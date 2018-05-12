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Стадион: Зрители: 19981
Реал Сосьедад
3:2
Конец матча
Леганес
0'
1:0
18' Гол
Оярсабаль Микель
2:0
25' Гол
Каналес Серхио
2:1
26' Гол
Рико Диего
2:2
53' Гол
Герреро Мигель Анхель
67' Желтая карточка
Ильяраменди Асьер
77' Желтая карточка
Бустинса Унаи
3:2
78' Пенальти
Виллиан Жозе
85' Желтая карточка
Рико Диего
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Реал Сосьедад вырывает победу
93'
Бове Клаудио не смог попасть в створ ударом издали
93'
Леганес совершает вбрасывание на своей половине поля
92'
Сурутуса Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Бустинса Унаи из команды Леганес отправил кросс в штрафную...

92'
Удар от ворот произведет Леганес
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
90'
Гарсия Рауль II наказан за толчок Мартинес Карлос
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Офсайд
89'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад в офсайде
Фол, нарушение
89'
Эрасо Хави из команды Леганес играет слишком грубо. Ильяраменди Асьер оказался на газоне.
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Мартинес Карлос из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Гарсия Рауль II
88'
Тактическая замена. Арсальюс Альваро уходит с поля и его заменяет Мартинес Карлос
88'
Шампань Нерео из команды Леганес сделал отличный сейв!
88'
Шампань Нерео не дал случится голу! Оярсабаль Микель должен был забивать, но Шампань Нерео сделал отличный сейв
87'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад делает отличный кросс...
87'
Игроки ФК "Реал Сосьедад" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
86'
Морено Эктор наказан за толчок Бове Клаудио
86'
Леганес совершает вбрасывание на своей половине поля
86'
Перес Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
85'
Рефери не любит споров - именно за это Рико Диего сейчас получил желтую
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Рико Диего из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Оярсабаль Микель
85'
Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
84'
Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
84'
Виллиан Жозе наказан за толчок Рико Диего
83'
Тактическая замена. Хуанми Мигель уходит с поля и его заменяет Прието Хаби
Фол, нарушение
83'
Бове Клаудио из команды Леганес в офсайде
83'
Эрасо Хави навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Леганес делает атакующую замену. Омар Рамос ушел с поля, а Бове Клаудио вышел в подмогу атаке.
82'
Тактическая замена. Омар Рамос уходит с поля и его заменяет Бове Клаудио
Фол, нарушение
82'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Рико Диего пострадал.
81'
Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе
81'
Бустинса Унаи из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
81'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
81'
Шанс! Герреро Мигель Анхель из команды Леганес пробил головой, но мимо
81'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Гарсия Рауль II имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
81'
Рико Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Отличные скиллы показывает Гарсия Рауль II, обводя своих соперников
80'
Навас Рауль ошибается в защите.
80'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад забивает с точки!
Желтая карточка
77'
Рефери не любит споров - именно за это Бустинса Унаи сейчас получил желтую
Фол, нарушение
77'
ПЕНАЛЬТИ! - Бустинса Унаи дергает за футболку соперника (это был Хуанми Мигель) и рефери назначает пенальти!
77'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
77'
Муньос Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
75'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
75'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Шампань Нерео все предвидел и спас команду!
74'
Игроки ФК "Реал Сосьедад" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
74'
Каналес Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Эрасо Хави из команды Леганес подал угловой слева.
74'
Гарсия Рауль II из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Рико Диего из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
72'
Тактическая замена. Гумбау Херард уходит с поля и его заменяет Гарсия Рауль II
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Брашанац Дарко из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Ильяраменди Асьер
71'
Леганес совершает вбрасывание на своей половине поля
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
70'
Муньос Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает навес прямо в штрафную.
69'
Леганес совершает вбрасывание на своей половине поля
69'
Сегодняшная посещаемость составляет 19981 болельщиков
Желтая карточка
67'
Ильяраменди Асьер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Брашанац Дарко
66'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Тактическая замена. Пардо Рубен уходит с поля и его заменяет Сурутуса Давид
65'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Рульи Херонимо из команды Реал Сосьедад.
