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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: БСФЦ Зрители: 2150
0:2
Конец матча
0:1
32' ПенальтиDaniel Schuetz
0:2
75' ГолРиски Роопе
78' Желтая карточкаMichael Huber
|
32'
0:1
75'
0:2
78'
Состав команд
27
Emanuel
Aiwu
10
Тот
Даниэль
14
Husein
Balic
30
Luan
IX
89
Пак
Кван
Рён
Адмира 4-2-3-1
- Основной состав
- 29 Куттин Мануэль Вратарь
- 4 Цвиршиц Штефан Защитник
- 6 Лакнер Маркус Защитник
- 27 Emanuel Aiwu Защитник
- 5 Эбнер Томас Защитник
- 10 Тот Даниэль Полузащитник
- 19 Wilhelm Vorsager Полузащитник
- 44 Marin Jakolis Полузащитник
- 52 Меркель Александр Полузащитник
- 11 Грозурек Лукас Полузащитник
- 17 Старкль Доминик Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Штраусс Фабио Защитник
- 22 Marcus Maier Полузащитник
- 16 Шмидт Патрик Нападающий
- 3 Milos Spasic
- 25 Dominik Puster
- 24 Marco Hausjell
- 28 Semir Karalic
- Главный тренер: Ernst Baumeister
Санкт-Пёльтен 4-4-2
- Основной состав
- 1 Christoph Riegler Вратарь
- 14 Husein Balic Защитник
- 3 Michael Huber Защитник
- 30 Luan IX Защитник
- 22 Инголич Сандро Защитник
- 27 Байрами Элдис Полузащитник
- 35 Robert Ljubicic Полузащитник
- 17 Manuel Martic Полузащитник
- 20 Daniel Schuetz Полузащитник
- 7 Луксбахер Даниэль Нападающий
- 89 Пак Кван Рён Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Весселы Патрик Защитник
- 5 Ahmet Muhamedbegovic Защитник
- 39 Хофбауэр Доминик Полузащитник
- 8 Michael Ambichl Полузащитник
- 11 Риски Роопе Нападающий
- 32 Thomas Vollnhofer
- 23 Alexandar Vucenovic
- Главный тренер: Dietmar Kuehbauer
Предыдущие игры
Адмира (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 25.05.2018 Эбрайхсдорф 2:3 Адмира РЛВ
- 20.05.2018 Адмира 0:2 Виенер Спортклуб РЛВ
- 20.05.2018 Штурм 2:0 Адмира Б
- 12.05.2018 Адмира 1:1 Маттерсбург Б
- 11.05.2018 Швечат 3:2 Адмира РЛВ
- 07.05.2018 Адмира 3:1 Нойзидль-ам-Зе-1919 РЛВ
- 05.05.2018 Аустрия Вена 0:0 Адмира Б
- 01.05.2018 Адмира 0:3 Хорн РЛВ
- 28.04.2018 Адмира 4:2 Вольфсбергер Б
- 27.04.2018 Парндорф 2:2 Адмира РЛВ
- 22.04.2018 Рапид Вена 4:1 Адмира Б
- 22.04.2018 Адмира 2:3 Карабах Вена РЛВ
- 17.04.2018 Штадлау 1:0 Адмира РЛВ
- 15.04.2018 Адмира 2:6 Ред Булл Зальцбург Б
- 13.04.2018 Рапид-2 Вена 0:1 Адмира РЛВ
- 08.04.2018 Адмира 2:0 Трайскирхен РЛВ
- 07.04.2018 Альтах 1:2 Адмира Б
- 31.03.2018 Адмира 0:1 ЛАСК Б
- 28.03.2018 Адмира 0:2 Маннсдорф РЛВ
- 23.03.2018 Брюк/Лейта 2:0 Адмира РЛВ
Санкт-Пёльтен (последние 20 матчей: +6 =1 -13)
- 20.05.2018 Санкт-Пёльтен 2:0 Аустрия Вена Б
- 12.05.2018 Альтах 1:3 Санкт-Пёльтен Б
- 05.05.2018 Санкт-Пёльтен 0:1 Вольфсбергер Б
- 29.04.2018 Санкт-Пёльтен 0:2 Ред Булл Зальцбург Б
- 21.04.2018 Маттерсбург 1:1 Санкт-Пёльтен Б
- 14.04.2018 Санкт-Пёльтен 1:3 ЛАСК Б
- 07.04.2018 Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Б
- 31.03.2018 Санкт-Пёльтен 1:5 Штурм Б
