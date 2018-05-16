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Марсель
 
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Амьен
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Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Амьен

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 34 минуты, которая состоится 19.05.2018.
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:
Прогнозы на матч Марсель - Амьен
Марсель
91.8% (78)
Ничья:
4.7% (4)
Амьен
3.5% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Марсель:
45.9% (39)
Марсель:
21.2% (18)
Марсель:
11.8% (10)
Марсель:
5.9% (5)
Ничья:
3.5% (3)
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