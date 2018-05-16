Текстовая онлайн трансляция матча Тулуза - Генгам

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Стадион: Мунисипал
Предыдущие игры
Тулуза (последние 20 матчей: +3 =6 -11)
- 12.05.2018 Бордо 4:2 Тулуза Л1
- 06.05.2018 Тулуза 2:3 Лилль Л1
- 29.04.2018 Ренн 2:1 Тулуза Л1
- 25.04.2018 Кан 0:0 Тулуза Л1
- 21.04.2018 Тулуза 2:0 Анже Л1
- 07.04.2018 Тулуза 0:1 Дижон Л1
- 01.04.2018 Лион 2:0 Тулуза Л1
- 17.03.2018 Тулуза 2:2 Страсбург Л1
- 11.03.2018 Тулуза 1:2 Марсель Л1
- 03.03.2018 Метц 1:1 Тулуза Л1
- 24.02.2018 Тулуза 3:3 Монако Л1
- 17.02.2018 Амьен 0:0 Тулуза Л1
- 10.02.2018 Тулуза 0:1 ПСЖ Л1
- 03.02.2018 Ницца 0:1 Тулуза Л1
- 27.01.2018 Тулуза 1:0 Труа Л1
- 23.01.2018 Бур-Перонна 2:0 Тулуза КФ
- 20.01.2018 Монпелье 2:1 Тулуза Л1
- 17.01.2018 Тулуза 1:1 Нант Л1
- 14.01.2018 Сент-Этьен 2:0 Тулуза Л1
- 10.01.2018 Ренн 4:2 Тулуза КЛ
Генгам (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 11.05.2018 Генгам 3:3 Марсель Л1
- 06.05.2018 Дижон 3:1 Генгам Л1
- 29.04.2018 ПСЖ 2:2 Генгам Л1
- 21.04.2018 Генгам 3:1 Монако Л1
- 14.04.2018 Лилль 2:2 Генгам Л1
- 07.04.2018 Генгам 4:0 Труа Л1
- 01.04.2018 Генгам 2:1 Бордо Л1
- 18.03.2018 Сент-Этьен 2:0 Генгам Л1
- 11.03.2018 Генгам 2:5 Ницца Л1
- 03.03.2018 Анже 3:0 Генгам Л1
- 24.02.2018 Генгам 2:2 Метц Л1
- 17.02.2018 Монпелье 1:1 Генгам Л1
- 10.02.2018 Генгам 0:0 Кан Л1
- 04.02.2018 Ренн 0:1 Генгам Л1
- 27.01.2018 Генгам 0:3 Нант Л1
- 24.01.2018 ПСЖ 4:2 Генгам КФ
- 20.01.2018 Амьен 3:1 Генгам Л1
- 17.01.2018 Генгам 0:2 Лион Л1
- 12.01.2018 Страсбург 0:2 Генгам Л1
- 06.01.2018 Генгам 1:0 Ньор КФ
Последние игры между собой
Тулуза: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
Генгам: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
- 30.09.2017 Генгам 1:1 Тулуза Лига 1
- 15.04.2017 Генгам 2:1 Тулуза Лига 1
- 17.09.2016 Тулуза 2:1 Генгам Лига 1
- 30.01.2016 Тулуза 1:2 Генгам Лига 1
- 21.11.2015 Генгам 2:0 Тулуза Лига 1
- 16.05.2015 Генгам 2:1 Тулуза Лига 1
- 20.12.2014 Тулуза 1:1 Генгам Лига 1
- 10.05.2014 Генгам 2:0 Тулуза Лига 1
- 21.12.2013 Тулуза 0:0 Генгам Лига 1
- 27.01.2010 Генгам 0:1 Тулуза Кубок лиги
- 22.04.2009 Тулуза 1:2 Генгам Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|37
|29
|5
|3
|108 - 29
|92
|2.
|Монако
|Заявка
|37
|23
|8
|6
|82 - 45
|77
|3.
|Лион
|Заявка
|37
|22
|9
|6
|84 - 41
|75
|4.
|Марсель
|Заявка
|37
|21
|11
|5
|78 - 46
|74
|5.
|Ренн
|Заявка
|37
|16
|9
|12
|49 - 43
|57
|6.
|Ницца
|Заявка
|37
|15
|9
|13
|51 - 49
|54
|7.
|Бордо
|Заявка
|37
|15
|7
|15
|49 - 48
|52
|8.
|Сент-Этьен
|Заявка
|37
|14
|10
|13
|42 - 50
|52
|9.
|Монпелье
|Заявка
|37
|11
|17
|9
|35 - 32
|50
|10.
|Нант
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|35 - 41
|49
|11.
|Генгам
|Заявка
|37
|12
|11
|14
|47 - 57
|47
|12.
|Амьен
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|36 - 41
|45
|13.
|Дижон
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|53 - 72
|45
|14.
|Анже
|Заявка
|37
|9
|14
|14
|41 - 50
|41
|15.
|Лилль
|Заявка
|37
|10
|8
|19
|42 - 62
|38
|16.
|Страсбург
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|44 - 66
|38
|17.
|Кан
|Заявка
|37
|10
|7
|20
|27 - 52
|37
|18.
|Тулуза
|Заявка
|37
|8
|10
|19
|36 - 53
|34
|19.
|Труа
|Заявка
|37
|9
|6
|22
|32 - 56
|33
|20.
|Метц
|Заявка
|37
|6
|8
|23
|34 - 72
|26
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Текстовая онлайн трансляция матча Тулуза - ГенгамДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 33 минуты, которая состоится 19.05.2018.
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Прогнозы на матч Тулуза - Генгам
Тулуза
71.6% (63)
Ничья:
12.5% (11)
Генгам
15.9% (14)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Тулуза:
34.1% (30)
1:0 Тулуза:
23.9% (21)
1:1 Ничья:
11.4% (10)
2:0 Тулуза:
10.2% (9)
1:2 Генгам:
5.7% (5)
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