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  5. Лига 1
Стадион:
Дижон
2:1
Конец матча
Анже
0'
1:0
22' Гол в свои ворота
Капелле Пьеррик
28' Желтая карточка
Павлович Матео
45' Желтая карточка
Амальфитано Ромен
48' Желтая карточка
Суну Жиль
1:1
53' Гол
Тэт Флавьен
2:1
75' Гол
Тавареш Жулио
90'+4
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Дижон вырывает победу
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
94'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...

91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Удар от ворот произведет Дижон
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
90'
Отличные скиллы показывает Слити Наим, обводя своих соперников
90'
Игроки ФК "Дижон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
90'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Туре Тома из команды Анже подал угловой справа.
90'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Суну Жиль и попал в перекладину!
90'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Сантамария Батист из команды Анже подал угловой справа.
89'
Тактическая замена. Хаддади Уссама уходит с поля и его заменяет Муту Арнольд
89'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Туре Тома нанес удар в каркас ворот!
87'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Удар от ворот произведет Дижон
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Enzo Loiodice из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
84'
Тактическая замена. Варро Седрик уходит с поля и его заменяет Лаутоа Веслей
83'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
Угловой
82'
Сантамария Батист из команды Анже подал угловой справа.
82'
Тактическая замена. Траоре Исмаэль уходит с поля и его заменяет Бамба Абдулайе
82'
Ямбере Седрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Удар от ворот произведет Анже
81'
Слити Наим не смог попасть в створ ударом издали
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
79'
Слити Наим из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Удар от ворот произведет Анже
79'
ШАНС! Adrian Sahibeddine нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
78'
Тактическая замена. Кулибали Лассана уходит с поля и его заменяет Туре Тома
76'
Тактическая замена. Квон Чхан Хун уходит с поля и его заменяет Adrian Sahibeddine
76'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Отличный командный гол!
75'
Слити Наим сделал результативную передачу.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Тавареш Жулио изменил счет на табло!
75'
Тавареш Жулио из команды Дижон идет с мячом вперед на обострение...
75'
Опасность! Слити Наим из команды Дижон отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
75'
Игроки ФК "Дижон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
74'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Enzo Loiodice
72'
Удар от ворот произведет Дижон
72'
Томас Ромен из команды Анже делает неудачный навес.
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Амальфитано Ромен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Манко Венсан
Фол, нарушение
71'
Тавареш Жулио из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Павлович Матео пострадал.
70'
Удар от ворот произведет Анже
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
Слити Наим из команды Дижон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Офсайд
69'
Тавареш Жулио из команды Дижон в офсайде
68'
Удар от ворот произведет Дижон
68'
Какой промах! Экамби Карл Токо имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
68'
Капелле Пьеррик из команды Анже отправил кросс в штрафную...
67'
ШАНС! Экамби Карл Токо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
66'
Сантамария Батист из команды Анже подал угловой справа.
66'
Штрафной исполнил Сантамария Батист, после его удара Рейне Батист сделал классный сейв. Угловой
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Амальфитано Ромен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Кулибали Лассана
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Джилободжи Папи из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
62'
Судья свистит. Джилободжи Папи атаковал сзади соперника. Это Кулибали Лассана заработал своей команде штрафной
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
60'
Траоре Исмаэль наказан за толчок Хаддади Уссама
60'
Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой слева.
60'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
59'
Слити Наим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Суну Жиль из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
58'
Квон Чхан Хун нарушает правила. Тэт Флавьен пострадал
56'
Удар от ворот произведет Дижон
56'
Шанс! Экамби Карл Токо из команды Анже пробил головой, но мимо
Угловой
56'
Сантамария Батист из команды Анже подал угловой справа.
56'
Джилободжи Папи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
56'
Сантамария Батист из команды Анже разыграл угловой с правого угла.
56'
Тэт Флавьен из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
55'
Хорошую попытку сделал Манко Венсан. Удар в створ, но вратарь начеку
55'
Рейне Батист не дал случится голу! Экамби Карл Токо должен был забивать, но Рейне Батист сделал отличный сейв
55'
Тэт Флавьен из команды Анже сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
53'
Экамби Карл Токо сделал результативную передачу.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Тэт Флавьен изменил счет на табло!
53'
ШАНС! Тэт Флавьен вышел один-на-один с голкипером...
