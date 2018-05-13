Стадион: Корнелья-Эль Прат Зрители: 15004
1:0
8' ГолМорено Херард
2:0
27' ГолГарсия Серхио
3:0
30' ГолБаптистао Лео
3:1
39' ПенальтиАдриан Гонсалес
68' Желтая карточкаМикель Игнаси
73' Желтая карточкаРосалес Роберто
Второй тайм
78'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
Росалес Роберто из команды Малага отправил кросс в штрафную...
77'
77'
Рока Марк нанес удар чуть мимо. Близко!
76'
Баптистао Лео из команды Эспаньол сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
76'
Хави Лопеc из команды Эспаньол направляет мяч в штрафную площадку, но Андрес Прието выбегает и ловит мяч
76'
Баптистао Лео из команды Эспаньол делает пас партнеру.
75'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
75'
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
74'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
74'
74'
ШАНС! Морено Херард нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
73'
Росалес Роберто - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
73'
Росалес Роберто из команды Малага играет слишком грубо. Морено Херард оказался на газоне.
73'
Дидак Вилья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Росалес Роберто из команды Малага подал угловой справа.
72'
Хороший удар издали нанес Адриан Гонсалес, но отличный сейв сделал Лопес Диего. Угловой.
72'
72'
72'
71'
71'
Тактическая замена. Дардер Серхи уходит с поля и его заменяет Рока Марк
71'
Гарсия Серхио нанес удар, но промахнулся очень сильно.
71'
Плохо сыграл Микель Игнаси - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
71'
Пьятти Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Морено Херард не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
70'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол делает навес прямо в штрафную.
70'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
69'
69'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
69'
Микель Игнаси ошибается в защите.
68'
Рефери не любит споров - именно за это Микель Игнаси сейчас получил желтую
68'
Микель Игнаси наказан за толчок Морено Херард
67'
Андрес Прието взял и забрал мяч на выходе
67'
Плохо сыграл Налдо Гомес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
67'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага отправил кросс в штрафную...
67'
Судья сигнализирует, что Ролан Диего из команды Малага поставил подножку. Пострадал Пьятти Пабло
66'
Дидак Вилья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Адриан Гонсалес из команды Малага отправил кросс в штрафную...
66'
Налдо Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Alberto Lopez из команды Малага отправил кросс в штрафную...
65'
Баптистао Лео наказан за толчок Alberto Lopez
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
64'
64'
64'
Адриан Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Пьятти Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Судья сигнализирует, что Бастон Борха из команды Малага поставил подножку. Пострадал Дидак Вилья
62'
Хорошую попытку сделал Ролан Диего. Удар в створ, но вратарь начеку
62'
Саксесс Исаак из команды Малага делает пас партнеру.
62'
62'
Судья свистит. Дардер Серхи атаковал сзади соперника. Это Ролан Диего заработал своей команде штрафной
61'
61'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол подал угловой слева.
61'
Дидак Вилья из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Дидак Вилья из команды Эспаньол играет в стеночку с партнером по команде. Пьятти Пабло это был.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
59'
Тактическая замена. Мелендо Оскар уходит с поля и его заменяет Пьятти Пабло
59'
Тактическая замена. Лестьенн Максим уходит с поля и его заменяет Бастон Борха
58'
Морено Херард нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
57'
Баптистао Лео из команды Эспаньол в офсайде
57'
57'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага в офсайде
56'
Шанс! Эн-Несири Юссеф из команды Малага пробил головой, но мимо
56'
Росалес Роберто из команды Малага отправил кросс в штрафную...
56'
56'
Саксесс Исаак нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
55'
55'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
55'
55'
Судья сигнализирует, что Alberto Lopez из команды Малага поставил подножку. Пострадал Морено Херард
54'
Карлос Санчес из команды Эспаньол играет слишком грубо. Ролан Диего оказался на газоне.
54'
53'
Морено Херард из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
53'
53'
Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
53'
Росалес Роберто из команды Малага опасно и грубо сыграл. Дардер Серхи пострадал.
52'
52'
Карлос Санчес нанес удар, но промахнулся очень сильно.
52'
51'
Эрнандес Луис наказан за толчок Морено Херард
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
49'
49'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Морено Херард мяча так и не получил
49'
Лестьенн Максим из команды Малага делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Морено Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Росалес Роберто из команды Малага подал угловой слева.
48'
Саксесс Исаак мяч отрикошетил от ворот
48'
47'
47'
47'
Сегодняшная посещаемость составляет 15004 болельщиков
46'
Тактическая замена. Диего Гонсалес VII уходит с поля и его заменяет Alberto Lopez
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
47'
Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Дардер Серхи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Назначен штрафной. Пострадал Мелендо Оскар, его свалил Итурра Мануэль.
47'
Команда Эспаньол играла лучше в этом тайме.
