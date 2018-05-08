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Стадион:
Депортиво
 
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Вильярреал
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Текстовая онлайн трансляция матча Депортиво - Вильярреал

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 21 минуту, которая состоится 12.05.2018.
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Прогнозы на матч Депортиво - Вильярреал
Депортиво
21.5% (14)
Ничья:
21.5% (14)
Вильярреал
56.9% (37)

Вы не участвовали в прогнозе

Вильярреал:
35.4% (23)
Ничья:
16.9% (11)
Вильярреал:
15.4% (10)
Депортиво:
13.8% (9)
Депортиво:
4.6% (3)
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