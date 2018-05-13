  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 15004
Эспаньол
3:1
Второй тайм: 77'
Малага
0'
1:0
8' Гол
Морено Херард
2:0
27' Гол
Гарсия Серхио
3:0
30' Гол
Баптистао Лео
3:1
39' Пенальти
Адриан Гонсалес
68' Желтая карточка
Микель Игнаси
73' Желтая карточка
Росалес Роберто
77'
Второй тайм
78'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
Росалес Роберто из команды Малага отправил кросс в штрафную...
77'
Удар от ворот произведет Малага
77'
Рока Марк нанес удар чуть мимо. Близко!
76'
Баптистао Лео из команды Эспаньол сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
76'
Хави Лопеc из команды Эспаньол направляет мяч в штрафную площадку, но Андрес Прието выбегает и ловит мяч
76'
Баптистао Лео из команды Эспаньол делает пас партнеру.
75'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
75'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
74'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
74'
Удар от ворот произведет Малага
74'
ШАНС! Морено Херард нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Желтая карточка
73'
Росалес Роберто - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
73'
Росалес Роберто из команды Малага играет слишком грубо. Морено Херард оказался на газоне.
73'
Дидак Вилья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Росалес Роберто из команды Малага подал угловой справа.
72'
Хороший удар издали нанес Адриан Гонсалес, но отличный сейв сделал Лопес Диего. Угловой.
72'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Микель Игнаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Баптистао Лео из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
71'
Удар от ворот произведет Малага
71'
Тактическая замена. Дардер Серхи уходит с поля и его заменяет Рока Марк
71'
Гарсия Серхио нанес удар, но промахнулся очень сильно.
71'
Плохо сыграл Микель Игнаси - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
71'
Пьятти Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Морено Херард не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
70'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол делает навес прямо в штрафную.
70'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
69'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
69'
Микель Игнаси ошибается в защите.
Желтая карточка
68'
Рефери не любит споров - именно за это Микель Игнаси сейчас получил желтую
Фол, нарушение
68'
Микель Игнаси наказан за толчок Морено Херард
67'
Андрес Прието взял и забрал мяч на выходе
67'
Плохо сыграл Налдо Гомес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
67'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Ролан Диего из команды Малага поставил подножку. Пострадал Пьятти Пабло
66'
Дидак Вилья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Адриан Гонсалес из команды Малага отправил кросс в штрафную...
66'
Налдо Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Alberto Lopez из команды Малага отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
65'
Баптистао Лео наказан за толчок Alberto Lopez
65'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
64'
Удар от ворот произведет Малага
64'
Баптистао Лео из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
64'
Адриан Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Пьятти Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Бастон Борха из команды Малага поставил подножку. Пострадал Дидак Вилья
62'
Хорошую попытку сделал Ролан Диего. Удар в створ, но вратарь начеку
62'
Саксесс Исаак из команды Малага делает пас партнеру.
62'
Отличные скиллы показывает Саксесс Исаак, обводя своих соперников
Фол, нарушение
62'
Судья свистит. Дардер Серхи атаковал сзади соперника. Это Ролан Диего заработал своей команде штрафной
61'
Микель Игнаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол подал угловой слева.
61'
Дидак Вилья из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Дидак Вилья из команды Эспаньол играет в стеночку с партнером по команде. Пьятти Пабло это был.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
59'
Тактическая замена. Мелендо Оскар уходит с поля и его заменяет Пьятти Пабло
59'
Тактическая замена. Лестьенн Максим уходит с поля и его заменяет Бастон Борха
58'
Морено Херард нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Удар от ворот произведет Эспаньол
Офсайд
57'
Баптистао Лео из команды Эспаньол в офсайде
57'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
57'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага в офсайде
56'
Шанс! Эн-Несири Юссеф из команды Малага пробил головой, но мимо
56'
Росалес Роберто из команды Малага отправил кросс в штрафную...
56'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Саксесс Исаак нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Отличные скиллы показывает Саксесс Исаак, обводя своих соперников
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
55'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
55'
Баптистао Лео из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Alberto Lopez из команды Малага поставил подножку. Пострадал Морено Херард
Фол, нарушение
54'
Карлос Санчес из команды Эспаньол играет слишком грубо. Ролан Диего оказался на газоне.
54'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Морено Херард из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
53'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
53'
Росалес Роберто из команды Малага опасно и грубо сыграл. Дардер Серхи пострадал.
52'
Удар от ворот произведет Малага
52'
Карлос Санчес нанес удар, но промахнулся очень сильно.
52'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
51'
Эрнандес Луис наказан за толчок Морено Херард
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
Удар от ворот произведет Эспаньол
49'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Морено Херард мяча так и не получил
49'
Лестьенн Максим из команды Малага делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Морено Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Росалес Роберто из команды Малага подал угловой слева.
48'
Саксесс Исаак мяч отрикошетил от ворот
48'
Отличные скиллы показывает Саксесс Исаак, обводя своих соперников
47'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Сегодняшная посещаемость составляет 15004 болельщиков
46'
Тактическая замена. Диего Гонсалес VII уходит с поля и его заменяет Alberto Lopez
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
47'
Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Дардер Серхи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Назначен штрафной. Пострадал Мелендо Оскар, его свалил Итурра Мануэль.
