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Стадион:
Реал Мадрид
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Сельта

До начала игры осталось 2 дня 18 часов 36 минут, которая состоится 12.05.2018.
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:
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Сельта
Реал Мадрид
86.2% (56)
Ничья:
10.8% (7)
Сельта
3.1% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
29.2% (19)
Реал Мадрид:
21.5% (14)
Реал Мадрид:
18.5% (12)
Реал Мадрид:
6.2% (4)
Ничья:
6.2% (4)
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