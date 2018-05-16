Текстовая онлайн трансляция матча Кан - ПСЖ

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Стадион: Стад Мишель д'Орнано
Предыдущие игры
Кан (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 12.05.2018 Ницца 4:1 Кан Л1
- 06.05.2018 Кан 1:2 Монако Л1
- 28.04.2018 Труа 3:1 Кан Л1
- 25.04.2018 Кан 0:0 Тулуза Л1
- 21.04.2018 Метц 1:1 Кан Л1
- 18.04.2018 Кан 1:3 ПСЖ КФ
- 07.04.2018 Амьен 3:0 Кан Л1
- 01.04.2018 Кан 1:3 Монпелье Л1
- 17.03.2018 Анже 3:0 Кан Л1
- 11.03.2018 Лион 1:0 Кан Л1
- 04.03.2018 Кан 2:0 Страсбург Л1
- 01.03.2018 Кан 1:0 Лион КФ
- 24.02.2018 Дижон 2:0 Кан Л1
- 17.02.2018 Кан 2:2 Ренн Л1
- 10.02.2018 Генгам 0:0 Кан Л1
- 07.02.2018 Метц 2:2 Кан КФ
- 04.02.2018 Кан 3:2 Нант Л1
- 27.01.2018 Сент-Этьен 2:1 Кан Л1
- 23.01.2018 Кане-Руссийон 1:1 Кан КФ
- 19.01.2018 Кан 0:2 Марсель Л1
ПСЖ (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 12.05.2018 ПСЖ 0:2 Ренн Л1
- 08.05.2018 Ле-Эрбье 0:2 ПСЖ КФ
- 04.05.2018 Амьен 2:2 ПСЖ Л1
- 29.04.2018 ПСЖ 2:2 Генгам Л1
- 22.04.2018 Бордо 0:1 ПСЖ Л1
- 18.04.2018 Кан 1:3 ПСЖ КФ
- 15.04.2018 ПСЖ 7:1 Монако Л1
- 06.04.2018 Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Л1
- 31.03.2018 ПСЖ 3:0 Монако КЛ
- 18.03.2018 Ницца 1:2 ПСЖ Л1
- 14.03.2018 ПСЖ 2:1 Анже Л1
- 10.03.2018 ПСЖ 5:0 Метц Л1
- 06.03.2018 ПСЖ 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 03.03.2018 Труа 0:2 ПСЖ Л1
- 28.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель КФ
- 25.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель Л1
- 17.02.2018 ПСЖ 5:2 Страсбург Л1
- 14.02.2018 Реал Мадрид 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 10.02.2018 Тулуза 0:1 ПСЖ Л1
- 06.02.2018 Сошо 1:4 ПСЖ КФ
Последние игры между собой
Кан: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 11
ПСЖ: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 2
- 18.04.2018 Кан 1:3 ПСЖ Кубок Франции
- 20.12.2017 ПСЖ 3:1 Кан Лига 1
- 20.05.2017 ПСЖ 1:1 Кан Лига 1
- 16.09.2016 Кан 0:6 ПСЖ Лига 1
- 16.04.2016 ПСЖ 6:0 Кан Лига 1
- 19.12.2015 Кан 0:3 ПСЖ Лига 1
- 14.02.2015 ПСЖ 2:2 Кан Лига 1
- 24.09.2014 Кан 0:2 ПСЖ Лига 1
- 17.03.2012 Кан 2:2 ПСЖ Лига 1
- 29.10.2011 ПСЖ 4:2 Кан Лига 1
- 09.04.2011 Кан 1:2 ПСЖ Лига 1
- 20.11.2010 ПСЖ 2:1 Кан Лига 1
- 31.01.2009 ПСЖ 2:0 Кан Лига 1
- 30.08.2008 Кан 0:1 ПСЖ Лига 1
- 19.04.2008 Кан 3:0 ПСЖ Лига 1
- 02.12.2007 ПСЖ 0:1 Кан Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|37
|29
|5
|3
|108 - 29
|92
|2.
|Монако
|Заявка
|37
|23
|8
|6
|82 - 45
|77
|3.
|Лион
|Заявка
|37
|22
|9
|6
|84 - 41
|75
|4.
|Марсель
|Заявка
|37
|21
|11
|5
|78 - 46
|74
|5.
|Ренн
|Заявка
|37
|16
|9
|12
|49 - 43
|57
|6.
|Ницца
|Заявка
|37
|15
|9
|13
|51 - 49
|54
|7.
|Бордо
|Заявка
|37
|15
|7
|15
|49 - 48
|52
|8.
|Сент-Этьен
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|42 - 50
|52
|9.
|Монпелье
|Заявка
|37
|11
|17
|9
|35 - 32
|50
|10.
|Нант
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|35 - 41
|49
|11.
|Генгам
|Заявка
|37
|12
|11
|14
|47 - 57
|47
|12.
|Амьен
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|36 - 41
|45
|13.
|Дижон
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|53 - 72
|45
|14.
|Анже
|Заявка
|37
|9
|14
|14
|41 - 50
|41
|15.
|Лилль
|Заявка
|37
|10
|8
|19
|42 - 62
|38
|16.
|Страсбург
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|44 - 66
|38
|17.
|Кан
|Заявка
|37
|10
|7
|20
|27 - 52
|37
|18.
|Тулуза
|Заявка
|37
|8
|10
|19
|36 - 53
|34
|19.
|Труа
|Заявка
|37
|9
|6
|22
|32 - 56
|33
|20.
|Метц
|Заявка
|37
|6
|8
|23
|34 - 72
|26
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Текстовая онлайн трансляция матча Кан - ПСЖДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 34 минуты, которая состоится 19.05.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Кан - ПСЖ
Кан
8.2% (7)
Ничья:
10.6% (9)
ПСЖ
81.2% (69)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 ПСЖ:
29.4% (25)
0:2 ПСЖ:
21.2% (18)
1:3 ПСЖ:
16.5% (14)
1:1 Ничья:
7.1% (6)
0:1 ПСЖ:
5.9% (5)
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