замена. Висенте Гомес уходит с поля и его заменяет Экспозито Эрик
79'
Чичисола Леандро взял и забрал мяч на выходе
79'
Анхель Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас играет слишком грубо. Хордан Хоан оказался на газоне.
78'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Химо Наварро из команды Лас-Пальмас хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
77'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
76'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
76'
Инуи Такаси не смог попасть в створ ударом издали
Офсайд
75'
Инуи Такаси из команды Эйбар в офсайде
75'
Анхель Хосе из команды Эйбар делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
Тактическая замена. Шарлес Диас уходит с поля и его заменяет Капа Андер
73'
Гальвес Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой справа.
73'
Ломбан Давид из команды Эйбар хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
73'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Шарлес Диас из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Гальвес Алехандро
72'
Удар от ворот произведет Эйбар
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
71'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Тактическая замена. Оливейра Паулу уходит с поля и его заменяет Арбилья Анайц
71'
Оливейра Паулу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
70'
Должен был быть гол! Эзекиль Имох имел отличный шанс, но Дмитрович Марко не дал голу состоятся!
70'
ШАНС! Эзекиль Имох вышел один-на-один с голкипером...
70'
Эзекиль Имох из команды Лас-Пальмас идет с мячом вперед на обострение...
70'
Ломбан Давид ошибается в защите.
68'
Удар от ворот произведет Эйбар
Фол, нарушение
68'
Оливейра Паулу из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Эзекиль Имох пострадал.
68'
Висенте Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
67'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Тактическая замена. Халилович Ален уходит с поля и его заменяет Момо Фигероа
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
64'
Оливейра Паулу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Хиль Начо из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
64'
Кальери Хонатан имел стопроцентный шанс, но как-то его удар головой прошел выше ворот!
Угловой
63'
Эзекиль Имох из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
63'
Ломбан Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
63'
Эзекиль Имох из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
63'
Оливейра Паулу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Кастельяно Хави из команды Лас-Пальмас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
63'
Хиль Начо из команды Лас-Пальмас сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
61'
Судья свистит. Шарлес Диас атаковал сзади соперника. Это Химо Наварро заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
61'
Хиль Начо из команды Лас-Пальмас опасно и грубо сыграл. Хордан Хоан пострадал.
Фол, нарушение
61'
Оливейра Паулу из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Халилович Ален пострадал.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Офсайд
59'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас в офсайде
59'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
Фол, нарушение
58'
Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас опасно и грубо сыграл. Шарлес Диас пострадал.
58'
Дмитрович Марко из команды Эйбар хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
58'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас делает навес прямо в штрафную.
58'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Офсайд
57'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас в офсайде
57'
Химо Наварро выбил мяч подальше от ворот.
57'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
56'
Пенья Рубен отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
56'
Анхель Хосе из команды Эйбар делает навес прямо в штрафную.
56'
Чичисола Леандро взял и забрал мяч на выходе
56'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
54'
Кастельяно Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
53'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Тактическая замена. Хайро Самперио уходит с поля и его заменяет Эзекиль Имох
52'
Кастельяно Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Отличные скиллы показывает Орельяна Фабиан, обводя своих соперников
51'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
Отличный пас сделал Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
50'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
49'
О, нет. Из многообещающей позиции Шарлес Диас из команды Эйбар наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
49'
Хордан Хоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Химо Наварро наказан за толчок Орельяна Фабиан
48'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
47'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас в офсайде
47'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
46'
О, нет. Из многообещающей позиции Шарлес Диас из команды Эйбар наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
46'
Инуи Такаси из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Анхель Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Халилович Ален из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Орельяна Фабиан
46'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Гальвес Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
44'
Хордан Хоан пробует нанести удар издали, но Чичисола Леандро держит все под контролем
44'
Оливейра Паулу из команды Эйбар делает пас партнеру.
43'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас делает неудачный навес.
Угловой
43'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с правого угла.
