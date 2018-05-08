Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Сельта

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Стадион: Сантьяго Бернабеу
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Реал Мадрид (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 06.05.2018 Барселона 2:2 Реал Мадрид П
- 01.05.2018 Реал Мадрид 2:2 Бавария ЛЧ
- 28.04.2018 Реал Мадрид 2:1 Леганес П
- 25.04.2018 Бавария 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 18.04.2018 Реал Мадрид 1:1 Атлетик Б П
- 15.04.2018 Малага 1:2 Реал Мадрид П
- 11.04.2018 Реал Мадрид 1:3 Ювентус ЛЧ
- 08.04.2018 Реал Мадрид 1:1 Атлетико М П
- 03.04.2018 Ювентус 0:3 Реал Мадрид ЛЧ
- 31.03.2018 Лас-Пальмас 0:3 Реал Мадрид П
- 18.03.2018 Реал Мадрид 6:3 Жирона П
- 10.03.2018 Эйбар 1:2 Реал Мадрид П
- 06.03.2018 ПСЖ 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 03.03.2018 Реал Мадрид 3:1 Хетафе П
- 27.02.2018 Эспаньол 1:0 Реал Мадрид П
- 24.02.2018 Реал Мадрид 4:0 Алавес П
- 21.02.2018 Леганес 1:3 Реал Мадрид П
- 18.02.2018 Бетис 3:5 Реал Мадрид П
- 14.02.2018 Реал Мадрид 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 10.02.2018 Реал Мадрид 5:2 Реал Сосьедад П
Сельта (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 05.05.2018 Сельта 1:1 Депортиво П
- 28.04.2018 Вильярреал 4:1 Сельта П
- 21.04.2018 Сельта 1:1 Валенсия П
- 17.04.2018 Сельта 2:2 Барселона П
- 14.04.2018 Леганес 1:0 Сельта П
- 07.04.2018 Сельта 4:0 Севилья П
- 31.03.2018 Атлетик Б 1:1 Сельта П
- 18.03.2018 Сельта 0:0 Малага П
- 11.03.2018 Атлетико М 3:0 Сельта П
- 05.03.2018 Сельта 2:1 Лас-Пальмас П
- 27.02.2018 Жирона 1:0 Сельта П
- 24.02.2018 Сельта 2:0 Эйбар П
- 19.02.2018 Хетафе 3:0 Сельта П
- 11.02.2018 Сельта 2:2 Эспаньол П
- 03.02.2018 Алавес 2:1 Сельта П
- 29.01.2018 Сельта 3:2 Бетис П
- 21.01.2018 Реал Сосьедад 1:2 Сельта П
- 14.01.2018 Леванте 0:1 Сельта П
- 11.01.2018 Барселона 5:0 Сельта КК
- 07.01.2018 Сельта 2:2 Реал Мадрид П
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 3
Сельта: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 10
- 07.01.2018 Сельта 2:2 Реал Мадрид Примера
- 17.05.2017 Сельта 1:4 Реал Мадрид Примера
- 25.01.2017 Сельта 2:2 Реал Мадрид Кубок Короля
- 18.01.2017 Реал Мадрид 1:2 Сельта Кубок Короля
- 27.08.2016 Реал Мадрид 2:1 Сельта Примера
- 05.03.2016 Реал Мадрид 7:1 Сельта Примера
- 24.10.2015 Сельта 1:3 Реал Мадрид Примера
- 26.04.2015 Сельта 2:4 Реал Мадрид Примера
- 06.12.2014 Реал Мадрид 3:0 Сельта Примера
- 11.05.2014 Сельта 2:0 Реал Мадрид Примера
- 06.01.2014 Реал Мадрид 3:0 Сельта Примера
- 10.03.2013 Сельта 1:2 Реал Мадрид Примера
- 10.01.2013 Реал Мадрид 4:0 Сельта Кубок Короля
- 13.12.2012 Сельта 2:1 Реал Мадрид Кубок Короля
- 20.10.2012 Реал Мадрид 2:0 Сельта Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|36
|27
|9
|0
|94 - 24
|90
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|36
|22
|9
|5
|55 - 20
|75
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|36
|21
|9
|6
|86 - 42
|72
|4.
|Валенсия
|Заявка
|36
|20
|7
|9
|62 - 37
|67
|5.
|Бетис
|Заявка
|36
|18
|5
|13
|56 - 56
|59
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|36
|17
|6
|13
|51 - 46
|57
|7.
|Севилья
|Заявка
|36
|16
|6
|14
|46 - 56
|54
|8.
|Хетафе
|Заявка
|36
|14
|10
|12
|41 - 32
|52
|9.
|Жирона
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|48 - 57
|48
|10.
|Эйбар
|Заявка
|36
|13
|8
|15
|41 - 48
|47
|11.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|36
|13
|7
|16
|63 - 56
|46
|12.
|Сельта
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|55 - 52
|46
|13.
|Алавес
|Заявка
|36
|14
|2
|20
|37 - 48
|44
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|36
|10
|13
|13
|40 - 45
|43
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|36
|10
|13
|13
|31 - 41
|43
|16.
|Леванте
|Заявка
|36
|10
|13
|13
|37 - 50
|43
|17.
|Леганес
|Заявка
|36
|11
|7
|18
|29 - 46
|40
|18.
|Депортиво
|Заявка
|36
|6
|11
|19
|35 - 70
|29
|19.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|36
|5
|7
|24
|23 - 71
|22
|20.
|Малага
|Заявка
|36
|5
|5
|26
|23 - 56
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - СельтаДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 36 минут, которая состоится 12.05.2018.
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Сельта
Реал Мадрид
86.2% (56)
Ничья:
10.8% (7)
Сельта
3.1% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Реал Мадрид:
29.2% (19)
2:1 Реал Мадрид:
21.5% (14)
3:1 Реал Мадрид:
18.5% (12)
1:0 Реал Мадрид:
6.2% (4)
1:1 Ничья:
6.2% (4)
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