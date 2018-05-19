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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Корнаредо
Состав команд
96
Яо
Элож
15
Eris
Abedini
17
Вечеи
Балинт
25
Бреше
Янник
23
Ронер
Фабиан
13
Неф
Алайн
Лугано 4-3-3
- Основной состав
- 23 Кьяссумбуа Жоэль Вратарь
- 96 Яо Элож Защитник
- 30 Дапрела Фабио Защитник
- 5 Големич Владимир Защитник
- 91 Михайлович Драган Защитник
- 14 Саббатини Джонатан Полузащитник
- 15 Eris Abedini Полузащитник
- 17 Вечеи Балинт Полузащитник
- 33 Чрнигой Домен Нападающий
- 95 Carlo Manicone Нападающий
- 19 Герндт Александр Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Амузи Стэнли Защитник
- 12 Шеппи Сильвано Защитник
- 28 Сульмони Фульвио Защитник
- 22 Руй Стив Защитник
- 8 Мариани Давид Полузащитник
- 18 Пиччинокки Марио Полузащитник
- 13 Alexandre Muci
- Главный тренер: Guillermo Abascal
Цюрих 4-4-2
- Основной состав
- 25 Бреше Янник Вратарь
- 23 Ронер Фабиан Защитник
- 13 Неф Алайн Защитник
- 31 Mirlind Kreyziu Защитник
- 18 Жанье Па-Моду Защитник
- 7 Винтер Адриан Полузащитник
- 3 Toni Domgjoni Полузащитник
- 8 Маркезано Антонио Полузащитник
- 68 Родригес Роберто Полузащитник
- 9 Фрай Микаэль Нападающий
- 11 Двамена Рафаэль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ванин Андрис Вратарь
- 4 Теландер Расмус Защитник
- 21 Алиу Изер Полузащитник
- 29 Сарр Сангоне Полузащитник
- 27 Шёнбахлер Марко Полузащитник
- 15 Stephen Odey
- 2 Lavdrim Rexhepi
- Главный тренер: Ludovic Magnin
Предыдущие игры
Лугано (последние 20 матчей: +9 =1 -10)
- 13.05.2018 Янг Бойз 3:1 Лугано С
- 10.05.2018 Лугано 2:0 Лозанна-Спорт С
- 05.05.2018 Люцерн 2:0 Лугано С
- 29.04.2018 Лугано 2:1 Санкт-Галлен С
- 21.04.2018 Грасcхоппер 4:3 Лугано С
- 18.04.2018 Сьон 0:1 Лугано С
- 14.04.2018 Лугано 1:1 Тун С
- 08.04.2018 Лугано 0:1 Базель С
- 02.04.2018 Лозанна-Спорт 2:1 Лугано С
- 18.03.2018 Лугано 1:2 Люцерн С
- 10.03.2018 Цюрих 3:0 Лугано С
- 04.03.2018 Лугано 2:4 Янг Бойз С
- 25.02.2018 Санкт-Галлен 3:0 Лугано С
- 17.02.2018 Лугано 1:0 Грасcхоппер С
- 10.02.2018 Лугано 1:0 Сьон С
- 04.02.2018 Базель 0:1 Лугано С
- 28.01.2018 Лугано 4:0 Виль ТМК
- 24.01.2018 Лугано 2:1 Гаворрано ТМК
- 17.01.2018 Пескара 3:1 Лугано ТМК
- 14.01.2018 Лугано 5:1 Кьяссо ТМК
Цюрих (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 13.05.2018 Цюрих 4:1 Базель С
- 09.05.2018 Тун 0:1 Цюрих С
- 06.05.2018 Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт С
- 29.04.2018 Цюрих 3:3 Сьон С
- 22.04.2018 Люцерн 2:1 Цюрих С
- 18.04.2018 Цюрих 4:0 Санкт-Галлен С
- 15.04.2018 Янг Бойз 1:0 Цюрих С
- 11.04.2018 Базель 3:0 Цюрих С
- 07.04.2018 Цюрих 1:1 Грасcхоппер С
- 31.03.2018 Сьон 1:1 Цюрих С
- 17.03.2018 Цюрих 1:2 Янг Бойз С
- 10.03.2018 Цюрих 3:0 Лугано С
- 28.02.2018 Цюрих 2:1 Грасcхоппер К
- 25.02.2018 Грасcхоппер 1:0 Цюрих С
- 18.02.2018 Цюрих 1:1 Люцерн С
- 11.02.2018 Санкт-Галлен 1:2 Цюрих С
- 04.02.2018 Цюрих 2:4 Тун С
- 31.01.2018 Цюрих 1:1 Винтертур ТМК
- 27.01.2018 Альтах 0:2 Цюрих ТМК
- 22.01.2018 Шкендия 1:2 Цюрих ТМК
Последние игры между собой
Лугано: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Цюрих: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
- 10.03.2018 Цюрих 3:0 Лугано Суперлига
- 01.10.2017 Цюрих 3:0 Лугано Суперлига
- 05.08.2017 Лугано 0:0 Цюрих Суперлига
- 29.05.2016 Лугано 0:1 Цюрих Кубок
- 11.05.2016 Цюрих 0:4 Лугано Суперлига
- 20.02.2016 Лугано 0:0 Цюрих Суперлига
- 22.11.2015 Цюрих 5:3 Лугано Суперлига
- 22.09.2015 Лугано 0:0 Цюрих Суперлига
- 24.06.2011 Цюрих 0:1 Лугано Товарищеские матчи. Сборные
- 19.01.2011 Лугано 2:2 Цюрих Товарищеские матчи. Сборные
- 31.01.2010 Лугано 1:0 Цюрих Товарищеские матчи. Сборные
- 31.01.2009 Лугано 1:4 Цюрих Товарищеские матчи. Сборные
Лугано
Цюрих
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:0 Заявка
|36
|25
|7
|4
|82 - 40
|82
|2.
|Базель
|0:1 Заявка
|36
|20
|8
|8
|70 - 35
|68
|3.
|Люцерн
|1:0 Заявка
|36
|16
|8
|12
|50 - 49
|56
|4.
|Цюрих
|0:0 Заявка
|36
|12
|13
|11
|49 - 43
|49
|5.
|Санкт-Галлен
|0:0 Заявка
|36
|14
|4
|18
|52 - 70
|46
|6.
|Лугано
|0:0 Заявка
|36
|12
|6
|18
|38 - 54
|42
|7.
|Тун
|0:0 Заявка
|35
|11
|7
|17
|51 - 64
|40
|8.
|Грасcхоппер
|0:0 Заявка
|36
|10
|10
|16
|42 - 50
|40
|9.
|Сьон
|0:0 Заявка
|35
|9
|10
|16
|48 - 55
|37
|10.
|Лозанна-Спорт
|0:0 Заявка
|34
|8
|9
|17
|43 - 65
|33
Первый тайм
12'
Лугано делает замену. Carlo Manicone уходит с поля, а Мариани Давид выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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