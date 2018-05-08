Текстовая онлайн трансляция матча Депортиво - Вильярреал

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Риасор
Позже
Предыдущие игры
Депортиво (последние 20 матчей: +2 =8 -10)
- 05.05.2018 Сельта 1:1 Депортиво П
- 29.04.2018 Депортиво 2:4 Барселона П
- 20.04.2018 Леганес 0:0 Депортиво П
- 17.04.2018 Депортиво 0:0 Севилья П
- 14.04.2018 Атлетик Б 2:3 Депортиво П
- 06.04.2018 Депортиво 3:2 Малага П
- 01.04.2018 Атлетико М 1:0 Депортиво П
- 17.03.2018 Депортиво 1:1 Лас-Пальмас П
- 09.03.2018 Жирона 2:0 Депортиво П
- 03.03.2018 Депортиво 1:1 Эйбар П
- 28.02.2018 Хетафе 3:0 Депортиво П
- 23.02.2018 Депортиво 0:0 Эспаньол П
- 17.02.2018 Алавес 1:0 Депортиво П
- 12.02.2018 Депортиво 0:1 Бетис П
- 02.02.2018 Реал Сосьедад 5:0 Депортиво П
- 27.01.2018 Депортиво 2:2 Леванте П
- 21.01.2018 Реал Мадрид 7:1 Депортиво П
- 13.01.2018 Депортиво 1:2 Валенсия П
- 07.01.2018 Вильярреал 1:1 Депортиво П
- 23.12.2017 Депортиво 1:3 Сельта П
Вильярреал (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 09.05.2018 Барселона 5:1 Вильярреал П
- 05.05.2018 Вильярреал 1:0 Валенсия П
- 28.04.2018 Вильярреал 4:1 Сельта П
- 17.04.2018 Вильярреал 2:1 Леганес П
- 14.04.2018 Севилья 2:2 Вильярреал П
- 09.04.2018 Вильярреал 1:3 Атлетик Б П
- 01.04.2018 Малага 1:0 Вильярреал П
- 18.03.2018 Вильярреал 2:1 Атлетико М П
- 11.03.2018 Лас-Пальмас 0:2 Вильярреал П
- 03.03.2018 Вильярреал 0:2 Жирона П
- 28.02.2018 Эйбар 1:0 Вильярреал П
- 25.02.2018 Вильярреал 1:0 Хетафе П
- 22.02.2018 Вильярреал 0:1 Лион ЛЕ
- 18.02.2018 Эспаньол 1:1 Вильярреал П
- 15.02.2018 Лион 3:1 Вильярреал ЛЕ
- 10.02.2018 Вильярреал 1:2 Алавес П
- 03.02.2018 Бетис 2:1 Вильярреал П
- 27.01.2018 Вильярреал 4:2 Реал Сосьедад П
- 20.01.2018 Вильярреал 2:1 Леванте П
- 13.01.2018 Реал Мадрид 0:1 Вильярреал П
Последние игры между собой
Депортиво: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Вильярреал: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
- 07.01.2018 Вильярреал 1:1 Депортиво Примера
- 14.05.2017 Вильярреал 0:0 Депортиво Примера
- 14.01.2017 Депортиво 0:0 Вильярреал Примера
- 09.08.2016 Депортиво 2:0 Вильярреал Товарищеские матчи. Клубы
- 08.05.2016 Вильярреал 0:2 Депортиво Примера
- 03.01.2016 Депортиво 1:2 Вильярреал Примера
- 02.05.2015 Депортиво 1:1 Вильярреал Примера
- 21.12.2014 Вильярреал 3:0 Депортиво Примера
- 13.02.2011 Депортиво 1:0 Вильярреал Примера
- 23.09.2010 Вильярреал 1:0 Депортиво Примера
- 28.02.2010 Вильярреал 1:0 Депортиво Примера
- 27.09.2009 Депортиво 1:0 Вильярреал Примера
- 01.02.2009 Депортиво 3:0 Вильярреал Примера
- 14.09.2008 Вильярреал 1:0 Депортиво Примера
- 18.05.2008 Депортиво 0:2 Вильярреал Первый дивизион
- 13.01.2008 Вильярреал 4:3 Депортиво Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|36
|27
|9
|0
|94 - 24
|90
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|36
|22
|9
|5
|55 - 20
|75
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|36
|21
|9
|6
|86 - 42
|72
|4.
|Валенсия
|Заявка
|36
|20
|7
|9
|62 - 37
|67
|5.
|Бетис
|Заявка
|36
|18
|5
|13
|56 - 56
|59
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|36
|17
|6
|13
|51 - 46
|57
|7.
|Севилья
|Заявка
|36
|16
|6
|14
|46 - 56
|54
|8.
|Хетафе
|Заявка
|36
|14
|10
|12
|41 - 32
|52
|9.
|Жирона
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|48 - 57
|48
|10.
|Эйбар
|Заявка
|36
|13
|8
|15
|41 - 48
|47
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|36
|13
|7
|16
|63 - 56
|46
|12.
|Сельта
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|55 - 52
|46
|13.
|Алавес
|Заявка
|36
|14
|2
|20
|37 - 48
|44
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|36
|10
|13
|13
|40 - 45
|43
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|36
|10
|13
|13
|31 - 41
|43
|16.
|Леванте
|Заявка
|36
|10
|13
|13
|37 - 50
|43
|17.
|Леганес
|Заявка
|36
|11
|7
|18
|29 - 46
|40
|18.
|Депортиво
|Заявка
|36
|6
|11
|19
|35 - 70
|29
|19.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|36
|5
|7
|24
|23 - 71
|22
|20.
|Малага
|Заявка
|36
|5
|5
|26
|23 - 56
|20
-
Текстовая онлайн трансляция матча Депортиво - ВильярреалДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 21 минуту, которая состоится 12.05.2018.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Депортиво - Вильярреал
Депортиво
21.5% (14)
Ничья:
21.5% (14)
Вильярреал
56.9% (37)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Вильярреал:
35.4% (23)
1:1 Ничья:
16.9% (11)
0:1 Вильярреал:
15.4% (10)
1:0 Депортиво:
13.8% (9)
2:1 Депортиво:
4.6% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация