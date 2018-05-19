Стадион: Стад Гастон Жерар
1:0
22' Гол в свои воротаКапелле Пьеррик
28' Желтая карточкаПавлович Матео
45' Желтая карточкаАмальфитано Ромен
48' Желтая карточкаСуну Жиль
1:1
53' ГолТэт Флавьен
2:1
75' ГолТавареш Жулио
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Дижон вырывает победу
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
94'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
93'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
90'
Отличные скиллы показывает Слити Наим, обводя своих соперников
90'
90'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Суну Жиль и попал в перекладину!
90'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
89'
Тактическая замена. Хаддади Уссама уходит с поля и его заменяет Муту Арнольд
89'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Туре Тома нанес удар в каркас ворот!
87'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
86'
Судья сигнализирует, что Enzo Loiodice из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
84'
Тактическая замена. Варро Седрик уходит с поля и его заменяет Лаутоа Веслей
83'
82'
82'
Тактическая замена. Траоре Исмаэль уходит с поля и его заменяет Бамба Абдулайе
82'
Ямбере Седрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
81'
Слити Наим не смог попасть в створ ударом издали
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
79'
Слити Наим из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
79'
ШАНС! Adrian Sahibeddine нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
78'
Тактическая замена. Кулибали Лассана уходит с поля и его заменяет Туре Тома
76'
Тактическая замена. Квон Чхан Хун уходит с поля и его заменяет Adrian Sahibeddine
76'
76'
Отличный командный гол!
75'
Слити Наим сделал результативную передачу.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
75'
Г О О О О Л - Тавареш Жулио изменил счет на табло!
75'
Тавареш Жулио из команды Дижон идет с мячом вперед на обострение...
75'
Опасность! Слити Наим из команды Дижон отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
75'
74'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
72'
Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Enzo Loiodice
72'
72'
Томас Ромен из команды Анже делает неудачный навес.
71'
Судья сигнализирует, что Амальфитано Ромен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Манко Венсан
71'
Тавареш Жулио из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Павлович Матео пострадал.
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
Слити Наим из команды Дижон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
69'
Тавареш Жулио из команды Дижон в офсайде
68'
68'
Какой промах! Экамби Карл Токо имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
68'
Капелле Пьеррик из команды Анже отправил кросс в штрафную...
67'
ШАНС! Экамби Карл Токо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
66'
66'
Штрафной исполнил Сантамария Батист, после его удара Рейне Батист сделал классный сейв. Угловой
65'
Судья сигнализирует, что Амальфитано Ромен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Кулибали Лассана
65'
Судья сигнализирует, что Джилободжи Папи из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
62'
Судья свистит. Джилободжи Папи атаковал сзади соперника. Это Кулибали Лассана заработал своей команде штрафной
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
60'
Траоре Исмаэль наказан за толчок Хаддади Уссама
60'
Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой слева.
60'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
59'
Слити Наим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Квон Чхан Хун нарушает правила. Тэт Флавьен пострадал
56'
56'
Шанс! Экамби Карл Токо из команды Анже пробил головой, но мимо
56'
56'
Джилободжи Папи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Сантамария Батист из команды Анже разыграл угловой с правого угла.
56'
Тэт Флавьен из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
55'
Хорошую попытку сделал Манко Венсан. Удар в створ, но вратарь начеку
55'
Рейне Батист не дал случится голу! Экамби Карл Токо должен был забивать, но Рейне Батист сделал отличный сейв
55'
Тэт Флавьен из команды Анже сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
53'
Экамби Карл Токо сделал результативную передачу.
53'
Г О О О О Л - Тэт Флавьен изменил счет на табло!
53'
ШАНС! Тэт Флавьен вышел один-на-один с голкипером...
