Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - Севилья

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Стадион: Бенито Вильямарин
Предыдущие игры
Бетис (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 05.05.2018 Атлетик Б 2:0 Бетис П
- 30.04.2018 Бетис 2:1 Малага П
- 22.04.2018 Атлетико М 0:0 Бетис П
- 19.04.2018 Бетис 1:0 Лас-Пальмас П
- 13.04.2018 Жирона 0:1 Бетис П
- 07.04.2018 Бетис 2:0 Эйбар П
- 02.04.2018 Хетафе 0:1 Бетис П
- 17.03.2018 Бетис 3:0 Эспаньол П
- 12.03.2018 Алавес 1:3 Бетис П
- 04.03.2018 Валенсия 2:0 Бетис П
- 01.03.2018 Бетис 0:0 Реал Сосьедад П
- 26.02.2018 Леванте 0:2 Бетис П
- 18.02.2018 Бетис 3:5 Реал Мадрид П
- 12.02.2018 Депортиво 0:1 Бетис П
- 03.02.2018 Бетис 2:1 Вильярреал П
- 29.01.2018 Сельта 3:2 Бетис П
- 21.01.2018 Бетис 0:5 Барселона П
- 15.01.2018 Бетис 3:2 Леганес П
- 06.01.2018 Севилья 3:5 Бетис П
- 22.12.2017 Бетис 0:2 Атлетик Б П
Севилья (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 04.05.2018 Севилья 1:0 Реал Сосьедад П
- 27.04.2018 Леванте 2:1 Севилья П
- 21.04.2018 Севилья 0:5 Барселона КК
- 17.04.2018 Депортиво 0:0 Севилья П
- 14.04.2018 Севилья 2:2 Вильярреал П
- 11.04.2018 Бавария 0:0 Севилья ЛЧ
- 07.04.2018 Сельта 4:0 Севилья П
- 03.04.2018 Севилья 1:2 Бавария ЛЧ
- 31.03.2018 Севилья 2:2 Барселона П
- 18.03.2018 Леганес 2:1 Севилья П
- 13.03.2018 Манчестер Юнайтед 1:2 Севилья ЛЧ
- 10.03.2018 Севилья 0:2 Валенсия П
- 03.03.2018 Севилья 2:0 Атлетик Б П
- 28.02.2018 Малага 0:1 Севилья П
- 25.02.2018 Севилья 2:5 Атлетико М П
- 21.02.2018 Севилья 0:0 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 17.02.2018 Лас-Пальмас 1:2 Севилья П
- 11.02.2018 Севилья 1:0 Жирона П
- 07.02.2018 Севилья 2:0 Леганес КК
- 03.02.2018 Эйбар 5:1 Севилья П
Последние игры между собой
Бетис: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 11
Севилья: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 4
- 06.01.2018 Севилья 3:5 Бетис Примера
- 25.02.2017 Бетис 1:2 Севилья Примера
- 20.09.2016 Севилья 1:0 Бетис Примера
- 24.04.2016 Севилья 2:0 Бетис Примера
- 12.01.2016 Севилья 4:0 Бетис Кубок Короля
- 06.01.2016 Бетис 0:2 Севилья Кубок Короля
- 19.12.2015 Бетис 0:0 Севилья Примера
- 13.04.2014 Бетис 0:2 Севилья Примера
- 21.03.2014 Бетис 0:2 Севилья Лига Европы
- 14.03.2014 Севилья 0:2 Бетис Лига Европы
- 25.11.2013 Севилья 4:0 Бетис Примера
- 13.04.2013 Бетис 3:3 Севилья Примера
- 19.11.2012 Севилья 5:1 Бетис Примера
- 02.05.2012 Севилья 1:2 Бетис Примера
- 22.01.2012 Бетис 1:1 Севилья Примера
- 08.02.2009 Севилья 1:2 Бетис Примера
- 21.09.2008 Бетис 0:0 Севилья Примера
- 11.05.2008 Бетис 0:2 Севилья Первый дивизион
- 06.01.2008 Севилья 3:0 Бетис Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|36
|27
|9
|0
|94 - 24
|90
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|36
|22
|9
|5
|55 - 20
|75
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|36
|21
|9
|6
|86 - 42
|72
|4.
|Валенсия
|Заявка
|36
|20
|7
|9
|62 - 37
|67
|5.
|Бетис
|Заявка
|36
|18
|5
|13
|56 - 56
|59
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|36
|17
|6
|13
|51 - 46
|57
|7.
|Севилья
|Заявка
|36
|16
|6
|14
|46 - 56
|54
|8.
|Хетафе
|Заявка
|36
|14
|10
|12
|41 - 32
|52
|9.
|Жирона
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|48 - 57
|48
|10.
|Эйбар
|Заявка
|36
|13
|8
|15
|41 - 48
|47
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|36
|13
|7
|16
|63 - 56
|46
|12.
|Сельта
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|55 - 52
|46
|13.
|Алавес
|Заявка
|36
|14
|2
|20
|37 - 48
|44
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|36
|10
|13
|13
|40 - 45
|43
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|36
|10
|13
|13
|31 - 41
|43
|16.
|Леванте
|Заявка
|36
|10
|13
|13
|37 - 50
|43
|17.
|Леганес
|Заявка
|36
|11
|7
|18
|29 - 46
|40
|18.
|Депортиво
|Заявка
|36
|6
|11
|19
|35 - 70
|29
|19.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|36
|5
|7
|24
|23 - 71
|22
|20.
|Малага
|Заявка
|36
|5
|5
|26
|23 - 56
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - СевильяДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 21 минуту, которая состоится 12.05.2018.
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Прогнозы на матч Бетис - Севилья
Бетис
25.8% (17)
Ничья:
25.8% (17)
Севилья
48.5% (32)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Севилья:
33.3% (22)
1:1 Ничья:
18.2% (12)
2:1 Бетис:
15.2% (10)
1:0 Бетис:
10.6% (7)
0:1 Севилья:
9.1% (6)
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