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Стадион:
Метц
 
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Бордо
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Текстовая онлайн трансляция матча Метц - Бордо

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 34 минуты, которая состоится 19.05.2018.
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:
Прогнозы на матч Метц - Бордо
Метц
13.3% (11)
Ничья:
22.9% (19)
Бордо
63.9% (53)

Вы не участвовали в прогнозе

Бордо:
30.1% (25)
Ничья:
16.9% (14)
Бордо:
13.3% (11)
Бордо:
12% (10)
Бордо:
6% (5)
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