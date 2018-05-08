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Хетафе
 
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Атлетико М
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Текстовая онлайн трансляция матча Хетафе - Атлетико М

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 21 минуту, которая состоится 12.05.2018.
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:
Прогнозы на матч Хетафе - Атлетико М
Хетафе
7.8% (5)
Ничья:
9.4% (6)
Атлетико М
82.8% (53)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
29.7% (19)
Атлетико М:
28.1% (18)
Атлетико М:
21.9% (14)
Ничья:
7.8% (5)
Хетафе:
6.3% (4)
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