53'
Тэт Флавьен из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
53'
Опасность! Экамби Карл Токо из команды Анже отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
52'
Игроки ФК "Анже" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
Удар от ворот произведет Дижон
Фол, нарушение
51'
Хаддади Уссама наказан за толчок Манко Венсан
51'
Удар от ворот произведет Дижон
51'
Экамби Карл Токо не смог попасть в створ ударом издали
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
50'
Тэт Флавьен пробует нанести удар издали, но Рейне Батист держит все под контролем
49'
Удар от ворот произведет Анже
49'
Хаддади Уссама решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
48'
Суну Жиль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
48'
Безумный фол. Суну Жиль грубо играет против соперника. Пострадал Амальфитано Ромен
Фол, нарушение
47'
Хаддади Уссама из команды Дижон играет слишком грубо. Суну Жиль оказался на газоне.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
48'
Траоре Исмаэль из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
48'
Сантамария Батист навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
48'
Амальфитано Ромен получил желтую карточку от судьи
48'
Команда Дижон играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
47'
Безумный фол. Амальфитано Ромен грубо играет против соперника. Пострадал Тэт Флавьен
47'
Кулибали Лассана нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
45'
Экамби Карл Токо из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
44'
Рейне Батист не дал случится голу! Экамби Карл Токо должен был забивать, но Рейне Батист сделал отличный сейв
44'
Опасность! Сантамария Батист из команды Анже отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Фол, нарушение
43'
Квон Чхан Хун из команды Дижон играет слишком грубо. Кулибали Лассана оказался на газоне.
42'
Удар от ворот произведет Анже
42'
Квон Чхан Хун из команды Дижон делает неудачный навес.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Ямбере Седрик из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Суну Жиль
41'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Enzo Loiodice из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
37'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
36'
Хорошую попытку сделал Капелле Пьеррик. Удар в створ, но вратарь начеку
36'
Траоре Исмаэль из команды Анже отправил кросс в штрафную...
36'
Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Сантамария Батист из команды Анже подал угловой справа.
35'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Варро Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
34'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Квон Чхан Хун из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
Офсайд
33'
Манко Венсан из команды Анже в офсайде
31'
Выглядело как неплохой момент. Сантамария Батист из команды Анже закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
31'
Слити Наим из команды Дижон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Росье Валентен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
30'
Сантамария Батист из команды Анже направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
29'
Капелле Пьеррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
28'
Павлович Матео получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
28'
Павлович Матео коснулся мяча рукой.
28'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
28'
Варро Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Суну Жиль из команды Анже отправил кросс в штрафную...
27'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
26'
Тавареш Жулио наказан за толчок Кулибали Лассана
26'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
26'
Тэт Флавьен из команды Анже навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Джилободжи Папи из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Суну Жиль
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
25'
Удар от ворот произведет Анже
24'
Росье Валентен не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Enzo Loiodice
23'
Фантастический гол, где все сам сделал Слити Наим!
22'
Джилободжи Папи сделал результативную передачу.
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Капелле Пьеррик уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
22'
Отличные скиллы показывает Слити Наим, обводя своих соперников
Фол, нарушение
21'
Экамби Карл Токо коснулся мяча рукой.
21'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
20'
Удар от ворот произведет Дижон
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
20'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает неудачный навес.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Росье Валентен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
18'
Enzo Loiodice из команды Дижон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
15'
Рен-Аделед Жефф получил травму и заменен. Суну Жиль выходит на поле.
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
13'
Ох, нехорошо это выглядит. Рен-Аделед Жефф получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
11'
Рен-Аделед Жефф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
10'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
Угловой
10'
Капелле Пьеррик из команды Анже подал угловой слева.
10'
Джилободжи Папи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Сантамария Батист из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
8'
Варро Седрик наказан за толчок Кулибали Лассана
Угловой
8'
Амальфитано Ромен из команды Дижон подал угловой справа.
7'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Игроки ФК "Дижон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
7'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Амальфитано Ромен из команды Дижон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
5'
Кулибали Лассана наказан за толчок Варро Седрик
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
5'
Удар от ворот произведет Дижон
5'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает неудачный навес.
3'
Удар от ворот произведет Анже
2'
Росье Валентен из команды Дижон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дижон". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дижон 2:1 Анже
Дижон
55.6% (94)
Ничья:
37.9% (64)
Анже
6.5% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
30.2% (51)
Дижон:
29% (49)
Дижон:
21.3% (36)
Анже:
4.1% (7)
Дижон:
4.1% (7)
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