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Стадион: Зрители: 2150
Адмира
0:2
Конец матча
Санкт-Пёльтен
0'
0:1
32' Пенальти
Daniel Schuetz
0:2
75' Гол
Риски Роопе
78' Желтая карточка
Michael Huber
90'+1
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Адмира делает замену. Лакнер Маркус уходит с поля, а Штраусс Фабио выходит на его замену.
84'
Санкт Пёльтен делает замену. Manuel Martic уходит с поля, а Михаэль Амбихль выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Michael Huber получил желтую карточку от судьи
76'
Санкт Пёльтен делает замену. Robert Ljubicic уходит с поля, а Хофбауэр Доминик выходит на его замену.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Риски Роопе бьет в цель!

74'
Адмира делает замену. Тот Даниэль уходит с поля, а Marco Hausjell выходит на его замену.
60'
Адмира делает замену. Marin Jakolis уходит с поля, а Шмидт Патрик выходит на его замену.
59'
Санкт Пёльтен делает замену. Пак Кван Рён уходит с поля, а Риски Роопе выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Даниэль Шютц из команды Санкт Пёльтен забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BSFZ Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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