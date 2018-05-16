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Стадион:
Тулуза
 
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Генгам
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Текстовая онлайн трансляция матча Тулуза - Генгам

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 33 минуты, которая состоится 19.05.2018.
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Прогнозы на матч Тулуза - Генгам
Тулуза
71.6% (63)
Ничья:
12.5% (11)
Генгам
15.9% (14)

Вы не участвовали в прогнозе

Тулуза:
34.1% (30)
Тулуза:
23.9% (21)
Ничья:
11.4% (10)
Тулуза:
10.2% (9)
Генгам:
5.7% (5)
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