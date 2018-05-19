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Стадион: Санкт-Якоб Парк
0:1
9' ГолШульц Марвин
|
9'
0:1
17'
1:1
Состав команд
17
Сухи
Марек
25
Риверос
Блас
20
Ди
Сере
21
Омлин
Йонас
17
Гретер
Симон
25
Шмид
Янник
15
Шульц
Марвин
42
Вока
Идриз
24
Варгас
Рубен
Базель 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Вацлик Томаш Вратарь
- 5 Ланг Михаэль Защитник
- 17 Сухи Марек Защитник
- 6 Фрай Фабиан Защитник
- 25 Риверос Блас Защитник
- 20 Ди Сере Полузащитник
- 28 Петретта Рауль Полузащитник
- 14 Штокер Валентин Полузащитник
- 10 Кампо Самуэле Полузащитник
- 24 Эльюнусси Мохамед Полузащитник
- 22 Айети Альбиан Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Манзамби Нефтали Защитник
- 19 Оберлин Димитри Полузащитник
- 39 Калла Давиде Полузащитник
- 37 Пюлюлю Афимико Нападающий
- 42 Gion Chande
- 11 Noah Okafor
- 43 Кайзер Ив
- Главный тренер: Вики Рафаэль
Люцерн 4-2-3-1
- Основной состав
- 21 Омлин Йонас Вратарь
- 17 Гретер Симон Защитник
- 25 Шмид Янник Защитник
- 15 Шульц Марвин Защитник
- 34 Silvan Sidler Защитник
- 42 Вока Идриз Полузащитник
- 8 Кустодио Оливер Полузащитник
- 24 Варгас Рубен Полузащитник
- 35 Угриниц Филип Полузащитник
- 11 Шюрпф Паскаль Полузащитник
- 20 Демхасай Шкельчим Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Цибунг Давид Вратарь
- 4 Кнежевич Стефан Защитник
- 68 Родригес Франсиско III Полузащитник
- 31 Крьезиу Хекуран Полузащитник
- 80 Гвилия Валериане Полузащитник
- 19 Шнойвли Кристиан Полузащитник
- 29 Кутеса Дерек Нападающий
- Главный тренер: Gerardo Seoane
Предыдущие игры
Базель (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 13.05.2018 Цюрих 4:1 Базель С
- 10.05.2018 Базель 5:1 Янг Бойз С
- 06.05.2018 Санкт-Галлен 2:4 Базель С
- 29.04.2018 Базель 6:1 Тун С
- 22.04.2018 Сьон 2:2 Базель С
- 18.04.2018 Базель 1:0 Грасcхоппер С
- 15.04.2018 Базель 2:1 Лозанна-Спорт С
- 11.04.2018 Базель 3:0 Цюрих С
- 08.04.2018 Лугано 0:1 Базель С
- 02.04.2018 Янг Бойз 2:2 Базель С
- 18.03.2018 Базель 1:0 Сьон С
- 14.03.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Базель С
- 11.03.2018 Люцерн 1:0 Базель С
- 07.03.2018 Манчестер Сити 1:2 Базель ЛЧ
- 27.02.2018 Янг Бойз 2:0 Базель К
- 17.02.2018 Базель 0:2 Санкт-Галлен С
- 13.02.2018 Базель 0:4 Манчестер Сити ЛЧ
- 10.02.2018 Тун 0:2 Базель С
- 04.02.2018 Базель 0:1 Лугано С
- 27.01.2018 Базель 1:0 Люцерн ТМК
Люцерн (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 13.05.2018 Люцерн 1:1 Грасcхоппер С
- 09.05.2018 Санкт-Галлен 2:3 Люцерн С
- 05.05.2018 Люцерн 2:0 Лугано С
- 28.04.2018 Янг Бойз 2:1 Люцерн С
- 22.04.2018 Люцерн 2:1 Цюрих С
- 19.04.2018 Лозанна-Спорт 0:1 Люцерн С
- 15.04.2018 Люцерн 0:1 Сьон С
- 07.04.2018 Тун 1:0 Люцерн С
- 02.04.2018 Люцерн 3:1 Санкт-Галлен С
- 18.03.2018 Лугано 1:2 Люцерн С
- 11.03.2018 Люцерн 1:0 Базель С
- 04.03.2018 Сьон 1:1 Люцерн С
- 25.02.2018 Люцерн 2:1 Тун С
- 18.02.2018 Цюрих 1:1 Люцерн С
- 11.02.2018 Грасcхоппер 1:2 Люцерн С
- 03.02.2018 Люцерн 2:1 Лозанна-Спорт С
- 30.01.2018 Раппершвиль-Йона 0:3 Люцерн ТМК
- 27.01.2018 Базель 1:0 Люцерн ТМК
- 23.01.2018 Люцерн 1:1 Кьяссо ТМК
- 18.01.2018 Локомотив Москва 0:3 Люцерн ТМК
Последние игры между собой
Базель: победы: 17, ничьи: 0, поражения: 3
Люцерн: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 17
- 11.03.2018 Люцерн 1:0 Базель Суперлига
- 27.01.2018 Базель 1:0 Люцерн Товарищеские матчи. Клубы
- 29.11.2017 Базель 2:1 Люцерн Кубок
- 25.11.2017 Люцерн 1:4 Базель Суперлига
- 30.07.2017 Базель 3:1 Люцерн Суперлига
- 28.04.2017 Люцерн 1:2 Базель Суперлига
- 26.02.2017 Базель 3:1 Люцерн Суперлига
- 15.10.2016 Базель 3:0 Люцерн Суперлига
- 07.08.2016 Люцерн 2:3 Базель Суперлига
- 16.05.2016 Люцерн 4:0 Базель Суперлига
- 07.02.2016 Базель 3:0 Люцерн Суперлига
- 29.11.2015 Базель 3:0 Люцерн Суперлига
- 08.08.2015 Люцерн 1:3 Базель Суперлига
- 26.04.2015 Базель 1:2 Люцерн Суперлига
- 21.03.2015 Люцерн 1:4 Базель Суперлига
- 06.12.2014 Люцерн 0:3 Базель Суперлига
- 27.07.2014 Базель 3:0 Люцерн Суперлига
- 07.05.2014 Базель 3:1 Люцерн Суперлига
- 30.03.2014 Люцерн 0:2 Базель Суперлига
- 26.03.2014 Базель 1:0 Люцерн Кубок Швейцарии
Базель
Люцерн
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:0 Заявка
|36
|25
|7
|4
|82 - 40
|82
|2.
|Базель
|0:1 Заявка
|36
|20
|8
|8
|70 - 35
|68
|3.
|Люцерн
|1:0 Заявка
|36
|16
|8
|12
|50 - 49
|56
|4.
|Цюрих
|0:0 Заявка
|36
|12
|13
|11
|49 - 43
|49
|5.
|Санкт-Галлен
|0:0 Заявка
|36
|14
|4
|18
|52 - 70
|46
|6.
|Лугано
|0:0 Заявка
|36
|12
|6
|18
|38 - 54
|42
|7.
|Тун
|0:0 Заявка
|35
|11
|7
|17
|51 - 64
|40
|8.
|Грасcхоппер
|0:0 Заявка
|36
|10
|10
|16
|42 - 50
|40
|9.
|Сьон
|0:0 Заявка
|35
|9
|10
|16
|48 - 55
|37
|10.
|Лозанна-Спорт
|0:0 Заявка
|34
|8
|9
|17
|43 - 65
|33
Первый тайм
17'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
9'
Г О О О О Л - Шульц Марвин бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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