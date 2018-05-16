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Текстовая онлайн трансляция матча Кан - ПСЖ

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 34 минуты, которая состоится 19.05.2018.
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Прогнозы на матч Кан - ПСЖ
Кан
8.2% (7)
Ничья:
10.6% (9)
ПСЖ
81.2% (69)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
29.4% (25)
ПСЖ:
21.2% (18)
ПСЖ:
16.5% (14)
Ничья:
7.1% (6)
ПСЖ:
5.9% (5)
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