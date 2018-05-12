Стадион: Аноэта Зрители: 19981
3:2
Конец матча
1:0
18' ГолОярсабаль Микель
2:0
25' ГолКаналес Серхио
2:1
26' ГолРико Диего
2:2
53' ГолГерреро Мигель Анхель
67' Желтая карточкаИльяраменди Асьер
77' Желтая карточкаБустинса Унаи
3:2
78' ПенальтиВиллиан Жозе
85' Желтая карточкаРико Диего
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Реал Сосьедад вырывает победу
93'
Бове Клаудио не смог попасть в створ ударом издали
93'
92'
Сурутуса Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
92'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
Гарсия Рауль II наказан за толчок Мартинес Карлос
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
89'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад в офсайде
89'
Эрасо Хави из команды Леганес играет слишком грубо. Ильяраменди Асьер оказался на газоне.
89'
Судья сигнализирует, что Мартинес Карлос из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Гарсия Рауль II
88'
Тактическая замена. Арсальюс Альваро уходит с поля и его заменяет Мартинес Карлос
88'
Шампань Нерео из команды Леганес сделал отличный сейв!
88'
Шампань Нерео не дал случится голу! Оярсабаль Микель должен был забивать, но Шампань Нерео сделал отличный сейв
87'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад делает отличный кросс...
87'
Игроки ФК "Реал Сосьедад" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
86'
Морено Эктор наказан за толчок Бове Клаудио
86'
86'
Перес Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Рефери не любит споров - именно за это Рико Диего сейчас получил желтую
85'
Судья сигнализирует, что Рико Диего из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Оярсабаль Микель
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
84'
84'
Виллиан Жозе наказан за толчок Рико Диего
83'
Тактическая замена. Хуанми Мигель уходит с поля и его заменяет Прието Хаби
83'
Бове Клаудио из команды Леганес в офсайде
83'
Эрасо Хави навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Леганес делает атакующую замену. Омар Рамос ушел с поля, а Бове Клаудио вышел в подмогу атаке.
82'
Тактическая замена. Омар Рамос уходит с поля и его заменяет Бове Клаудио
82'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Рико Диего пострадал.
81'
81'
81'
81'
Шанс! Герреро Мигель Анхель из команды Леганес пробил головой, но мимо
81'
81'
Гарсия Рауль II имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
81'
Рико Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Отличные скиллы показывает Гарсия Рауль II, обводя своих соперников
80'
Навас Рауль ошибается в защите.
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
78'
Г О О О О Л - Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад забивает с точки!
77'
Рефери не любит споров - именно за это Бустинса Унаи сейчас получил желтую
77'
ПЕНАЛЬТИ! - Бустинса Унаи дергает за футболку соперника (это был Хуанми Мигель) и рефери назначает пенальти!
77'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
77'
Муньос Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
75'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Шампань Нерео все предвидел и спас команду!
74'
Игроки ФК "Реал Сосьедад" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
74'
Каналес Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Эрасо Хави из команды Леганес подал угловой слева.
74'
Гарсия Рауль II из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
72'
Тактическая замена. Гумбау Херард уходит с поля и его заменяет Гарсия Рауль II
71'
Судья сигнализирует, что Брашанац Дарко из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Ильяраменди Асьер
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
70'
Муньос Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает навес прямо в штрафную.
69'
69'
Сегодняшная посещаемость составляет 19981 болельщиков
67'
Ильяраменди Асьер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
67'
Судья сигнализирует, что Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Брашанац Дарко
66'
66'
Тактическая замена. Пардо Рубен уходит с поля и его заменяет Сурутуса Давид
65'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Рульи Херонимо из команды Реал Сосьедад.
