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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Летцигрунд
0:0
Первый тайм: 19'
Состав команд
17
Фашко
Михал
19
Кодро
Кенан
24
Нуху
Касим
23
Бенито
Лорис
35
Саного
Секу
17
Ассале
Рожер
99
Оаро
Гийом
Грасcхоппер 4-1-2-3
- Основной состав
- 1 Линднер Хайнц Вратарь
- 5 Aleksandar Cvetkovic Защитник
- 13 Бергстрём Эмиль Защитник
- 22 Зесигер Седрик Защитник
- 15 Думбия Сулейман Защитник
- 30 Байрами Недим Полузащитник
- 7 Таипи Гьелбрим Полузащитник
- 17 Фашко Михал Полузащитник
- 25 Nikola Sukacev Нападающий
- 19 Кодро Кенан Нападающий
- 10 Андерсен Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Васич Васо Вратарь
- 6 Пниши Альбан Защитник
- 24 Bujar Lika Защитник
- 11 Капич Рифет Полузащитник
- 34 Allan Arigoni
- 23 Sadik Vitija
- Главный тренер: Финк Торстен
Янг Бойз 4-4-2
- Основной состав
- 30 Летелье Александр Вратарь
- 29 Лотомба Жордан Защитник
- 24 Нуху Касим Защитник
- 22 Вютрих Грегори Защитник
- 23 Бенито Лорис Защитник
- 16 Фасснахт Кристиан Полузащитник
- 6 Бертоне Леонардо Полузащитник
- 35 Саного Секу Полузащитник
- 7 Сулеймани Миралем Полузащитник
- 17 Ассале Рожер Нападающий
- 99 Оаро Гийом Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Вёльфли Марко Вратарь
- 4 Бюрки Марко Защитник
- 19 Шик Торстен Защитник
- 20 Эбишер Мишель Полузащитник
- 13 Нгамелеу Муми Полузащитник
- 27 Тейшейра Педру Полузащитник
- 18 Нсаме Жан-Пьер Нападающий
- Главный тренер: Хюттер Ади
Предыдущие игры
Грасcхоппер (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 13.05.2018 Люцерн 1:1 Грасcхоппер С
- 09.05.2018 Грасcхоппер 0:2 Сьон С
- 06.05.2018 Тун 2:1 Грасcхоппер С
- 28.04.2018 Лозанна-Спорт 0:1 Грасcхоппер С
- 21.04.2018 Грасcхоппер 4:3 Лугано С
- 18.04.2018 Базель 1:0 Грасcхоппер С
- 14.04.2018 Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен С
- 07.04.2018 Цюрих 1:1 Грасcхоппер С
- 31.03.2018 Грасcхоппер 0:2 Тун С
- 17.03.2018 Санкт-Галлен 2:1 Грасcхоппер С
- 11.03.2018 Янг Бойз 3:1 Грасcхоппер С
- 03.03.2018 Грасcхоппер 0:0 Лозанна-Спорт С
- 28.02.2018 Цюрих 2:1 Грасcхоппер К
- 25.02.2018 Грасcхоппер 1:0 Цюрих С
- 17.02.2018 Лугано 1:0 Грасcхоппер С
- 11.02.2018 Грасcхоппер 1:2 Люцерн С
- 04.02.2018 Сьон 1:3 Грасcхоппер С
- 31.01.2018 Грасcхоппер 2:1 Шаффхаузен ТМК
- 27.01.2018 Виль 1:0 Грасcхоппер ТМК
- 18.01.2018 Грасcхоппер 1:1 Вииторул Констанца ТМК
Янг Бойз (последние 20 матчей: +17 =2 -1)
- 13.05.2018 Янг Бойз 3:1 Лугано С
- 10.05.2018 Базель 5:1 Янг Бойз С
- 05.05.2018 Сьон 0:1 Янг Бойз С
- 28.04.2018 Янг Бойз 2:1 Люцерн С
