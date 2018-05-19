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Стадион:
Базель
1:1
Первый тайм: 16'
Люцерн
0'
0:1
9' Гол
Шульц Марвин
1:1
17' Гол
 16'
Первый тайм
Описание гола
17'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Шульц Марвин бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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