65'
Брашанац Дарко из команды Леганес навешивает в штрафную с рикошетом.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
65'
Кевин Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Отличные скиллы показывает Брашанац Дарко, обводя своих соперников
64'
63'
63'
Шанс! Морено Эктор из команды Реал Сосьедад пробил головой, но мимо
63'
63'
Гумбау Херард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
62'
Герреро Мигель Анхель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
61'
61'
Эрасо Хави из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад в офсайде
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
60'
Рико Диего из команды Леганес в офсайде
59'
Перес Рубен из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
58'
56'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Бустинса Унаи пострадал.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
55'
55'
Шанс! Брашанац Дарко из команды Леганес пробил головой, но мимо
55'
53'
Г О О О О Л - Герреро Мигель Анхель первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
53'
Рико Диего из команды Леганес делает навес прямо в штрафную.
53'
Герреро Мигель Анхель наказан за толчок Морено Эктор
52'
52'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
52'
Каналес Серхио выбил мяч подальше от ворот.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
49'
Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
48'
48'
Кевин Родригес не смог попасть в створ ударом издали
47'
47'
47'
47'
46'
Тактическая замена. Эль-Жар Набиль уходит с поля и его заменяет Брашанац Дарко
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
45'
Навас Рауль из команды Реал Сосьедад сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
45'
Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес играет слишком грубо. Ильяраменди Асьер оказался на газоне.
44'
42'
41'
Рико Диего не смог попасть в створ ударом издали
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
39'
39'
38'
37'
Каналес Серхио нанес удар, но промахнулся очень сильно.
37'
Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
37'
36'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес делает неудачный навес.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
34'
34'
Кевин Родригес не смог попасть в створ ударом издали
34'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Кевин Родригес и Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад.
33'
Эрасо Хави из команды Леганес сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
33'
33'
32'
31'
Судья сигнализирует, что Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Эль-Жар Набиль
31'
30'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
27'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад разыграл угловой с правого угла.
26'
Герреро Мигель Анхель сделал результативную передачу.
26'
Г О О О О Л - Рико Диего из команды Леганес забил гол! Легко это для такого игрока, как Рико Диего
26'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес делает навес прямо в штрафную.
26'
Герреро Мигель Анхель завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
26'
Отличный командный гол!
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
25'
Виллиан Жозе сделал результативную передачу.
25'
Г О О О О Л - Каналес Серхио изменил счет на табло!
25'
ШАНС! Каналес Серхио вышел один-на-один с голкипером...
25'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
24'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
23'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
23'
21'
Судья сигнализирует, что Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Бустинса Унаи
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
20'
18'
Г О О О О Л - Оярсабаль Микель первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
18'
Шампань Нерео не дал случится голу! Хуанми Мигель должен был забивать, но Шампань Нерео сделал отличный сейв
18'
Навас Рауль из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Эрасо Хави из команды Леганес в офсайде
17'
Рико Диего из команды Леганес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
16'
Эрасо Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
14'
14'
Хуанми Мигель нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
14'
Арсальюс Альваро выбил мяч подальше от ворот.
12'
12'
Судья сигнализирует, что Рико Диего из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Хуанми Мигель
11'
Эль-Жар Набиль коснулся мяча рукой.
10'
10'
Опасность предотвращена - Шампань Нерео из команды Леганес вступил в отбор удачно
10'
Муньос Эсекьель ошибается в защите.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
10'
Гумбау Херард наказан за толчок Ильяраменди Асьер
9'
9'
Хуанми Мигель наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
9'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает навес прямо в штрафную.
9'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
8'
Судья сигнализирует, что Гумбау Херард из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Навас Рауль
7'
7'
ШАНС! Рико Диего нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
7'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
6'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад в офсайде
5'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
Судья сигнализирует, что Эрасо Хави из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Ильяраменди Асьер
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
4'
Судья сигнализирует, что Бустинса Унаи из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Кевин Родригес
3'
Герреро Мигель Анхель из команды Леганес в офсайде
3'
Эрасо Хави из команды Леганес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Леганес". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Anoeta. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 3:2 Леганес
Реал Сосьедад
94.3% (150)
Ничья:
3.8% (6)
Леганес
1.9% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Реал Сосьедад:
36.5% (58)
2:0 Реал Сосьедад:
28.9% (46)
1:0 Реал Сосьедад:
14.5% (23)
3:1 Реал Сосьедад:
9.4% (15)
3:0 Реал Сосьедад:
4.4% (7)
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