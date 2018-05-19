Стадион: Стад де ля Божуар
1:0
32' ГолДюбуа Лео
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
93'
Гонсальвес Антони не смог попасть в створ ударом издали
92'
Сала Эмилиано из команды Нант в офсайде
92'
Туре Абдулайе из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
89'
89'
Гримм Жереми из команды Страсбург делает неудачный навес.
87'
87'
Шанс! Сигторссон Колбейнн из команды Нант пробил головой, но мимо
86'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
86'
86'
Саади Идрисс нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
86'
85'
Лала Кенни из команды Страсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
85'
84'
84'
Крхин Рене предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Тактическая замена. Samuel Moutoussamy уходит с поля и его заменяет Карлос Диего Сантос
84'
Судья сигнализирует, что Корнье Бенжамин из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Крхин Рене
82'
82'
Отличный пас сделал Крхин Рене из команды Нант. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
81'
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
80'
Блайак Жереми нанес удар, но промахнулся очень сильно.
80'
80'
80'
Тактическая замена. Фулкье Димитри уходит с поля и его заменяет Терье Мартен
79'
79'
Шанс! Мангане Кадер из команды Страсбург пробил головой, но мимо
78'
78'
78'
Отличные скиллы показывает Корнье Бенжамин, обводя своих соперников
77'
Судья сигнализирует, что Гримм Жереми из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Дюбуа Лео
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
75'
Тактическая замена. Кулибали Калифа уходит с поля и его заменяет Сигторссон Колбейнн
73'
Судья сигнализирует, что Корнье Бенжамин из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Крхин Рене
72'
Кулибали Калифа из команды Нант в офсайде
72'
Сала Эмилиано из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
70'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
69'
69'
Лала Кенни из команды Страсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
69'
68'
Судья сигнализирует, что Джиджи Коффи из команды Нант поставил подножку. Пострадал Сека Эрнес
68'
Дюбуа Лео исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
67'
Сека Эрнес коснулся мяча рукой.
66'
Судья сигнализирует, что Сека Эрнес из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Сала Эмилиано
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
64'
Судья сигнализирует, что Сала Эмилиано из команды Нант поставил подножку. Пострадал Сека Эрнес
64'
64'
ШАНС! Блайак Жереми нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
63'
63'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург делает пас партнеру.
63'
63'
62'
61'
Судья сигнализирует, что Гонсальвес Антони из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Сала Эмилиано
61'
Судья сигнализирует, что Гонсальвес Антони из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Жиротто Андрей
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
59'
Тактическая замена. Льенар Димитри уходит с поля и его заменяет Блайак Жереми
58'
Тактическая замена. Баокен Стефан уходит с поля и его заменяет Саади Идрисс
58'
Опасность предотвращена - Камара Бингуру из команды Страсбург вступил в отбор удачно
58'
Сала Эмилиано из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
56'
Баокен Стефан пробил головой, вратарь справился с ударом.
56'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург делает пас партнеру.
56'
Туре Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
56'
Ронжье Валентин получил травму и заменен. Жиротто Андрей выходит на поле.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
54'
54'
54'
54'
Ронжье Валентин возвращается на поле, всё в порядке.
53'
Ох, нехорошо это выглядит. Ронжье Валентин получил травму и медбригада забирает его с поля.
52'
Ронжье Валентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
51'
51'
Крхин Рене из команды Нант отправил кросс в штрафную...
50'
50'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Лала Кенни из команды Страсбург делает навес прямо в штрафную.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
50'
Судья сигнализирует, что Кулибали Калифа из команды Нант поставил подножку. Пострадал Сека Эрнес
49'
49'
Лима Лукас из команды Нант плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
49'
Лима Лукас из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
47'
47'
Лала Кенни из команды Страсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
46'
46'
Туре Абдулайе выбил мяч подальше от ворот.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Судья сигнализирует, что Гримм Жереми из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Крхин Рене
42'
42'
Опасность предотвращена - Мартинеc Пабло из команды Страсбург вступил в отбор удачно
42'
Кулибали Калифа из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
41'
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
39'
Судья сигнализирует, что Туре Абдулайе из команды Нант поставил подножку. Пострадал Лала Кенни
37'
37'
Сала Эмилиано из команды Нант не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
37'
Туре Абдулайе из команды Нант отправил кросс в штрафную...
36'
Судья сигнализирует, что Гримм Жереми из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Samuel Moutoussamy
36'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
32'
Туре Абдулайе сделал результативную передачу.
32'
Г О О О О Л - Дюбуа Лео изменил счет на табло!
32'
Туре Абдулайе разрезает оборону соперника отличным пасом
32'
32'
Льенар Димитри из команды Страсбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
31'
Корнье Бенжамин нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Отличные скиллы показывает Корнье Бенжамин, обводя своих соперников
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
30'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
29'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург идет с мячом вперед на обострение...
28'
Судья сигнализирует, что Ронжье Валентин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Лала Кенни
27'
27'
Крхин Рене из команды Нант отправил кросс в штрафную...
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
25'
23'
Гонсальвес Антони возвращается на поле, всё в порядке.
23'
Ох, нехорошо это выглядит. Гонсальвес Антони получил травму и медбригада забирает его с поля.
22'
Гонсальвес Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
21'
Льенар Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
21'
21'
Джиджи Коффи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Лала Кенни из команды Страсбург идет с мячом вперед на обострение...
20'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
20'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой справа.
19'
19'
17'
17'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Судья сигнализирует, что Гримм Жереми из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Туре Абдулайе
16'
16'
Фулкье Димитри из команды Страсбург делает пас партнеру.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
13'
13'
Туре Абдулайе не смог попасть в створ ударом издали
13'
12'
Туре Абдулайе из команды Нант отправил кросс в штрафную...
12'
12'
12'
Туре Абдулайе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Льенар Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
10'
10'
Головой пробил Туре Абдулайе, но голкипер отбил его в поле!
10'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Судья сигнализирует, что Мартинеc Пабло из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Туре Абдулайе
9'
9'
Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой справа.
9'
Сека Эрнес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Сала Эмилиано из команды Нант делает навес прямо в штрафную.
8'
Ронжье Валентин из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
7'
7'
Фулкье Димитри выбил мяч подальше от ворот.
6'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург в офсайде
6'
Мартинеc Пабло выбил мяч подальше от ворот.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
4'
4'
Samuel Moutoussamy из команды Нант плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
4'
Отличные скиллы показывает Samuel Moutoussamy, обводя своих соперников
4'
4'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
3'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Страсбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Нант 1:0 Страсбург
Нант
72.4% (123)
Ничья:
20% (34)
Страсбург
7.6% (13)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Нант:
37.6% (64)
2:1 Нант:
26.5% (45)
1:1 Ничья:
15.3% (26)
2:0 Нант:
5.3% (9)
1:2 Страсбург:
4.1% (7)
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