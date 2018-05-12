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  5. Примера
Стадион: Зрители: 19458
Алавес
3:1
Конец матча
Атлетик Б
0'
27' Желтая карточка
Беньят Эчебария
32' Желтая карточка
Марипан Гильермо
34' Желтая карточка
Саборит Энрик
35' Желтая карточка
Мунир Эль-Хаддади
1:0
43' Гол
Гвидетти Джон
58' Желтая карточка
Йерай Альварес
2:0
60' Гол
Мунир Эль-Хаддади
73' Желтая карточка
Сан-Хосе Микель
3:0
78' Гол
Ибай Гомес
3:1
79' Гол
Муньяин Икер
90' Желтая карточка
Иньиго Мартинес
90'+3
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
93'
Иньиго Мартинес получает желтую карточку за неспортивное поведение
93'
Лагуардия Виктор из команды Алавес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
93'
Собрино Рубен из команды Алавес в офсайде
93'
Удар от ворот произведет Алавес
92'
Шанс! Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо

Угловой
92'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
92'
Педраса Альфонсо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
89'
Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
89'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Адурис Ариц из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Агиррегабириа Мартин
87'
Удар от ворот произведет Алавес
87'
Муньяин Икер не смог попасть в створ ударом издали
87'
Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
85'
Тактическая замена. Мунир Эль-Хаддади уходит с поля и его заменяет Эли Родриго
81'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
79'
Сан-Хосе Микель сделал результативную передачу.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Муньяин Икер изменил счет на табло!
79'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б делает передачу одноклубнику.
Угловой
79'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
79'
Педраса Альфонсо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
78'
Педраса Альфонсо сделал результативную передачу.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Ибай Гомес классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
77'
Педраса Альфонсо из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
77'
Тактическая замена. Гвидетти Джон уходит с поля и его заменяет Собрино Рубен
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Ибай Гомес
Офсайд
76'
Гвидетти Джон из команды Алавес в офсайде
76'
Мубарак Вакасо из команды Алавес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
74'
Ману Гарсия на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
73'
Сан-Хосе Микель получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
73'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Ману Гарсия пострадал.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Мунир Эль-Хаддади
70'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б подал угловой справа.
70'
Лагуардия Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
Офсайд
68'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес в офсайде
68'
Гвидетти Джон выбил мяч подальше от ворот.
67'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
67'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
67'
Пина Томас выбил мяч подальше от ворот.
66'
Тактическая замена. Саборит Энрик уходит с поля и его заменяет Кордоба Иньиго
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Беньят Эчебария из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Ману Гарсия
64'
Удар от ворот произведет Алавес
64'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
64'
Удар от ворот произведет Алавес
63'
Адурис Ариц нанес удар, но промахнулся очень сильно.
63'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает передачу одноклубнику.
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Ибай Гомес из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Йерай Альварес
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Гвидетти Джон из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Иньиго Мартинес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Описание гола
60'
Г О О О О Л Мунир Эль-Хаддади закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Желтая карточка
58'
Йерай Альварес получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
58'
Йерай Альварес из команды Атлетик Б толкнул локтем оппонента. Это Мунир Эль-Хаддади заработал фол
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Марипан Гильермо из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Муньяин Икер
57'
Сегодняшная посещаемость составляет 19458 болельщиков
56'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Агиррегабириа Мартин
53'
Алексис Дельгадо получил травму и заменен. Мубарак Вакасо выходит на поле.
Фол, нарушение
53'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Ману Гарсия пострадал.
Травма, повреждение
52'
Ох, нехорошо это выглядит. Алексис Дельгадо получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
52'
Алексис Дельгадо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Ману Гарсия из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Нуньес Унай
50'
Муньяин Икер нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Пина Томас из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Адурис Ариц
49'
Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
49'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
48'
Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
47'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
46'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Гвидетти Джон забивает!
43'
Кепа Аррисабалага ошибается в защите.
42'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Удар от ворот произведет Алавес
42'
Иньиго Мартинес выбил мяч подальше от ворот.
42'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
41'
Рико Микель получил травму и заменен. Сан-Хосе Микель выходит на поле.
Травма, повреждение
40'
Рико Микель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
40'
Пина Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
39'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
39'
Лагуардия Виктор выбил мяч подальше от ворот.
38'
Удар от ворот произведет Алавес
38'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
38'
Отличные скиллы показывает Уильямс Иньяки, обводя своих соперников
38'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
37'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
37'
Алексис Дельгадо из команды Алавес наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
36'
Ибай Гомес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
36'
Пина Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
35'
Мунир Эль-Хаддади получает желтую карточку за неспортивное поведение
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Желтая карточка
34'
Саборит Энрик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
34'
Саборит Энрик из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Пина Томас пострадал.
Фол, нарушение
34'
Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б толкнул локтем оппонента. Это Мунир Эль-Хаддади заработал фол
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Иньиго Мартинес
33'
Удар от ворот произведет Алавес
33'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
33'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
33'
Агиррегабириа Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
32'
Марипан Гильермо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
32'
Марипан Гильермо из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Уильямс Иньяки пострадал.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Пина Томас из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Адурис Ариц
Желтая карточка
27'
Беньят Эчебария получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
27'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Ману Гарсия пострадал.
27'
Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
27'
Иньиго Мартинес делает скидку к воротам
Угловой
27'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой слева.
26'
Адурис Ариц бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
26'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
26'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Ману Гарсия из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Беньят Эчебария
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
23'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
21'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
21'
Ибай Гомес из команды Алавес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
20'
Удар от ворот произведет Алавес
20'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Уильямс Иньяки нанес удар в каркас ворот!
20'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
20'
Саборит Энрик из команды Атлетик Б навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Угловой
19'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
19'
Алексис Дельгадо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Ману Гарсия из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Адурис Ариц
16'
Удар от ворот произведет Алавес
15'
ШАНС! Рико Микель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
15'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
13'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
12'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
11'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
11'
ШАНС! Ибай Гомес нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
11'
Отличные скиллы показывает Ибай Гомес, обводя своих соперников
11'
Ибай Гомес из команды Алавес идет с мячом вперед на обострение...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
9'
Хорошую попытку сделал Де Маркос Оскар. Удар в створ, но вратарь начеку
Угловой
9'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
8'
Ману Гарсия предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Рико Микель из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Агиррегабириа Мартин
Угловой
6'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
6'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Удар от ворот произведет Алавес
5'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
5'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
5'
Пина Томас из команды Алавес опасно и грубо сыграл. Рико Микель пострадал.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Муньяин Икер из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Педраса Альфонсо
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Марипан Гильермо из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Адурис Ариц
1'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Отличные скиллы показывает Мунир Эль-Хаддади, обводя своих соперников
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Алавес". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Алавес 3:1 Атлетик Б
Алавес
23.6% (38)
Ничья:
52.2% (84)
Атлетик Б
24.2% (39)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
47.2% (76)
Атлетик Б:
16.1% (26)
Алавес:
10.6% (17)
Алавес:
10.6% (17)
Атлетик Б:
5% (8)
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