- 22.04.2018 Янг Бойз 4:1 Лозанна-Спорт С
- 18.04.2018 Тун 2:2 Янг Бойз С
- 15.04.2018 Янг Бойз 1:0 Цюрих С
- 08.04.2018 Санкт-Галлен 2:4 Янг Бойз С
- 02.04.2018 Янг Бойз 2:2 Базель С
- 17.03.2018 Цюрих 1:2 Янг Бойз С
- 11.03.2018 Янг Бойз 3:1 Грасcхоппер С
- 04.03.2018 Лугано 2:4 Янг Бойз С
- 27.02.2018 Янг Бойз 2:0 Базель К
- 24.02.2018 Янг Бойз 1:0 Сьон С
- 18.02.2018 Янг Бойз 3:1 Тун С
- 11.02.2018 Лозанна-Спорт 1:4 Янг Бойз С
- 03.02.2018 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен С
- 27.01.2018 Янг Бойз 4:2 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 27.01.2018 Янг Бойз 3:2 Кьяссо ТМК
- 17.01.2018 Ред Булл Зальцбург 0:2 Янг Бойз ТМК
Последние игры между собой
Грасcхоппер: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Янг Бойз: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
- 11.03.2018 Янг Бойз 3:1 Грасcхоппер Суперлига
- 10.12.2017 Янг Бойз 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 29.07.2017 Грасcхоппер 0:4 Янг Бойз Суперлига
- 17.04.2017 Янг Бойз 0:1 Грасcхоппер Суперлига
- 25.02.2017 Грасcхоппер 2:3 Янг Бойз Суперлига
- 26.10.2016 Янг Бойз 5:0 Грасcхоппер Кубок
- 23.10.2016 Янг Бойз 4:0 Грасcхоппер Суперлига
- 28.08.2016 Грасcхоппер 4:1 Янг Бойз Суперлига
- 30.04.2016 Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз Суперлига
- 06.02.2016 Янг Бойз 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 04.10.2015 Янг Бойз 3:1 Грасcхоппер Суперлига
- 30.08.2015 Грасcхоппер 3:2 Янг Бойз Суперлига
- 26.04.2015 Грасcхоппер 2:2 Янг Бойз Суперлига
- 14.02.2015 Янг Бойз 4:2 Грасcхоппер Суперлига
- 06.12.2014 Грасcхоппер 0:1 Янг Бойз Суперлига
- 13.08.2014 Янг Бойз 4:0 Грасcхоппер Суперлига
- 04.05.2014 Грасcхоппер 5:0 Янг Бойз Суперлига
- 23.03.2014 Янг Бойз 0:4 Грасcхоппер Суперлига
- 03.11.2013 Грасcхоппер 0:1 Янг Бойз Суперлига
- 25.08.2013 Янг Бойз 1:2 Грасcхоппер Суперлига
Грасcхоппер
Янг Бойз
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:0 Заявка
|36
|25
|7
|4
|82 - 40
|82
|2.
|Базель
|0:1 Заявка
|36
|20
|8
|8
|70 - 35
|68
|3.
|Люцерн
|1:0 Заявка
|36
|16
|8
|12
|50 - 49
|56
|4.
|Цюрих
|0:0 Заявка
|36
|12
|13
|11
|49 - 43
|49
|5.
|Санкт-Галлен
|0:0 Заявка
|36
|14
|4
|18
|52 - 70
|46
|6.
|Лугано
|0:0 Заявка
|36
|12
|6
|18
|38 - 54
|42
|7.
|Тун
|0:0 Заявка
|35
|11
|7
|17
|51 - 64
|40
|8.
|Грасcхоппер
|0:0 Заявка
|36
|10
|10
|16
|42 - 50
|40
|9.
|Сьон
|0:0 Заявка
|35
|9
|10
|16
|48 - 55
|37
|10.
|Лозанна-Спорт
|0:0 Заявка
|34
|8
|9
|17
|43 - 65
|33
Первый тайм
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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