65'
Брашанац Дарко из команды Леганес навешивает в штрафную с рикошетом.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
65'
Кевин Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Отличные скиллы показывает Брашанац Дарко, обводя своих соперников
64'
Леганес совершает вбрасывание на своей половине поля
63'
Удар от ворот произведет Леганес
63'
Шанс! Морено Эктор из команды Реал Сосьедад пробил головой, но мимо
Угловой
63'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
63'
Гумбау Херард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
62'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
62'
Герреро Мигель Анхель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
62'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
61'
Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля
61'
Эрасо Хави из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
61'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад в офсайде
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Офсайд
60'
Рико Диего из команды Леганес в офсайде
59'
Перес Рубен из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
58'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
Фол, нарушение
56'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Бустинса Унаи пострадал.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
55'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
55'
Шанс! Брашанац Дарко из команды Леганес пробил головой, но мимо
55'
Бустинса Унаи из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Герреро Мигель Анхель первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
53'
Рико Диего из команды Леганес делает навес прямо в штрафную.
52'
Удар от ворот произведет Леганес
52'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
52'
Каналес Серхио выбил мяч подальше от ворот.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
49'
Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Удар от ворот произведет Леганес
48'
Кевин Родригес не смог попасть в створ ударом издали
47'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
47'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Рико Диего из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Эль-Жар Набиль уходит с поля и его заменяет Брашанац Дарко
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
45'
Навас Рауль из команды Реал Сосьедад сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
45'
Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес играет слишком грубо. Ильяраменди Асьер оказался на газоне.
44'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
41'
Рико Диего не смог попасть в створ ударом издали
41'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
39'
Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе
39'
Рико Диего из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
38'
Удар от ворот произведет Леганес
37'
Каналес Серхио нанес удар, но промахнулся очень сильно.
37'
Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
37'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес делает неудачный навес.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
34'
Удар от ворот произведет Леганес
34'
Кевин Родригес не смог попасть в створ ударом издали
34'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Кевин Родригес и Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад.
33'
Эрасо Хави из команды Леганес сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
33'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Рико Диего из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Эль-Жар Набиль
31'
Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе
30'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Угловой
27'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад разыграл угловой с правого угла.
26'
Герреро Мигель Анхель сделал результативную передачу.
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Рико Диего из команды Леганес забил гол! Легко это для такого игрока, как Рико Диего
26'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес делает навес прямо в штрафную.
26'
Герреро Мигель Анхель завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
26'
Отличный командный гол!
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
25'
Виллиан Жозе сделал результативную передачу.
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Каналес Серхио изменил счет на табло!
25'
ШАНС! Каналес Серхио вышел один-на-один с голкипером...
25'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Удар от ворот произведет Леганес
24'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
23'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
23'
Леганес совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Бустинса Унаи
20'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
20'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Оярсабаль Микель первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
18'
Шампань Нерео не дал случится голу! Хуанми Мигель должен был забивать, но Шампань Нерео сделал отличный сейв
18'
Навас Рауль из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
18'
Эрасо Хави из команды Леганес в офсайде
17'
Рико Диего из команды Леганес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Леганес совершает вбрасывание на своей половине поля
16'
Эрасо Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
15'
Леганес совершает вбрасывание на своей половине поля
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
14'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Хуанми Мигель нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
14'
Арсальюс Альваро выбил мяч подальше от ворот.
12'
Леганес совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Рико Диего из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Хуанми Мигель
Фол, нарушение
11'
Эль-Жар Набиль коснулся мяча рукой.
10'
Удар от ворот произведет Леганес
10'
Опасность предотвращена - Шампань Нерео из команды Леганес вступил в отбор удачно
10'
Муньос Эсекьель ошибается в защите.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
10'
Гумбау Херард наказан за толчок Ильяраменди Асьер
9'
Удар от ворот произведет Леганес
9'
Хуанми Мигель наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
9'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает навес прямо в штрафную.
9'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Гумбау Херард из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Навас Рауль
7'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
7'
ШАНС! Рико Диего нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
7'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
Офсайд
6'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад в офсайде
5'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Эрасо Хави из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Ильяраменди Асьер
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Бустинса Унаи из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Кевин Родригес
Офсайд
3'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес в офсайде
3'
Эрасо Хави из команды Леганес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Рико Диего из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Леганес". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Anoeta. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 3:2 Леганес
Реал Сосьедад
94.3% (150)
Ничья:
3.8% (6)
Леганес
1.9% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Сосьедад:
36.5% (58)
Реал Сосьедад:
28.9% (46)
Реал Сосьедад:
14.5% (23)
Реал Сосьедад:
9.4% (15)
Реал Сосьедад:
4.4% (7)
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