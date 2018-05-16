Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Амьен

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Стадион: Велодром
Предыдущие игры
Марсель (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 16.05.2018 Марсель 0:3 Атлетико М ЛЕ
- 11.05.2018 Генгам 3:3 Марсель Л1
- 06.05.2018 Марсель 2:1 Ницца Л1
- 03.05.2018 Ред Булл Зальцбург 2:1 Марсель ЛЕ
- 29.04.2018 Анже 1:1 Марсель Л1
- 26.04.2018 Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 21.04.2018 Марсель 5:1 Лилль Л1
- 15.04.2018 Труа 2:3 Марсель Л1
- 12.04.2018 Марсель 5:2 РБ Лейпциг ЛЕ
- 08.04.2018 Марсель 0:0 Монпелье Л1
- 05.04.2018 РБ Лейпциг 1:0 Марсель ЛЕ
- 31.03.2018 Дижон 1:3 Марсель Л1
- 18.03.2018 Марсель 2:3 Лион Л1
- 15.03.2018 Атлетик Б 1:2 Марсель ЛЕ
- 11.03.2018 Тулуза 1:2 Марсель Л1
- 08.03.2018 Марсель 3:1 Атлетик Б ЛЕ
- 04.03.2018 Марсель 1:1 Нант Л1
- 28.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель КФ
- 25.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель Л1
- 22.02.2018 Брага 1:0 Марсель ЛЕ
Амьен (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 12.05.2018 Амьен 2:0 Метц Л1
- 04.05.2018 Амьен 2:2 ПСЖ Л1
- 28.04.2018 Монако 0:0 Амьен Л1
- 21.04.2018 Амьен 3:1 Страсбург Л1
- 14.04.2018 Лион 3:0 Амьен Л1
- 07.04.2018 Амьен 3:0 Кан Л1
- 01.04.2018 Лилль 0:1 Амьен Л1
- 17.03.2018 Амьен 1:1 Труа Л1
- 10.03.2018 Дижон 1:1 Амьен Л1
- 03.03.2018 Амьен 0:2 Ренн Л1
- 24.02.2018 Нант 0:1 Амьен Л1
- 17.02.2018 Амьен 0:0 Тулуза Л1
- 10.02.2018 Бордо 3:2 Амьен Л1
- 03.02.2018 Амьен 0:2 Сент-Этьен Л1
- 27.01.2018 Анже 1:0 Амьен Л1
- 20.01.2018 Амьен 3:1 Генгам Л1
- 17.01.2018 Амьен 1:1 Монпелье Л1
- 13.01.2018 Ницца 1:0 Амьен Л1
- 10.01.2018 Амьен 0:2 ПСЖ КЛ
- 07.01.2018 Сошо 6:0 Амьен КФ
Последние игры между собой
Марсель: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Амьен: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 17.09.2017 Амьен 0:2 Марсель Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|37
|29
|5
|3
|108 - 29
|92
|2.
|Монако
|Заявка
|37
|23
|8
|6
|82 - 45
|77
|3.
|Лион
|Заявка
|37
|22
|9
|6
|84 - 41
|75
|4.
|Марсель
|Заявка
|37
|21
|11
|5
|78 - 46
|74
|5.
|Ренн
|Заявка
|37
|16
|9
|12
|49 - 43
|57
|6.
|Ницца
|Заявка
|37
|15
|9
|13
|51 - 49
|54
|7.
|Бордо
|Заявка
|37
|15
|7
|15
|49 - 48
|52
|8.
|Сент-Этьен
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|42 - 50
|52
|9.
|Монпелье
|Заявка
|37
|11
|17
|9
|35 - 32
|50
|10.
|Нант
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|35 - 41
|49
|11.
|Генгам
|Заявка
|37
|12
|11
|14
|47 - 57
|47
|12.
|Амьен
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|36 - 41
|45
|13.
|Дижон
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|53 - 72
|45
|14.
|Анже
|Заявка
|37
|9
|14
|14
|41 - 50
|41
|15.
|Лилль
|Заявка
|37
|10
|8
|19
|42 - 62
|38
|16.
|Страсбург
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|44 - 66
|38
|17.
|Кан
|Заявка
|37
|10
|7
|20
|27 - 52
|37
|18.
|Тулуза
|Заявка
|37
|8
|10
|19
|36 - 53
|34
|19.
|Труа
|Заявка
|37
|9
|6
|22
|32 - 56
|33
|20.
|Метц
|Заявка
|37
|6
|8
|23
|34 - 72
|26
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Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - АмьенДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 34 минуты, которая состоится 19.05.2018.
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Прогнозы на матч Марсель - Амьен
Марсель
91.8% (78)
Ничья:
4.7% (4)
Амьен
3.5% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Марсель:
45.9% (39)
2:1 Марсель:
21.2% (18)
1:0 Марсель:
11.8% (10)
3:1 Марсель:
5.9% (5)
0:0 Ничья:
3.5% (3)
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