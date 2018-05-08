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Стадион:
Жирона
 
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Валенсия
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Текстовая онлайн трансляция матча Жирона - Валенсия

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 22 минуты, которая состоится 12.05.2018.
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Прогнозы на матч Жирона - Валенсия
Жирона
9.2% (6)
Ничья:
29.2% (19)
Валенсия
61.5% (40)

Вы не участвовали в прогнозе

Валенсия:
32.3% (21)
Ничья:
26.2% (17)
Валенсия:
13.8% (9)
Валенсия:
9.2% (6)
Жирона:
6.2% (4)
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