53'
Тэт Флавьен из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
53'
Опасность! Экамби Карл Токо из команды Анже отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
52'
Игроки ФК "Анже" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
51'
Хаддади Уссама наказан за толчок Манко Венсан
51'
51'
Экамби Карл Токо не смог попасть в створ ударом издали
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
50'
Тэт Флавьен пробует нанести удар издали, но Рейне Батист держит все под контролем
49'
49'
Хаддади Уссама решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
48'
Суну Жиль получил желтую карточку от судьи
48'
Безумный фол. Суну Жиль грубо играет против соперника. Пострадал Амальфитано Ромен
47'
Хаддади Уссама из команды Дижон играет слишком грубо. Суну Жиль оказался на газоне.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
48'
Траоре Исмаэль из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
48'
Сантамария Батист навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Амальфитано Ромен получил желтую карточку от судьи
48'
Команда Дижон играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Безумный фол. Амальфитано Ромен грубо играет против соперника. Пострадал Тэт Флавьен
47'
Кулибали Лассана нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
45'
Экамби Карл Токо из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
44'
Рейне Батист не дал случится голу! Экамби Карл Токо должен был забивать, но Рейне Батист сделал отличный сейв
44'
Опасность! Сантамария Батист из команды Анже отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
43'
Квон Чхан Хун из команды Дижон играет слишком грубо. Кулибали Лассана оказался на газоне.
42'
42'
Квон Чхан Хун из команды Дижон делает неудачный навес.
41'
Судья сигнализирует, что Ямбере Седрик из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Суну Жиль
41'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Enzo Loiodice из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
37'
36'
Хорошую попытку сделал Капелле Пьеррик. Удар в створ, но вратарь начеку
36'
Траоре Исмаэль из команды Анже отправил кросс в штрафную...
36'
Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
35'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Варро Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
34'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Квон Чхан Хун из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
33'
Манко Венсан из команды Анже в офсайде
31'
Выглядело как неплохой момент. Сантамария Батист из команды Анже закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
31'
Слити Наим из команды Дижон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
30'
Судья сигнализирует, что Росье Валентен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
30'
Сантамария Батист из команды Анже направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
29'
Капелле Пьеррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
28'
Павлович Матео получил желтую карточку от судьи
28'
Павлович Матео коснулся мяча рукой.
28'
28'
Варро Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
26'
Тавареш Жулио наказан за толчок Кулибали Лассана
26'
26'
Тэт Флавьен из команды Анже навешивает в штрафную с рикошетом.
26'
Судья сигнализирует, что Джилободжи Папи из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Суну Жиль
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
25'
24'
Росье Валентен не смог попасть в створ ударом издали
24'
Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Enzo Loiodice
23'
Фантастический гол, где все сам сделал Слити Наим!
22'
Джилободжи Папи сделал результативную передачу.
22'
Г О О О О Л - Капелле Пьеррик уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
22'
Отличные скиллы показывает Слити Наим, обводя своих соперников
21'
Экамби Карл Токо коснулся мяча рукой.
21'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
20'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает неудачный навес.
19'
Судья сигнализирует, что Росье Валентен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
18'
Enzo Loiodice из команды Дижон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
15'
Рен-Аделед Жефф получил травму и заменен. Суну Жиль выходит на поле.
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Ох, нехорошо это выглядит. Рен-Аделед Жефф получил травму и медбригада забирает его с поля.
11'
Рен-Аделед Жефф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
10'
10'
Капелле Пьеррик из команды Анже подал угловой слева.
10'
Джилободжи Папи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Сантамария Батист из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Варро Седрик наказан за толчок Кулибали Лассана
8'
Амальфитано Ромен из команды Дижон подал угловой справа.
7'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
7'
6'
Амальфитано Ромен из команды Дижон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
5'
Кулибали Лассана наказан за толчок Варро Седрик
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
5'
5'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает неудачный навес.
3'
2'
Росье Валентен из команды Дижон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дижон". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дижон 2:1 Анже
Дижон
55.6% (94)
Ничья:
37.9% (64)
Анже
6.5% (11)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
30.2% (51)
2:1 Дижон:
29% (49)
1:0 Дижон:
21.3% (36)
0:1 Анже:
4.1% (7)
2:0 Дижон:
4.1% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация