Текстовая онлайн трансляция матча Хетафе - Атлетико М

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Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
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Хетафе (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 06.05.2018 Лас-Пальмас 0:1 Хетафе П
- 29.04.2018 Хетафе 1:1 Жирона П
- 21.04.2018 Эйбар 0:1 Хетафе П
- 18.04.2018 Валенсия 1:2 Хетафе П
- 15.04.2018 Хетафе 1:0 Эспаньол П
- 07.04.2018 Алавес 2:0 Хетафе П
- 02.04.2018 Хетафе 0:1 Бетис П
- 17.03.2018 Реал Сосьедад 1:2 Хетафе П
- 10.03.2018 Хетафе 0:1 Леванте П
- 03.03.2018 Реал Мадрид 3:1 Хетафе П
- 28.02.2018 Хетафе 3:0 Депортиво П
- 25.02.2018 Вильярреал 1:0 Хетафе П
- 19.02.2018 Хетафе 3:0 Сельта П
- 11.02.2018 Барселона 0:0 Хетафе П
- 04.02.2018 Хетафе 0:0 Леганес П
- 28.01.2018 Севилья 1:1 Хетафе П
- 19.01.2018 Хетафе 2:2 Атлетик Б П
- 12.01.2018 Хетафе 1:0 Малага П
- 06.01.2018 Атлетико М 2:0 Хетафе П
- 20.12.2017 Хетафе 2:0 Лас-Пальмас П
Атлетико М (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 06.05.2018 Атлетико М 0:2 Эспаньол П
- 03.05.2018 Атлетико М 1:0 Арсенал ЛЕ
- 29.04.2018 Алавес 0:1 Атлетико М П
- 26.04.2018 Арсенал 1:1 Атлетико М ЛЕ
- 22.04.2018 Атлетико М 0:0 Бетис П
- 19.04.2018 Реал Сосьедад 3:0 Атлетико М П
- 15.04.2018 Атлетико М 3:0 Леванте П
- 12.04.2018 Спортинг Л 1:0 Атлетико М ЛЕ
- 08.04.2018 Реал Мадрид 1:1 Атлетико М П
- 05.04.2018 Атлетико М 2:0 Спортинг Л ЛЕ
- 01.04.2018 Атлетико М 1:0 Депортиво П
- 18.03.2018 Вильярреал 2:1 Атлетико М П
- 15.03.2018 Локомотив Москва 1:5 Атлетико М ЛЕ
- 11.03.2018 Атлетико М 3:0 Сельта П
- 08.03.2018 Атлетико М 3:0 Локомотив Москва ЛЕ
- 04.03.2018 Барселона 1:0 Атлетико М П
- 28.02.2018 Атлетико М 4:0 Леганес П
- 25.02.2018 Севилья 2:5 Атлетико М П
- 22.02.2018 Атлетико М 1:0 Копенгаген ЛЕ
- 18.02.2018 Атлетико М 2:0 Атлетик Б П
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Атлетико М: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
- 06.01.2018 Атлетико М 2:0 Хетафе Примера
- 11.08.2017 Хетафе 0:0 Атлетико М Товарищеские матчи. Клубы
- 14.02.2016 Хетафе 0:1 Атлетико М Примера
- 22.09.2015 Атлетико М 2:0 Хетафе Примера
- 21.03.2015 Атлетико М 2:0 Хетафе Примера
- 26.10.2014 Хетафе 0:1 Атлетико М Примера
- 13.04.2014 Хетафе 0:2 Атлетико М Примера
- 24.11.2013 Атлетико М 7:0 Хетафе Примера
- 07.04.2013 Хетафе 0:0 Атлетико М Примера
- 10.01.2013 Хетафе 0:0 Атлетико М Кубок Короля
- 13.12.2012 Атлетико М 3:0 Хетафе Кубок Короля
- 11.11.2012 Атлетико М 2:0 Хетафе Примера
- 01.04.2012 Атлетико М 3:0 Хетафе Примера
- 07.11.2011 Хетафе 3:2 Атлетико М Примера
- 02.03.2011 Хетафе 1:1 Атлетико М Примера
- 16.10.2010 Атлетико М 2:0 Хетафе Примера
- 15.05.2010 Атлетико М 0:3 Хетафе Примера
- 24.01.2010 Хетафе 1:0 Атлетико М Примера
- 15.02.2009 Атлетико М 1:1 Хетафе Примера
- 24.09.2008 Хетафе 1:2 Атлетико М Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|36
|27
|9
|0
|94 - 24
|90
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|36
|22
|9
|5
|55 - 20
|75
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|36
|21
|9
|6
|86 - 42
|72
|4.
|Валенсия
|Заявка
|36
|20
|7
|9
|62 - 37
|67
|5.
|Бетис
|Заявка
|36
|18
|5
|13
|56 - 56
|59
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|36
|17
|6
|13
|51 - 46
|57
|7.
|Севилья
|Заявка
|36
|16
|6
|14
|46 - 56
|54
|8.
|Хетафе
|Заявка
|36
|14
|10
|12
|41 - 32
|52
|9.
|Жирона
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|48 - 57
|48
|10.
|Эйбар
|Заявка
|36
|13
|8
|15
|41 - 48
|47
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|36
|13
|7
|16
|63 - 56
|46
|12.
|Сельта
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|55 - 52
|46
|13.
|Алавес
|Заявка
|36
|14
|2
|20
|37 - 48
|44
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|36
|10
|13
|13
|40 - 45
|43
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|36
|10
|13
|13
|31 - 41
|43
|16.
|Леванте
|Заявка
|36
|10
|13
|13
|37 - 50
|43
|17.
|Леганес
|Заявка
|36
|11
|7
|18
|29 - 46
|40
|18.
|Депортиво
|Заявка
|36
|6
|11
|19
|35 - 70
|29
|19.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|36
|5
|7
|24
|23 - 71
|22
|20.
|Малага
|Заявка
|36
|5
|5
|26
|23 - 56
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Хетафе - Атлетико МДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 21 минуту, которая состоится 12.05.2018.
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Прогнозы на матч Хетафе - Атлетико М
Хетафе
7.8% (5)
Ничья:
9.4% (6)
Атлетико М
82.8% (53)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Атлетико М:
29.7% (19)
0:1 Атлетико М:
28.1% (18)
0:2 Атлетико М:
21.9% (14)
1:1 Ничья:
7.8% (5)
1:0 Хетафе:
6.3% (4)
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