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Стадион:
Бетис
 
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Севилья
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Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - Севилья

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 21 минуту, которая состоится 12.05.2018.
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Прогнозы на матч Бетис - Севилья
Бетис
25.8% (17)
Ничья:
25.8% (17)
Севилья
48.5% (32)

Вы не участвовали в прогнозе

Севилья:
33.3% (22)
Ничья:
18.2% (12)
Бетис:
15.2% (10)
Бетис:
10.6% (7)
Севилья:
9.1% (6)
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