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
Микель Игнаси выбил мяч подальше от ворот.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
44'
Баптистао Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Игрок из команды Малага делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
44'
Эн-Несири Юссеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Дардер Серхи из команды Эспаньол подал угловой справа.
43'
Баптистао Лео мяч отрикошетил от ворот
43'
Морено Херард из команды Эспаньол сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Гарсия Серхио мяча так и не получил
42'
Росалес Роберто из команды Малага в офсайде
42'
42'
Росалес Роберто из команды Малага подал угловой слева.
41'
Лопес Диего отбил мяч на угловой после удара Саксесс Исаак из штрафной площади.
41'
Саксесс Исаак из команды Малага идет с мячом вперед на обострение...
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
Безумный фол. Итурра Мануэль грубо играет против соперника. Пострадал Дидак Вилья
39'
Г О О О О Л - Адриан Гонсалес из команды Малага забивает с точки!
38'
ПЕНАЛЬТИ! - Налдо Гомес играет рукой в штрафной! Налдо Гомес вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
38'
Эн-Несири Юссеф возвращается на поле, всё в порядке.
38'
Хави Лопеc возвращается на поле, всё в порядке.
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Хави Лопеc получил травму и медбригада забирает его с поля.
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Эн-Несири Юссеф получил травму и медбригада забирает его с поля.
37'
Хави Лопеc на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Эн-Несири Юссеф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Хави Лопеc выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Росалес Роберто из команды Малага делает пас партнеру.
37'
Лестьенн Максим из команды Малага сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
35'
Ролан Диего из команды Малага в офсайде
35'
Карлос Санчес наказан за толчок Саксесс Исаак
33'
Микель Игнаси наказан за толчок Морено Херард
33'
Эрнандес Луис из команды Малага играет слишком грубо. Морено Херард оказался на газоне.
33'
32'
32'
Диего Гонсалес VII нарушает правила. Морено Херард пострадал
31'
Эспаньол нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
30'
Гарсия Серхио сделал результативную передачу.
30'
Г О О О О Л - Баптистао Лео изменил счет на табло!
30'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
29'
Ролан Диего из команды Малага играет слишком грубо. Баптистао Лео оказался на газоне.
27'
Г О О О О Л - Гарсия Серхио первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
27'
Гарсия Серхио нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Баптистао Лео из команды Эспаньол делает навес прямо в штрафную.
27'
Хави Лопеc из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
25'
Диего Гонсалес VII выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
24'
24'
Диего Гонсалес VII из команды Малага делает неудачный навес.
24'
23'
Саксесс Исаак из команды Малага отправил кросс в штрафную...
23'
22'
Шанс! Морено Херард из команды Эспаньол пробил головой, но мимо
22'
Дардер Серхи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Саксесс Исаак из команды Малага толкнул локтем оппонента. Это Морено Херард заработал фол
20'
Саксесс Исаак из команды Малага играет слишком грубо. Хави Лопеc оказался на газоне.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
20'
20'
20'
Баптистао Лео из команды Эспаньол плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
19'
Дардер Серхи из команды Эспаньол делает пас партнеру.
19'
Морено Херард нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
18'
18'
ШТАНГА! Пробил головой Ролан Диего прямо в каркас ворот!
18'
Лестьенн Максим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Баптистао Лео наказан за толчок Саксесс Исаак
16'
16'
16'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
15'
14'
Адриан Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Плохо сыграл Эрнандес Луис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
14'
Мелендо Оскар из команды Эспаньол подал угловой слева.
14'
Росалес Роберто предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Отличные скиллы показывает Гарсия Серхио, обводя своих соперников
13'
Судья сигнализирует, что Гарсия Серхио из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Микель Игнаси
12'
11'
11'
11'
Отличный пас сделал Морено Херард из команды Эспаньол. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
8'
Морено Херард из команды Эспаньол нанес удар-парашют, но тот был отбит вратарем.
8'
ГОЛ! Легко закончил атаку Морено Херард из команды Эспаньол, забив в пустые ворота!
8'
Дардер Серхи из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
8'
Эрнандес Луис из команды Малага играет слишком грубо. Гарсия Серхио оказался на газоне.
7'
Лестьенн Максим из команды Малага делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Отличные скиллы показывает Лестьенн Максим, обводя своих соперников
7'
Дидак Вилья из команды Эспаньол играет слишком грубо. Саксесс Исаак оказался на газоне.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
4'
Андрес Прието взял и забрал мяч на выходе
4'
3'
2'
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эспаньол". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эспаньол 3:1 Малага
Эспаньол
88.7% (141)
Ничья:
6.9% (11)
Малага
4.4% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Эспаньол:
42.1% (67)
2:1 Эспаньол:
24.5% (39)
2:0 Эспаньол:
19.5% (31)
1:1 Ничья:
6.9% (11)
1:2 Малага:
3.1% (5)
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