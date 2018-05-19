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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Нант
1:0
Конец матча
Страсбург
0'
1:0
32' Гол
Дюбуа Лео
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Удар от ворот произведет Нант
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
93'
Гонсальвес Антони не смог попасть в створ ударом издали
Офсайд
92'
Сала Эмилиано из команды Нант в офсайде
92'
Туре Абдулайе из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
90'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
89'
Удар от ворот произведет Нант
89'
Гримм Жереми из команды Страсбург делает неудачный навес.
87'
Удар от ворот произведет Страсбург
87'
Шанс! Сигторссон Колбейнн из команды Нант пробил головой, но мимо
87'
Дюбуа Лео из команды Нант отправил кросс в штрафную...
86'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
Угловой
86'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург подал угловой справа.
86'
Саади Идрисс нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
86'
Удар от ворот произведет Нант
85'
Лала Кенни из команды Страсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
85'
Мангане Кадер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург подал угловой справа.
84'
Крхин Рене предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Тактическая замена. Samuel Moutoussamy уходит с поля и его заменяет Карлос Диего Сантос
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Корнье Бенжамин из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Крхин Рене
82'
Удар от ворот произведет Страсбург
82'
Отличный пас сделал Крхин Рене из команды Нант. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
81'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Удар от ворот произведет Нант
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
80'
Блайак Жереми нанес удар, но промахнулся очень сильно.
80'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
80'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Тактическая замена. Фулкье Димитри уходит с поля и его заменяет Терье Мартен
79'
Удар от ворот произведет Нант
79'
Шанс! Мангане Кадер из команды Страсбург пробил головой, но мимо
Угловой
78'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург подал угловой справа.
78'
Паллуа Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
Отличные скиллы показывает Корнье Бенжамин, обводя своих соперников
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Гримм Жереми из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Дюбуа Лео
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
75'
Тактическая замена. Кулибали Калифа уходит с поля и его заменяет Сигторссон Колбейнн
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Корнье Бенжамин из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Крхин Рене
Офсайд
72'
Кулибали Калифа из команды Нант в офсайде
72'
Сала Эмилиано из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
69'
Удар от ворот произведет Нант
69'
Лала Кенни из команды Страсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
69'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Джиджи Коффи из команды Нант поставил подножку. Пострадал Сека Эрнес
Угловой
68'
Дюбуа Лео из команды Нант подал угловой справа.
68'
Дюбуа Лео исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Фол, нарушение
67'
Сека Эрнес коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Сека Эрнес из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Сала Эмилиано
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Сала Эмилиано из команды Нант поставил подножку. Пострадал Сека Эрнес
64'
Удар от ворот произведет Нант
64'
ШАНС! Блайак Жереми нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
63'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
63'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург делает пас партнеру.
63'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
63'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Гонсальвес Антони из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Сала Эмилиано
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Гонсальвес Антони из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Жиротто Андрей
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
59'
Тактическая замена. Льенар Димитри уходит с поля и его заменяет Блайак Жереми
58'
Тактическая замена. Баокен Стефан уходит с поля и его заменяет Саади Идрисс
58'
Опасность предотвращена - Камара Бингуру из команды Страсбург вступил в отбор удачно
58'
Сала Эмилиано из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
56'
Баокен Стефан пробил головой, вратарь справился с ударом.
56'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург делает пас партнеру.
56'
Туре Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой слева.
56'
Ронжье Валентин получил травму и заменен. Жиротто Андрей выходит на поле.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Паллуа Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
54'
Ронжье Валентин возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
53'
Ох, нехорошо это выглядит. Ронжье Валентин получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
52'
Ронжье Валентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
51'
Сека Эрнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Крхин Рене из команды Нант отправил кросс в штрафную...
50'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Лала Кенни из команды Страсбург делает навес прямо в штрафную.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Кулибали Калифа из команды Нант поставил подножку. Пострадал Сека Эрнес
49'
Удар от ворот произведет Страсбург
49'
Лима Лукас из команды Нант плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
49'
Лима Лукас из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
47'
Удар от ворот произведет Нант
47'
Лала Кенни из команды Страсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
46'
Удар от ворот произведет Страсбург
46'
Туре Абдулайе выбил мяч подальше от ворот.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Гримм Жереми из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Крхин Рене
42'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Опасность предотвращена - Мартинеc Пабло из команды Страсбург вступил в отбор удачно
42'
Кулибали Калифа из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
41'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
41'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Туре Абдулайе из команды Нант поставил подножку. Пострадал Лала Кенни
37'
Удар от ворот произведет Страсбург
37'
Сала Эмилиано из команды Нант не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
37'
Туре Абдулайе из команды Нант отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Гримм Жереми из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Samuel Moutoussamy
36'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
32'
Туре Абдулайе сделал результативную передачу.
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Дюбуа Лео изменил счет на табло!
32'
Туре Абдулайе разрезает оборону соперника отличным пасом
32'
Удар от ворот произведет Нант
32'
Льенар Димитри из команды Страсбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
31'
Корнье Бенжамин нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Отличные скиллы показывает Корнье Бенжамин, обводя своих соперников
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
Удар от ворот произведет Нант
30'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
29'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Ронжье Валентин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Лала Кенни
27'
Сека Эрнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Крхин Рене из команды Нант отправил кросс в штрафную...
26'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
25'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
23'
Гонсальвес Антони возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
23'
Ох, нехорошо это выглядит. Гонсальвес Антони получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
22'
Гонсальвес Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
21'
Льенар Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
Угловой
21'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой слева.
21'
Джиджи Коффи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Лала Кенни из команды Страсбург идет с мячом вперед на обострение...
20'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
20'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой справа.
19'
Паллуа Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
17'
Мангане Кадер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Гримм Жереми из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Туре Абдулайе
16'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
16'
Фулкье Димитри из команды Страсбург делает пас партнеру.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
13'
Удар от ворот произведет Страсбург
13'
Туре Абдулайе не смог попасть в створ ударом издали
13'
Мангане Кадер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Туре Абдулайе из команды Нант отправил кросс в штрафную...
12'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Льенар Димитри из команды Страсбург подал угловой слева.
12'
Туре Абдулайе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Льенар Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
10'
Сека Эрнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Головой пробил Туре Абдулайе, но голкипер отбил его в поле!
10'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Мартинеc Пабло из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Туре Абдулайе
9'
Мангане Кадер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой справа.
9'
Сека Эрнес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Сала Эмилиано из команды Нант делает навес прямо в штрафную.
8'
Ронжье Валентин из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет Нант
7'
Фулкье Димитри выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
6'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург в офсайде
6'
Мартинеc Пабло выбил мяч подальше от ворот.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
4'
Удар от ворот произведет Страсбург
4'
Samuel Moutoussamy из команды Нант плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
4'
Отличные скиллы показывает Samuel Moutoussamy, обводя своих соперников
4'
Мангане Кадер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
3'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Страсбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Нант 1:0 Страсбург
Нант
72.4% (123)
Ничья:
20% (34)
Страсбург
7.6% (13)

Вы не участвовали в прогнозе

Нант:
37.6% (64)
Нант:
26.5% (45)
Ничья:
15.3% (26)
Нант:
5.3% (9)
Страсбург:
4.1% (7)
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