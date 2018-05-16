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Стадион:
Труа
 
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Монако
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Текстовая онлайн трансляция матча Труа - Монако

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 34 минуты, которая состоится 19.05.2018.
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Прогнозы на матч Труа - Монако
Труа
6% (5)
Ничья:
7.2% (6)
Монако
86.7% (72)

Вы не участвовали в прогнозе

Монако:
47% (39)
Монако:
16.9% (14)
Монако:
13.3% (11)
Ничья:
6% (5)
Монако:
6% (5)
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