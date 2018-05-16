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Стадион:
Ренн
 
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Монпелье
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Текстовая онлайн трансляция матча Ренн - Монпелье

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 34 минуты, которая состоится 19.05.2018.
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:
Прогнозы на матч Ренн - Монпелье
Ренн
59% (49)
Ничья:
24.1% (20)
Монпелье
16.9% (14)

Вы не участвовали в прогнозе

Ренн:
34.9% (29)
Ничья:
19.3% (16)
Ренн:
18.1% (15)
Монпелье:
6% (5)
Монпелье:
4.8% (4)
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