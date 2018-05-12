Стадион: Мендисорроса Зрители: 19458
27' Желтая карточкаБеньят Эчебария
32' Желтая карточкаМарипан Гильермо
34' Желтая карточкаСаборит Энрик
35' Желтая карточкаМунир Эль-Хаддади
1:0
43' ГолГвидетти Джон
58' Желтая карточкаЙерай Альварес
2:0
60' ГолМунир Эль-Хаддади
73' Желтая карточкаСан-Хосе Микель
3:0
78' ГолИбай Гомес
3:1
79' ГолМуньяин Икер
90' Желтая карточкаИньиго Мартинес
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Иньиго Мартинес получает желтую карточку за неспортивное поведение
93'
Лагуардия Виктор из команды Алавес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
93'
Собрино Рубен из команды Алавес в офсайде
93'
92'
Шанс! Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо
92'
92'
Педраса Альфонсо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
89'
89'
88'
Судья сигнализирует, что Адурис Ариц из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Агиррегабириа Мартин
87'
87'
Муньяин Икер не смог попасть в створ ударом издали
87'
Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
85'
Тактическая замена. Мунир Эль-Хаддади уходит с поля и его заменяет Эли Родриго
81'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
79'
Сан-Хосе Микель сделал результативную передачу.
79'
Г О О О О Л - Муньяин Икер изменил счет на табло!
79'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б делает передачу одноклубнику.
79'
79'
Педраса Альфонсо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
78'
Педраса Альфонсо сделал результативную передачу.
78'
Г О О О О Л - Ибай Гомес классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
77'
Педраса Альфонсо из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
77'
Тактическая замена. Гвидетти Джон уходит с поля и его заменяет Собрино Рубен
76'
Судья сигнализирует, что Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Ибай Гомес
76'
Гвидетти Джон из команды Алавес в офсайде
76'
Мубарак Вакасо из команды Алавес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Ману Гарсия на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Сан-Хосе Микель получил желтую карточку от судьи
73'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Ману Гарсия пострадал.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
70'
Судья сигнализирует, что Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Мунир Эль-Хаддади
70'
70'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б подал угловой справа.
70'
Лагуардия Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
68'
68'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес в офсайде
68'
Гвидетти Джон выбил мяч подальше от ворот.
67'
67'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
67'
Пина Томас выбил мяч подальше от ворот.
66'
Тактическая замена. Саборит Энрик уходит с поля и его заменяет Кордоба Иньиго
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
65'
Судья сигнализирует, что Беньят Эчебария из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Ману Гарсия
64'
64'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
64'
63'
Адурис Ариц нанес удар, но промахнулся очень сильно.
63'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает передачу одноклубнику.
63'
Судья сигнализирует, что Ибай Гомес из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Йерай Альварес
62'
Судья сигнализирует, что Гвидетти Джон из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Иньиго Мартинес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
60'
Г О О О О Л Мунир Эль-Хаддади закручивает штрафной в сетку! Великолепно
58'
Йерай Альварес получил желтую карточку от судьи
58'
Йерай Альварес из команды Атлетик Б толкнул локтем оппонента. Это Мунир Эль-Хаддади заработал фол
57'
Судья сигнализирует, что Марипан Гильермо из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Муньяин Икер
57'
Сегодняшная посещаемость составляет 19458 болельщиков
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
54'
Судья сигнализирует, что Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Агиррегабириа Мартин
53'
Алексис Дельгадо получил травму и заменен. Мубарак Вакасо выходит на поле.
53'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Ману Гарсия пострадал.
52'
Ох, нехорошо это выглядит. Алексис Дельгадо получил травму и медбригада забирает его с поля.
52'
Алексис Дельгадо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Судья сигнализирует, что Ману Гарсия из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Нуньес Унай
50'
Муньяин Икер нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
49'
Судья сигнализирует, что Пина Томас из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Адурис Ариц
49'
49'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
48'
47'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
46'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
46'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
43'
Г О О О О Л - Гвидетти Джон забивает!
43'
Кепа Аррисабалага ошибается в защите.
42'
42'
42'
Иньиго Мартинес выбил мяч подальше от ворот.
42'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
41'
Рико Микель получил травму и заменен. Сан-Хосе Микель выходит на поле.
40'
Рико Микель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
40'
Пина Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
39'
39'
Лагуардия Виктор выбил мяч подальше от ворот.
38'
38'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
38'
Отличные скиллы показывает Уильямс Иньяки, обводя своих соперников
38'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
37'
37'
Алексис Дельгадо из команды Алавес наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
36'
Ибай Гомес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Пина Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Мунир Эль-Хаддади получает желтую карточку за неспортивное поведение
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
34'
Саборит Энрик получил желтую карточку от судьи
34'
Саборит Энрик из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Пина Томас пострадал.
34'
Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б толкнул локтем оппонента. Это Мунир Эль-Хаддади заработал фол
33'
Судья сигнализирует, что Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Иньиго Мартинес
33'
33'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
33'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
33'
Агиррегабириа Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Марипан Гильермо получил желтую карточку от судьи
32'
Марипан Гильермо из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Уильямс Иньяки пострадал.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
29'
Судья сигнализирует, что Пина Томас из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Адурис Ариц
27'
Беньят Эчебария получил желтую карточку от судьи
27'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Ману Гарсия пострадал.
27'
27'
Иньиго Мартинес делает скидку к воротам
27'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой слева.
26'
Адурис Ариц бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
26'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
26'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
25'
Судья сигнализирует, что Ману Гарсия из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Беньят Эчебария
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
23'
22'
21'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
21'
Ибай Гомес из команды Алавес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
20'
20'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Уильямс Иньяки нанес удар в каркас ворот!
20'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
20'
Саборит Энрик из команды Атлетик Б навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
19'
19'
Алексис Дельгадо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Судья сигнализирует, что Ману Гарсия из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Адурис Ариц
16'
15'
ШАНС! Рико Микель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
13'
13'
12'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
11'
11'
ШАНС! Ибай Гомес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
11'
Отличные скиллы показывает Ибай Гомес, обводя своих соперников
11'
Ибай Гомес из команды Алавес идет с мячом вперед на обострение...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
9'
Хорошую попытку сделал Де Маркос Оскар. Удар в створ, но вратарь начеку
9'
8'
Ману Гарсия предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Судья сигнализирует, что Рико Микель из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Агиррегабириа Мартин
6'
6'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
5'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
5'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
5'
Пина Томас из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Рико Микель пострадал.
2'
Судья сигнализирует, что Муньяин Икер из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Педраса Альфонсо
2'
Судья сигнализирует, что Марипан Гильермо из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Адурис Ариц
1'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Отличные скиллы показывает Мунир Эль-Хаддади, обводя своих соперников
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Алавес". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Алавес 3:1 Атлетик Б
Алавес
23.6% (38)
Ничья:
52.2% (84)
Атлетик Б
24.2% (39)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
47.2% (76)
1:2 Атлетик Б:
16.1% (26)
1:0 Алавес:
10.6% (17)
2:1 Алавес:
10.6% (17)
0:1 Атлетик Б:
5% (8)
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