- 17.03.2018 Санкт-Пёльтен 1:2 Адмира Б
- 10.03.2018 Аустрия Вена 4:0 Санкт-Пёльтен Б
- 03.03.2018 Санкт-Пёльтен 1:2 Альтах Б
- 24.02.2018 Вольфсбергер 0:1 Санкт-Пёльтен Б
- 18.02.2018 Ред Булл Зальцбург 4:0 Санкт-Пёльтен Б
- 10.02.2018 Санкт-Пёльтен 0:3 Маттерсбург Б
- 03.02.2018 ЛАСК 2:1 Санкт-Пёльтен Б
- 26.01.2018 Санкт-Пёльтен 1:0 Тромсё ТМК
- 22.01.2018 Дунав 0:1 Санкт-Пёльтен ТМК
- 16.01.2018 Трайскирхен 1:2 Санкт-Пёльтен ТМК
- 11.01.2018 Санкт-Пёльтен 1:2 Карабах Вена ТМК
- 16.12.2017 Санкт-Пёльтен 0:5 Рапид Вена Б
Последние игры между собой
Адмира: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 1
Санкт-Пёльтен: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 7
- 17.03.2018 Санкт-Пёльтен 1:2 Адмира Бундеслига
- 02.12.2017 Адмира 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 23.09.2017 Санкт-Пёльтен 1:1 Адмира Бундеслига
- 15.04.2017 Адмира 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 17.12.2016 Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Бундеслига
- 15.10.2016 Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 31.07.2016 Санкт-Пёльтен 2:1 Адмира Бундеслига
- 19.04.2016 Адмира 2:1 Санкт-Пёльтен Кубок
- 12.01.2016 Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи. Клубы
- 23.01.2015 Адмира 5:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи. Сборные
- 23.01.2015 Адмира 5:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи. Клубы
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|36
|25
|8
|3
|81 - 29
|83
|2.
|Штурм
|36
|22
|4
|10
|68 - 45
|70
|3.
|Рапид Вена
|36
|17
|11
|8
|68 - 43
|62
|4.
|ЛАСК
|36
|17
|6
|13
|49 - 41
|57
|5.
|Адмира
|36
|15
|6
|15
|59 - 66
|51
|6.
|Маттерсбург
|36
|12
|10
|14
|50 - 56
|46
|7.
|Аустрия Вена
|36
|12
|7
|17
|51 - 57
|43
|8.
|Альтах
|36
|10
|8
|18
|35 - 51
|38
|9.
|Вольфсбергер
|36
|8
|9
|19
|33 - 57
|33
|10.
|Санкт-Пёльтен
|36
|5
|5
|26
|28 - 77
|20
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Адмира делает замену. Лакнер Маркус уходит с поля, а Штраусс Фабио выходит на его замену.
84'
Санкт Пёльтен делает замену. Manuel Martic уходит с поля, а Михаэль Амбихль выходит на его замену.
78'
Michael Huber получил желтую карточку от судьи
76'
Санкт Пёльтен делает замену. Robert Ljubicic уходит с поля, а Хофбауэр Доминик выходит на его замену.
75'
Г О О О О Л - Риски Роопе бьет в цель!
74'
Адмира делает замену. Тот Даниэль уходит с поля, а Marco Hausjell выходит на его замену.
60'
Адмира делает замену. Marin Jakolis уходит с поля, а Шмидт Патрик выходит на его замену.
59'
Санкт Пёльтен делает замену. Пак Кван Рён уходит с поля, а Риски Роопе выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Г О О О О Л - Даниэль Шютц из команды Санкт Пёльтен забивает с точки!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BSFZ Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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