47'
Команда Эспаньол играла лучше в этом тайме.
46'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Микель Игнаси выбил мяч подальше от ворот.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
44'
Баптистао Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Игрок из команды Малага делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
44'
Эн-Несири Юссеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Дардер Серхи из команды Эспаньол подал угловой справа.
43'
Баптистао Лео мяч отрикошетил от ворот
43'
Морено Херард из команды Эспаньол сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Гарсия Серхио мяча так и не получил
Офсайд
42'
Росалес Роберто из команды Малага в офсайде
42'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Росалес Роберто из команды Малага подал угловой слева.
41'
Лопес Диего отбил мяч на угловой после удара Саксесс Исаак из штрафной площади.
41'
Саксесс Исаак из команды Малага идет с мячом вперед на обострение...
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
40'
Безумный фол. Итурра Мануэль грубо играет против соперника. Пострадал Дидак Вилья
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Адриан Гонсалес из команды Малага забивает с точки!
38'
ПЕНАЛЬТИ! - Налдо Гомес играет рукой в штрафной! Налдо Гомес вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
Травма, повреждение
38'
Эн-Несири Юссеф возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
38'
Хави Лопеc возвращается на поле, всё в порядке.
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Хави Лопеc получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Эн-Несири Юссеф получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
37'
Хави Лопеc на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
37'
Эн-Несири Юссеф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Хави Лопеc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Росалес Роберто из команды Малага делает пас партнеру.
37'
Лестьенн Максим из команды Малага сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Офсайд
35'
Ролан Диего из команды Малага в офсайде
Фол, нарушение
35'
Карлос Санчес наказан за толчок Саксесс Исаак
Фол, нарушение
33'
Микель Игнаси наказан за толчок Морено Херард
Фол, нарушение
33'
Эрнандес Луис из команды Малага играет слишком грубо. Морено Херард оказался на газоне.
33'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
32'
Диего Гонсалес VII нарушает правила. Морено Херард пострадал
31'
Эспаньол нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
30'
Гарсия Серхио сделал результативную передачу.
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Баптистао Лео изменил счет на табло!
30'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
Удар от ворот произведет Малага
Фол, нарушение
29'
Ролан Диего из команды Малага играет слишком грубо. Баптистао Лео оказался на газоне.
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Гарсия Серхио первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
27'
Гарсия Серхио нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Баптистао Лео из команды Эспаньол делает навес прямо в штрафную.
27'
Хави Лопеc из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
25'
Диего Гонсалес VII выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Дидак Вилья из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
24'
Удар от ворот произведет Эспаньол
24'
Диего Гонсалес VII из команды Малага делает неудачный навес.
24'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Саксесс Исаак из команды Малага отправил кросс в штрафную...
23'
Удар от ворот произведет Малага
22'
Шанс! Морено Херард из команды Эспаньол пробил головой, но мимо
22'
Дардер Серхи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Саксесс Исаак из команды Малага толкнул локтем оппонента. Это Морено Херард заработал фол
Фол, нарушение
20'
Саксесс Исаак из команды Малага играет слишком грубо. Хави Лопеc оказался на газоне.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
20'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Микель Игнаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Баптистао Лео из команды Эспаньол плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
19'
Дардер Серхи из команды Эспаньол делает пас партнеру.
19'
Морено Херард нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Дидак Вилья из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
18'
Удар от ворот произведет Эспаньол
18'
ШТАНГА! Пробил головой Ролан Диего прямо в каркас ворот!
18'
Лестьенн Максим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Баптистао Лео наказан за толчок Саксесс Исаак
16'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Эрнандес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Баптистао Лео из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
15'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Адриан Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Плохо сыграл Эрнандес Луис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
14'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол подал угловой слева.
14'
Росалес Роберто предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Отличные скиллы показывает Гарсия Серхио, обводя своих соперников
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Гарсия Серхио из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Микель Игнаси
12'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет Малага
11'
Отличный пас сделал Морено Херард из команды Эспаньол. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
8'
Морено Херард из команды Эспаньол нанес удар-парашют, но тот был отбит вратарем.
Описание гола
8'
ГОЛ! Легко закончил атаку Морено Херард из команды Эспаньол, забив в пустые ворота!
8'
Дардер Серхи из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Баптистао Лео из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
8'
Эрнандес Луис из команды Малага играет слишком грубо. Гарсия Серхио оказался на газоне.
7'
Лестьенн Максим из команды Малага делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Отличные скиллы показывает Лестьенн Максим, обводя своих соперников
Фол, нарушение
7'
Дидак Вилья из команды Эспаньол играет слишком грубо. Саксесс Исаак оказался на газоне.
6'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
4'
Андрес Прието взял и забрал мяч на выходе
4'
Дидак Вилья из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
3'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эспаньол". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эспаньол 3:1 Малага
Эспаньол
88.7% (141)
Ничья:
6.9% (11)
Малага
4.4% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Эспаньол:
42.1% (67)
Эспаньол:
24.5% (39)
Эспаньол:
19.5% (31)
Ничья:
6.9% (11)
Малага:
3.1% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация