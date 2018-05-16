Текстовая онлайн трансляция матча Труа - Монако

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Стадион: Стад де л'Об
Предыдущие игры
Труа (последние 20 матчей: +4 =3 -13)
- 12.05.2018 Монпелье 1:1 Труа Л1
- 06.05.2018 Лион 3:0 Труа Л1
- 28.04.2018 Труа 3:1 Кан Л1
- 22.04.2018 Сент-Этьен 2:1 Труа Л1
- 15.04.2018 Труа 2:3 Марсель Л1
- 07.04.2018 Генгам 4:0 Труа Л1
- 01.04.2018 Труа 0:2 Ницца Л1
- 17.03.2018 Амьен 1:1 Труа Л1
- 10.03.2018 Нант 1:0 Труа Л1
- 03.03.2018 Труа 0:2 ПСЖ Л1
- 24.02.2018 Ренн 2:0 Труа Л1
- 20.02.2018 Труа 0:0 Дижон Л1
- 17.02.2018 Труа 1:0 Метц Л1
- 11.02.2018 Страсбург 2:1 Труа Л1
- 07.02.2018 Ланс 1:0 Труа КФ
- 27.01.2018 Тулуза 1:0 Труа Л1
- 24.01.2018 Труа 1:1 Сент-Этьен КФ
- 20.01.2018 Труа 1:0 Лилль Л1
- 17.01.2018 Анже 3:1 Труа Л1
- 13.01.2018 Труа 0:1 Бордо Л1
Монако (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 12.05.2018 Монако 1:0 Сент-Этьен Л1
- 06.05.2018 Кан 1:2 Монако Л1
- 28.04.2018 Монако 0:0 Амьен Л1
- 21.04.2018 Генгам 3:1 Монако Л1
- 15.04.2018 ПСЖ 7:1 Монако Л1
- 07.04.2018 Монако 2:1 Нант Л1
- 04.04.2018 Ренн 1:1 Монако Л1
- 31.03.2018 ПСЖ 3:0 Монако КЛ
- 23.03.2018 Монако 4:1 Дженоа ТМК
- 16.03.2018 Монако 2:1 Лилль Л1
- 09.03.2018 Страсбург 1:3 Монако Л1
- 02.03.2018 Монако 2:1 Бордо Л1
- 24.02.2018 Тулуза 3:3 Монако Л1
- 16.02.2018 Монако 4:0 Дижон Л1
- 10.02.2018 Анже 0:4 Монако Л1
- 04.02.2018 Монако 3:2 Лион Л1
- 31.01.2018 Монако 2:0 Монпелье КЛ
- 28.01.2018 Марсель 2:2 Монако Л1
- 24.01.2018 Монако 2:3 Лион КФ
- 21.01.2018 Монако 3:1 Метц Л1
Последние игры между собой
Труа: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Монако: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|37
|29
|5
|3
|108 - 29
|92
|2.
|Монако
|Заявка
|37
|23
|8
|6
|82 - 45
|77
|3.
|Лион
|Заявка
|37
|22
|9
|6
|84 - 41
|75
|4.
|Марсель
|Заявка
|37
|21
|11
|5
|78 - 46
|74
|5.
|Ренн
|Заявка
|37
|16
|9
|12
|49 - 43
|57
|6.
|Ницца
|Заявка
|37
|15
|9
|13
|51 - 49
|54
|7.
|Бордо
|Заявка
|37
|15
|7
|15
|49 - 48
|52
|8.
|Сент-Этьен
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|42 - 50
|52
|9.
|Монпелье
|Заявка
|37
|11
|17
|9
|35 - 32
|50
|10.
|Нант
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|35 - 41
|49
|11.
|Генгам
|Заявка
|37
|12
|11
|14
|47 - 57
|47
|12.
|Амьен
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|36 - 41
|45
|13.
|Дижон
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|53 - 72
|45
|14.
|Анже
|Заявка
|37
|9
|14
|14
|41 - 50
|41
|15.
|Лилль
|Заявка
|37
|10
|8
|19
|42 - 62
|38
|16.
|Страсбург
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|44 - 66
|38
|17.
|Кан
|Заявка
|37
|10
|7
|20
|27 - 52
|37
|18.
|Тулуза
|Заявка
|37
|8
|10
|19
|36 - 53
|34
|19.
|Труа
|Заявка
|37
|9
|6
|22
|32 - 56
|33
|20.
|Метц
|Заявка
|37
|6
|8
|23
|34 - 72
|26
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Текстовая онлайн трансляция матча Труа - МонакоДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 34 минуты, которая состоится 19.05.2018.
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Прогнозы на матч Труа - Монако
Труа
6% (5)
Ничья:
7.2% (6)
Монако
86.7% (72)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Монако:
47% (39)
0:1 Монако:
16.9% (14)
0:2 Монако:
13.3% (11)
1:1 Ничья:
6% (5)
1:3 Монако:
6% (5)
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