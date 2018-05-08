Текстовая онлайн трансляция матча Жирона - Валенсия

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Стадион: Монтиливи
Предыдущие игры
Жирона (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 05.05.2018 Жирона 1:4 Эйбар П
- 29.04.2018 Хетафе 1:1 Жирона П
- 22.04.2018 Жирона 0:2 Эспаньол П
- 19.04.2018 Алавес 1:2 Жирона П
- 13.04.2018 Жирона 0:1 Бетис П
- 08.04.2018 Реал Сосьедад 5:0 Жирона П
- 31.03.2018 Жирона 1:1 Леванте П
- 18.03.2018 Реал Мадрид 6:3 Жирона П
- 09.03.2018 Жирона 2:0 Депортиво П
- 03.03.2018 Вильярреал 0:2 Жирона П
- 27.02.2018 Жирона 1:0 Сельта П
- 24.02.2018 Барселона 6:1 Жирона П
- 16.02.2018 Жирона 3:0 Леганес П
- 11.02.2018 Севилья 1:0 Жирона П
- 04.02.2018 Жирона 2:0 Атлетик Б П
- 27.01.2018 Малага 0:0 Жирона П
- 20.01.2018 Атлетико М 1:1 Жирона П
- 13.01.2018 Жирона 6:0 Лас-Пальмас П
- 06.01.2018 Валенсия 2:1 Жирона П
- 21.12.2017 Эйбар 4:1 Жирона П
Валенсия (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 09.05.2018 Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Валенсия ТМК
- 05.05.2018 Вильярреал 1:0 Валенсия П
- 29.04.2018 Валенсия 0:0 Эйбар П
- 21.04.2018 Сельта 1:1 Валенсия П
- 18.04.2018 Валенсия 1:2 Хетафе П
- 14.04.2018 Барселона 2:1 Валенсия П
- 08.04.2018 Валенсия 1:0 Эспаньол П
- 01.04.2018 Леганес 0:1 Валенсия П
- 17.03.2018 Валенсия 3:1 Алавес П
- 10.03.2018 Севилья 0:2 Валенсия П
- 04.03.2018 Валенсия 2:0 Бетис П
- 28.02.2018 Атлетик Б 1:1 Валенсия П
- 25.02.2018 Валенсия 2:1 Реал Сосьедад П
- 17.02.2018 Малага 1:2 Валенсия П
- 11.02.2018 Валенсия 3:1 Леванте П
- 08.02.2018 Валенсия 0:2 Барселона КК
- 04.02.2018 Атлетико М 1:0 Валенсия П
- 01.02.2018 Барселона 1:0 Валенсия КК
- 27.01.2018 Валенсия 1:4 Реал Мадрид П
- 24.01.2018 Алавес 2:1 Валенсия КК
Последние игры между собой
Жирона: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Валенсия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 06.01.2018 Валенсия 2:1 Жирона Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|36
|27
|9
|0
|94 - 24
|90
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|36
|22
|9
|5
|55 - 20
|75
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|36
|21
|9
|6
|86 - 42
|72
|4.
|Валенсия
|Заявка
|36
|20
|7
|9
|62 - 37
|67
|5.
|Бетис
|Заявка
|36
|18
|5
|13
|56 - 56
|59
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|36
|17
|6
|13
|51 - 46
|57
|7.
|Севилья
|Заявка
|36
|16
|6
|14
|46 - 56
|54
|8.
|Хетафе
|Заявка
|36
|14
|10
|12
|41 - 32
|52
|9.
|Жирона
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|48 - 57
|48
|10.
|Эйбар
|Заявка
|36
|13
|8
|15
|41 - 48
|47
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|36
|13
|7
|16
|63 - 56
|46
|12.
|Сельта
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|55 - 52
|46
|13.
|Алавес
|Заявка
|36
|14
|2
|20
|37 - 48
|44
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|36
|10
|13
|13
|40 - 45
|43
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|36
|10
|13
|13
|31 - 41
|43
|16.
|Леванте
|Заявка
|36
|10
|13
|13
|37 - 50
|43
|17.
|Леганес
|Заявка
|36
|11
|7
|18
|29 - 46
|40
|18.
|Депортиво
|Заявка
|36
|6
|11
|19
|35 - 70
|29
|19.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|36
|5
|7
|24
|23 - 71
|22
|20.
|Малага
|Заявка
|36
|5
|5
|26
|23 - 56
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Жирона - ВаленсияДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 22 минуты, которая состоится 12.05.2018.
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Прогнозы на матч Жирона - Валенсия
Жирона
9.2% (6)
Ничья:
29.2% (19)
Валенсия
61.5% (40)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Валенсия:
32.3% (21)
1:1 Ничья:
26.2% (17)
0:1 Валенсия:
13.8% (9)
0:2 Валенсия:
9.2% (6)
1:0 Жирона:
6.2% (4)
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