42'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
42'
Инуи Такаси наказан за толчок Мичел Маседо
Желтая карточка
42'
Рефери не любит споров - именно за это Гарсия Дани сейчас получил желтую
41'
Орельяна Фабиан пробует нанести удар издали, но Чичисола Леандро держит все под контролем
41'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
39'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
39'
Шанс! Шарлес Диас из команды Эйбар пробил головой, но мимо
39'
Хордан Хоан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
39'
Шарлес Диас из команды Эйбар навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Угловой
39'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой справа.
Фол, нарушение
38'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Кастельяно Хави пострадал.
38'
Чичисола Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Хордан Хоан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
38'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Анхель Хосе из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Желтая карточка
37'
Висенте Гомес получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Орельяна Фабиан
36'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
36'
Эскаланте Гонсало не смог попасть в створ ударом издали
35'
Гальвес Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Отличные скиллы показывает Инуи Такаси, обводя своих соперников
35'
Инуи Такаси из команды Эйбар идет с мячом вперед на обострение...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
34'
Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе
34'
Хайро Самперио из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
34'
Дмитрович Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
33'
Эскаланте Гонсало получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
33'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Хиль Начо пострадал.
32'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Инуи Такаси
Фол, нарушение
32'
Кастельяно Хави из команды Лас-Пальмас опасно и грубо сыграл. Орельяна Фабиан пострадал.
31'
Хиль Начо из команды Лас-Пальмас пасует в штрафную, но Дмитрович Марко выходит и ловит мяч.
31'
Оливейра Паулу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
30'
Ломбан Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
29'
Оливейра Паулу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Удар от ворот произведет Эйбар
28'
Шанс! Висенте Гомес из команды Лас-Пальмас пробил головой, но мимо
Угловой
28'
Хиль Начо из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
27'
Плохо сыграл Анхель Хосе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
27'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
27'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
27'
Анхель Хосе из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Халилович Ален пострадал.
Офсайд
26'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас в офсайде
26'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
25'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
23'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
22'
Хордан Хоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Хиль Начо коснулся мяча рукой.
22'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Удар от ворот произведет Эйбар
21'
Хиль Начо из команды Лас-Пальмас делает неудачный навес.
Фол, нарушение
20'
Пенья Рубен наказан за толчок Кальери Хонатан
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
18'
Удар от ворот произведет Эйбар
Офсайд
17'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас в офсайде
17'
Гальвес Алехандро выбил мяч подальше от ворот.
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
16'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Оливейра Паулу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Кальери Хонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Хиль Начо из команды Лас-Пальмас сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
15'
Мичел Маседо из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
Офсайд
14'
Шарлес Диас из команды Эйбар в офсайде
14'
Инуи Такаси из команды Эйбар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Удар от ворот произведет Эйбар
12'
Какой промах! Кальери Хонатан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
12'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
11'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
10'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
10'
Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе
10'
Игрок из команды Лас-Пальмас делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Папа Диоп получил травму и заменен. Эскаланте Гонсало выходит на поле.
Травма, повреждение
7'
Папа Диоп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
7'
Папа Диоп из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Кальери Хонатан пострадал.
5'
Орельяна Фабиан сделал результативную передачу.
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Шарлес Диас изменил счет на табло!
5'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
5'
Опасность! Инуи Такаси из команды Эйбар отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
4'
Дмитрович Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Хиль Начо из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
4'
Оливейра Паулу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
4'
Хиль Начо из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
4'
Ломбан Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Кальери Хонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Гальвес Алехандро бьет со штрафного в створ, но Дмитрович Марко держит все под контролем
Фол, нарушение
3'
Оливейра Паулу из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Кальери Хонатан пострадал.
2'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лас-Пальмас". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эйбар 1:0 Лас-Пальмас
Эйбар
90.2% (148)
Ничья:
7.9% (13)
Лас-Пальмас
1.8% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Эйбар:
31.7% (52)
Эйбар:
27.4% (45)
Эйбар:
25% (41)
Ничья:
4.9% (8)
Эйбар:
2.4% (4)
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