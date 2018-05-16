Текстовая онлайн трансляция матча Ренн - Монпелье

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Стадион: Роазон Парк
Предыдущие игры
Ренн (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 12.05.2018 ПСЖ 0:2 Ренн Л1
- 06.05.2018 Ренн 2:1 Страсбург Л1
- 29.04.2018 Ренн 2:1 Тулуза Л1
- 20.04.2018 Нант 1:1 Ренн Л1
- 14.04.2018 Ренн 1:2 Метц Л1
- 08.04.2018 Ницца 1:1 Ренн Л1
- 04.04.2018 Ренн 1:1 Монако Л1
- 17.03.2018 Бордо 0:2 Ренн Л1
- 10.03.2018 Ренн 1:1 Сент-Этьен Л1
- 03.03.2018 Амьен 0:2 Ренн Л1
- 24.02.2018 Ренн 2:0 Труа Л1
- 17.02.2018 Кан 2:2 Ренн Л1
- 11.02.2018 Лион 0:2 Ренн Л1
- 04.02.2018 Ренн 0:1 Генгам Л1
- 30.01.2018 Ренн 2:3 ПСЖ КЛ
- 26.01.2018 Дижон 2:1 Ренн Л1
- 20.01.2018 Ренн 1:0 Анже Л1
- 17.01.2018 Лилль 1:2 Ренн Л1
- 13.01.2018 Ренн 0:3 Марсель Л1
- 10.01.2018 Ренн 4:2 Тулуза КЛ
Монпелье (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 12.05.2018 Монпелье 1:1 Труа Л1
- 06.05.2018 Нант 0:2 Монпелье Л1
- 27.04.2018 Монпелье 0:1 Сент-Этьен Л1
- 22.04.2018 Ницца 1:0 Монпелье Л1
- 15.04.2018 Монпелье 1:3 Бордо Л1
- 08.04.2018 Марсель 0:0 Монпелье Л1
- 01.04.2018 Кан 1:3 Монпелье Л1
- 17.03.2018 Монпелье 2:2 Дижон Л1
- 10.03.2018 Лилль 1:1 Монпелье Л1
- 04.03.2018 Монпелье 1:1 Лион Л1
- 23.02.2018 Страсбург 0:0 Монпелье Л1
- 17.02.2018 Монпелье 1:1 Генгам Л1
- 10.02.2018 Метц 0:1 Монпелье Л1
- 07.02.2018 Монпелье 1:2 Лион КФ
- 03.02.2018 Монпелье 2:1 Анже Л1
- 31.01.2018 Монако 2:0 Монпелье КЛ
- 27.01.2018 ПСЖ 4:0 Монпелье Л1
- 24.01.2018 Монпелье 4:3 Лорьян КФ
- 20.01.2018 Монпелье 2:1 Тулуза Л1
- 17.01.2018 Амьен 1:1 Монпелье Л1
Последние игры между собой
Ренн: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
Монпелье: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 7
- 28.10.2017 Монпелье 0:1 Ренн Лига 1
- 07.05.2017 Ренн 1:0 Монпелье Лига 1
- 27.08.2016 Монпелье 1:1 Ренн Лига 1
- 07.05.2016 Монпелье 2:0 Ренн Лига 1
- 15.08.2015 Ренн 1:0 Монпелье Лига 1
- 02.05.2015 Монпелье 0:0 Ренн Лига 1
- 06.12.2014 Ренн 0:4 Монпелье Лига 1
- 15.02.2014 Ренн 2:2 Монпелье Лига 1
- 26.09.2013 Монпелье 0:0 Ренн Лига 1
- 01.03.2013 Монпелье 2:0 Ренн Лига 1
- 17.01.2013 Ренн 2:0 Монпелье Кубок лиги
- 20.10.2012 Ренн 2:1 Монпелье Лига 1
- 07.05.2012 Ренн 0:2 Монпелье Лига 1
- 21.08.2011 Монпелье 4:0 Ренн Лига 1
- 05.03.2011 Монпелье 0:1 Ренн Лига 1
- 23.10.2010 Ренн 0:1 Монпелье Лига 1
- 27.02.2010 Монпелье 3:1 Ренн Лига 1
- 24.10.2009 Ренн 3:0 Монпелье Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|37
|29
|5
|3
|108 - 29
|92
|2.
|Монако
|Заявка
|37
|23
|8
|6
|82 - 45
|77
|3.
|Лион
|Заявка
|37
|22
|9
|6
|84 - 41
|75
|4.
|Марсель
|Заявка
|37
|21
|11
|5
|78 - 46
|74
|5.
|Ренн
|Заявка
|37
|16
|9
|12
|49 - 43
|57
|6.
|Ницца
|Заявка
|37
|15
|9
|13
|51 - 49
|54
|7.
|Бордо
|Заявка
|37
|15
|7
|15
|49 - 48
|52
|8.
|Сент-Этьен
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|42 - 50
|52
|9.
|Монпелье
|Заявка
|37
|11
|17
|9
|35 - 32
|50
|10.
|Нант
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|35 - 41
|49
|11.
|Генгам
|Заявка
|37
|12
|11
|14
|47 - 57
|47
|12.
|Амьен
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|36 - 41
|45
|13.
|Дижон
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|53 - 72
|45
|14.
|Анже
|Заявка
|37
|9
|14
|14
|41 - 50
|41
|15.
|Лилль
|Заявка
|37
|10
|8
|19
|42 - 62
|38
|16.
|Страсбург
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|44 - 66
|38
|17.
|Кан
|Заявка
|37
|10
|7
|20
|27 - 52
|37
|18.
|Тулуза
|Заявка
|37
|8
|10
|19
|36 - 53
|34
|19.
|Труа
|Заявка
|37
|9
|6
|22
|32 - 56
|33
|20.
|Метц
|Заявка
|37
|6
|8
|23
|34 - 72
|26
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Текстовая онлайн трансляция матча Ренн - МонпельеДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 34 минуты, которая состоится 19.05.2018.
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Прогнозы на матч Ренн - Монпелье
Ренн
59% (49)
Ничья:
24.1% (20)
Монпелье
16.9% (14)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Ренн:
34.9% (29)
1:1 Ничья:
19.3% (16)
2:1 Ренн:
18.1% (15)
0:2 Монпелье:
6% (5)
0:1 Монпелье:
4.8% (4)
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